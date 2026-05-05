МП изготви концепция за защита на магистрати, подложени на натиск и заплахи

5 Май, 2026 15:34 514 2

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на правосъдието публикува Концепция за създаване на институционален механизъм за защита и подкрепа на магистрати, подложени на натиск, заплахи или друга форма на неправомерна намеса във връзка с упражняването на техните функции.

Концепцията е изготвена от работна група под ръководството на зам.-министър Таня Радуловска, съставена от магистрати, експерти по сигурността и представители на граждански организации в отговор на нарастващите рискове за независимостта, безопасността и професионалната устойчивост на магистратите. Документът стъпва върху международните и европейски стандарти в областта на върховенството на правото, независимостта на съдебната власт и защитата на съдии и прокурори.

В нея се разглежда сигурността на магистратите като фундаментална гаранция за справедливо и безпристрастно правораздаване, а оттам и условие за ефективна защита на правата и свободите на гражданите. В концепцията се подчертава, че натискът върху съдии, прокурори и следователи не се изчерпва с преки заплахи или опити за влияние по конкретни дела, а може да се проявява чрез очернящи медийни кампании, институционален тормоз, злоупотреба с дисциплинарни и наказателноправни механизми, необосновани проверки, публично делегитимиране, онлайн агресия и други форми на въздействие.

В документа е направен и подробен анализ на българския контекст, включително случаи от последните години, свързани със заплахи, физическо насилие, институционален натиск, медийно компрометиране и опити за въздействие върху кариерното развитие на магистрати.

Екипът на министър Янкулов предлага изграждането на комплексен и устойчив механизъм за функционална защита, който да осигурява:

• ранно идентифициране на риска;

• обективна оценка на заплахите;

• навременни и адекватни мерки за защита;

• институционална подкрепа;

• защита срещу физически посегателства, заплахи, тормоз и кампании по делегитимиране;

• мерки за психическо благосъстояние и професионална устойчивост.

Концепцията предвижда въвеждане на по-модерна, превантивна и персонализирана система за оценка и управление на риска, като ролята на Министерството на правосъдието е съобразена с неговите конституционните и законови правомощия по отношение на съдебната власт.

В тази връзка първите проекти, които екипът в правосъдното министерство от служебното правителство изработи в приложение на тази концепция и ще остави на редовния кабинет за запознаване и преценка, са:

Проект за нова Инструкция за условията и реда за организиране и осъществяване на охраната на съдии, прокурори и следователи, която да отмени действащата Инструкция № И-1 от 2 октомври 2025 г.;

Проект за обучение по лична сигурност и превенция, насочено към повишаване на ситуационната осъзнатост, дигиталната и семейна сигурност и към ясно разбиране на наличните институционални механизми за подкрепа;

Проект на Наръчник за подкрепа на магистратите, подложени на натиск, заплахи или друга форма на неправомерна намеса във връзка с упражняването на техните функции.

Според Министерството на правосъдието ефективната защита на магистратите не е въпрос на институционална привилегия, а необходима гаранция за правото на гражданите на независим съд и справедлив процес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лют пипер

    0 0 Отговор
    Ще бъде защитен Сарафов.Затова го правят това нещо.

    15:38 05.05.2026

  • 2 Трол

    0 0 Отговор
    Такава защита трябва да има също за журналисти, бивши и настоящи политици, полицейски шефове и граждански организации.

    15:38 05.05.2026

