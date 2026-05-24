Българин стана №1 в света по математика

24 Май, 2026 19:07 1 976 36

Най-важното е да бъдеш отворен към нови възможности, посочи Никола Веселинов

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Докато България още празнува успеха на Дара на Евровизия, друг млад българин покори световния връх – този път в науката. 11-класникът Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия спечели първо място в света по математика на най-големия международен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството. В надпреварата са участвали ученици от близо 80 държави.

Проектът, с който Никола печели отличието, е на тема „Разрешимост на уравнение в елементарни функции“.

„Ако разглеждаме дадено уравнение, което може да има приложение във физиката или другаде, естественият въпрос е дали можем да изразим неговото решение, използвайки най-простите операции, които наричаме елементарни функции“, обяснява той.

По думите му в повечето случаи това не е възможно.

„За много уравнения очакването ни е, че такава елементарна формула няма“, казва младият математик.

На състезанието във Финикс, САЩ, тази година са участвали над 1700 ученици, а проектите са били повече от 700.

Никола обаче казва, че най-ценното не е наградата.

„По-ценното беше, че може да се създаде една голяма академична общност, в която хората да си помагат, да обменят идеи и да комуникират ефективно“, разказва той.

Любовта му към математиката започва още в предучилищна възраст.

„Те не бяха свързани с успехи или гонене на отличия“, казва Никола.

Въпреки впечатляващите си математически успехи, той признава, че интересите му не се ограничават само до точните науки.

„Имам интереси не само в математиката. Бил съм подкрепян и мотивиран не само от учители по математика, а и по езици, история и други предмети“, споделя ученикът.

А посланието му към връстниците е ясно: „Най-важното е човек да бъде отворен към нови възможности и преживявания, защото никога не знаеш кога ще срещнеш правилния проблем или задача, които ще ти открият цял нов свят.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Желю от русофили Подуяне

    11 33 Отговор
    Как така 1ви,не е редно,трябва да сме винаги на дъното,да се търкаляме затрупани с кал,и руския господар да ни троши аспуха

    Коментиран от #2, #6

    19:11 24.05.2026

  • 2 Голем си, бай Желю

    38 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Желю от русофили Подуяне":

    Да намериш начин да споменеш Русия и тук.
    Виж под леглото да няма някой от "Вагнер".
    Или самият Путин.

    Коментиран от #15

    19:16 24.05.2026

  • 3 Това е надежда

    53 2 Отговор
    Прекрасно ! Гордейте се Българи !

    19:18 24.05.2026

  • 4 Браво!

    42 1 Отговор
    Дано да имаш хубава жена, любов, професия и успехи. Дано да се раждат българчета.

    19:18 24.05.2026

  • 5 123

    49 1 Отговор
    Поздравления за младежа,учители и родители!!!

    19:18 24.05.2026

  • 6 ГОЛЯМ ГЛУПАК

    45 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Желю от русофили Подуяне":

    Ходи се утрепи и не марки форума. А на момчето РЕСПЕКТ - успех много по-голям от DARA.

    19:19 24.05.2026

  • 7 Шпек Салам Народен

    25 1 Отговор
    Ама,че болни хора!То,ако не е Русия,Украйна ще тикате все на преден план.
    Дори такава страхотна новина сте кадърни да за -се -ре-те!

    19:21 24.05.2026

  • 8 редник

    31 2 Отговор
    Браво!

    Да видим кои политици ще го оценят!

    19:21 24.05.2026

  • 9 Някой

    40 1 Отговор
    Честито на този умен младеж, на учителите и на родителите му!
    Дали ще има червен килим и за него и кой свят празнува още успеха на Dara?!
    И моля ви спрете се с тези чуждици!
    Българската дума е "общуване", а не "комуникация.

    Коментиран от #11

    19:26 24.05.2026

  • 10 Деций

    45 4 Отговор
    Станал той,ама не е Дара!Кой го знае,кой го посрещна и т.н.Тотална деградация на едно население което гледа турски сериали,ергени,биг Брадър,и прочие бози за преспиване и опростачване!

    Коментиран от #22

    19:28 24.05.2026

  • 11 Сечко

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Също така и връзка

    19:31 24.05.2026

  • 12 Гост

    39 0 Отговор
    Сега задължително прием от президентката и ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА", от премиера, червен килим и многохиляден митинг! Защото математиката е фундаментална наука, а не бангаранга!

    Коментиран от #25

    19:32 24.05.2026

  • 13 кой мy дpeмe

    2 14 Отговор
    туркие може да превземе бг за точно 3 дни.
    само че не го прави щото генерал румен
    плаща османския кръвен данък Боташ

    Коментиран от #28

    19:33 24.05.2026

  • 14 Това е

    26 1 Отговор
    Новина която си заслужава на 100%
    А не като онова неопределеното от евровизия(нарочно е написано така) понеже за мен е едно нищо !

    19:35 24.05.2026

  • 15 Там Няма !

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Голем си, бай Желю":

    Ама В Парламента Институците под него !

    Има !

    19:39 24.05.2026

  • 16 Най важното е

    20 3 Отговор
    човек да бъде образован.Всичко друго е следствие на това.За жалост от 20год. Тиквата,а сега и Шопара опростачиха цели поколения.Това е най голямата щета.

    Коментиран от #27

    19:40 24.05.2026

  • 17 Тома

    24 2 Отговор
    Много хубаво е че има и такива умни деца в България.Но не ги чака никакъв прогрес в държавата понеже всички сме бангаранга

    19:42 24.05.2026

  • 18 Браво !

    21 1 Отговор
    Респект и само напред ! Можеш , вярвай в себе си !

    19:43 24.05.2026

  • 19 ВКК 531

    22 0 Отговор
    Браво!

    19:43 24.05.2026

  • 20 хмммм

    2 6 Отговор
    Ама българин ли е?

    Коментиран от #29

    19:54 24.05.2026

  • 21 Абе то

    9 4 Отговор
    туй хубуу, ама неи Бангаранга!!!

    19:57 24.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Уважавам Способностите на Момчето !

    2 6 Отговор
    Но Хайде да не Прекаляваме !

    Пилците !

    Се Броят !

    На Есен !

    20:13 24.05.2026

  • 24 Жоро

    19 0 Отговор
    Това си е за Гордост. Поздравления Момче. Бъди Жив и Здрав. 🤩👍

    20:18 24.05.2026

  • 25 Даже три ордена

    16 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    ШОТО ТВА НЕ ЕС КОНКУРС А,СВЕТОВЕН

    20:18 24.05.2026

  • 26 Мая

    20 0 Отговор
    Гордеем се с Вас, Никола Веселинов!
    Бъдете здрав, покорявайте върхове в науката и ни давайте самочувствие!България е малка по население и територия, но е голяма на таланти!
    Напред и нагоре!

    20:26 24.05.2026

  • 27 Истината

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Най важното е":

    Вие друго не знаете ли? Я по-леко, други са виновни за опростачването, което започна още през 90-те, ама истината не ви харесва.

    20:30 24.05.2026

  • 28 Някои хора

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "кой мy дpeмe":

    могат само да пият кафе, да ядат баклава и да викат "Машалла" подир дебелите булки, а други хора учат децата си и ги вдъхновяват да се стремят към високото, далете от баклавата и "машаллата".

    20:41 24.05.2026

  • 29 до хммм

    1 12 Отговор

    До коментар #20 от "хмммм":

    Абе малко от боята момчето, но със сигурност е бг гражданин с малко ромски черти, не, няма нищо лошо, да е живо и здраво момчето, и успех!

    21:01 24.05.2026

  • 30 реалист

    5 1 Отговор
    Имаме добри деца, добри преподаватели, но вече не сме на световно ниво. Най-силното състезание в света е Международната Олимпиада по Математика. Класирането в националния отбор от 6 човека си е признание и за талант и години труд. Поне от 20 години не сме имали българин с абсолютно първо място, което едва ли е случайност. Системата на обучение се комерсиализира, старите преподаватели се отеглят, младите се интересуват и от финансовата страна - пари от школи, възможности за пътуване като ръководители на отбори и нивото остана същото. Световната математика се разви и няма как я догоним.
    В случая с Никола, поздравления за резултата, но не се възгордявай, намали медйните изяви, остани фокусиран върху математиката и се опитай догодина да се класираш първо в националния отбор и после да постигнеш успех на Международната Олимпиада по Математика. Само така името ти ще остане в историята на българската математика.

    21:08 24.05.2026

  • 31 Браво

    10 1 Отговор
    Никола!!! Ама барангата и мятане на дебели баджури нашите управленци по си ги кефи.

    21:12 24.05.2026

  • 32 БРАВО!

    7 0 Отговор
    Хиляди пъти БРАВО на Никола Веселинов!!! Поздрави за него,родителите му,учителите и всички,които са го подкрепяли по трудния път към големия успех!!! Да е жив,здрав и да завоюва и занапред високите върхове на науката за слава на БЪЛГАРИЯ!!! Тези младежи,които се връщат с медали от различни научни олимпиади и конкурси са надеждата за спасението на РОДИНАТА ни от помията на бездуховното пропадане!!!

    21:36 24.05.2026

  • 33 То пък един конкурс

    3 1 Отговор
    Така и не сте написали името на конкурса. Да си пръв между американци не е постижение. Недостижими, друга летва са китайци, руснаци, японци.

    21:44 24.05.2026

  • 34 Учителка

    5 0 Отговор
    Честито на Никола, родителите и преподавателите!
    Дано големите успехи са пред Вас!
    А тези, които хвърлят кал да кажат какви са техните лични постижения в математиката.

    21:49 24.05.2026

  • 35 Е как така

    0 0 Отговор
    По добре ни надуйте главите с ЛАЙН@ДАРА

    21:59 24.05.2026

  • 36 Христо

    2 0 Отговор
    Браво!!!

    21:59 24.05.2026

