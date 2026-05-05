Любомир Дацов: Огромното потребление в момента помпа покачването на цените

5 Май, 2026 09:35 1 092 48

"Проблемът при нас е, че паричното предлагане, а именно парите в икономиката, се увеличава с близо 20%, а произведените стоки и услуги намаляват с близо 10%. И това идва, за съжаление, от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво", подчерта изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев

Любомир Дацов: Огромното потребление в момента помпа покачването на цените - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Автоматизмът при увеличаването на заплатите е проблем, защото заплащането в обществения сектор става все по-високо, а в частния работодателите са принудени също да ги вдигат, за да ги догонят". Това заяви в ефира на Нова телевизия бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов, цитиран от novini.bg.

"Ръстът за април месец вече е от порядъка на 30%, тъй като тогава бяха изплатени заплати, които не бяха актуализирани от началото на годината. Никой не може да каже, че това е просто преиндексиране на доходите. Всъщност механизмът е обратният - огромното потребление в момента помпа покачването на цените", обясни Дацов.

По думите му цените растат заради увеличеното потребление и заради липсата на антиинфлационна политика.

Според изпълнителния директор на КРИБ Боян Митракиев цените, откакто свят светува, са функция от отношението между паричната маса в икономиката и произведените стоки и услуги.
"Една чаша, колкото и да струва, ако нямаме пари да я купим, няма сделка. Проблемът при нас е, че паричното предлагане, а именно парите в икономиката, се увеличава с близо 20%, а произведените стоки и услуги намаляват с близо 10%. И това идва, за съжаление, от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво", подчерта той.

И обясни, че в обществения сектор се наливат заеми, взети отвън, а в него работят 660 хиляди души в България, което е много над средното за ОИСР.

"Оттам идва тази вълна от парична маса и потребление, което вдига цените. Както много пъти предупредихме, в малка отворена икономика това потребление се излива навън - към заводите в Турция, Китай и Италия. Само че нашите цени се вдигат, нашите заводи не работят, а ние с тези заеми всъщност захранваме чуждите икономики", подчерта Митракиев.

И предупреди, че ако това продължава, сме застрашени от румънския сценарии - стагфлация.

Дацов обясни, че това, което правим, е много глупаво - ще ударим икономическия растеж.

"Икономиката винаги е въпрос на баланс, а този баланс отдавна е нарушен. Вместо да имаме дългосрочен растеж, който увеличава потенциала на икономиката, ние правим точно обратното - и то с аргумента, че „се грижим за хората“, категоричен е той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    22 3 Отговор
    Българският народ трябва да спре да купува лъскави коли, да обзавежда скъпи жилища и да ходи по луксозни почивки.

    Коментиран от #25, #28

    09:38 05.05.2026

  • 2 Сталин

    31 5 Отговор
    Ей хайванин недей говори глупости ,инфлацията се помпи от банките ,които раздават милиарди заеми и ипотеки ,и от милиардите които държавата взема от Ротшилд да плащат големите заплати на държавните паразити

    Коментиран от #45

    09:38 05.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    20 2 Отговор
    А що идват от вън тия пари - щото приехме еврото и "цената на парите" се поевтини драстично
    Само че няма да си го признаете!

    09:40 05.05.2026

  • 4 хахаха

    32 2 Отговор
    Дацов спира да яде и да ползва ток и вода и цените ще паднат:)

    Дацов, къде го видя туй голямо потребление след като цените са същите като миналата година, но в евро, а заплатите паднаха два пъти?

    09:40 05.05.2026

  • 5 честен ционист

    10 2 Отговор
    Инфлацията се бори само с купонна система, порциони, и колективизация.

    09:41 05.05.2026

  • 6 Стига Глупости

    29 1 Отговор
    Как в Нормалните държави с нормални заплати пазаруват по много и по масово и там няма инфлация, а тука с подаяния наречени заплати и работещи бедни които търсят само промоции имало инфлация пазарували били много.

    09:42 05.05.2026

  • 7 Здрасти

    32 1 Отговор
    Кафе 5 лева. Как е, хич не се вдигнаха цените. СЪД ЗА ВСИЧКИ КОИТО МАНИПУЛИРАХА БЪЛГАРИНА! Всички които твърдяха по телевизиите, че няма да се вдигне цената сега трябва да бъдат съдени!!!

    Коментиран от #11, #32

    09:42 05.05.2026

  • 8 хмм

    17 2 Отговор
    Според тоя цървул по-добре да няма потребление за да са ниски цените Щом има потребление значи народа има пари.

    09:42 05.05.2026

  • 9 Лобистът на унищожаването

    15 0 Отговор
    на българската национална парична единица, български лЪв. Няма ли да го уволнявате?
    Оставка, Съд, Затвор за национално предателство и геноцид над българският народ.
    ОСТАВКА!

    09:42 05.05.2026

  • 10 Малоумно паважче синьожълто на цвят

    19 2 Отговор
    Не беееееееееее! Не е заради евротоооооо! Путлера е виновеееен!!!

    09:44 05.05.2026

  • 11 честен ционист

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Здрасти":

    Кафе можеш да си приготвиш и у вас. Високите цени са на западните глезотийки, защото нямате никаква заслуга за производството им и ви дерат спекуланти. Ако искате евтини български продукти е достатъчно да се колективизрате и почнете да произвеждате нещо друго освен компост по тоалетните.

    Коментиран от #23

    09:45 05.05.2026

  • 12 80% от икономиката са услуги!

    16 1 Отговор
    Какво производство?

    09:46 05.05.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    ШЕФ НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ Е МАЛКАТА ПИЦА ДЯНКОВ
    ..... БЪДЕЩ ПАНДИЗЧИЯ
    .... ЩО ДА ВЯРВАМЕ НА ДРУГ БЪДЕЩ ПАНДИЗЧИЯ ОТ КАБИНЕТА БОРИСОВ 1 ???

    09:46 05.05.2026

  • 14 Пич

    17 1 Отговор
    Дебелия кретен къде вижда това огромно потребление? Вече и тук четохме стати как хората са свили покупките на всичко!!! Този имбецил просто ви манипулира да не се кахърите, че обеднявате и нямате пари за покупки. Защото рапортуваше как нямало страшно от еврото, всичко щяло да бъде наред, да богатеете...

    09:47 05.05.2026

  • 15 Швейцария -14 000 чиновници

    16 2 Отговор
    България- 700 000 чиновници!

    Коментиран от #47

    09:47 05.05.2026

  • 16 1488

    11 1 Отговор
    до 31.12 2025 23:59:59
    петроханките едва не колабираха от
    повтаряне, че инфлация няма и
    еврото само хубости ще ни донесе

    обаче на 01.01.2026 00:00:01
    станаха първи защитнички срещу инфлацията
    и как не сме били готови за еврото

    09:48 05.05.2026

  • 17 az СВО Победа80

    14 1 Отговор
    Любчо шиткойна вече се чуди каква лъжа да измисли, за да оправдае обедняването на българина в "клуба на богатите"....
    🤣🤣🤣

    09:48 05.05.2026

  • 18 кой мy дpeмe

    8 0 Отговор
    цените са "сезонни"
    като политиците - през 3-6 месеца се сменят

    09:48 05.05.2026

  • 19 име

    8 1 Отговор
    Точно така, в круба на богатити се потребява на корем, дори и да нямаш пари. Който няма пари, тегли кредит и потребява. И ние, потребителите сме виновни за инфлацията. Освен това, преди седмиця друг умник ни обясни, че за 10г сме си увеличили с 80% покупвателната способност, значи пак ние сме виновни че много големи заплати имаме и много потребяваме и затова има инфлация!

    Сега сериозно, потреблението не е огромно, да много хора са мързеливи и пари се харчат за глупости, но не е от вчера това.

    09:50 05.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 многото реклами карат хората

    4 3 Отговор
    да са облъчени . постоянно купуват . то навсякъде всичко продават . купуват и продават в провинцията и в гръцка . и инфлацията порасва . официално е 2 процента . неофициално е 48 процента . вдигат цигарите, нафтата и алкохола . от алчност . така било редно . после се оплакват неспирно . сега за пушене има 2000 вида цигари, вайпове, нергилета, цигарета , и какво ли не .

    Коментиран от #44

    09:51 05.05.2026

  • 22 провинциалист

    8 3 Отговор
    Тоя е като никито василев - първо трябва да го шамариш и после да го питаш.

    09:52 05.05.2026

  • 23 Здрасти

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    Подкрепям! Но цената си е цена. Няма как себестойността на едно кафе от кафе машина да е 5 лева вече. Това е обикновен пример от ежедневие на българина и лъжата с приемането на еврото. . Няма как да спреш да живееш, живота не е само да се стискаш и мизерстваш. ВСИЧКИ КОИТО ЛЪГАХА ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ, ЧЕ ЦЕНИТЕ НЯМА ДА СЕ ВДИГНАТ ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪДЕНИ ЗА МАНИПУЛАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО!

    09:52 05.05.2026

  • 24 Роки

    10 3 Отговор
    Дебелацов, ся последно в клуба на богатите или на будалите сме?

    09:55 05.05.2026

  • 25 троле

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    че то българският народ нищо от това не прови , това го правят изедниците

    09:58 05.05.2026

  • 26 Да,

    2 3 Отговор
    само най-доброто от Запада за нас…

    10:04 05.05.2026

  • 27 Нехис

    5 5 Отговор
    На много места има опашки по бензиностанциите - Ганьонзарежда като за последно.
    Ако Ганьо имаше поне малко мозък, щеше да спре да зарежда и цените да паднат.

    10:08 05.05.2026

  • 28 7596

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Сит на гладен не вярва!

    10:11 05.05.2026

  • 29 Цървул

    9 1 Отговор
    Дацов , нали пазара щял да се саморегулира . Какво си се разревал . Толкова сте некадърни и зависими , че една малка икономика като нашата не можете да оправите . Въвеждането на еврото ще ви оправи работата , нали . Ама друг път . То ще намали паричната маса наполовина - стана евро ,лев . Но като сте кухи лейки , така става . И това не помага .

    10:15 05.05.2026

  • 30 Дзак

    7 0 Отговор
    Хората ги интересува поскъпването на храните, на енергията и на водата. Китай и Турция нямат нищо общо. Трябва държавна политика. Стандарт за храните, инвестиции в производство на храни, справедливи изкупни цени.

    10:26 05.05.2026

  • 31 Студопор

    7 0 Отговор
    Демек, браточката казва, че понеже сме много богати, купуваме много и това вдига цените.
    Да не стане след няколко месеца ,,За Бога, братя, купувайте!"

    10:29 05.05.2026

  • 32 Студопор

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Здрасти":

    А съд за тия, дето им повярваха? Защото имаше много такива. Съд за тия, дето не протестираха? Съд за тия, дето като им казаха, че референдум няма да има, седяха и се свиваха?
    И да не ви се иска да го чуете - тоя народ си заслужава управниците, защото никой, никога не смее да надигане глас!!
    Протестирахте срещу Пеевски и Боко, дето днеска пак са на власт, а за еврото - нито дума.

    10:32 05.05.2026

  • 33 хайде бе

    3 0 Отговор
    може да помпа цени само при дефицит, ако няма дефицит какво ще помпа, напротив трябва да ги сваля

    10:34 05.05.2026

  • 34 Я у лево

    4 1 Отговор
    Я у лево,бе " Експертният".Какво искаш да ни кажеш: Че едва ли не,милиони български домакинства плуват в охолство,чудят се къде да си харчат парите.Ако съм на мястото на бъдещия Премиер,ще ви завъртя кранчето докрай на този " прокси съвет,монтиран още миналата година от акушерката и лагард,с основната задача,да натиснете сглобката,за Конвергентен доклад,за да ни нахлузите еврото.Сега ( а вие вкупом) го знаехте,че цените ще побеснеят.За да " овладеете" ситуацията,ни пеете,как народа харчел на поразия,един вид - Радев да ни затегне колани те.Колко хиляди евро получава всеки от вас,а? Или бачкате в ползу Роду?Егати гъонсуратлъка сте,до един.

    10:38 05.05.2026

  • 35 Георги

    5 1 Отговор
    любчо ако го слушаш ще останеш с впечатлението, че от както е влязло еврото хората рязко забогатяха и от скука почнаха да помпат инфлацията. А, че тя тръгна стремглаво нагоре само защото казаха, че ще влиза се премълчава удобно.

    10:40 05.05.2026

  • 36 Авсолютно

    7 0 Отговор
    Огромното потребление е вследствие на огромното увеличение в бюджетната сфера на служители учители лични лекари и най вече на милиционери. Но останалите хора не издържат на увеличенията.Създадени са умишлени неравенства с цел да има гласоподаватели на досегашните управници.

    10:47 05.05.2026

  • 37 Реалист

    2 1 Отговор
    Бали щяха да потекат реки от псти, инвеститори ще се бият да дойдат в България ? И не на последно място: еврото няма да предизвика обедняване и повишаване на цените !!! Еххх , ако имаше закон срещу лъжата , улиците щяха да са празни в тази държава. Чакам Пърцуцян да се покаже от някоя дупка, нали и той лаеше срещу лева ?? Иначе последните 2 държави приели еврото, са с най висока инфлация и съответно най бедни. Случайно , предполагам , не е заради еврото

    10:53 05.05.2026

  • 38 дядото

    4 0 Отговор
    освен този дебел "гении",облъчващ ни от екраните,няма ли и други експерти

    10:56 05.05.2026

  • 39 Авсолютно

    3 0 Отговор
    Огромното потребление е вследствие на огромното увеличение на заплатите в бюджетната сфера на служители учители лични лекари а също и в частните болници , но с пари от бюджета и най вече на милиционери и служители в т.нар. "правосъдие". Обаче останалите хора не издържат на увеличенията на цените , защото тяхните заплати не са увеличени но са увеличени на половината хора за създаване на умишлени неравенства с цел да има гласоподаватели на досегашните управници. Просто заплатите в бюджетната сфера трябва да забавят темпото на разтеж.

    10:57 05.05.2026

  • 40 Елиас Франко

    2 0 Отговор
    Този пумпал обесняваше как с еврото ще цъфнем! Е,цъфнахме,но отзад!

    11:02 05.05.2026

  • 41 Правителството на Желязков и

    4 0 Отговор
    Неговата странна министърка на финансите са отговорни за натикването на България в еврозоната и за странните бюджети 2025 и 2026 в които многократно и в пъти се увеличиха заплатите в две от трите силови министерства правосъдното и вътрешното. Това беше неприемливо и хората излязоха на протест !?!

    Коментиран от #42

    11:02 05.05.2026

  • 42 От тук идва и високото потребление

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Правителството на Желязков и":

    Високите цени са вследствие на това че част от хората имат покупателна способност , но останалите хора нямат и тук е проблема че реалния сектор не може да увеличава заплати както правеше бюджета. Нямам думи.

    11:05 05.05.2026

  • 43 Ресторантьор

    0 0 Отговор
    БЪЛГАРИНЪТ Е БИГАТ И ХАРЧИ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО ПРИ МЕНЕ 15 ЕВРО САЛАТАТА И ПАК Е ПЪЛНО ВСЕКИ ДЕН!😍🤑

    Коментиран от #48

    11:08 05.05.2026

  • 44 Също и рекламите и брошурите

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "многото реклами карат хората":

    Те подмамват хората и изкривяват пазара в полза на големите вериги. Натрупват много хора което е предпоставка за болести и епидемии освен това. Ето появи се варицела и морбили и какво ли още не.

    11:10 05.05.2026

  • 45 Икономист

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Ми той точно това каза бе функционален неграмот

    11:11 05.05.2026

  • 46 НИК

    0 0 Отговор
    "Автоматизмът при увеличаването на заплатите е проблем, защото заплащането в обществения сектор става все по-високо, а в частния работодателите са принудени също да ги вдигат, за да ги догонят".
    Абе ДАЦОВ не е проблема в автоматизма на вдигане на заплатите в обществения сектор, а в УКРИВАНЕТО на доходи от същите тези "РАБОТОДАТЕЛИ", плащането на заплати в плик, под масата, укриване и неплащане на осигуровки на реалните възнаграждения и оттам липса на приходи в бюджета на НОИ и другите системи. Докога питам аз строителите ще ги осигуряват на минимална заплата или на малко повече, а в същото време един обикновен общак взема по 2-3000 евро вече. Никой не бачка по строежите за по малко от 100-150 евро на ден, а ги осигуряват на минимална заплата. И така всички по веригата при частниците. При държавните служители доходи и осигуровки не се УКРИВАТ и затова ви е изкривена статистиката. НИЩО в доходите на частниците не изостава, ако се плащат реалните заплати официално и осигуровките върху тях ще излезе съвсем друга истината която няма да ви е угодна на теб и на другите пишман бизнесмени, които от няколко дни наизлизат от дупките и първите им приказки са, като твоите.

    11:11 05.05.2026

  • 47 НИК

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Швейцария -14 000 чиновници":

    Ходи у Швейцария тогава.

    11:13 05.05.2026

  • 48 Но това са половината хора

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ресторантьор":

    Майстори които не плащат данъци и осигуровки , реститутки които отдават под наем но също не плащат данъци а също служители в администрацията в образованието в здравеопазването правосъдието и вътрешните работи и ай ти сектора може би. Половината хора които осигуряваха гласове за властите до сега. Другата половина обикаля и гледа умно.

    11:18 05.05.2026

