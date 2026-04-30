"Прогресивна България": Олигархията претърпя поражение, нейното отстраняване от институциите ще бъде последователно

"Прогресивна България": Олигархията претърпя поражение, нейното отстраняване от институциите ще бъде последователно

30 Април, 2026 11:36 1 632 46

  • петър витанов-
  • прогресивна българия-
  • олигархия

Петър Витанов прочете декларацията на коалицията

"Прогресивна България": Олигархията претърпя поражение, нейното отстраняване от институциите ще бъде последователно - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Моята първа мисъл днес е за онези 1 444 920 български граждани, които вложиха своите надежди в „Прогресивна България”, осъзнаха колко са важни тези избори и надмогнаха примирението. Които с вота си дават възможност на коалицията да изведе страната от порочния кръг на сглобките на моралните компромиси, на политическата злоупотреба с Конституцията и демократичните процедури. Това заяви от трибуната на Нардното събрание депутатът Петър Витанов от „Прогресивна България” от името на коалицията в декларацията на формацията.

Той каза, че еуфорията от изборите е минала, „до дни ние ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението, ще се сблъскаме със завладяната държава, ще трябва да приемем бюджета и да решим проблема с хазната, която последните кабинети се постараха да изпразнят, да овладеем спекулата”. Витанов акцентира, че ще „започнем оздравителни действия в съдебната система с избора на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор”. Той подчерта, че тази стратегическа задача изисква квалифицирано мнозинство и подкрепа и от други партии. Затова призова процесът да не се саботира и другите формации „да не шантажират мнозинството”.

Витанов каза още, че олигархията е претърпяла поражение, нейното отстраняване от институциите няма да е мигновено, но ще бъде последователено.

„На последните избори гражданите поискаха нов морал, нова етика. „Прогресивна България няма да отвръща на агресията с агресия и на обидата с обида. Трябва да скъсаме с позорната практика важни закони да се гласуват с полупразна зала”, заяви още той в декларацията.

„Започваме работа в смутно време. Съдбата е отредила тъкмо на нас да вземем важни решения за съхранение на мира и живота на българските граждани. И тук трябва да сме единни. България не трябва да бъде употребявана в глобални сблъсъци. Международните ни позиции трябва да отчитат интересите и желанията на българския народ”, заяви той. „Тук бързам да успокоя търговците на страх, които внушават, че България може да се отдалечи от Европа. Те сами знаят, че манипулират гражданите и го правят само, за да осмислят политическото си битие. България е напълно интегрирана в Европейския съюз, но ЕС не е имунизиран срещу грешки. Ние трябва без комплекси да заявяваме нашата позиция”, беше категоричен Витанов.

По отношение на промяната на Конституцията той каза, че „реформата, проведена от партиите от сглобката, наруши баланса между институциите, съсипа Основния закон и хвърли страната в опасно безвластие”.

Витанов заяви още, че „след няколко пропилени години най-сетне имаме възможността да превърнем българския парламент в двигател на прехода от олигархия към пълноценна европейска демокрация. Това е мисията, която ни възложиха избирателите и ние трябва да я изпълним”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 1 Отговор
    Олигархията открила Новия свят е тръгнала от Лисабон.

    11:39 30.04.2026

  • 2 гост

    20 4 Отговор
    Олигарсите ни, са по-добри от олигарсите ви!

    11:39 30.04.2026

  • 3 хехе

    21 6 Отговор
    не че нещо, ама да не се получи стани та да седнем аз.

    11:41 30.04.2026

  • 4 вадете пуканките

    20 4 Отговор
    започва борбата с мафията и олигархията!

    Коментиран от #44

    11:42 30.04.2026

  • 5 Да бе , да ?! 🤔

    14 2 Отговор
    " Олигархията претърпя поражение " ? Чувате ли се ? Народът ви дава шанс да се борите с олигархията , която се е окопала вече 37 години , та чак е пуснала връзки и в Брюксел ! Тепърва ще се борите .

    11:45 30.04.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    18 3 Отговор
    Малкият хладилник ще бори олигархията с парите от завод Мраз.
    Баща му ги даде!

    11:45 30.04.2026

  • 7 Пламен

    20 5 Отговор
    Едни олигарси сменят други олигарси. И едните и другите са родови издънки на червената бкп
    Малко разровиш ли биографията, все същите са

    11:45 30.04.2026

  • 8 Свой

    18 5 Отговор
    Смях по трибуните.

    11:49 30.04.2026

  • 9 Резонен Въпрос

    15 4 Отговор
    Слави Василев не е ли олигарх, обучил се с парите на Тате и Сорос? Не ми харесва, че започват с лъжи и манипулации. Повече щях да ги уважавам, ако бяха честни: Ние не сме Боко и Шиши, но сме червени олигарси и сме се учили с парите на Сорос.

    Коментиран от #12

    11:49 30.04.2026

  • 10 Анонимен

    12 5 Отговор
    КОЙ ПЛАТИ РЕКЛАМАТА? СЛЕД КУТЕВ ИДВАТ КУТЕВЧЕТАТА, ОБЛИЗВАТ СЕ ГЕРГОВЧЕТА,БОБОКОВИ, ЧЕРЕП И ОТЗАД НАДНИЧАТ ВСИЧКИ СПОНСОРИ!ОЩЕ един два договора като БОТАШ и още едни млади и образовани кадри като КИРЧО И КОКОРЧО/ избрани от спасителя /НЯМА НАЧИН ДА НЕ ОПРАВИТЕ БЪЛГАРИЯ!ПРОДАЖНИЦИТЕ СЪСИПАЛИ БСП ОТИДОХА ДА ПРАВЯТ НОВ БЪР ДАК СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ
    И

    11:51 30.04.2026

  • 11 Ша са опра,им за 800 часа

    12 5 Отговор
    А Божков, Тим и прочие, те са добри олигарси, нали?🤣🤣 Важното е, че черепа го каза преди време-чорапа е фигурант и ще изпълнява каквото му кажем!🤣🤣🤣

    11:52 30.04.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "Резонен Въпрос":

    Когато Големият хладилник даде кинти на Малкият хладилник да учи в Америка, а не в Маскалия, Сорос го нямаше!

    Коментиран от #41

    11:53 30.04.2026

  • 13 койдазнай

    15 2 Отговор
    Най-доволни от победата над олигархията са черепа, гергов и николай вълканов. И ТИМ разбира се, все пак те са ГРУ, като Радев.

    11:54 30.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Как не!

    17 2 Отговор
    Олигархията си създаде партия - "Прогресивна България". Антиолигархичните призиви на тази партия са "Мижи да те лажем", капан за лековерни хорица, които дадоха гласа си на президента-разединител.

    Коментиран от #17

    11:57 30.04.2026

  • 16 Озадачен

    16 1 Отговор
    Айде сега да гледаме как Василев, Копринков, Гергов, Бобоков ще се самоотстраняват!? Ще бъде много интересно!!! И с известен краен резултат.

    11:58 30.04.2026

  • 17 Ахааа

    6 9 Отговор

    До коментар #15 от "Как не!":

    Успех България, на добър час! Дано този път сме на правилния път ! 37 години само измамници ни управляваха !

    Коментиран от #27

    12:00 30.04.2026

  • 18 Истината

    15 2 Отговор
    Не ни правете на улави. Едни олигарси успяха да избутат други олигарси, за да се настанят по-близо до общия казан, от който да крадат с големия черпак.

    12:00 30.04.2026

  • 19 Ама ще,о

    12 1 Отговор
    искаме имена! Че ни писна 5 години да търсим виновници и какви ли не определения, дето всичко се замита под килима! Щото, както дойдохте, така и ще си тръгнете!

    12:02 30.04.2026

  • 20 Да видим

    14 1 Отговор
    Не е добре това, което се наблюдава в тази нова партия изпълнена с много различни лобита, невиждан финансов ресурс, който показа. Но сега не му е времето за оценки. Трябва да се изчака, за да се види накъде ще тръгнат. Прави впечатление, на първо четене, че речите им са изпълнени с много популизъм.

    12:04 30.04.2026

  • 21 ггфгжб

    7 2 Отговор
    Нищо няма да направите

    12:05 30.04.2026

  • 22 Даниел Немитов

    13 2 Отговор
    Поражение претърпя гламавия българин, а не олигархията!

    12:07 30.04.2026

  • 23 Пропадаме

    8 2 Отговор
    Новината от тези избори е че БСП не влиза, Зарков взе парите чакаме наесен избори 2в1!

    12:08 30.04.2026

  • 24 Проклета България

    13 1 Отговор
    Може ли бивше ченге и началник на Полицията Румен Миланов да не е част от олигархията.Пременил се Илия, пак в тия.

    12:12 30.04.2026

  • 25 И тия почват

    6 1 Отговор
    с големите лакърдии!

    Аман бе!

    Да вземат да млъкнат и да работят, да крадат по малко, ние сами ще ги претеглим колко струват.

    12:20 30.04.2026

  • 26 мисирка

    5 2 Отговор
    Ами щом казваш започнете с охраните на двамата дебелаци.

    12:21 30.04.2026

  • 27 Дано, дано,

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ахааа":

    ама надали!

    Казала снахата на свекървата!

    12:22 30.04.2026

  • 28 Старчо Сарача

    8 1 Отговор
    Кои са олигарсите? Имена? Кога? черепа и бобокови какви са? Или едни олигарси ще бъдат сменени от други олигарси? Още по алчни и по-жадни за власт и пари за сметка на народа?

    12:22 30.04.2026

  • 29 Олигарсите

    5 1 Отговор
    с тях и зад тях , ще ги борели "последователно"....... Дойде са на власт ще се мотат другарите и смятат , че ще баламосват народа , а той ще спи ?!

    12:26 30.04.2026

  • 30 Курдо Коленков

    3 5 Отговор
    На времето абревиатурата СДС подсказваше -"Стани Да Седна". Сега ПБ - "Парите отидоха при Боташ"

    12:28 30.04.2026

  • 31 само питам

    3 2 Отговор
    тоя не беше ли внук на петър марков през 80 години на миналия век които събори половината квартал клуцохор в гр сливен и построи гето от панелки и ни събори къщите ии както промяната синове дъщери и внуци на партиини величия и агенти доносници на дс

    12:29 30.04.2026

  • 32 Рубльов

    8 1 Отговор
    Слава на БКП и КПСС!
    Само як комунизъм искам!

    12:30 30.04.2026

  • 33 Перо

    4 1 Отговор
    Поредният ренегат от БСП! Както се казва, който те е предал един път, ще те предаде сто пъти!

    12:33 30.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Олигарсите викат:

    3 2 Отговор
    Дръжте олигарсите! Аре чупката бе!

    12:37 30.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Даката

    4 1 Отговор
    "Прогресивна България" общо взето казва, че олигархията ни е по-добра от олигархията ви.... а кои са олигарсите на "Прогресивна България" всички ги знаем, там са Васил Божков, там са братя Бобокови, Баневи, Арабаджиеви, Георги Гергов и още и още.... Коя олигархия, ще борите... сигурен съм, че това не се отнася, за вашата олигархия... нали така, да си изясним това, щото хората, биха си помислили, че се борите с олигархията, което не е вярно.

    12:44 30.04.2026

  • 38 Да бе

    1 0 Отговор
    И аз ви повярвах.. нищо ново на територията.. показахме я от първа минута.. нямате уважение към най важната институция парламента. Как пък не намерихте един достоен човек дето се е доказал ида тежи на този стол. Карате по герберски...

    12:50 30.04.2026

  • 39 аааа

    3 0 Отговор
    Смях в залата.
    Т И М спонсори на Гумен Крадев....

    12:52 30.04.2026

  • 40 олигархия

    0 0 Отговор
    тука съм
    кой не скача е зелен

    12:52 30.04.2026

  • 41 Сорос

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ганя Путинофила":

    Грешиш Сорос е в България от 1990-та най-рано, преди него имаше един Роберт Максуел, близък приятел на Бай Тошо и държащ финасовите операции на НРБ, а дъщеря му е лична асистентка заедно с една КГБ рускиня на ония Епщайн. Та по темата - знам деца на комунисти, които с пари на Сорос заминаха за САЩ още 1990-та.

    12:52 30.04.2026

  • 42 ПКП

    0 0 Отговор
    Тоя говори глупости - Шефа ни и мой кръстник заедно с другия дебелак няма да позволят това нещо.

    12:53 30.04.2026

  • 43 хмммм

    1 0 Отговор
    Toя смешник кой го слуша?

    12:57 30.04.2026

  • 44 да има и бъдеми

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "вадете пуканките":

    а това на снимката е
    чисто новата мечка. Дали ще е стръвница?!

    12:59 30.04.2026

  • 45 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    "ОЛИГАРСИТЕ НА ЧОРАПА КОГА ? ? ? ......................

    13:02 30.04.2026

  • 46 Олигархията им

    1 0 Отговор
    е мъртва, да живее олигархията му!
    Тоя слагач се заяде само със служебните. Споразумението с Украйна било скандално, а дговорът с Боташ е екстра. Голяма борба ще падне с модела, който ще демонтират. Ще стане моделът ми е по-добър от модела ти.

    13:03 30.04.2026

