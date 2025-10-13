Разследват смъртта на двама мъже в Кюстендилско

Откриха две тела на мъже в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

В края на миналата седмица в обществената баня в Кюстендил е намерено тялото на 83-годишен мъж.

При извършения оглед на място следи от насилие не са установени. За случая е уведомена прокуратурата.

При друг случай - на 12 октомври в двора на черквата в центъра на Дупница е намерено тялото на 44-годишен мъж.

При извършения оглед следи от насилие не са установени. По случая се води разследване.