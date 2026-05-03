Само дни преди историческото преминаване на колоездачната обиколка Giro d'Italia през България, сериозни съмнения около качеството на пътната инфраструктура хвърлят сянка върху подготовката за събитието.
Макар организаторите да уверяват, че всичко върви по план, независими проверки разкриват тревожни проблеми по участъци от трасето.
Екипът на Европейския център по транспортни политики, воден от Диана Русинова, е извършил огледи по маршрута, включително в участъка между Костенец, Долна баня и Самоков.
Според тях състоянието на наскоро ремонтирани пътища е компрометирано още от самото начало, съобщават от bTV.
Сред основните констатации са:
неравен и вълнообразен асфалт, положен на места с дебелина едва 2 см;
видимо некачествена и крива пътна маркировка;
полагане на асфалт при неблагоприятни условия, включително по време на дъжд;
липса на адекватен контрол върху изпълнението на ремонтните дейности.
Особено притеснителен е фактът, че при опит за корекция на маркировката с модерна техника, част от асфалтовия слой буквално се отлепя. Това поставя под съмнение не само качеството, но и безопасността на трасето, по което се очаква състезателите да развиват скорости до 70 км/ч.
„Този път е опасен. Ако завали, рискът от инциденти е огромен“, обяви Русинова в интервю за предаването „Тази събота и неделя“.
Проблемите не се изчерпват само с този участък. По данни на експертите, има и други рискови зони с паднали камъни, повредени мантинели и изсъхнали дървета, надвиснали над пътя.
В същото време, други градове по маршрута като Бургас, Сливен и Велико Търново показват значително по-добро качество на извършените ремонти.
Финансовият аспект също поражда въпроси. Първоначално обявената стойност за подготовката на трасето е около 10 милиона евро, но впоследствие сумата нараства до 55 милиона евро. Към момента липсва прозрачност относно разходите и евентуалните санкции за некачествено изпълнение.
Въпреки че събитието е безспорен шанс за международна реклама на България като туристическа дестинация, съществува риск страната да се представи в негативна светлина заради компрометирана инфраструктура, предупреждава Русинова.
1 Шеф ьор
Коментиран от #13
11:27 03.05.2026
3 Дориана
спираха всички реформи.
Коментиран от #5
11:31 03.05.2026
4 007 лиценз ту кил
11:34 03.05.2026
5 Абе
До коментар #3 от "Дориана":Какъв Борисов ма лельо, тука играят Гюро и Васко Кметчето.
Коментиран от #31
11:35 03.05.2026
6 Перо
11:39 03.05.2026
8 Сталин
11:40 03.05.2026
9 РЕАЛИСТ
Коментиран от #18, #23, #49
11:42 03.05.2026
10 Факти
11:42 03.05.2026
11 Бойко Българоубиец
Коментиран от #27
11:44 03.05.2026
12 морски
Коментиран от #25
11:44 03.05.2026
13 Амиии
До коментар #1 от "Шеф ьор":Това дето нашиха "легнали полицай" на Самоковско шосе в Панчарево и Кокаляне преди да мине състезането е най-голямата тъпотия!? 🙄 Представете си тия колоездачи засилени от Пасарел влизат в Кокаляне и "излитат" и после още няколко пъти?? Можеше да изчакат и след 10ти да ги направят тия гърбици, иди000ти!
Ремонтите около "Мечката" наистина са да отбия номера в ГЕРБ стил!
Коментиран от #34, #45
11:48 03.05.2026
14 крадев
11:49 03.05.2026
15 нека
11:50 03.05.2026
16 1111
11:50 03.05.2026
17 Всичко е реклама
11:52 03.05.2026
18 Боздуган
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Возил си се на балканчето на рамката.
11:52 03.05.2026
19 Ддд
А сега се оказа че, сегашното управление на Гюров краде петорно повече, и прави пътищата некадърно.
Да не казвам ,че сегашните "експерти" по свлачището Смолян- Пампорово, от прогноза за ремонтиране от година -две вчера, днес чета че вече не знаят колко години можело да се отремонтира този път.
Коментиран от #26
11:53 03.05.2026
20 Анонимен
11:54 03.05.2026
22 Зарко
11:55 03.05.2026
23 Браво
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":На спринта стигат 75 км. Явно си заспал в 1988година.
11:55 03.05.2026
24 Деций
участници в търговете,както и на всички физически лица свързани с тях без значение от заеманата позиция.Отделно трябва да върнат всички средства и да пропеят на кого връщат торби с пари което е основната причина за качеството на пътя и неговото състояние.Всички знаят кои са бандитските организации представящи се политически партии издигнали в ранг и приели кражбите като единствена идеология!Това са ГЕРБ и ДПС.Тази долна прослойка трябва да си получи заслуженото и да изплюе и последната стотинка с лихвите,на техният гръб са записани хилядите жертви и трайно осакатени!
Коментиран от #38
11:56 03.05.2026
25 Русофакил
До коментар #12 от "морски":Да не говорим кой ги изпълнява ,само мутрафони лапачи.
11:57 03.05.2026
26 Амиии
До коментар #19 от "Ддд":Този път не може да бъде ремонтиран поне не и от български фирми, а и ще е нужен огромен бюджет за укрепване и пр. По-добре да мислят да направят нов, по-евтино, ще е! Помнтите ли имаше огромни суми дтотици милиони отпуснати за укрепване по времето на ГЕРБ и гербавите фирми окрадоха всичко!
Коментиран от #33
11:58 03.05.2026
27 Ддд
До коментар #11 от "Бойко Българоубиец":Сега строи Гюров и хората на ПП-ДБ, пак ли Борисов е виновен? Знам че, Борисов ви е виновен дори за хемороидите ви, но поне при вашите управления, гледайте малко обективно.
А и Терзиев покани Джиро Италия в София, а Гюров УЖ щеше да закърпва пътищата до София, но като гледам пак некадърно го правят.
Коментиран от #42
12:00 03.05.2026
28 На "качествено" строителство
12:00 03.05.2026
29 лими
12:00 03.05.2026
31 Дориана
До коментар #5 от "Абе":Много си зле с информацията , която липсва на ментално ниво. Изкривената реалтност която някои хора отказват да приемат има диагноза при психиатър.
12:05 03.05.2026
33 Ддд
До коментар #26 от "Амиии":Викаш правенето на нов път, ще е по евтино от ремонтирането и укрепването на свлачището?
Това е все едно да уредиш една фирма с много милиони, да ти прави няколко години нов път.
А и ако свлачището могат да го оправят без пари, а не като управленията на Борисов които са отпускали милиони за ремонт на свлачища( както казваш). Да го оправят с малко пари тогава. А не да казват че не могат да го оправят с години. Че и отделно обходен път ще строят. Това е в много пъти повече от ремонтите на свлачища при Борисов.
Коментиран от #40
12:06 03.05.2026
34 Ами,
До коментар #13 от "Амиии":да им ограничат скоростта на колоездачите !
Коментиран от #46
12:07 03.05.2026
35 НПО-ТАТА
12:10 03.05.2026
38 Ддд
До коментар #24 от "Деций":Едно време при Тройната коалиция, една турска фирма спечели правенето на магистрала Люлин, беше закъсняла с изграждането 2-3 години. Така че не знам дали и външни фирми работят по качествено. АКО няма реален контрол в момента на строенето на пътищата.
Както се вижда, дори и при Гюров фирмите не ремонтират качествено.
12:12 03.05.2026
39 Перо
Коментиран от #50
12:12 03.05.2026
40 Амиии
До коментар #33 от "Ддд":Опитах се да ти проследя мисълта, но да ти кажа тази материя ти е малко меко казано далечна😉 Не се заяждам и не че съм някакъв спец, но по стечение на обстоятелствата ми е малко по-близка мстерия🙂
Пак казвам това огромно свлачище да се укрепи изисква огромен ресурс с неясен резултат. Жокер: виждаш само върха на айсберга!
Нов алтернативен път, ще е по-бърз и евтин вариант!
Коментиран от #47
12:15 03.05.2026
41 А значи
12:16 03.05.2026
43 Лизбия Травестова да не се обажда
Коментиран от #48
12:24 03.05.2026
44 1111
12:25 03.05.2026
45 Може и хич
До коментар #13 от "Амиии":Да не ги слагат легналите полицаи
12:28 03.05.2026
46 Даааа
До коментар #34 от "Ами,":И да им засичат средна скорост и ,който нарушил да не напуска България докато не си плати глобата иначе конфискация на кулното......
Коментиран от #51
12:31 03.05.2026
47 Ддд
До коментар #40 от "Амиии":Според тебе, новия и алтернативен път, няма ли да е също много скъп и продължително време правен. При положение че, там правенето на пътища е много тежка задача, и кой казва че ще стане бързо на този терен?
Сега проследи ли ми мисълта?
12:57 03.05.2026
49 ТИГО
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Като гледам май и ти не си се качвал !От Бояна по Пушкин надолу към околовръстното с обикновено колело съм дигал 71 км/ч ,с колелото за спускане с окачване към село Бабица по пътя към Брезник от Сливница през планината има едно спускане към 3 км може и повече да е е там 74 км /ч но без дискови спирачки и окачване няма начин щото пътят е зле !Та така ,има дето са дигали и повече ама .....са по млади и откачени
13:05 03.05.2026
50 ТИГО
До коментар #39 от "Перо":Тогава иди ТИ ,хайде покажи какво можеш!
13:12 03.05.2026
51 ТИГО
До коментар #46 от "Даааа":Ми тогава и на Формула 1 да слагат глоби за превишена скорост ! Ама вие верно си нямате занимания та такива ги ръсите???
13:14 03.05.2026