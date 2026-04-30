Защитата на шофьора на катастрофиралия автобус край Малко Търново оттегли жалбата срещу задържането му

Защитата на украинския шофьор на туристическия автобус, обвиняем за катастрофата край Малко Търново, оттегли частната жалба срещу определението на Окръжния съд в Бургас, с което му бе наложена мярка за неотклонение "задържане под стража". В резултат въззивният съдебен състав прекрати производството по делото, съобщиха от Апелативния съд, цитирани от БНТ.

По-рано там бе насрочено заседание за разглеждане на жалбата срещу първоинстанционното определение, с което на водача бе определена най-тежката мярка за неотклонение. След оттеглянето ѝ обаче съдът е приел, че липсва предмет за разглеждане и е прекратил производството.

Катастрофата стана на 22 април - автобус с украински туристи, пътуващи към Турция, падна в дере близо до граничния пункт "Малко Търново". Загинаха две жени, а девет души бяха ранени.

След катастрофата шофьорът беше задържан с най-тежката мярка за неотклонение. Предстои Апелативният съд да реши дали той ще остане в ареста или мярката ще бъде изменена.