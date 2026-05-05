Гюров: Държавата не е стая под наем

5 Май, 2026 13:09 1 139 31

  • андрей гюров-
  • държава-
  • смяна-
  • правителство

Аз и моите министри сме от другата страна на ключа - оставяме бележки по рафтовете, подреждаме документи, изваждаме на светло какво е започнато и защо си струва да се прави

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предстои смяната на властта. Ето моя личен опит: показаха ми откъде се светват и гасят лампите - кратък и неловък разговор за битовизми, сякаш държавата е стая под наем. Това казва служебният министър-председател Андрей Гюров във видео в профила си във Фейсбук.

"Аз и моите министри сме от другата страна на ключа - оставяме бележки по рафтовете, подреждаме документи, изваждаме на светло какво е започнато и защо си струва да се прави. Това е нашето разбиране за ред, държавата не започва от нулата с всяко правителство", заявява той преди да предаде властта.

Управлението трябва да продължи смислено без значение кой държи писалката, категоричен е той.

Виждаме, че отсреща няма особен интерес. Но понякога най-важното в едно управление е това да не изгасим лампите внезапно, заключава Горов.


  • 1 Дааааа

    2 1 Отговор
    И войниците тъй ще правят , да пази Господ .

    13:11 05.05.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 5 Отговор
    ГЮРОВ, ПОНЕ ДВАМА ОТ ТВОИТЕ МИНИСТРИ ЩЕ СА СКОРО ПАНДИЗЧИИ
    .... ТОГАВА КОЛКО УСПЕШЕН ЩЕ СИ ?

    Коментиран от #6

    13:11 05.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    Гюров даде 1 400 000 000 на Украйна,110 000 000 на обиколката на Италия,60 000 000 на американските самолети на летище София за гориво.А на народа обезщетение само 800 000

    Коментиран от #8

    13:14 05.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хмммм

    14 4 Отговор
    Гюро, гюро.. за нищо не ставаш, ама пък следващите може и да са по-зле.

    13:15 05.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фон дер Миндер

    18 3 Отговор
    Мазен алчен предател е гюро и нищо повече от това . Тоест пълно нищожество!!!

    13:16 05.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 павела митова

    16 1 Отговор
    тотален тъпак ,жалко за барута

    13:18 05.05.2026

  • 10 000

    10 2 Отговор
    Струва си да изпълним и последния си национален идеал - война с Русия. Сред това вече със сигурност ша съ упрайм. Гюро, гюрооо ...

    13:25 05.05.2026

  • 11 Ти да видиш

    13 1 Отговор
    Ама я даде под наем на украинските нацисти, а!??
    Ко ша каиш бе каиш???

    13:26 05.05.2026

  • 12 Кюмюр

    10 1 Отговор
    чемаданчик - вакзал - кийв!

    13:27 05.05.2026

  • 13 Анонимен

    12 1 Отговор
    Касиране и гюровите съдени незаконници

    13:27 05.05.2026

  • 14 Прометей

    11 0 Отговор
    Стая е.
    Иначе нямаше да отидеш в Кjиф да я дадеш на Смъркача под наем,без заплащане за десет години и да въвеждаш укрински език в българските училища.

    13:27 05.05.2026

  • 15 Айде чупка!!!

    12 0 Отговор
    Гяуров имаш още точно 2 дена и половина и да те няма че усмърдя всичко!!!

    13:29 05.05.2026

  • 16 Гитла бе,

    8 0 Отговор
    м@нг@@@@л

    13:31 05.05.2026

  • 17 567890

    7 0 Отговор
    Този е болен мозък.

    13:31 05.05.2026

  • 18 Браво Гюров

    2 7 Отговор
    поне им показа как трябва да се работи за хората и в името на честни избори! Българският народ те оцени правилно и ще те направи и президент! А тия дето се правят на ощипани и искат да я карат по старому на вид прогресивно бързо ще изчезнат! Народа е мъдър! Дава шанс и го отнема!

    Коментиран от #26

    13:34 05.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Някои !

    4 0 Отговор
    Си Плащат !

    За Да Я !

    Ползват !

    13:36 05.05.2026

  • 21 Тити на Кака

    3 1 Отговор
    Държавата и БНБ не са и голф-игрище, ама голфър Гюро така и не го разбра нито в БНБ, нито като премиер...

    😂😂😂

    13:37 05.05.2026

  • 22 име

    3 2 Отговор
    Скрий се, бе пепедофил. Ходи у Бандеристан да помагаш на киевската хунта.

    13:41 05.05.2026

  • 23 оня с коня

    2 0 Отговор
    молете се вече да гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    13:58 05.05.2026

  • 24 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Точно така не е,и за това вие раздавате хижи за пед... и педоф... под наем !!!!!!!!!!!

    13:59 05.05.2026

  • 25 дядото

    2 0 Отговор
    за такива като теб е бащиния,но за народа е мащеха

    14:02 05.05.2026

  • 26 си пън

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Браво Гюров":

    след продажно управление нема кво да се хвали

    14:14 05.05.2026

  • 27 На радко

    1 0 Отговор
    дано да му идва на акъла, че ако не беше това МВР с този министър щеше да е далеч под 120 депутата..

    14:17 05.05.2026

  • 28 На Дедо

    2 1 Отговор
    Гюро?! Дето гони Михаля! Тук си прав. Държавата не е стая, под наем. Но?! Не е й, голф игрище! Та да тичате, по голф игрището с лудостта Христанов!!!

    14:17 05.05.2026

  • 29 Гарантирано от ГюроФ

    2 0 Отговор
    Словакия, Чехия и Унгария няма да участват
    в заема от 90 млрд. евро на ЕС за Украйна
    заради финансови рискове,
    Докато Богата България е готова да Привежда на Укрия по 1,5 Милиарда Десет години!

    14:25 05.05.2026

  • 30 Хаха

    0 0 Отговор
    Айде Гюро стига си се хвалиш сам. Време е да се омитате. И президент няма да станеш, излишно се напъваш

    14:36 05.05.2026

  • 31 Тончо

    1 0 Отговор
    Абе Гюро, след няколко дни си отивате!!! Стига сте се възхвалявали! Нали разбираш, че не можахте да направите ПП-ДБ първа, дори втора политическа сила макар да бяхте вашто МВР! След изборите жълтопаветниците се разпаднала и ти сега всячески се мъчиш да се изтъкне с надеждата, че Радев ще ти предложи някаква службица. Ако, ставаш никой!

    14:46 05.05.2026

