Критериите за прием в ИСОДЗ остават без промяна до решението на съда по спирането на Наредбата

23 Април, 2026 11:00 825 1

  • исодз-
  • критерии-
  • прием

Приоритет на администрацията е да гарантира, че всички деца ще бъдат класирани при едни и същи условия и по ясни, влезли в сила правила

Критериите за прием в ИСОДЗ остават без промяна до решението на съда по спирането на Наредбата
Снимка: ИСОДЗ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община няма да променя настройките в системата за прием (ИСОДЗ), докато Върховният административен съд (ВАС) не се произнесе по определението за спиране на действието на новата Наредба за прием в детските ясли и градини. Целта е да се гарантира спокойствието на родителите и да се избегне административен хаос непосредствено преди класиранията.

Производството по произнасяне е бързо, но в случай че Върховният административен съд се забави с решението си, Столична община има готовност да коригира датите на класиранията, така че родителите да имат достатъчно време да проверят или пренаредят желанията си. Приоритет на администрацията е да гарантира, че всички деца ще бъдат класирани при едни и същи условия и по ясни, влезли в сила правила.

Към момента системата ИСОДЗ работи по критериите, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г. Въпреки че Административен съд София-град съд спря действието на текстовете за адреса, уседналостта и точките за ясла, Столичният общински съвет обжалва това решение пред ВАС.

Столична община чака окончателното произнасяне на Върховния съд, за да спести на семействата риска от двойна промяна на правилата в рамките на броени дни. Всяко прибързано действие сега би принудило родителите да пренареждат желанията си многократно, което ще създаде несигурност за всяко семейство точно преди самото класиране.

Всички родители ще бъдат информирани своевременно за развитието по случая чрез официалните канали на институцията. Столична община благодари на семействата за търпението и разбирането в процеса на утвърждаване на по-справедливи правила за прием.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я гле...

    0 0 Отговор
    Опулих се направо! И критерии за прием ИСОТзаЗ ли има?! Мислех че е достатъчно да Я харесвам!

    11:04 23.04.2026

