Новите 240: Четирима бивши премиери и знакови политически фигури стават депутати

Новите 240 депутати са хора с различен професионален път. Повечето ще прекрачат прага на Парламента за първи път, други се завръщат след дълга пауза.

В новия парламент ще има четирима бивши премиери, информират от bTV. Сред тях са Гълъб Донев, който оглави две служебни правителства на президента Румен Радев, Бойко Борисов, управлявал три пъти страната, Росен Желязков, който беше начело на последното правителство, както и Николай Денков, оглавявал кабинета, станал популярен като „сглобката“.

Голям ще бъде и броят на бившите министри в новото Народно събрание. Четирима са и бившите председатели на парламента – трима от ГЕРБ и един от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“.

В парламента се завръщат и знакови политически фигури. Антон Кутев, едно от познатите лица на БСП, както и Петър Витанов, вече са част от редиците на „Прогресивна България“. „Аз съм ляв и ми е мъчно, че една група хора продадоха БСП за жълти стотинки“, заяви Петър Витанов.

Бившият финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов също се завръща след отсъствие от няколко парламента. „Не съм пропуснал много от развитието на България“, коментира той.

Най-много нови лица има от най-новата формация – „Прогресивна България“. Сред тях са Михаела Доцова, дългогодишен правен експерт в Министерството на околната среда, Стоян Тричков – журналист и част от прессекретариата на президента на „Дондуков“ 2, журналистката Вяра Петрова, както и олимпийската шампионка Ивет Горанова.

„Поехме отговорности пред вас и е време за реални действия!“, заяви Ивет Горанова.

За първи път на депутатска банка ще седне и Стефан Арсов от ГЕРБ. Той посочи, че опитът му като областен управител на София ще му помогне и в законодателната власт. „Надявам се в този парламент да видим парламентаризъм, нормален диалог и дебат за идеи и каузи, а не както виждаме през последните години – викане от трибуната, бой, обиди и ругатни“, каза Арсов.

В новия парламент ще има депутати с различни професии – предприемачи, лекари и инженери. Георги Георгиев от „Възраждане“, например, е химик.

„Бих сравнил нашата група и себе си с елемента кислород, защото сме много активни като кислорода, много сме експлозивни, когато се налага да защитим националните интереси. Както без кислород не може, така и без „Възраждане“, заяви той.

В парламента ще има и представители на различни етнически общности и религии. Сред тях е Марин Тихомиров. „Благодаря на всички вас, които избрахте да бъда вашия глас там, където ще се чува“, заяви той.