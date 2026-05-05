Две от ключовите метростанции в София няма да работят повече от месец

В периода от 11 май до 20 юни 2026 г. движението на влаковете по линия 3 на софийското метро ще се осъществява само в участъка между метростанциите „Горна баня“ и „Орлов мост“. Временно няма да работят станциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“.

Причината е планирано 40-дневно строителство в района на шахта за бъдещо отклонение на линията към кварталите „Слатина“ и „Младост“.

За посочения период ще бъде въведена временна организация на движение между метростанциите „Орлов мост“ и „Хаджи Димитър“. Очаква се допълнителна информация за заместващ транспорт да бъде публикувана от Център за градска мобилност.

От Метрополитен ЕАД съобщават още, че на 10 май (неделя) влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание. Мярката се въвежда заради провеждането на колоездачната надпревара Джиро д’Италия и цели по-добро обслужване на пътниците.