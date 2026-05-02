Геолози и проектанти ще огледат пътя Смолян – Пампорово в района на Райковски ливади ВИДЕО

Екип от геолози и проектанти ще извърши оглед на засегнатия от активиралото се свлачище участък от път III-8641 Смолян – Пампорово в района на Райковски ливади, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Оттам уточниха, че целта е да се установи дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението, до изготвяне на проект за трайно възстановяване на отсечката.

Засега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността трафикът ще преминава по обходните маршрути по път III-864 Пампорово - Стойките - Смолян и през прохода Рожен.

Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 кв. м земна маса са се свлекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнатият участък от пътя е с дължина близо 70 метра, добавят от МРРБ.

Заради пропадане на пътното платно и активизиране на свлачище на пътя Смолян-Пампорово, с оглед сигурността е спряно газоподаването и електрозахранването в района, съобщиха от пресцентъра на МВР.