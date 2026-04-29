Татяна Буруджиева: За първи път имаме структурирана политическа власт, преди да бъде получена

29 Април, 2026 08:32 1 146 18

  • таня буруджиева-
  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • правителство

Нова политическа ситуация

Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За първи път от много години насам имаме една власт, която се е структурирала, включително по отношение на лицата и имената, преди да бъде получена. Сега имаме структуриран Министерски съвет, преди да бъдат обсъдени тези хора с когото и да било. Това каза по Радио ФОКУС политологът доц. Татяна Буруджиева.

"Дълбоко се съмнявам, че партньорите ще могат да повлияят върху взетите решения кардинално. Не мога да си представя, че "Прогресивна България“ ще се откаже от някой от министрите си, защото ПП-ДБ ще ги заплаши, че няма да имат конституционно мнозинство. Те го имат, могат да го имат, благодарение и на всяка една от другите партии в парламента – не е нужно ПП-ДБ да им го дава“, заяви тя.

По думите ѝ е възможно ПП-ДБ да се раздели като гласове.

"Да не прогнозираме по-нататък, но дълбоко се съмнявам, че някой може да изпълни функцията на рекетиращ в момента първата политическа сила в България и да влияе върху нейните кадрови решения. Просто ако "Прогресивна България“ допусне това, според мен можем отсега да кажем, че оценката на президентските избори няма да бъде пълно 6“, допълни тя.

Буруджиева коментира, че е възможно кандидатът за президент на "Прогресивна България“ да бъде Илияна Йотова, но ѝ се струва, че има и други кандидати.

Относно предложението на ПП-ДБ за президент Андрей Гюров, тя заяви:

Гюров има много работа да свърши, за да реализира мечтата си за своята кариера – от министър-председател да стане част от служебно правителство, да стане през ден.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 двата нереза

    18 1 Отговор
    при Ставри

    08:35 29.04.2026

  • 2 Не е сефте

    16 1 Отговор
    През юли 2021 Слави спечели парламентарните избори и предварително предложи проекто-правителството на Шнорхела.

    08:39 29.04.2026

  • 3 Трол

    6 1 Отговор
    От толкова много структури на човек може да му се деструктурира свят.

    08:40 29.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 има ли още банани?

    22 0 Отговор
    бяхме 9 милиона депутатите 240

    сега сме 5 милиона тия още са 240 защо?

    намалете ги на 120 !

    Коментиран от #6

    08:41 29.04.2026

  • 6 да бе

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "има ли още банани?":

    5 милиона с умрелите през последните 5 години

    08:48 29.04.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    БРАВО ... МИСЛОВНИЯ ПРОЦЕС Е ДОБРЕ
    .... ПРИ ВСЕ ЧЕ Е БЛОНДИНКА ( ИЗРУСЕНА,)

    09:00 29.04.2026

  • 8 Тая спи

    8 0 Отговор
    пред студиата да бляботи

    09:04 29.04.2026

  • 9 Квадрат 13

    4 0 Отговор
    Колко много отрицателна енергия на куп.

    09:06 29.04.2026

  • 10 Папуц

    11 0 Отговор
    Я , ми тя Буруджиева нищо не каза за началника си - Б.Б.
    Защо така бе Татяна, защо загърби любимият вожд?
    А как го хвалеше и бранеше - като орлица орлето си!.
    Но, светът се промени само за една нощ , и сега кака ви Татяна започва леко и меко, като един истински политически хамелон,да се ориентира кум новата реалност!
    Сега очакваме и преФесорката Коларова, заедно Алибегов да кажат , как герб/дпс са ги принуждава да плюят по Президента Радев!
    Ще стане забавно - оверявам ви!
    Нищо не е забравено , и никой не е забравен!!!

    09:09 29.04.2026

  • 11 койдазнай

    5 0 Отговор
    Точно така. Досегашната структура на властта беше КГБ, а сега властта преминава в ГРУ.

    09:12 29.04.2026

  • 12 Българин

    6 2 Отговор
    Партийте в България са от вождистки тип, с изключение на ПП ДБ. Докато вожда е на високо и партията върви. Падне ли вожда, пада и партията. Примери много НДСВ на Сакскобурготски, ГЕРБ, ИТН, ПБ на Радев. Също така Атака на Сидеров и Възраждане на Копейкин. Сега си имаме нов вожд.

    Коментиран от #15

    09:18 29.04.2026

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    Буруджиева изглежда недоспала. Сън не я хваща да демагогства против Радев. Скоро дебелчовците ще спрат да й плащат. Ще трябва да стане гледачка на стари хора!

    09:24 29.04.2026

  • 14 Българин

    5 3 Отговор
    Българите винаги чакаме да дойде Месия, Спасител, който да оправи нещата. Първият такъв Спасител беше Сакскобургготски. Дойде с гръм и трясък и каза че за 800 дни България ще е ОК. След това се стигна до Тройната коалиция и корупционния модел 3-5-8. Следващият голям спасител беше Бойко Борисов, който каза че ще се бори с корупцията и утвърди корупционния модел Борисов-Пеевски. Сега си имаме нов Спасител и Мсия, който също ще се бори с корупцията. Най-вероятно ще утвърди свой корупционен модел, като марионетките на Борисов ще бъдат заменени с негови марионетки, като Гълъб Донев например. Бог да пази България!

    09:27 29.04.2026

  • 15 Не позна

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    ППДБ не е партия, а коалиция от партии. Всяка си има изявен лидер. ПП е вождистка партия с лидер Асен Василев. "Да България" и "Демократи за силна България" не са вождистки партии.

    09:33 29.04.2026

  • 16 Га га га

    3 0 Отговор
    Тая ГЕРБ-аджийка що се обажда.

    09:36 29.04.2026

  • 17 тимур

    4 0 Отговор
    Аколко по добър би бил света без политолози и политически анализатори.
    Каква е принадената стойност която създават тези хора?

    09:39 29.04.2026

  • 18 Слагай

    1 1 Отговор
    войнишко кепе с червена петолъчка да си в структурата !

    10:00 29.04.2026

