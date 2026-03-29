Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре насочени от предишни

Мерките, представени от служебния кабинет помощи за справяне с кризата след войната в Близкия изток, са по-добре таргетирани от предишни, но принципно субсидиите остават проблематични.
Това каза икономистът доц. Григор Сарийски, Институт за икономически изследвания при БАН в студиото на "Говори сега".
Положителното в новите мерки е, че се прави опит за насочване към уязвими групи, за разлика от 2022 г.
Той обаче остава скептичен към начина, по който ще бъдат подпомагани предприятията.
„Не може да третирате всички енергоемки предприятия под един калпак. Чисто и просто, защото заради пазарната конюнктура едните печелят, а другите – не толкова."
По думите му държавата от години отлага създаването на ясни правила за подпомагане, тъй като в началото на 2022 г. помощи са получавали всички небитови потребители, включително банки. Григор Сарийски подчерта, че самата логика на подпомагането противоречи на пазарните принципи:
„Субсидията е нещо, което е непазарно. Ако ще говорим за пазар – или оставяме предприятията да се оправят сами, или ако въвеждаме субсидии, те трябва да бъдат отпускани при строго определени критерии."
Проблем остава и липсата на определение за "енергийна бедност". Икономистът обясни, че Институт за икономически изследвания е разработил още по-широк индекс - енергийна уязвимост, който отчита редица фактори – доходи, безработица, климат и състояние на жилищата. По думите му близо 30% от населението в България попада в категорията на енергийно уязвимите, като проблемът не е ограничен само до по-малките населени места. Той посочи, че съществува и т.нар. „скрита енергийна бедност“:
„Хората намаляват до минимум потреблението на електроенергия, просто защото не могат да си позволят разходите.", заяви Сарийски.
София, Разград и Велико Търново са сред областите с най-високи енергийни разходи и затрудени домакинства, а жертвите на студеното време са близо 4000 всяка година. Това показват данните от Националната карта на енергийната уязвимост на домакинствата в България, разработена от WWF и Българската академия на науките.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
Ако уволняването
До коментар #1 от "Гост":е работа ?
Станимир
До коментар #1 от "Гост":И какво свършил новия министър, освен да смени всички що годе знаят за Петрохан?
Емигрант
До коментар #4 от "Ако уволняването":Ти от "сектата"на мал(к)оумните ли си ? Как взможно нови мерки със стари изпълнители, това е като за бардака не е възможно нов да бъде със старите к.....? Съжаляваш, че са премахнати мутрите и некадърниците ли ?
Емигрант
До коментар #9 от "Станимир":И какво знаеха уволнените за Петрохан бе, доказаха ли нещо или сътвориха десетки версии без нито едно доказателство ? Единственото което направиха е да заблудят заблудените и послушните като теб без собствен разум да им повярват за "секта", за "педофилия", за "самоубийство" ? Повече няма да ти обяснявам, че както се разбира не схващаш !
Тъмно, я предложи
До коментар #12 от "хмммм":поне една НЕужасна марка да те видиме какъв икономист с разбирания си ! Давай, ти си на ред !
