Любомир Дацов: Скептичен съм, когато чуя, че някой ще бори високите цени

"Скептичен съм, когато чуя, че някой ще бори високите цени. Като казваш антиинфлационна политика и бориш цени- това са различни неща. Засилването на репресивната част, за да командват цените, е смешно", предупреди в интервю пред БНР финансистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.
"В момента вървят и съгласуват промени, които дават на наказателните органи повече права за по-високи глоби. Но това става за сметка на светлия бизнес. Това, което могат да направят, е допълнителни проблеми. Не знам как не им идва на ум, че ако искат да подобрят - трябва да пипнат там, където са отклоненията и включително сивия сектор. Всички се упражняват на гърба на светлия бизнес, върху хората, които носят тежестта. Скептичен съм, ако продължават с тези наративи, че могат да направят каквото и да е", обясни Дацов.
В "Неделя 150" той коментира изказването на депутатите от ПБ Петър Витанов и Слави Василев, които твърдят, че бюджетният дефицит ще бъде 7%. Служебният финансов министър Георги Клисурски твърди, че за април дефицитът е 0:
"Към април, за самия месец, излизат 0%. Но, ако сравним с последните 10 години, дефицитът само за април е варирал от 200 млн. до 400 млн. евро. В момента исторически дефицитът на април се отклонява значително и този резултат не е добър. За първото тримесечие, дефицитът на тримесечна база, е към е 5.8% от БВП. Не винаги е коректно, когато отразявате тримесечен дефицит към годишен БВП, защото не дава истинската стойност."
За пореден път Любомир Дацов каза, че бюджетът за 2026 г. не е точно удължителен, защото в него има вдигане на заплати с 5% и предвижда и увеличение на пенсии:
"Нека да кажем, че този удължителен бюджет е истински, не знам какво точно ще приемат, защото удължителният бюджет по дефиниция трябва да отговаря на закона за публичните финанси. Тези искания бяха модифицирани в НС и ние имаме бюджет с променени параметри - увеличени заплати с 5%, предвидено за пенсии увеличение, увеличени капиталови разходи. А дефицитът се дължи на това, че общините ще разплатят проекти в първо тримесечие сумата, която разходват на годишна база."
Според Дацов това показва колко голям е дефицитът и почти няма буфери да се прави политика. И коментира, че 16 млрд. евро фискален резерв означава, че не се задължава държавата да тегли кредит.
"България има задължение за тази година нетните разходи да нараснат не повече от 4,5%. Може би не е лошо хора, които взимат решение, да прочетат какво сме се задължили като държава и какви са ни задълженията. А България втора година наруши ограниченията. Ако първите 2 години превишите ръста на бюджета, вторите две трябва да има компенсиране. За съжаление трябва да се мисли какво се прави с бюджета в посока оптимизация и стартиране на структурни реформи. Ще е добре, ако сложим истинския пакет за реформиране на публичния пакет с акценти в реалната икономика."
Финансистът посочи, че към момента в публичният сектор има 90 000 човека повече в сравнение с 2005 г. и в момента на тези управляващи се пада да вземат трудно решение.
"Доброто решение за правене на консолидация за свиване на бюджета е правене на структурни реформи в разходната част. Ако се откажат, другото е да вдигане на данъците", предупреди Дацов.
2 хаха
Заради такива пухъли от ВИИ Карл Маркс, дето тръгнали сега да дрънкат "ама пазарната икономика".
Затова и Кейнс беше казал, че в стаята имало по-големи кейнсианци от него ...
13:29 03.05.2026
5 Хасковски каунь
70 000 цирея да им изникнат отдаде на тия дето ни втъкнаха еврото
13:35 03.05.2026
11 катран
До коментар #8 от "хаха":като забраниш на банките да ти режат главата с такси..те от какво ще живеят..лихви не дават, парите вземат..живуркат си..в Гърция по други хора живеят..а тук ще плащаме и ще целуваме ръката на банкера..
13:44 03.05.2026
15 Така е
13:48 03.05.2026
17 Точно
До коментар #15 от "Така е":Девет години Редев не правеше абсолютно нищо друго освен да критикува правителството. Сега да го видим като се впрегна сам в каруцата какви ще ги върши.
18 Ми да
До коментар #16 от "Ало специалиста":Русия ли имаш предвид?
13:52 03.05.2026
19 Така е
До коментар #17 от "Точно":Непростима грешка за него ще е да се хване да бъде министър-председател. Ще бъде по-жалък от царя!
13:55 03.05.2026
20 az СВО Победа80
Нали всички щяхме да стане богати и щастливи като се присъединим към "клубът на богатите"?
Сега за каква борба с високите цените бълнуваш???
24 Така де
До коментар #22 от "инфо":Тебе никой не ти пречи да си обръщаш еврата в рубли. Чейндж бюрата работят. Ще забогатееш.
14:10 03.05.2026
31 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #20 от "az СВО Победа80":Ех, главунчо. Българинът извади кътаните пачки с левове от "дюшека" за да ги обмени за евраци и като се видя с повечко пари го удари на живот, но търговците усетиха келепира и бързо вдигнаха цените...Всички цени ще се нормализират до лятото, като вече навсякъде има отлив на клиенти.
14:49 03.05.2026
