Новини
България »
Всички градове »
Опасно трасе за Giro d'Italia: Диана Русинова с информация за некачествени ремонти

Опасно трасе за Giro d'Italia: Диана Русинова с информация за некачествени ремонти

3 Май, 2026 11:15 1 636 51

  • giro d'italia-
  • диана русинова-
  • некачествени ремонти-
  • трасе

Европейския център по транспортни политики откри сериозни проблеми в новата настилка между Костенец, Долна баня и Самоков

Опасно трасе за Giro d'Italia: Диана Русинова с информация за некачествени ремонти - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само дни преди историческото преминаване на колоездачната обиколка Giro d'Italia през България, сериозни съмнения около качеството на пътната инфраструктура хвърлят сянка върху подготовката за събитието.

Макар организаторите да уверяват, че всичко върви по план, независими проверки разкриват тревожни проблеми по участъци от трасето.

Екипът на Европейския център по транспортни политики, воден от Диана Русинова, е извършил огледи по маршрута, включително в участъка между Костенец, Долна баня и Самоков.

Според тях състоянието на наскоро ремонтирани пътища е компрометирано още от самото начало, съобщават от bTV.

Сред основните констатации са:
неравен и вълнообразен асфалт, положен на места с дебелина едва 2 см;
видимо некачествена и крива пътна маркировка;
полагане на асфалт при неблагоприятни условия, включително по време на дъжд;
липса на адекватен контрол върху изпълнението на ремонтните дейности.
Особено притеснителен е фактът, че при опит за корекция на маркировката с модерна техника, част от асфалтовия слой буквално се отлепя. Това поставя под съмнение не само качеството, но и безопасността на трасето, по което се очаква състезателите да развиват скорости до 70 км/ч.

„Този път е опасен. Ако завали, рискът от инциденти е огромен“, обяви Русинова в интервю за предаването „Тази събота и неделя“.

Проблемите не се изчерпват само с този участък. По данни на експертите, има и други рискови зони с паднали камъни, повредени мантинели и изсъхнали дървета, надвиснали над пътя.

В същото време, други градове по маршрута като Бургас, Сливен и Велико Търново показват значително по-добро качество на извършените ремонти.

Финансовият аспект също поражда въпроси. Първоначално обявената стойност за подготовката на трасето е около 10 милиона евро, но впоследствие сумата нараства до 55 милиона евро. Към момента липсва прозрачност относно разходите и евентуалните санкции за некачествено изпълнение.

Въпреки че събитието е безспорен шанс за международна реклама на България като туристическа дестинация, съществува риск страната да се представи в негативна светлина заради компрометирана инфраструктура, предупреждава Русинова.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шеф ьор

    27 0 Отговор
    Бледоликите асфалтаджии да се върнат при Панчарево и да оправят капаците на шахтите и да корегират височината на легналите полицай, че отново сме слаломисти

    Коментиран от #13

    11:27 03.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дориана

    39 4 Отговор
    Борисов да понесе отговорността за некачествените ремонти по пътищата и кражбите на обществени поръчки и Евросредства. Продължава да мълчи къде отидоха чувалите с пачки пари за магистралите.Да отговори, защо България е най- корумпираната и зависима държава с не работеща Съдебна система и защо неистово с Пеевски
    спираха всички реформи.

    Коментиран от #5

    11:31 03.05.2026

  • 4 007 лиценз ту кил

    16 9 Отговор
    Васко ДС-то ще пренасочи джирото през Петрохан, където участниците ще се поклонят пред паметната плоча.

    11:34 03.05.2026

  • 5 Абе

    6 20 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Какъв Борисов ма лельо, тука играят Гюро и Васко Кметчето.

    Коментиран от #31

    11:35 03.05.2026

  • 6 Перо

    27 0 Отговор
    Корупцията няма граници! Няма никаква държавност!

    11:39 03.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сталин

    17 4 Отговор
    А кво търси джирото диталия в България

    11:40 03.05.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    6 17 Отговор
    Тази дебелана на колело качвала ли се е? Откъде ги измисли тези 70 км/час. Средна скорост по трасе е 40 , на спринт 48, а на бягане по часовник 50 км/час. При спускане с бегач съм правил 40-50 , но при завои си все на спирачките, щото си излетял.

    Коментиран от #18, #23, #49

    11:42 03.05.2026

  • 10 Факти

    14 0 Отговор
    На един от новопостелените булеварди в Бургас оставиха шахта на 5 см под настилката по средата на платното. Очаквам зрелищно падане на група колоездачи. Дано няма контузени.

    11:42 03.05.2026

  • 11 Бойко Българоубиец

    17 2 Отговор
    Моите пътища ще убият много участници хехе тепем яко ГЕРБ ПОБЕДА!😈

    Коментиран от #27

    11:44 03.05.2026

  • 12 морски

    20 1 Отговор
    Лелее, гладах репортажа , и мога на кажа ,че и в Африка не съм виждал такива ремонти !! И сега сее убедих ,че най-много милиарди се крадат от пътищата ,защото и един нямамаме за свяст!!

    Коментиран от #25

    11:44 03.05.2026

  • 13 Амиии

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шеф ьор":

    Това дето нашиха "легнали полицай" на Самоковско шосе в Панчарево и Кокаляне преди да мине състезането е най-голямата тъпотия!? 🙄 Представете си тия колоездачи засилени от Пасарел влизат в Кокаляне и "излитат" и после още няколко пъти?? Можеше да изчакат и след 10ти да ги направят тия гърбици, иди000ти!
    Ремонтите около "Мечката" наистина са да отбия номера в ГЕРБ стил!

    Коментиран от #34, #45

    11:48 03.05.2026

  • 14 крадев

    6 5 Отговор
    ще ви спася!

    11:49 03.05.2026

  • 15 нека

    17 1 Отговор
    да види целия Свят що е то бай ганя и шкембе с яко чесън!

    11:50 03.05.2026

  • 16 1111

    4 11 Отговор
    Тоя европейски център да не се окаже,като националната агенция Петрохан на русофилите,където скрито прайха педофилия

    11:50 03.05.2026

  • 17 Всичко е реклама

    12 0 Отговор
    Колоездачите са предупредени че е реклама,и че се състезават в Африка и ще минат "походно". Чак в Италия ще започнат да святкат като професионалисти.

    11:52 03.05.2026

  • 18 Боздуган

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Возил си се на балканчето на рамката.

    11:52 03.05.2026

  • 19 Ддд

    3 6 Отговор
    Е преди ни обясняваха че правителството на Желязков крадяло пари от проектите.
    А сега се оказа че, сегашното управление на Гюров краде петорно повече, и прави пътищата некадърно.
    Да не казвам ,че сегашните "експерти" по свлачището Смолян- Пампорово, от прогноза за ремонтиране от година -две вчера, днес чета че вече не знаят колко години можело да се отремонтира този път.

    Коментиран от #26

    11:53 03.05.2026

  • 20 Анонимен

    4 2 Отговор
    Тази и тя сенамърда на държавна служба трябва да се преразгледа от новите

    11:54 03.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Зарко

    12 0 Отговор
    Системата се каВа с Пръдня -боя.Магията на пътостроенето-крадеш 90%от сумата за ремонта , връщаш 50% на този който те е посочил за изпълнител. И ако ти остане някой лев правиш

    11:55 03.05.2026

  • 23 Браво

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    На спринта стигат 75 км. Явно си заспал в 1988година.

    11:55 03.05.2026

  • 24 Деций

    10 1 Отговор
    Вече е крайно време тези пътно строителни фирми да бъдат изхвърляни от пазара,и да им бъде забранено за вечни времена да се явяват като
    участници в търговете,както и на всички физически лица свързани с тях без значение от заеманата позиция.Отделно трябва да върнат всички средства и да пропеят на кого връщат торби с пари което е основната причина за качеството на пътя и неговото състояние.Всички знаят кои са бандитските организации представящи се политически партии издигнали в ранг и приели кражбите като единствена идеология!Това са ГЕРБ и ДПС.Тази долна прослойка трябва да си получи заслуженото и да изплюе и последната стотинка с лихвите,на техният гръб са записани хилядите жертви и трайно осакатени!

    Коментиран от #38

    11:56 03.05.2026

  • 25 Русофакил

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "морски":

    Да не говорим кой ги изпълнява ,само мутрафони лапачи.

    11:57 03.05.2026

  • 26 Амиии

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ддд":

    Този път не може да бъде ремонтиран поне не и от български фирми, а и ще е нужен огромен бюджет за укрепване и пр. По-добре да мислят да направят нов, по-евтино, ще е! Помнтите ли имаше огромни суми дтотици милиони отпуснати за укрепване по времето на ГЕРБ и гербавите фирми окрадоха всичко!

    Коментиран от #33

    11:58 03.05.2026

  • 27 Ддд

    2 8 Отговор

    До коментар #11 от "Бойко Българоубиец":

    Сега строи Гюров и хората на ПП-ДБ, пак ли Борисов е виновен? Знам че, Борисов ви е виновен дори за хемороидите ви, но поне при вашите управления, гледайте малко обективно.
    А и Терзиев покани Джиро Италия в София, а Гюров УЖ щеше да закърпва пътищата до София, но като гледам пак некадърно го правят.

    Коментиран от #42

    12:00 03.05.2026

  • 28 На "качествено" строителство

    6 0 Отговор
    направили "некачествени" ремонти

    12:00 03.05.2026

  • 29 лими

    4 0 Отговор
    На тва му са вика лесбо-шик!

    12:00 03.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дориана

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Много си зле с информацията , която липсва на ментално ниво. Изкривената реалтност която някои хора отказват да приемат има диагноза при психиатър.

    12:05 03.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ддд

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Амиии":

    Викаш правенето на нов път, ще е по евтино от ремонтирането и укрепването на свлачището?
    Това е все едно да уредиш една фирма с много милиони, да ти прави няколко години нов път.
    А и ако свлачището могат да го оправят без пари, а не като управленията на Борисов които са отпускали милиони за ремонт на свлачища( както казваш). Да го оправят с малко пари тогава. А не да казват че не могат да го оправят с години. Че и отделно обходен път ще строят. Това е в много пъти повече от ремонтите на свлачища при Борисов.

    Коментиран от #40

    12:06 03.05.2026

  • 34 Ами,

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Амиии":

    да им ограничат скоростта на колоездачите !

    Коментиран от #46

    12:07 03.05.2026

  • 35 НПО-ТАТА

    2 0 Отговор
    Не ги ли забраниха вече.

    12:10 03.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ддд

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Деций":

    Едно време при Тройната коалиция, една турска фирма спечели правенето на магистрала Люлин, беше закъсняла с изграждането 2-3 години. Така че не знам дали и външни фирми работят по качествено. АКО няма реален контрол в момента на строенето на пътищата.
    Както се вижда, дори и при Гюров фирмите не ремонтират качествено.

    12:12 03.05.2026

  • 39 Перо

    2 2 Отговор
    А какво да се очаква от такъв избран премиер?

    Коментиран от #50

    12:12 03.05.2026

  • 40 Амиии

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ддд":

    Опитах се да ти проследя мисълта, но да ти кажа тази материя ти е малко меко казано далечна😉 Не се заяждам и не че съм някакъв спец, но по стечение на обстоятелствата ми е малко по-близка мстерия🙂
    Пак казвам това огромно свлачище да се укрепи изисква огромен ресурс с неясен резултат. Жокер: виждаш само върха на айсберга!
    Нов алтернативен път, ще е по-бърз и евтин вариант!

    Коментиран от #47

    12:15 03.05.2026

  • 41 А значи

    3 0 Отговор
    За българските участници в движението няма да оправят пътищата ,ама за жабарите ще ги оправят...Еййй това българско дупедавство веднъж да свърши!

    12:16 03.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Лизбия Травестова да не се обажда

    5 0 Отговор
    Набедената псевдо-експертка я скрийте и не я показвайте да дразните хората.

    Коментиран от #48

    12:24 03.05.2026

  • 44 1111

    3 0 Отговор
    Подизпълнители има и турски и сръбски фирми,така герб и ДПС ,даваха пай от европейските пари на тюркие и сербие

    12:25 03.05.2026

  • 45 Може и хич

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Амиии":

    Да не ги слагат легналите полицаи

    12:28 03.05.2026

  • 46 Даааа

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ами,":

    И да им засичат средна скорост и ,който нарушил да не напуска България докато не си плати глобата иначе конфискация на кулното......

    Коментиран от #51

    12:31 03.05.2026

  • 47 Ддд

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Амиии":

    Според тебе, новия и алтернативен път, няма ли да е също много скъп и продължително време правен. При положение че, там правенето на пътища е много тежка задача, и кой казва че ще стане бързо на този терен?
    Сега проследи ли ми мисълта?

    12:57 03.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Като гледам май и ти не си се качвал !От Бояна по Пушкин надолу към околовръстното с обикновено колело съм дигал 71 км/ч ,с колелото за спускане с окачване към село Бабица по пътя към Брезник от Сливница през планината има едно спускане към 3 км може и повече да е е там 74 км /ч но без дискови спирачки и окачване няма начин щото пътят е зле !Та така ,има дето са дигали и повече ама .....са по млади и откачени

    13:05 03.05.2026

  • 50 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Перо":

    Тогава иди ТИ ,хайде покажи какво можеш!

    13:12 03.05.2026

  • 51 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Даааа":

    Ми тогава и на Формула 1 да слагат глоби за превишена скорост ! Ама вие верно си нямате занимания та такива ги ръсите???

    13:14 03.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол