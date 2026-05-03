Новини
България »
Всички градове »
Любомир Дацов: Скептичен съм, когато чуя, че някой ще бори високите цени

Любомир Дацов: Скептичен съм, когато чуя, че някой ще бори високите цени

3 Май, 2026 13:25 1 079 35

  • любомир дацов-
  • скептичен-
  • борене-
  • високи цени

"Доброто решение за правене на консолидация за свиване на бюджета е правене на структурни реформи в разходната част. Ако се откажат, другото е да вдигане на данъците", предупреди членът на Фискалния съвет

Любомир Дацов: Скептичен съм, когато чуя, че някой ще бори високите цени - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Скептичен съм, когато чуя, че някой ще бори високите цени. Като казваш антиинфлационна политика и бориш цени- това са различни неща. Засилването на репресивната част, за да командват цените, е смешно", предупреди в интервю пред БНР финансистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.

"В момента вървят и съгласуват промени, които дават на наказателните органи повече права за по-високи глоби. Но това става за сметка на светлия бизнес. Това, което могат да направят, е допълнителни проблеми. Не знам как не им идва на ум, че ако искат да подобрят - трябва да пипнат там, където са отклоненията и включително сивия сектор. Всички се упражняват на гърба на светлия бизнес, върху хората, които носят тежестта. Скептичен съм, ако продължават с тези наративи, че могат да направят каквото и да е", обясни Дацов.

В "Неделя 150" той коментира изказването на депутатите от ПБ Петър Витанов и Слави Василев, които твърдят, че бюджетният дефицит ще бъде 7%. Служебният финансов министър Георги Клисурски твърди, че за април дефицитът е 0:

"Към април, за самия месец, излизат 0%. Но, ако сравним с последните 10 години, дефицитът само за април е варирал от 200 млн. до 400 млн. евро. В момента исторически дефицитът на април се отклонява значително и този резултат не е добър. За първото тримесечие, дефицитът на тримесечна база, е към е 5.8% от БВП. Не винаги е коректно, когато отразявате тримесечен дефицит към годишен БВП, защото не дава истинската стойност."

За пореден път Любомир Дацов каза, че бюджетът за 2026 г. не е точно удължителен, защото в него има вдигане на заплати с 5% и предвижда и увеличение на пенсии:

"Нека да кажем, че този удължителен бюджет е истински, не знам какво точно ще приемат, защото удължителният бюджет по дефиниция трябва да отговаря на закона за публичните финанси. Тези искания бяха модифицирани в НС и ние имаме бюджет с променени параметри - увеличени заплати с 5%, предвидено за пенсии увеличение, увеличени капиталови разходи. А дефицитът се дължи на това, че общините ще разплатят проекти в първо тримесечие сумата, която разходват на годишна база."

Според Дацов това показва колко голям е дефицитът и почти няма буфери да се прави политика. И коментира, че 16 млрд. евро фискален резерв означава, че не се задължава държавата да тегли кредит.

"България има задължение за тази година нетните разходи да нараснат не повече от 4,5%. Може би не е лошо хора, които взимат решение, да прочетат какво сме се задължили като държава и какви са ни задълженията. А България втора година наруши ограниченията. Ако първите 2 години превишите ръста на бюджета, вторите две трябва да има компенсиране. За съжаление трябва да се мисли какво се прави с бюджета в посока оптимизация и стартиране на структурни реформи. Ще е добре, ако сложим истинския пакет за реформиране на публичния пакет с акценти в реалната икономика."

Финансистът посочи, че към момента в публичният сектор има 90 000 човека повече в сравнение с 2005 г. и в момента на тези управляващи се пада да вземат трудно решение.

"Доброто решение за правене на консолидация за свиване на бюджета е правене на структурни реформи в разходната част. Ако се откажат, другото е да вдигане на данъците", предупреди Дацов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ганев

    21 0 Отговор
    И ....АЗ ..СЪМ СКЕПТИЧЕН....ТУЙ МНОГО...СЕ.....ОХРАНИ

    13:29 03.05.2026

  • 2 хаха

    20 0 Отговор
    Затова в Хърватска когато вече бяха в Еврозоната цените бяха по-ниски отколкото при вас.
    Заради такива пухъли от ВИИ Карл Маркс, дето тръгнали сега да дрънкат "ама пазарната икономика".

    Затова и Кейнс беше казал, че в стаята имало по-големи кейнсианци от него ...

    13:29 03.05.2026

  • 3 И аз така

    11 0 Отговор
    Бъзикат се с нас.

    13:31 03.05.2026

  • 4 Тома

    21 1 Отговор
    Само да попитам тези които вдигнаха цените в пъти какъв данък плащат

    13:32 03.05.2026

  • 5 Хасковски каунь

    17 2 Отговор
    Инфлация - 7%...
    70 000 цирея да им изникнат отдаде на тия дето ни втъкнаха еврото

    13:35 03.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хаха

    9 0 Отговор
    От октомври 2025 г. Гърция предприе мащабни мерки за намаляване на цените на основни хранителни продукти и стоки от първа необходимост, насочени към борба с инфлацията.

    Основни акценти на мерките (към 2025-2026 г.):
    Над 2000 продукта с намалени цени: Стартирала инициатива за трайно намаляване на цените на над 2000 основни стоки в супермаркетите.Процент на намаление: Цените на стоките са намалени с отстъпка между 5% и 25%, като среднопретеглената отстъпка е около 8%.

    13:36 03.05.2026

  • 8 хаха

    12 0 Отговор
    Гърция забрани таксите за теглене от банкомати

    Коментиран от #11

    13:38 03.05.2026

  • 9 хаха

    10 0 Отговор
    Какво включва новият закон за банкоматите в Гърция?

    Новата наредба предвижда следното за потребителите на банкомати в Гърция:

    Нулеви такси за теглене на пари в брой между всички банки, участващи в междубанковата система DIAS.
    Отпадане на таксите от доставчици на трети страни, когато има пряка или непряка връзка чрез дялово участие с банката на клиента.
    Нулеви такси и от доставчици на трети страни в общини, където работи само един банкомат.
    Максимален лимит на таксата от 1,50 евро за теглене от банкомати на трети страни в цялата страна.
    Безплатна проверка на баланса за всички картодържатели, независимо от банката или доставчика на банкомата.
    Еднократна такса от 0,50 евро за изпращане на парични преводи по цифрови канали (уеб, мобилно, интернет банкиране) от доставчици на трети страни, която е наравно с банковите такси.
    Законодателно утвърждаване, че никоя банка не може да таксува клиентите си за теглене на пари в брой.

    13:39 03.05.2026

  • 10 Цял живот...

    9 0 Отговор
    Си спомням как все се борим за нещо и против нещо.На борба за това,на борба за онова и т. н.Хората си живеят в нормалните държави,богатеят и ходят по курорти по света,а ние все се борим за нещо си.Сбъркана психика.

    13:40 03.05.2026

  • 11 катран

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    като забраниш на банките да ти режат главата с такси..те от какво ще живеят..лихви не дават, парите вземат..живуркат си..в Гърция по други хора живеят..а тук ще плащаме и ще целуваме ръката на банкера..

    13:44 03.05.2026

  • 12 Освободете

    7 2 Отговор
    Пазара от всякакви монополи, картели и всякакви паразити от "наши момчета и момичета" и гледай какво ще стане! Ама после, ти и подобни ще трябва да работите. НА СЕЛО, с мотика, кирка, гега. НЕ е като да хараламбиш наляво и надясно и ръсиш умности.

    13:46 03.05.2026

  • 13 Калинка

    7 2 Отговор
    Крадец ръси акъл. Човечето е изготвяло цял живот удобни програми за пред хората и после каквото стане.

    13:47 03.05.2026

  • 14 Васил

    6 3 Отговор
    У нас правителството и държавните институции само се симулират някаква дейност.

    13:48 03.05.2026

  • 15 Така е

    5 6 Отговор
    Както вървят нещата скоро Радев ще се откаже от всички свои обещания. Иначе е жив зян завалията!

    Коментиран от #17

    13:48 03.05.2026

  • 16 Ало специалиста

    8 4 Отговор
    В чужбина повечето стоки са с по-ниски цени от Кауфланда, Лидъла и Билата

    Коментиран от #18

    13:49 03.05.2026

  • 17 Точно

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    Девет години Редев не правеше абсолютно нищо друго освен да критикува правителството. Сега да го видим като се впрегна сам в каруцата какви ще ги върши.

    Коментиран от #19

    13:50 03.05.2026

  • 18 Ми да

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "Ало специалиста":

    Русия ли имаш предвид?

    13:52 03.05.2026

  • 19 Така е

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Точно":

    Непростима грешка за него ще е да се хване да бъде министър-председател. Ще бъде по-жалък от царя!

    13:55 03.05.2026

  • 20 az СВО Победа80

    7 4 Отговор
    Абе Дацов, абе нали нямаше да има повишение на цените? Нали щеше да потекат реки от мед и масло след като ни набута в еврозоната???

    Нали всички щяхме да стане богати и щастливи като се присъединим към "клубът на богатите"?

    Сега за каква борба с високите цените бълнуваш???

    Коментиран от #31

    13:57 03.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 инфо

    7 3 Отговор
    Дацов да си скъса дипломата. Подкрепата за настоящото въвеждане на евро показва отвратителната му подложеност.

    Коментиран от #24

    14:03 03.05.2026

  • 23 бомбата

    4 2 Отговор
    Ще бори бабината си.С цените не се бориш,те не са спортисти. Трябва борбата да е с онези,дето седят на сините кресла в голямата зала.

    14:08 03.05.2026

  • 24 Така де

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "инфо":

    Тебе никой не ти пречи да си обръщаш еврата в рубли. Чейндж бюрата работят. Ще забогатееш.

    14:10 03.05.2026

  • 25 Феникс

    3 5 Отговор
    Абе пилета сладки , да не си мислите че не са знаели че идва икономическа криза? Знаеха че идва и втора война и невиждана инфлация и пак ни набутаха еврото, на никой не му пука за високите цени, важното е робите да плащат данъци и да стоят мирно и тихо в кошарките! Нали затова ви хвърлиха малко прах в очите със гуменчо - мошето! Ние като държава сме клиничен случай и отлагането на една смърт я прави още по мъчителна!

    14:12 03.05.2026

  • 26 az СВО Победа80

    9 2 Отговор
    Лъжите на Любчо шиткойна не издържаха даже и 3 месеца!
    🤣🤣🤣

    14:14 03.05.2026

  • 27 Сталин

    6 2 Отговор
    Само лъжец и негодник може да се "бори" с високите цени,все едно да направиш една жена по малко бременна

    14:15 03.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ганьо Бизнесмена

    4 0 Отговор
    Преди да влезем и след като влязохме в Евро Зоната Ганьо Бизнесмена вдигна цените без да има никакво основание!! Преди да влезем в Евро Зоната цените на суровините на международните пазари не се бяха покачили. След като влязохме в Евро Зоната цените на суровините на международните пазари също не се бяха покачили. Защо тогава вдигнаха цените на всичко??? Какво мотивира това вдигане??? Отговорът е в алчността за по-големи богатства!!! Ганьо Бизнесмена видя , че българите са пр0ст0ват и страхлив народ и търпи на експлоатация и гавра, затова мафиотите виреят в тази държава!!! Докато българите са такива изпаднали индивиди, дотогава ще работят много за малко пари и ще плащат много за ниско качество стоки и услуги!!! България е с най-скъпи цени на храни, услуги, коли, велосипеди и прочие. Автокъщите купуват евтини коли втора ръка от Германия и ги препродават с надценка в България. Какво излиза , че българина е по-добре да си купи директно втора ръка Мерцедес С класа от богата Германия, отколкото да я купи от някоя жалка автокъща в България. Пример мога да дам и с велосипеди Трек, които в Германия вървят на Черен Петък по 2500 евро на промоция, а в България същия велосипед на Черен Петък е 4500 евро. Отвратителните бизнесмени ще кажат, че България е малък пазар, затова при нас е по-скъпо, но истината е, че сме малък пазар, защото цените са много високи и повечето хора или не купуват, или предпочитат да си купят от чужбина, ако имат тази възможност!!! Добре че са Б

    14:37 03.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа80":

    Ех, главунчо. Българинът извади кътаните пачки с левове от "дюшека" за да ги обмени за евраци и като се видя с повечко пари го удари на живот, но търговците усетиха келепира и бързо вдигнаха цените...Всички цени ще се нормализират до лятото, като вече навсякъде има отлив на клиенти.

    14:49 03.05.2026

  • 32 Георги

    0 0 Отговор
    любчо беше от тези дето твърдят, че цените няма да мръднат

    14:54 03.05.2026

  • 33 Испанчово

    0 0 Отговор
    Борисов и Пеевски ходят навсекаде и говорят търговците да вдигат умишлено цените.

    14:59 03.05.2026

  • 34 Тоя дълго вееше

    0 0 Отговор
    Знамето на Еврозоната ! А сега е ,, свел уши"!

    15:03 03.05.2026

  • 35 Деций

    0 0 Отговор
    И аз съм скептичен като те видя и чуя да ръсиш мозък говорвйки клишета!Пзара ли ще регулира цените,а,"свободният" пазар и "конкуренцията"?Ти кьорав ли си ще всичко е монополи,картели и олигопили,илимислиш , че ядем вафлите с опаковките и не вдяваме какво става?Кухите ви "Пазарни" опорки не вършат работа,и си ги запазете там за вашият кръжец от психо десни отДБ (Да ограбим България),там си ги говорете с онзи олигофрен Мартин Димитров!

    15:03 03.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол