Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре насочени от предишни

29 Март, 2026 05:40, обновена 29 Март, 2026 04:46 1 351 15

Субсидиите обаче остават проблематични

Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Мерките, представени от служебния кабинет помощи за справяне с кризата след войната в Близкия изток, са по-добре таргетирани от предишни, но принципно субсидиите остават проблематични.

Това каза икономистът доц. Григор Сарийски, Институт за икономически изследвания при БАН в студиото на "Говори сега".

Положителното в новите мерки е, че се прави опит за насочване към уязвими групи, за разлика от 2022 г.

Той обаче остава скептичен към начина, по който ще бъдат подпомагани предприятията.

„Не може да третирате всички енергоемки предприятия под един калпак. Чисто и просто, защото заради пазарната конюнктура едните печелят, а другите – не толкова."

По думите му държавата от години отлага създаването на ясни правила за подпомагане, тъй като в началото на 2022 г. помощи са получавали всички небитови потребители, включително банки. Григор Сарийски подчерта, че самата логика на подпомагането противоречи на пазарните принципи:

„Субсидията е нещо, което е непазарно. Ако ще говорим за пазар – или оставяме предприятията да се оправят сами, или ако въвеждаме субсидии, те трябва да бъдат отпускани при строго определени критерии."

Проблем остава и липсата на определение за "енергийна бедност". Икономистът обясни, че Институт за икономически изследвания е разработил още по-широк индекс - енергийна уязвимост, който отчита редица фактори – доходи, безработица, климат и състояние на жилищата. По думите му близо 30% от населението в България попада в категорията на енергийно уязвимите, като проблемът не е ограничен само до по-малките населени места. Той посочи, че съществува и т.нар. „скрита енергийна бедност“:

„Хората намаляват до минимум потреблението на електроенергия, просто защото не могат да си позволят разходите.", заяви Сарийски.

София, Разград и Велико Търново са сред областите с най-високи енергийни разходи и затрудени домакинства, а жертвите на студеното време са близо 4000 всяка година. Това показват данните от Националната карта на енергийната уязвимост на домакинствата в България, разработена от WWF и Българската академия на науките.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дидо 2026

    7 12 Отговор
    а ми тоя Сарийски да си хвърли дипломата в Марица! най готината река в България!!!

    06:10 29.03.2026

  • 3 Баба Ванга

    5 4 Отговор
    повече познаваше!

    06:47 29.03.2026

  • 4 Ако уволняването

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    е работа ?

    Коментиран от #10

    06:48 29.03.2026

  • 5 Сарийски видео "Жан Виденов

    8 3 Отговор
    и пропуснатите въдможности". За втори път чувам, че Ахмед Доган е предал списък с българските разузнавачи на Турция, както и на местната турска агентура. Говори се, че тези хора са изчезнали безследно. Въпросът е защо Ахмед Доган не само не е с повдигнати обвинения за държавна измяна, а ще е коалиция с Радев. За втори път чувам, че Желев е вечерял със Сорос, докато делегацията на Виденов е отказала поканата, и са го чакали на дъжда да приключи вечерята. За втори път споменават и името на Радев настоящ шеф на БНБ, тогава министър, издигнат от ГЕРБ, който унищожи лева и скри доклад БНБ за юрошит. Как Луканов, Беров, Филип Димитров фалираха България, Ф. Димитров на закрито заседание на НС е обвинен в действия срещу България. А фалитът на банките е предизвикан от шеф БНБ Тодор Вълчев вербуван в Берлин, избягал в Швейцария преди фалита. Много хора трябва да бъдат съдени за държавна измяна. А спонсорите на президента Радев вероятно са германци от Фондация Фридрих Еберт, смятайте какво ни чака с Радев, освен заводът в Сопот.

    06:54 29.03.2026

  • 6 Ироничен

    6 0 Отговор
    Мерките са жив кахър, но медиите дуднат положително.

    07:38 29.03.2026

  • 7 Пълни некадърница сте

    9 2 Отговор
    Цените на всичко са нагоре, а вие говорите абсолютни лъжи! Пари има само за индианците, все пак идват избори

    07:49 29.03.2026

  • 8 Пенчо

    5 2 Отговор
    Още един близач!

    08:05 29.03.2026

  • 9 Станимир

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    И какво свършил новия министър, освен да смени всички що годе знаят за Петрохан?

    Коментиран от #11

    09:24 29.03.2026

  • 10 Емигрант

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ако уволняването":

    Ти от "сектата"на мал(к)оумните ли си ? Как взможно нови мерки със стари изпълнители, това е като за бардака не е възможно нов да бъде със старите к.....? Съжаляваш, че са премахнати мутрите и некадърниците ли ?

    09:54 29.03.2026

  • 11 Емигрант

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Станимир":

    И какво знаеха уволнените за Петрохан бе, доказаха ли нещо или сътвориха десетки версии без нито едно доказателство ? Единственото което направиха е да заблудят заблудените и послушните като теб без собствен разум да им повярват за "секта", за "педофилия", за "самоубийство" ? Повече няма да ти обяснявам, че както се разбира не схващаш !

    10:00 29.03.2026

  • 12 хмммм

    2 1 Отговор
    Какво ти по-добре? Мерките са ужасни.

    Коментиран от #13

    10:21 29.03.2026

  • 13 Тъмно, я предложи

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "хмммм":

    поне една НЕужасна марка да те видиме какъв икономист с разбирания си ! Давай, ти си на ред !

    10:42 29.03.2026

  • 14 Хъмчо, я предложи

    0 1 Отговор
    поне една НЕужасна марка да те видиме какъв икономист с разбирания си ! Давай, ти си на ред !

    10:43 29.03.2026

  • 15 малко истински факти

    2 1 Отговор
    Пак този долнопробник сарийския ръси простотии , всички знаят за червената му партийна книжка .

    10:53 29.03.2026

