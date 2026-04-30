Защитата на шофьора на катастрофиралия автобус край Малко Търново оттегли жалбата срещу задържането му
  Тема: Войната на пътя

30 Април, 2026 19:43 612 2

  • шофьор-
  • украинец-
  • катастрофа-
  • малко търново-
  • съд

Катастрофата стана на 22 април

Снимка: МВР
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Защитата на украинския шофьор на туристическия автобус, обвиняем за катастрофата край Малко Търново, оттегли частната жалба срещу определението на Окръжния съд в Бургас, с което му бе наложена мярка за неотклонение "задържане под стража". В резултат въззивният съдебен състав прекрати производството по делото, съобщиха от Апелативния съд, цитирани от БНТ.

По-рано там бе насрочено заседание за разглеждане на жалбата срещу първоинстанционното определение, с което на водача бе определена най-тежката мярка за неотклонение. След оттеглянето ѝ обаче съдът е приел, че липсва предмет за разглеждане и е прекратил производството.

Катастрофата стана на 22 април - автобус с украински туристи, пътуващи към Турция, падна в дере близо до граничния пункт "Малко Търново". Загинаха две жени, а девет души бяха ранени.

След катастрофата шофьорът беше задържан с най-тежката мярка за неотклонение. Предстои Апелативният съд да реши дали той ще остане в ареста или мярката ще бъде изменена.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тиква

    6 0 Отговор
    О да, щом окранаглец, трябва да бъде на свобода, гледам как окри карат,при ограничение 90 карат120, автобуси същото, поляците ги спират и хайде ВЪН.тук кога?

    19:55 30.04.2026

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 0 Отговор
    Защото в Украйна ще му светят маслото моментално...

    20:37 30.04.2026

