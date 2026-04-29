Татяна Буруджиева: За първи път имаме структурирана политическа власт, преди да бъде получена

За първи път от много години насам имаме една власт, която се е структурирала, включително по отношение на лицата и имената, преди да бъде получена. Сега имаме структуриран Министерски съвет, преди да бъдат обсъдени тези хора с когото и да било. Това каза по Радио ФОКУС политологът доц. Татяна Буруджиева.

"Дълбоко се съмнявам, че партньорите ще могат да повлияят върху взетите решения кардинално. Не мога да си представя, че "Прогресивна България“ ще се откаже от някой от министрите си, защото ПП-ДБ ще ги заплаши, че няма да имат конституционно мнозинство. Те го имат, могат да го имат, благодарение и на всяка една от другите партии в парламента – не е нужно ПП-ДБ да им го дава“, заяви тя.

По думите ѝ е възможно ПП-ДБ да се раздели като гласове.

"Да не прогнозираме по-нататък, но дълбоко се съмнявам, че някой може да изпълни функцията на рекетиращ в момента първата политическа сила в България и да влияе върху нейните кадрови решения. Просто ако "Прогресивна България“ допусне това, според мен можем отсега да кажем, че оценката на президентските избори няма да бъде пълно 6“, допълни тя.

Буруджиева коментира, че е възможно кандидатът за президент на "Прогресивна България“ да бъде Илияна Йотова, но ѝ се струва, че има и други кандидати.

Относно предложението на ПП-ДБ за президент Андрей Гюров, тя заяви:

Гюров има много работа да свърши, за да реализира мечтата си за своята кариера – от министър-председател да стане част от служебно правителство, да стане през ден.