Задържаха варненец, отглеждал марихуана в домашна оранжерия

В рамките на операция за противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества, вчера служители на сектор „Криминална полиция“ при ОДМВР Варна проверили имот в околностите на Морската столица, обитаван от 46-годишен варненец. В къщата криминалистите открили оранжерията, оборудвана със система за контрол на влажността и температурата, вентилация и отглеждани 418 растения в различен стадий на растеж. Полицаите намерили и иззели, и суха тревиста маса – около 7 кг.

По време на процесуалните действия разследващите открили и боеприпаси. Притежателят им, който е криминално проявен, е задържан в ареста за срок до 24 часа. Действията по документиране на извършената престъпна дейност продължават под надзора на Окръжна прокуратура. Към момента има образувано досъдебно производство по чл. 354а и чл. 354в от НК.

Припомняме, че от началото на календарната година, това е третатата оранжерия за наркотични вещества, която варненските полицаи разбиха.