ТИР се обърна на магистрала „Хемус“, движението е затруднено

Тежкотоварен камион с чуждестранна регистрация се обърна край автомагистрала „Хемус“ при 16-ия километър в посока София.

По първоначална информация превозното средство е излязло от пътното платно и се е преобърнало в крайпътната зона, като е нанесло щети по мантинелата, предаде "Булфото". Инцидентът води до затруднено движение и образуване на колони.

Към момента няма официални данни за причините за катастрофата, нито за пострадали. Водачите се призовават да се движат с повишено внимание в района.