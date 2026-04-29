Откриват обновената писта на летището в Бургас

След ремонт, продължил половин година, днес ще бъде открита обновената писта на летището в Бургас.



Досега цялостен ремонт на 40-годишната писта не беше правен, уточни БНТ.

А след 6-месечно прекъсване от утре на аеропорта отново ще кацат самолети.

Първият полет е от София, но през месец май започва чартърната програма за летния сезон, като първите организирани туристи ще пристигнат от Полша и Великобритания.