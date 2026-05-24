Българин стана №1 в света по математика

Докато България още празнува успеха на Дара на Евровизия, друг млад българин покори световния връх – този път в науката. 11-класникът Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия спечели първо място в света по математика на най-големия международен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството. В надпреварата са участвали ученици от близо 80 държави.
Проектът, с който Никола печели отличието, е на тема „Разрешимост на уравнение в елементарни функции“.
„Ако разглеждаме дадено уравнение, което може да има приложение във физиката или другаде, естественият въпрос е дали можем да изразим неговото решение, използвайки най-простите операции, които наричаме елементарни функции“, обяснява той.
По думите му в повечето случаи това не е възможно.
„За много уравнения очакването ни е, че такава елементарна формула няма“, казва младият математик.
На състезанието във Финикс, САЩ, тази година са участвали над 1700 ученици, а проектите са били повече от 700.
Никола обаче казва, че най-ценното не е наградата.
„По-ценното беше, че може да се създаде една голяма академична общност, в която хората да си помагат, да обменят идеи и да комуникират ефективно“, разказва той.
Любовта му към математиката започва още в предучилищна възраст.
„Те не бяха свързани с успехи или гонене на отличия“, казва Никола.
Въпреки впечатляващите си математически успехи, той признава, че интересите му не се ограничават само до точните науки.
„Имам интереси не само в математиката. Бил съм подкрепян и мотивиран не само от учители по математика, а и по езици, история и други предмети“, споделя ученикът.
А посланието му към връстниците е ясно: „Най-важното е човек да бъде отворен към нови възможности и преживявания, защото никога не знаеш кога ще срещнеш правилния проблем или задача, които ще ти открият цял нов свят.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Желю от русофили Подуяне
Коментиран от #2, #6
19:11 24.05.2026
2 Голем си, бай Желю
До коментар #1 от "Бай Желю от русофили Подуяне":Да намериш начин да споменеш Русия и тук.
Виж под леглото да няма някой от "Вагнер".
Или самият Путин.
Коментиран от #15
19:16 24.05.2026
3 Това е надежда
19:18 24.05.2026
4 Браво!
19:18 24.05.2026
5 123
19:18 24.05.2026
6 ГОЛЯМ ГЛУПАК
До коментар #1 от "Бай Желю от русофили Подуяне":Ходи се утрепи и не марки форума. А на момчето РЕСПЕКТ - успех много по-голям от DARA.
19:19 24.05.2026
7 Шпек Салам Народен
Дори такава страхотна новина сте кадърни да за -се -ре-те!
19:21 24.05.2026
8 редник
Да видим кои политици ще го оценят!
19:21 24.05.2026
9 Някой
Дали ще има червен килим и за него и кой свят празнува още успеха на Dara?!
И моля ви спрете се с тези чуждици!
Българската дума е "общуване", а не "комуникация.
Коментиран от #11
19:26 24.05.2026
10 Деций
Коментиран от #22
19:28 24.05.2026
11 Сечко
До коментар #9 от "Някой":Също така и връзка
19:31 24.05.2026
12 Гост
Коментиран от #25
19:32 24.05.2026
13 кой мy дpeмe
само че не го прави щото генерал румен
плаща османския кръвен данък Боташ
Коментиран от #28
19:33 24.05.2026
14 Това е
А не като онова неопределеното от евровизия(нарочно е написано така) понеже за мен е едно нищо !
19:35 24.05.2026
15 Там Няма !
До коментар #2 от "Голем си, бай Желю":Ама В Парламента Институците под него !
Има !
19:39 24.05.2026
16 Най важното е
Коментиран от #27
19:40 24.05.2026
17 Тома
19:42 24.05.2026
18 Браво !
19:43 24.05.2026
19 ВКК 531
19:43 24.05.2026
20 хмммм
Коментиран от #29
19:54 24.05.2026
21 Абе то
19:57 24.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Уважавам Способностите на Момчето !
Пилците !
Се Броят !
На Есен !
20:13 24.05.2026
24 Жоро
20:18 24.05.2026
25 Даже три ордена
До коментар #12 от "Гост":ШОТО ТВА НЕ ЕС КОНКУРС А,СВЕТОВЕН
20:18 24.05.2026
26 Мая
Бъдете здрав, покорявайте върхове в науката и ни давайте самочувствие!България е малка по население и територия, но е голяма на таланти!
Напред и нагоре!
20:26 24.05.2026
27 Истината
До коментар #16 от "Най важното е":Вие друго не знаете ли? Я по-леко, други са виновни за опростачването, което започна още през 90-те, ама истината не ви харесва.
20:30 24.05.2026
28 Някои хора
До коментар #13 от "кой мy дpeмe":могат само да пият кафе, да ядат баклава и да викат "Машалла" подир дебелите булки, а други хора учат децата си и ги вдъхновяват да се стремят към високото, далете от баклавата и "машаллата".
20:41 24.05.2026
29 до хммм
До коментар #20 от "хмммм":Абе малко от боята момчето, но със сигурност е бг гражданин с малко ромски черти, не, няма нищо лошо, да е живо и здраво момчето, и успех!
21:01 24.05.2026
30 реалист
В случая с Никола, поздравления за резултата, но не се възгордявай, намали медйните изяви, остани фокусиран върху математиката и се опитай догодина да се класираш първо в националния отбор и после да постигнеш успех на Международната Олимпиада по Математика. Само така името ти ще остане в историята на българската математика.
21:08 24.05.2026
31 Браво
21:12 24.05.2026
32 БРАВО!
21:36 24.05.2026
33 То пък един конкурс
21:44 24.05.2026
34 Учителка
Дано големите успехи са пред Вас!
А тези, които хвърлят кал да кажат какви са техните лични постижения в математиката.
21:49 24.05.2026
35 Е как така
21:59 24.05.2026
36 Христо
21:59 24.05.2026