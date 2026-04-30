"Прогресивна България": Олигархията претърпя поражение, нейното отстраняване от институциите ще бъде последователно

Моята първа мисъл днес е за онези 1 444 920 български граждани, които вложиха своите надежди в „Прогресивна България”, осъзнаха колко са важни тези избори и надмогнаха примирението. Които с вота си дават възможност на коалицията да изведе страната от порочния кръг на сглобките на моралните компромиси, на политическата злоупотреба с Конституцията и демократичните процедури. Това заяви от трибуната на Нардното събрание депутатът Петър Витанов от „Прогресивна България” от името на коалицията в декларацията на формацията.
Той каза, че еуфорията от изборите е минала, „до дни ние ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението, ще се сблъскаме със завладяната държава, ще трябва да приемем бюджета и да решим проблема с хазната, която последните кабинети се постараха да изпразнят, да овладеем спекулата”. Витанов акцентира, че ще „започнем оздравителни действия в съдебната система с избора на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор”. Той подчерта, че тази стратегическа задача изисква квалифицирано мнозинство и подкрепа и от други партии. Затова призова процесът да не се саботира и другите формации „да не шантажират мнозинството”.
Витанов каза още, че олигархията е претърпяла поражение, нейното отстраняване от институциите няма да е мигновено, но ще бъде последователено.
„На последните избори гражданите поискаха нов морал, нова етика. „Прогресивна България няма да отвръща на агресията с агресия и на обидата с обида. Трябва да скъсаме с позорната практика важни закони да се гласуват с полупразна зала”, заяви още той в декларацията.
„Започваме работа в смутно време. Съдбата е отредила тъкмо на нас да вземем важни решения за съхранение на мира и живота на българските граждани. И тук трябва да сме единни. България не трябва да бъде употребявана в глобални сблъсъци. Международните ни позиции трябва да отчитат интересите и желанията на българския народ”, заяви той. „Тук бързам да успокоя търговците на страх, които внушават, че България може да се отдалечи от Европа. Те сами знаят, че манипулират гражданите и го правят само, за да осмислят политическото си битие. България е напълно интегрирана в Европейския съюз, но ЕС не е имунизиран срещу грешки. Ние трябва без комплекси да заявяваме нашата позиция”, беше категоричен Витанов.
По отношение на промяната на Конституцията той каза, че „реформата, проведена от партиите от сглобката, наруши баланса между институциите, съсипа Основния закон и хвърли страната в опасно безвластие”.
Витанов заяви още, че „след няколко пропилени години най-сетне имаме възможността да превърнем българския парламент в двигател на прехода от олигархия към пълноценна европейска демокрация. Това е мисията, която ни възложиха избирателите и ние трябва да я изпълним”.
1 честен ционист
11:39 30.04.2026
2 гост
11:39 30.04.2026
3 хехе
11:41 30.04.2026
4 вадете пуканките
Коментиран от #44
11:42 30.04.2026
5 Да бе , да ?! 🤔
11:45 30.04.2026
6 Ганя Путинофила
Баща му ги даде!
11:45 30.04.2026
7 Пламен
Малко разровиш ли биографията, все същите са
11:45 30.04.2026
8 Свой
11:49 30.04.2026
9 Резонен Въпрос
Коментиран от #12
11:49 30.04.2026
10 Анонимен
И
11:51 30.04.2026
11 Ша са опра,им за 800 часа
11:52 30.04.2026
12 Ганя Путинофила
До коментар #9 от "Резонен Въпрос":Когато Големият хладилник даде кинти на Малкият хладилник да учи в Америка, а не в Маскалия, Сорос го нямаше!
Коментиран от #41
11:53 30.04.2026
13 койдазнай
11:54 30.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Как не!
Коментиран от #17
11:57 30.04.2026
16 Озадачен
11:58 30.04.2026
17 Ахааа
До коментар #15 от "Как не!":Успех България, на добър час! Дано този път сме на правилния път ! 37 години само измамници ни управляваха !
Коментиран от #27
12:00 30.04.2026
18 Истината
12:00 30.04.2026
19 Ама ще,о
12:02 30.04.2026
20 Да видим
12:04 30.04.2026
21 ггфгжб
12:05 30.04.2026
22 Даниел Немитов
12:07 30.04.2026
23 Пропадаме
12:08 30.04.2026
24 Проклета България
12:12 30.04.2026
25 И тия почват
Аман бе!
Да вземат да млъкнат и да работят, да крадат по малко, ние сами ще ги претеглим колко струват.
12:20 30.04.2026
26 мисирка
12:21 30.04.2026
27 Дано, дано,
До коментар #17 от "Ахааа":ама надали!
Казала снахата на свекървата!
12:22 30.04.2026
28 Старчо Сарача
12:22 30.04.2026
29 Олигарсите
12:26 30.04.2026
30 Курдо Коленков
12:28 30.04.2026
31 само питам
12:29 30.04.2026
32 Рубльов
Само як комунизъм искам!
12:30 30.04.2026
33 Перо
12:33 30.04.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Олигарсите викат:
12:37 30.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Даката
12:44 30.04.2026
38 Да бе
12:50 30.04.2026
39 аааа
Т И М спонсори на Гумен Крадев....
12:52 30.04.2026
40 олигархия
кой не скача е зелен
12:52 30.04.2026
41 Сорос
До коментар #12 от "Ганя Путинофила":Грешиш Сорос е в България от 1990-та най-рано, преди него имаше един Роберт Максуел, близък приятел на Бай Тошо и държащ финасовите операции на НРБ, а дъщеря му е лична асистентка заедно с една КГБ рускиня на ония Епщайн. Та по темата - знам деца на комунисти, които с пари на Сорос заминаха за САЩ още 1990-та.
12:52 30.04.2026
42 ПКП
12:53 30.04.2026
43 хмммм
12:57 30.04.2026
44 да има и бъдеми
До коментар #4 от "вадете пуканките":а това на снимката е
чисто новата мечка. Дали ще е стръвница?!
12:59 30.04.2026
45 ЕДГАР КЕЙСИ
13:02 30.04.2026
46 Олигархията им
Тоя слагач се заяде само със служебните. Споразумението с Украйна било скандално, а дговорът с Боташ е екстра. Голяма борба ще падне с модела, който ще демонтират. Ще стане моделът ми е по-добър от модела ти.
13:03 30.04.2026