Откриват обновената писта на летището в Бургас

Откриват обновената писта на летището в Бургас

29 Април, 2026 08:06 415 6

Досега цялостен ремонт на 40-годишната писта не беше правен

Откриват обновената писта на летището в Бургас - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

След ремонт, продължил половин година, днес ще бъде открита обновената писта на летището в Бургас.

Досега цялостен ремонт на 40-годишната писта не беше правен, уточни БНТ.

А след 6-месечно прекъсване от утре на аеропорта отново ще кацат самолети.

Първият полет е от София, но през месец май започва чартърната програма за летния сезон, като първите организирани туристи ще пристигнат от Полша и Великобритания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    2 0 Отговор
    Става за тежки самальоти вече, натоварени с жилязо

    Коментиран от #4

    08:13 29.04.2026

  • 2 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Освен хвърчила, друго няма какво да излита и каца там. Урсуланска европа до 2-3 седмици свършва самолетното гориво. Макароня и Мерци да тичат към москва да се молят за керосин

    08:14 29.04.2026

  • 3 УРАААА

    2 0 Отговор
    Добре, че беше лошият кУмОнизъм, та я построи
    И сега е готова за посрещане самолетите на новите ни братя

    Коментиран от #5

    08:15 29.04.2026

  • 4 ОЧЕВИДЕЦ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Ами иначе за какво да го ремонтират

    08:16 29.04.2026

  • 5 бай Даню

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "УРАААА":

    Е, щом е здържала 40 години, значи е качествено

    08:18 29.04.2026

  • 6 Лост

    0 0 Отговор
    Докато Тим държи летище Бургас,нищо добро не го чака.Летището с най-много слънчеви дни си остава само лятно летище.Както навремето занулиха военното летище в Равнец.

    08:24 29.04.2026

