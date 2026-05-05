Две от ключовите метростанции в София няма да работят повече от месец

5 Май, 2026 11:52 1 347 3

Причината е планирано 40-дневно строителство в района на шахта за бъдещо отклонение на линията към кварталите „Слатина“ и „Младост“

В периода от 11 май до 20 юни 2026 г. движението на влаковете по линия 3 на софийското метро ще се осъществява само в участъка между метростанциите „Горна баня“ и „Орлов мост“. Временно няма да работят станциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“.

Причината е планирано 40-дневно строителство в района на шахта за бъдещо отклонение на линията към кварталите „Слатина“ и „Младост“.

За посочения период ще бъде въведена временна организация на движение между метростанциите „Орлов мост“ и „Хаджи Димитър“. Очаква се допълнителна информация за заместващ транспорт да бъде публикувана от Център за градска мобилност.

От Метрополитен ЕАД съобщават още, че на 10 май (неделя) влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание. Мярката се въвежда заради провеждането на колоездачната надпревара Джиро д’Италия и цели по-добро обслужване на пътниците.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    2 1 Отговор
    Тая линия е по немси проект и за това е толкова проблемна и скъпа!

    11:58 05.05.2026

  • 2 мечо

    2 1 Отговор
    добрече беше боико да имате метро вав софиа и мангистрали

    12:30 05.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

