Новите 240: Четирима бивши премиери и знакови политически фигури стават депутати

Новите 240: Четирима бивши премиери и знакови политически фигури стават депутати

28 Април, 2026 22:13 628 8

Голям ще бъде и броят на бившите министри в новото Народно събрание. Четирима са и бившите председатели на парламента – трима от ГЕРБ и един от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Новите 240: Четирима бивши премиери и знакови политически фигури стават депутати - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Новите 240 депутати са хора с различен професионален път. Повечето ще прекрачат прага на Парламента за първи път, други се завръщат след дълга пауза.

В новия парламент ще има четирима бивши премиери, информират от bTV. Сред тях са Гълъб Донев, който оглави две служебни правителства на президента Румен Радев, Бойко Борисов, управлявал три пъти страната, Росен Желязков, който беше начело на последното правителство, както и Николай Денков, оглавявал кабинета, станал популярен като „сглобката“.

Голям ще бъде и броят на бившите министри в новото Народно събрание. Четирима са и бившите председатели на парламента – трима от ГЕРБ и един от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“.

В парламента се завръщат и знакови политически фигури. Антон Кутев, едно от познатите лица на БСП, както и Петър Витанов, вече са част от редиците на „Прогресивна България“. „Аз съм ляв и ми е мъчно, че една група хора продадоха БСП за жълти стотинки“, заяви Петър Витанов.

Бившият финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов също се завръща след отсъствие от няколко парламента. „Не съм пропуснал много от развитието на България“, коментира той.

Най-много нови лица има от най-новата формация – „Прогресивна България“. Сред тях са Михаела Доцова, дългогодишен правен експерт в Министерството на околната среда, Стоян Тричков – журналист и част от прессекретариата на президента на „Дондуков“ 2, журналистката Вяра Петрова, както и олимпийската шампионка Ивет Горанова.

„Поехме отговорности пред вас и е време за реални действия!“, заяви Ивет Горанова.

За първи път на депутатска банка ще седне и Стефан Арсов от ГЕРБ. Той посочи, че опитът му като областен управител на София ще му помогне и в законодателната власт. „Надявам се в този парламент да видим парламентаризъм, нормален диалог и дебат за идеи и каузи, а не както виждаме през последните години – викане от трибуната, бой, обиди и ругатни“, каза Арсов.

В новия парламент ще има депутати с различни професии – предприемачи, лекари и инженери. Георги Георгиев от „Възраждане“, например, е химик.

„Бих сравнил нашата група и себе си с елемента кислород, защото сме много активни като кислорода, много сме експлозивни, когато се налага да защитим националните интереси. Както без кислород не може, така и без „Възраждане“, заяви той.

В парламента ще има и представители на различни етнически общности и религии. Сред тях е Марин Тихомиров. „Благодаря на всички вас, които избрахте да бъда вашия глас там, където ще се чува“, заяви той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 са много

    4 0 Отговор
    На 5 млн население
    40 са достатъчни

    22:18 28.04.2026

  • 2 Само питам

    2 1 Отговор
    Педофилите от ИТН къде са

    Коментиран от #6, #8

    22:20 28.04.2026

  • 3 Ха ха ха ха ха ха ха

    2 1 Отговор
    Тошко и балабанчо да гледат на живо по 7/8 тв. Четвъртък 10 часа. Ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха

    22:22 28.04.2026

  • 4 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Яко намагнитени ще има в парламента вместо да са в затвора. Голяма работа е тая ок ъкъ ннана държавка

    22:23 28.04.2026

  • 5 Пуфи

    4 0 Отговор
    Сите са там за кокала ма вече нищо не остана за огризване

    22:23 28.04.2026

  • 6 Герп боклуци

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Самоловуват се

    22:23 28.04.2026

  • 7 каквото било, било, от сега нататък, съ

    3 1 Отговор
    НОВ БАРДАК, СЪС СТАРИ MYPBИ

    22:29 28.04.2026

  • 8 ППДБ/ЛГБТИ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    На Петрохан са, търсят пепеpacи, за донаеbavaне.

    22:32 28.04.2026

