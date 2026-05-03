ИПИ: България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие

Бюджетът ще е първата голяма задача пред новата власт, пише в свой анализ икономистът Петър Ганев, който е част от екипа на Института за пазарна икономика, цитиран от БНР. Според него тази задача пред новото правителство е напълно изпълнима.
България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие, пише Ганев, като обръща внимание, че разходите устойчиво надвишават границата от 40% от БВП. Бюджетният дефицит за миналата година е в размер на 3,5% от БВП, а само за първите три месеца на 2026 г. дефицитът е в размер на 1,5 млрд. евро. Държавният дълг в България достига 30% от БВП през 2025 г., а при запазване на текущата траектория на държавните финанси, страната отива към нива на дълга от порядъка на 45-50% от БВП към 2030 г.
Какво трябва да се направи, според Петър Ганев. Икономистът подчертава, че България все още отчита добър икономически растеж и се намира в нов период на по-висока инфлация. Комбинацията от тези фактори означава силен ръст на приходите в държавната хазна (около 15% на годишна база).
"Ако искаш да има стабилност и да управляваш с хоризонт от четири години, трябва навреме да овладееш разходите, да обърнеш траекторията на бюджета и да позволиш на икономиката да расте. Последното на практика ще ти финансира (през бюджета) управлението", пише Ганев в анализа си, насочен към новия кабинет, като същевременно допълва, че "ако изпуснеш бюджета съвсем извън рамки, следват болезнени мерки, нулев растеж и политическа нестабилност".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
14:25 03.05.2026
3 Феникс
Коментиран от #11
14:25 03.05.2026
4 Баце ЕООД
14:26 03.05.2026
5 А КАК УБЕДИТЕЛНО НИ ЛЪГАХА,
"КЛУБА НА БОГАТИТЕ "...
ВРЕМЕ Е ВИНОВНИТЕ ДА БЪДАТ НАКАЗАНИ!
Коментиран от #12
14:26 03.05.2026
6 Феникс
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Още от Времето на Костов и Коня си ни грабят бе миличък! Колко заводи разпродадоха за скрап! Имам познат започнал бизнеса си точно от нарязването на десетки машини и стругове и печалбата от тях!
14:27 03.05.2026
7 Анонимен
Ако данъците не стигат - България да тегли още един заем, пък внуците ще му мислят как да го връщат!
14:28 03.05.2026
8 Аууу
14:28 03.05.2026
9 Последния Софиянец
14:31 03.05.2026
10 Мдааа
14:34 03.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хахахаха
До коментар #5 от "А КАК УБЕДИТЕЛНО НИ ЛЪГАХА,":Българина в никой клуб няма да е добре! Проблема не е ЕС!
14:34 03.05.2026
13 Да бе да.
14:38 03.05.2026
14 А ЗАЩО МЪЛЧА ДО
14:42 03.05.2026
15 Бойко Българоубиец
14:47 03.05.2026
16 Лопата Орешник
14:49 03.05.2026
17 обективен
14:49 03.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
14:55 03.05.2026
21 Сталин
14:56 03.05.2026
22 Анджо
14:57 03.05.2026
23 Гербостан
14:58 03.05.2026
24 Анджо
Коментиран от #28
14:59 03.05.2026
25 Винету 1
15:02 03.05.2026
26 Пламен
Всяко ново правителство започва с тези приказки , обвинявайки предишните.
Скука.
15:03 03.05.2026
27 Пипи
15:03 03.05.2026
28 За гербомислителите
До коментар #24 от "Анджо":Ако си изправен, шансът да се удариш при падане е по-малък, отколкото ако вече си политнал назад. Системата беше съборена и значи уязвима.
15:04 03.05.2026