Любомир Дацов: Огромното потребление в момента помпа покачването на цените

"Автоматизмът при увеличаването на заплатите е проблем, защото заплащането в обществения сектор става все по-високо, а в частния работодателите са принудени също да ги вдигат, за да ги догонят". Това заяви в ефира на Нова телевизия бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов, цитиран от novini.bg.
"Ръстът за април месец вече е от порядъка на 30%, тъй като тогава бяха изплатени заплати, които не бяха актуализирани от началото на годината. Никой не може да каже, че това е просто преиндексиране на доходите. Всъщност механизмът е обратният - огромното потребление в момента помпа покачването на цените", обясни Дацов.
По думите му цените растат заради увеличеното потребление и заради липсата на антиинфлационна политика.
Според изпълнителния директор на КРИБ Боян Митракиев цените, откакто свят светува, са функция от отношението между паричната маса в икономиката и произведените стоки и услуги.
"Една чаша, колкото и да струва, ако нямаме пари да я купим, няма сделка. Проблемът при нас е, че паричното предлагане, а именно парите в икономиката, се увеличава с близо 20%, а произведените стоки и услуги намаляват с близо 10%. И това идва, за съжаление, от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво", подчерта той.
И обясни, че в обществения сектор се наливат заеми, взети отвън, а в него работят 660 хиляди души в България, което е много над средното за ОИСР.
"Оттам идва тази вълна от парична маса и потребление, което вдига цените. Както много пъти предупредихме, в малка отворена икономика това потребление се излива навън - към заводите в Турция, Китай и Италия. Само че нашите цени се вдигат, нашите заводи не работят, а ние с тези заеми всъщност захранваме чуждите икономики", подчерта Митракиев.
И предупреди, че ако това продължава, сме застрашени от румънския сценарии - стагфлация.
Дацов обясни, че това, което правим, е много глупаво - ще ударим икономическия растеж.
"Икономиката винаги е въпрос на баланс, а този баланс отдавна е нарушен. Вместо да имаме дългосрочен растеж, който увеличава потенциала на икономиката, ние правим точно обратното - и то с аргумента, че „се грижим за хората“, категоричен е той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
09:38 05.05.2026
09:38 05.05.2026
3 ДрайвингПлежър
Само че няма да си го признаете!
09:40 05.05.2026
4 хахаха
Дацов, къде го видя туй голямо потребление след като цените са същите като миналата година, но в евро, а заплатите паднаха два пъти?
09:40 05.05.2026
09:42 05.05.2026
9 Лобистът на унищожаването
Оставка, Съд, Затвор за национално предателство и геноцид над българският народ.
ОСТАВКА!
09:42 05.05.2026
11 честен ционист
До коментар #7 от "Здрасти":Кафе можеш да си приготвиш и у вас. Високите цени са на западните глезотийки, защото нямате никаква заслуга за производството им и ви дерат спекуланти. Ако искате евтини български продукти е достатъчно да се колективизрате и почнете да произвеждате нещо друго освен компост по тоалетните.
Коментиран от #23
09:45 05.05.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... БЪДЕЩ ПАНДИЗЧИЯ
.... ЩО ДА ВЯРВАМЕ НА ДРУГ БЪДЕЩ ПАНДИЗЧИЯ ОТ КАБИНЕТА БОРИСОВ 1 ???
09:46 05.05.2026
09:47 05.05.2026
16 1488
петроханките едва не колабираха от
повтаряне, че инфлация няма и
еврото само хубости ще ни донесе
обаче на 01.01.2026 00:00:01
станаха първи защитнички срещу инфлацията
и как не сме били готови за еврото
09:48 05.05.2026
кой мy дpeмe
като политиците - през 3-6 месеца се сменят
09:48 05.05.2026
19 име
Сега сериозно, потреблението не е огромно, да много хора са мързеливи и пари се харчат за глупости, но не е от вчера това.
09:50 05.05.2026
09:51 05.05.2026
23 Здрасти
До коментар #11 от "честен ционист":Подкрепям! Но цената си е цена. Няма как себестойността на едно кафе от кафе машина да е 5 лева вече. Това е обикновен пример от ежедневие на българина и лъжата с приемането на еврото. . Няма как да спреш да живееш, живота не е само да се стискаш и мизерстваш. ВСИЧКИ КОИТО ЛЪГАХА ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ, ЧЕ ЦЕНИТЕ НЯМА ДА СЕ ВДИГНАТ ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪДЕНИ ЗА МАНИПУЛАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО!
09:52 05.05.2026
25 троле
До коментар #1 от "Трол":че то българският народ нищо от това не прови , това го правят изедниците
09:58 05.05.2026
27 Нехис
Ако Ганьо имаше поне малко мозък, щеше да спре да зарежда и цените да паднат.
10:08 05.05.2026
28 7596
До коментар #1 от "Трол":Сит на гладен не вярва!
10:11 05.05.2026
31 Студопор
Да не стане след няколко месеца ,,За Бога, братя, купувайте!"
10:29 05.05.2026
32 Студопор
До коментар #7 от "Здрасти":А съд за тия, дето им повярваха? Защото имаше много такива. Съд за тия, дето не протестираха? Съд за тия, дето като им казаха, че референдум няма да има, седяха и се свиваха?
И да не ви се иска да го чуете - тоя народ си заслужава управниците, защото никой, никога не смее да надигане глас!!
Протестирахте срещу Пеевски и Боко, дето днеска пак са на власт, а за еврото - нито дума.
10:32 05.05.2026
42 От тук идва и високото потребление
До коментар #41 от "Правителството на Желязков и":Високите цени са вследствие на това че част от хората имат покупателна способност , но останалите хора нямат и тук е проблема че реалния сектор не може да увеличава заплати както правеше бюджета. Нямам думи.
11:05 05.05.2026
44 Също и рекламите и брошурите
До коментар #21 от "многото реклами карат хората":Те подмамват хората и изкривяват пазара в полза на големите вериги. Натрупват много хора което е предпоставка за болести и епидемии освен това. Ето появи се варицела и морбили и какво ли още не.
11:10 05.05.2026
45 Икономист
До коментар #2 от "Сталин":Ми той точно това каза бе функционален неграмот
11:11 05.05.2026
Абе ДАЦОВ не е проблема в автоматизма на вдигане на заплатите в обществения сектор, а в УКРИВАНЕТО на доходи от същите тези "РАБОТОДАТЕЛИ", плащането на заплати в плик, под масата, укриване и неплащане на осигуровки на реалните възнаграждения и оттам липса на приходи в бюджета на НОИ и другите системи. Докога питам аз строителите ще ги осигуряват на минимална заплата или на малко повече, а в същото време един обикновен общак взема по 2-3000 евро вече. Никой не бачка по строежите за по малко от 100-150 евро на ден, а ги осигуряват на минимална заплата. И така всички по веригата при частниците. При държавните служители доходи и осигуровки не се УКРИВАТ и затова ви е изкривена статистиката. НИЩО в доходите на частниците не изостава, ако се плащат реалните заплати официално и осигуровките върху тях ще излезе съвсем друга истината която няма да ви е угодна на теб и на другите пишман бизнесмени, които от няколко дни наизлизат от дупките и първите им приказки са, като твоите.
11:11 05.05.2026
47 НИК
До коментар #15 от "Швейцария -14 000 чиновници":Ходи у Швейцария тогава.
11:13 05.05.2026
48 Но това са половината хора
До коментар #43 от "Ресторантьор":Майстори които не плащат данъци и осигуровки , реститутки които отдават под наем но също не плащат данъци а също служители в администрацията в образованието в здравеопазването правосъдието и вътрешните работи и ай ти сектора може би. Половината хора които осигуряваха гласове за властите до сега. Другата половина обикаля и гледа умно.
11:18 05.05.2026