Задържаха варненец, отглеждал марихуана в домашна оранжерия

30 Април, 2026 10:21

Снимка: ОДМВР Варна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В рамките на операция за противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества, вчера служители на сектор „Криминална полиция“ при ОДМВР Варна проверили имот в околностите на Морската столица, обитаван от 46-годишен варненец. В къщата криминалистите открили оранжерията, оборудвана със система за контрол на влажността и температурата, вентилация и отглеждани 418 растения в различен стадий на растеж. Полицаите намерили и иззели, и суха тревиста маса – около 7 кг.

По време на процесуалните действия разследващите открили и боеприпаси. Притежателят им, който е криминално проявен, е задържан в ареста за срок до 24 часа. Действията по документиране на извършената престъпна дейност продължават под надзора на Окръжна прокуратура. Към момента има образувано досъдебно производство по чл. 354а и чл. 354в от НК.

Припомняме, че от началото на календарната година, това е третатата оранжерия за наркотични вещества, която варненските полицаи разбиха.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    7 0 Отговор
    Забравил е да си подаде данъчната декларация като земеделски стопанин и така са го хванали.

    10:23 30.04.2026

  • 2 Пачо

    5 0 Отговор
    Това е марихуана за медицински цели...

    10:25 30.04.2026

  • 3 билката е легална

    8 1 Отговор
    в по голямата част от планетата, кога ще започнете да ловите истински наркотици внасяни от едни знайни политици ???

    Коментиран от #5

    10:25 30.04.2026

  • 4 А па

    2 1 Отговор
    Аз като се напушим, отивам у парка и си бием Назарянки. Ама требе вече да спирам, защо осем пъти вече разни женски ме ловят и ме влачат у храстите да ме яздат. А они яздат без да ме жалат, дока мърдам. Не е като да си удариш една Назарянка и да се прибираш.

    10:32 30.04.2026

  • 5 име

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "билката е легална":

    То и цигарите са легални, ама от тях полза няма. Същото важи и за марихуаната.

    10:33 30.04.2026

