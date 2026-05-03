ИПИ: България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие

3 Май, 2026 14:21 923 28

"Ако искаш да има стабилност и да управляваш с хоризонт от четири години, трябва навреме да овладееш разходите, да обърнеш траекторията на бюджета и да позволиш на икономиката да расте", казва в своя анализ икономистът Петър Ганев

ИПИ: България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджетът ще е първата голяма задача пред новата власт, пише в свой анализ икономистът Петър Ганев, който е част от екипа на Института за пазарна икономика, цитиран от БНР. Според него тази задача пред новото правителство е напълно изпълнима.

България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие, пише Ганев, като обръща внимание, че разходите устойчиво надвишават границата от 40% от БВП. Бюджетният дефицит за миналата година е в размер на 3,5% от БВП, а само за първите три месеца на 2026 г. дефицитът е в размер на 1,5 млрд. евро. Държавният дълг в България достига 30% от БВП през 2025 г., а при запазване на текущата траектория на държавните финанси, страната отива към нива на дълга от порядъка на 45-50% от БВП към 2030 г.

Какво трябва да се направи, според Петър Ганев. Икономистът подчертава, че България все още отчита добър икономически растеж и се намира в нов период на по-висока инфлация. Комбинацията от тези фактори означава силен ръст на приходите в държавната хазна (около 15% на годишна база).

"Ако искаш да има стабилност и да управляваш с хоризонт от четири години, трябва навреме да овладееш разходите, да обърнеш траекторията на бюджета и да позволиш на икономиката да расте. Последното на практика ще ти финансира (през бюджета) управлението", пише Ганев в анализа си, насочен към новия кабинет, като същевременно допълва, че "ако изпуснеш бюджета съвсем извън рамки, следват болезнени мерки, нулев растеж и политическа нестабилност".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    До това ни доведе 15 години управление на ОПГ ГЕРБ-ДПС.

    Коментиран от #6

    14:25 03.05.2026

  • 3 Феникс

    13 2 Отговор
    ХИЧ НИ е Ут еврутУ!

    Коментиран от #11

    14:25 03.05.2026

  • 4 Баце ЕООД

    4 1 Отговор
    Нимой бъде.. 🤣🤣

    14:26 03.05.2026

  • 5 А КАК УБЕДИТЕЛНО НИ ЛЪГАХА,

    16 2 Отговор
    ЧЕ ЩЕ БЪДЕМ ПО-ДОБРЕ В
    "КЛУБА НА БОГАТИТЕ "...
    ВРЕМЕ Е ВИНОВНИТЕ ДА БЪДАТ НАКАЗАНИ!

    Коментиран от #12

    14:26 03.05.2026

  • 6 Феникс

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Още от Времето на Костов и Коня си ни грабят бе миличък! Колко заводи разпродадоха за скрап! Имам познат започнал бизнеса си точно от нарязването на десетки машини и стругове и печалбата от тях!

    14:27 03.05.2026

  • 7 Анонимен

    11 5 Отговор
    Нищо, по-важното е с данъците си да пращаме пари и оръжия на Украйна и да продължаваме да плащаме на украинските бежанци у нас хотелите и дневните джобни!

    Ако данъците не стигат - България да тегли още един заем, пък внуците ще му мислят как да го връщат!

    14:28 03.05.2026

  • 8 Аууу

    14 2 Отговор
    Бай ганчо живее на кредит иска пълен хладилник всеки уйкенд да е на почивка и един месец платена отпуска.

    14:28 03.05.2026

  • 9 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Обраха ни валутният резерв.

    14:31 03.05.2026

  • 10 Мдааа

    4 4 Отговор
    При предните управляващи, такива проблеми нямаше. Винаги като се смени властта, започват с липсата на пари и лошите фискални проблеми!

    14:34 03.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хахахаха

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "А КАК УБЕДИТЕЛНО НИ ЛЪГАХА,":

    Българина в никой клуб няма да е добре! Проблема не е ЕС!

    14:34 03.05.2026

  • 13 Да бе да.

    4 8 Отговор
    Ако бяхме в лоша финансово позиция за нищо на света нямаше да ни приемат в еврозоната. За влизане в нея има строги и справедливи критерии. Това е кремълска пропаганда.

    14:38 03.05.2026

  • 14 А ЗАЩО МЪЛЧА ДО

    2 2 Отговор
    СЕГА, САМО МЪНКАХТЕ ОПОРКИ ПРАВИХТЕ И СЪС ТЕЗИ КОИТО НАПРАВИХА ТОВА ДЕФИЦИТ 7,5% СЕ СЪЮЗЯВАХТЕ СЕГА СТЕ ТОЧНИ НО СТЕ ПОРОЧНИ. ТОВА ЗА ДЕФИЦИТА ЗА ФИСКАЛНА ДИСЦИПЛИНА ГО ПИША ПИШЕМ ТУК ОТ ГОДИНИ. В МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ ПИСАХ ДЕФИЦИТ А ТУК Е МЕЖДУ 5% И 7% ТО ИЗЛЕЗЕ ГОРНИЦА. А ТЕЗИ КОИТО ГО ПРАВЯТ ЗА ДА КРАДАТ У ЗАТВОРА.

    14:42 03.05.2026

  • 15 Бойко Българоубиец

    2 2 Отговор
    Опосках цялата държава и сега ще гледам сеира на Радев мухахахах ГЕРБ ПОБЕДА!

    14:47 03.05.2026

  • 16 Лопата Орешник

    3 1 Отговор
    Ако искаш да има стабилност, трябва да управляваш с хоризонт от 4 години, но ако някой управлява с хоризонт от пет години се нарича комунизъм и петилетка, а това е ужасяващо! Аве смешници, ще преоткриете вие комунизма и бай Ви Тодор!!!!

    14:49 03.05.2026

  • 17 обективен

    3 0 Отговор
    Всичките ми познати са на кредити , най вече за жилища .Имат да връщат суми от порядъка от 100 до към 300 к евро и като гледам не им пука особено .Може аз да съм в грешка нещо , нямам кредит ,винаги съм избягвал да вземам .Преди много години направих инвестиция , която ми носи 200 евро на месец и ще продължи да ми носи , без да се налага да правя каквото и да е .Не е никак много ,но това е моят начин и като гледам как живеят другите и с какви суми боравят , макакр и на кредит , си мисля, че бъркам някъде .

    14:49 03.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сталин

    2 2 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    14:55 03.05.2026

  • 21 Сталин

    5 1 Отговор
    Значи да разбираме че България е във фалит

    14:56 03.05.2026

  • 22 Анджо

    2 0 Отговор
    Тоя да не говори глупости, пулю и муню само плашат за да кажат после колко е велик КЕШ БОТАШОВ. Заради тези войни се видя ,че ще има някой проблеми. Като свършат войните и после ще видим колко са велики икономисти.

    14:57 03.05.2026

  • 23 Гербостан

    0 2 Отговор
    Слабоумното пожарникарско решение да целуне ръка и не само на Фондерката и Лагаргата до това води. Избирайте си водачите с ум, за да не патите дълго след това!

    14:58 03.05.2026

  • 24 Анджо

    2 0 Отговор
    Ако бяхме с лева нямаше ли да има инфлация. Сега ще слушаме само оправдания, А това показва ,че тези са пълни некадърници.

    Коментиран от #28

    14:59 03.05.2026

  • 25 Винету 1

    1 0 Отговор
    Боко тиквата е милиардер. Джолана Пеьовски е милиардер. Драгалевския кюмур супер милионер. И това са само трима айдуци . Ами тяхното обкръжение?Ами хиляди знайни и не толкова знайни тарикати отъркалисе във власта. Е нямаше как кацата с мед накрая да не пресъхне. Дойде и този момент......Ай честито на навалицата

    15:02 03.05.2026

  • 26 Пламен

    1 0 Отговор
    Знаем го това филмче.
    Всяко ново правителство започва с тези приказки , обвинявайки предишните.
    Скука.

    15:03 03.05.2026

  • 27 Пипи

    0 0 Отговор
    От писаното разбирам, че следващата зима ни чакат протести.

    15:03 03.05.2026

  • 28 За гербомислителите

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Анджо":

    Ако си изправен, шансът да се удариш при падане е по-малък, отколкото ако вече си политнал назад. Системата беше съборена и значи уязвима.

    15:04 03.05.2026

