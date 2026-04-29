Откриват обновената писта на летището в Бургас

След ремонт, продължил половин година, днес ще бъде открита обновената писта на летището в Бургас.
Досега цялостен ремонт на 40-годишната писта не беше правен, уточни БНТ.
А след 6-месечно прекъсване от утре на аеропорта отново ще кацат самолети.
Първият полет е от София, но през месец май започва чартърната програма за летния сезон, като първите организирани туристи ще пристигнат от Полша и Великобритания.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #4
08:13 29.04.2026
2 ООрана държава
08:14 29.04.2026
3 УРАААА
И сега е готова за посрещане самолетите на новите ни братя
Коментиран от #5
08:15 29.04.2026
4 ОЧЕВИДЕЦ
До коментар #1 от "Браво":Ами иначе за какво да го ремонтират
08:16 29.04.2026
5 бай Даню
До коментар #3 от "УРАААА":Е, щом е здържала 40 години, значи е качествено
08:18 29.04.2026
6 Лост
08:24 29.04.2026