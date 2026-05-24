Посланици в България рецитираха „Българският език” на Иван Вазов ВИДЕО

24 Май, 2026 15:04 1 093 87

Честит 24 май - на буквите, които ни създават, на словото, което ни събира

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Има дни, в които една нация говори, а светът слуша. 24 май е такъв ден.
Ден, в който буквите не са символи върху хартия, а жив дъх на паметта.

В този ден посланици и дипломати от Обединеното кралство, Украйна, Австрия, Камбоджа, Полша, Молдова, Словения, Германия и Унгария застанаха пред стиховете на Иван Вазов — не като гости на езика, а като негови събеседници.

Ден, в който езикът не принадлежи на една страна, а на всички, които са се осмелили да го обикнат.

В този ден посланици и дипломати от Обединеното кралство, Украйна, Австрия, Камбоджа, Полша, Молдова, Словения, Германия и Унгария застанаха пред стиховете на Иван Вазов — не като гости на езика, а като негови събеседници.

„Българският език“ прозвуча през техните гласове като тихо признание: че думите могат да бъдат мостове, че поезията може да бъде дом, че една култура може да бъде споделена.

Българският език не е само история, записана в книги.

Той е начин да помним. Да обичаме. Да се споделяме.

Честит 24 май - на буквите, които ни създават, на словото, което ни събира, и на тишината между думите, в която се разпознава уважението, завършват поздрава си дипломатите.



ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Решетников

    13 7 Отговор
    А защо Пасьол Митрофанова липсва?
    За толкова години престой в България не научи ли български език?

    Коментиран от #4, #19, #61

    15:06 24.05.2026

  • 2 Браво на посланиците

    10 2 Отговор
    Покрай другото за понаучили и някоя нашенска дума, като "ракия" "шопска салата" и "наздраве"

    Коментиран от #15

    15:08 24.05.2026

  • 3 1488

    3 6 Отговор
    и народни песнички ще пеят
    и хоро ако трябва ще играят

    15:08 24.05.2026

  • 4 Румба, Румба..

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Решетников":

    Че тя си го разбира и без преводач. Българският и руският са църковно-славянски езици от време оно. Виж учебниците по история (но не тези с османското присъствие и Русия, дето ни е освободила за да окупира после) а онези-истинските от издателство "Народна просвета" .

    Коментиран от #5

    15:12 24.05.2026

  • 5 Румен Решетников

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Румба, Румба..":

    Хубаво, обаче не ми отговори на въпроса:
    Защо не ни честити празника на български език заедно с останалите посланици? М?

    Коментиран от #8

    15:14 24.05.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    8 7 Отговор
    путен каза, че азбуката не е българска , а Кирил и Методи са гърци!

    Коментиран от #10, #44

    15:16 24.05.2026

  • 7 Факти

    6 6 Отговор
    Посланици в България рецитираха „Българският език” на Иван Вазов и накрая запяха "Банга Ранга"

    15:18 24.05.2026

  • 8 Защото

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Румен Решетников":

    не знае "Банга Ранга" !

    Коментиран от #9, #18

    15:19 24.05.2026

  • 9 Румен Решетников

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Защото":

    Ти като си я научил и я празнуваш, предложи и услугите си. Може и орден "Ленин " да получиш...

    Коментиран от #11

    15:22 24.05.2026

  • 10 Така е

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Кирилиметоди и брат му са си от държавата Българанга !

    Коментиран от #13

    15:24 24.05.2026

  • 11 Може

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Румен Решетников":

    и тиквен медал !

    15:27 24.05.2026

  • 12 До Румба, Румба..

    8 4 Отговор
    Какъв църковно-славянски е руският бе, само старо-българският е такъв ! И не е вярно ,че руснаците разбират добре български . Това путлерофилите дори на лъжи срещу собствения си род сте готови , за да славите Русия !

    Коментиран от #14, #27

    15:30 24.05.2026

  • 13 Столипиново

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Така е":

    Сокерес бе бате, чичо ти от факултето ли е😂

    15:32 24.05.2026

  • 14 Уикипедия

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "До Румба, Румба..":

    Руски църковнославянски
    Най-широко разпространен и нормативно установен е руският църковнославянски, началото на чието съществуване може да се търси в Киевска Рус през XI век, когато възниква и руската редакция на старобългарския език. Първоначално руският църковнославянски е стил в руската редакция на старобългарския, но постепенно се обособява като отделен книжовен език, поради неподатливостта си към промени.

    Коментиран от #75

    15:34 24.05.2026

  • 15 Дайте им да рецитират поемата Русия

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Браво на посланиците":

    от Иван Вазов , да им се схванат езиците-))

    Русия! Колко ни плени

    туй име свято, родно, мило!

    То в мрака бива нам светило,

    надежда — в нашите злини!



    То спомня ни, че ний кога сме

    забравени от целий свет,

    любов, що никога не гасне,

    за нази бди с най-сладък свет.



    Русия! Таз земя велика

    по шир, по брой, по сила! Тя

    с небето има си прилика

    и само с руската душа!



    Там, там молбите ни се чуват

    и в днешния печален час

    сърца все братски се вълнуват

    осемдесет милйона с нас!

    IV
    О, скоро нам ще се протегне

    могъща, силна, братска длан

    и кръв поганска пак ще текне,

    и пак ще гръмне стар Балкан!

    16:07 24.05.2026

  • 16 БУКВАТА "Ч"

    8 5 Отговор
    Ето списък на нещата, които ако не беше комунизма, нямаше да ги има в България.
    1. Българският елит нямаше да бъде избит след 9-ти септември 1944-та година. Народният съд нямаше да се състои и нямаше хиляди да са убити без съд и присъда и затворени в лагери. Част от наказаните от Народния съд включват военни, политици и артисти като семейство Вазови
    2. В България нямаше да бъде инсталирано марионетно правителство, което да обслужва интересите на Кремъл за сметка на българските граждани. Нямаше да има национализация, колективизация и насилствено изземване на собствеността на българите
    3. Хората с българско самосъзнание в България и Македония нямаше да бъдат македонизирани против волята им. Сега България и Македония нямаше да са две отделни държави, които да не могат да се разберат. Българските турци нямаше да бъдат принуждавани да сменят имената си и България нямаше да бъде критикувана за това
    4. България нямаше да фалира три пъти заради глупостите на плановата икономика, които СССР изисква. България нямаше да е на последно място във всички европейски класации, защото икономиката й нямаше да е унищожена от комунистите

    16:13 24.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Не, не е това причината!

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Защото":

    Не ни честитят, защото това противоречи на съветския МАКЕДОНИЗЪМ.
    Забравихте ли, че за президентът им кирилицата произлиза от македонските земи?

    Коментиран от #22

    16:15 24.05.2026

  • 19 Мамо, мамо, я ги виж..

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Решетников":

    Тях ги Бог прати насам,
    да помагат, чедо, нам.
    —-
    Руския и българския са две разклонения на Кирило-Методиевия език, славянския.
    Само братски народи имат един и същ майчин език.

    16:16 24.05.2026

  • 20 БУКВАТА "Ч"

    7 3 Отговор
    Ето списък на нещата, които ако не беше комунизма, нямаше да ги има в България.
    5. Нямаше да има арести за вицове, репресии и ограничаване на свободата на българските граждани. БКП нямаше да контролира всеки аспект от живота на хората. Хората щяха да пътуват без да бъдат застрелвани по границите
    6. Българската история нямаше да бъде фалшифицирана и нямаше да го има мита, че Русия ни е освободила два пъти, когато всъщност ни напада. В българските градове нямаше да има паметници на Червената армия, която е окупирала България
    7. България нямаше да участва в смазването на Пражката пролет и да се срамува от историята си, че е нападнала друга страна, която се бори за свобода
    8. Българските власти нямаше да крият за избухването на Чернобил. Това е пример за едно от многото предателства и ненавистта на съветския политически елит в България към българите

    16:16 24.05.2026

  • 21 БУКВАТА "Ч"

    5 2 Отговор
    Ето списък на нещата, които ако не беше комунизма, нямаше да ги има в България.
    9. В България нямаше да се налага да има преход, в който ДС да овладее всички икономически и властови позиции чрез насилие, заплахи и рекет
    10. Българската политическа система нямаше и до днес да е подвластна на Русия, защото БКП, ДС и престъпността, която те създадоха, нямаше да ги има
    Това е приносът на комунизма към България. Така изглежда второто освобождение. СССР подложи България и българите на системен тормоз, който е по-опасен от геноцид. СССР не се опита да убие българите физически, а се опита да унищожи националната ни идентичност.
    Емил Соколов

    Коментиран от #24

    16:16 24.05.2026

  • 22 Причината

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Не, не е това причината!":

    Не ни честитят защото сме газолизци.

    Коментиран от #34

    16:18 24.05.2026

  • 23 БУКВАТА "Ч"

    7 4 Отговор
    Иван Вазов след разочарованието му от истинските намерения на Русия.

    РУСИЯ
    Ив. Вазов

    О, руси, о, братя славянски,
    защо сте вий тука? Защо сте
    дошле на полята балкански
    немили, неканени гости?
    Желали би вас възхитени
    да срещнем со сълзи и с китки...
    Но идете вий настървени,
    на грозни зовете ни битки!
    Желали би вас да прегърнем
    и тоз път сърдечно, горещо.
    Но взорът ви свети зловещо...
    Как ръце сега да разгърнем?
    О, руси! Аз друг път ви славях
    за подвиг велик и чутовен,
    високо ви ликът поставях
    във мойта душа, в мойта песен!
    Вий някога знаме Христово
    развяхте за благо човешко -
    строшихте ни игото тежко,
    а днеска ни носите ново!
    И пак не ви мразим (не крия:
    обича ви още народа);
    но любим и свойта свобода,
    стократно по любим я ния.
    За тоз кумир ния се бием
    и с чужд, и със близък упорно
    и няма ний врат да превием
    пред никакво иго позорно!
    О, колко ви, братя, желая!
    О, как би желал, братя клети,
    свобода и вам, и за нея,
    кат нас да живейте и мрете!

    Коментиран от #26, #40, #49

    16:19 24.05.2026

  • 24 Смешен си

    2 6 Отговор

    До коментар #21 от "БУКВАТА "Ч"":

    Вземи малко прочети по темата "Народен съд"-това кой го е искал..нещо за името Чърчил и недей пиши небивалици. Хората ти се смеят.

    Коментиран от #25

    16:21 24.05.2026

  • 25 БУКВАТА "Ч"

    7 3 Отговор

    До коментар #24 от "Смешен си":

    Като ви чета така коментарите, ми става ясно какво са направили комунистите. Направили са от нас не хора, които да се стремят да оправят живота си, а хора, които все търсят кой им е виновен за жалкото положение, в което се намират. И виновни са всички други освен самите ние.

    16:23 24.05.2026

  • 26 Май четеш грешното стихче от "Русия"

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "БУКВАТА "Ч"":

    РУСИЯ!
    Иван Вазов

    Бях - малък аз, но още помня:
    във стаята ни бедна, скромна
    висеше образ завехтел
    до божата света икона.
    Над него имаше корона,
    под него пък - двуглав орел.
    И често майка ми тогази
    ме вдигаше да видя ази
    отблизо тоз лик свят и стар
    и нежно думаше ми: „Чадо,
    целуни тоя хубав дядо,
    целуни българския цар!“
    И оттогаз го аз обикнах.
    Кога на възраст попристигнах,
    от моя тейко аз узнах,
    че руский цар родей се с нази,
    че турците той гони, мрази,
    че той ще ни спаси от тях.
    Кога ни псуваше тиранът,
    „Московци!“ - викаше ни с гняв.-
    Разбрах, че тейко беше прав.
    И вярвах, че да ни отбранят,
    ще хвъркнат бърже къмто нас,
    все колчем плачехме със глас.







    II





    И тъй отрано с таз идея,
    с таз вяра хванах да живея.
    И чакам аз, за мъст готов,
    и целият народ ми чака,
    кога в теглото и във мрака
    да чуем руский силен зов.





    И чакаме... тъй както роба
    на мъка си последний час,
    тъй както Лазар чака в гроба
    да чуй гласа на своя спас!





    Навред, де чуват се въздишки,
    де сълзи ронят се вдовишки,
    де тежки железа дрънчат
    и дето кървите течат,
    и дето има мъченици,
    и обезчестени девици,
    и бедни, голи сироти,
    и окървавени бащи,
    и черкви, села развалени,
    и пълни с кокали полени -
    при Тунджа, Тимок и при Вит;
    вред, дето робът жаловит
    към север горестно поглежда,
    вред, дето грей една надежда,
    вред, дето пълно е с тъга,
    навред, по всичка България,
    една се дума чуй сега,
    един стон

    16:24 24.05.2026

  • 27 Руският език е пълен с български думи

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "До Румба, Румба..":

    И дори сами може да ги откриете!
    Ще дам един малък пример как руската лексика има старобългарски корени.
    Думата “ОПИТ” има старобългарски произход и се състои от представка “о” и думата “пЪт”. Означава нещо придобто “по пътя”.
    На руски думата звучи почти като българската – “опыт”, защото руснаците нямат звука „Ъ“ и са го заместили с руското „ы“.
    В други славянски езици думата не прилича на българската.
    На полски и украински звучи близко –„doświadczenie” и „досвід”.
    На хърватски, македонски и сръбски – „iskustvo“.
    Кой е взел най-много заемки от българския език? Нашите братя, които не ни честитят празника, за да не си спомнят факта, че ние сме техните просветители!

    16:28 24.05.2026

  • 28 БУКВАТА "Ч"

    3 2 Отговор
    Един от потомците на тези българи, за които Ботев пише, преселени в Бесарабия от пловдивските села още през 1820 г. след поредното нахлуване на руски войски по нашите земи, ще се завърне в България, ще се сражава срещу Сърбия през 1885 г., а по-късно ще стане известен като знаменитият ген. Колев, който през 1916 г. ще разбие в Добруджа руските войски, ще плени цялата Оренбургска девизия барабар с командира и бойното й знаме, за да се случи най-сетне една историческа справедливост – на 3 март 1918 г. Русия ще капитулира пред България с най-унизителния мирен договор в историята си – Брест-Литовския)

    16:29 24.05.2026

  • 29 Май четеш грешното стихче от "Русия"

    3 2 Отговор
    III





    Русия! Колко ни плени
    туй име свято, родно, мило!
    То в мрака бива нам светило,
    надежда - в нашите злини!

    То спомня ни, че ний кога сме
    забравени от целий свет,
    любов, що никога не гасне,
    за нази бди с най-сладък свет.

    Русия! Таз земя велика
    по шир, по брой, по сила! Тя
    с небето има си прилика
    и само с руската душа!

    Там, там молбите ни се чуват
    и в днешния печален час
    сърца все братски се вълнуват
    осемдесет милйона с нас!

    IV
    О, скоро нам ще се протегне
    могъща, силна, братска длан
    и кръв поганска пак ще текне,
    и пак ще гръмне стар Балкан!
    Че царят волята си ясно
    яви в свещената Москва
    и през уста му едногласно
    Русия цяла хортувa:
    „Решил съм, каже, да избавя
    от робство братята ни днес.
    Това дългът ми повелява,
    това го иска руска чест.
    Ще гледам с мирен начин ази
    да стигна таз свещена цел,
    но не сполуча ли - тогази
    ще вдигна руският орел.
    В такъва случай се надея,
    че всяк от вас ще бъде пръв
    за таз великата идея
    да жертвува имот и кръв!“
    И от далечната Камчатка,
    дори до финските моря
    една светкавица засвятка,
    един разчу се вик: „Урра!“


    V
    О, здравствуй ти, Русийо мощна,
    света трепнa от твоя глас,
    скокни, царице полунощна,
    зовем те ний, ела при нас!
    България сега те вика.
    Часът настана: твой завет
    и твойта мисия велика
    да ги изпълниш в тоя свет!





    Затуй си ти прочута, славна
    и друга нямаш с тебе равна;
    затуй обхващаш полусвет -
    царства, народи, океани -
    и ням

    Коментиран от #64

    16:29 24.05.2026

  • 30 БУКВАТА "Ч"

    4 2 Отговор
    Ботев пише във вестник „Дума” през 1871 г. : „Нѣма славянинъ юженъ или западенъ, нѣма свѣстенъ човѣкъ, който би можалъ да съчувствува на такава абстрактна идея, каквато е тази на руситѣ, съ осѫществяването на която се поглъщатъ цѣли народности, отдѣлени една отъ друга съ история, литература, нрави, обичаи. Съ химическото сливане на подобни народности става композицията на робството, на яда, който приема почти цѣло столѣтие болната Полша.”

    16:30 24.05.2026

  • 31 Май четеш грешното стихче от "Русия"

    3 4 Отговор
    Затуй си ти прочута, славна
    и друга нямаш с тебе равна;
    затуй обхващаш полусвет -
    царства, народи, океани -
    и нямаш изглед, край и чет;
    затуй те Бог до днес отбрани
    от толкова беди, душмани;
    затуй можа да съкрушиш
    Мамая-хан и Бонапарта,
    затуй врага си ти страшиш,
    кога те гледа и на карта,
    затуй зовеш се ти Света,
    затуй те любим кат баща
    и чакаме като Месия:
    Затуй си ти Русия!

    22 ноември 1876

    16:31 24.05.2026

  • 32 Сандо

    1 2 Отговор
    Колко му трябва на аборигена?Достатъчно е малко мънисто,семки и бонбонки,ласака дума и потупване по рамото и той се чувства като център на вселената.Същото се получава и от добре рекламирано и гъделичкащо самочувствието мероприятие от хора,които иначе яко паразитират от него.А аборигенът изпада в екстаз и е готов да даде и последната си риза.

    16:32 24.05.2026

  • 33 БУКВАТА "Ч"

    3 2 Отговор
    През 2008, когато Русия нахлу в Грузия , цялото ПВО беше мъртво, защоли? Защото руснаците имаха кодовете и приземиха всичко предварително. Сега нова руско- турска дружба , ако едните или другите решат да си присъединят парче от България не се учудвайте. Честито на българските предатели в перла мента и президенството, начело с тяхната БАНГАРАНГА!

    16:35 24.05.2026

  • 34 Ти си г.ъзолизец!

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Причината":

    И коментарът ти го доказва!

    16:35 24.05.2026

  • 35 БУКВАТА "Ч"

    5 2 Отговор
    Ако реално погледнем фактите, Русия винаги е била враг или на България, или на Българския народ. Да се върнем малко назад: 1. Княз Светослав преминава Дунав и Балкана и... побива на кол над 20 000 българи. За сравнение Василий Българоубиец е ослепил 14 000 души. 2. Русия обявява война на Турция и в резултат се подписва Санстефанското споразумение, според което България остава под властта на султана до 1908г. България е задължена да плати 32 500 кг злато на Русия и да изхранва 50 000 души руска армия, докато плаща и данък на султана!!! 3. Русия открито заявява, че на Русия не и трябва силна България, а силни Гърция и Сърбия и действа визпълнение на този план. Пречи на обединението на Княжество България и Източна Румелия. 4. Русия подкрепя Сърбия и Гърция в Балканските войни 1912 и 1913. Дотук нещо добро за България???

    16:38 24.05.2026

  • 36 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 2 Отговор
    И я си ги обичам руските леле що пийене сме изпили кога се праеше централата е па нема таков убав народ като рускио.

    16:39 24.05.2026

  • 37 БУКВАТА "Ч"

    3 2 Отговор
    6. За подривната дейност на Русия до 1944г даже не говорим. 7. Русия бомбардира градове в източна България Варна през ПСВ и със самолети Добрич и др през ВСВ.
    8. На 5.септември 1944г Русия окупира България. 9. По време на ВСВ Русия изпраща българската армия да се бие в т.нар "Отечествена война" , която за България не е отечествена. Загиват 32 500 души и много повече са ранени и осакатени. Отново За сравнение Василий Българоубиец е ослепил 14 000 души.
    10. Русия нарежда да бъде избито българското правителство и да бъде проведен "Народния съд". Под нейно ръководство се създават концлагерите в България.
    11. Под руско ръководство страната ни се озовава в изолация и икономически изостава внедрявайки стари руски технологии, които пък са стари западни от времето преди ВСВ, а някои и по-стари. Има още много да се пише, като това, че през 1962г 22 т злато отиват на съхранение в Русия и там си остават и до днес. Къде е братството и приятелството? С какво сме заслужили това отношение на Русия?... нападнали ли сме ги? земя ли сме им взели или

    16:41 24.05.2026

  • 38 БУКВАТА "Ч"

    3 2 Отговор
    Нищо ново под слънцето.
    ""Пътят на Русия към Цариград значи за нас политическа смърт… ако русите влязат още веднъж в България, под един или друг предлог, то те вече не ще излязат.
    Ний трябва да разберем, че опасността за нас иде от Русия и към нея трябва да водим една систематическа отбранителна политика, като се опираме на всички враждебни ней елементи. В разбирането на тази политика е спасението на България и рано или късно тази политика ще бъде политиката на голямото мнозинство
    на българския народ."
    Кръстьо Раковски

    Коментиран от #41

    16:42 24.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "БУКВАТА "Ч"":

    Много елементарно. Това не е писано от Вазов. Виж стихотворението му "Русия" от 22 ноември 1876.

    16:44 24.05.2026

  • 41 Фес ли си

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "БУКВАТА "Ч"":

    или просто те сърби да опърцуниш кочана?

    Коментиран от #66

    16:45 24.05.2026

  • 42 БУКВАТА "Ч"

    1 3 Отговор
    По доло представената таблица показва кои какъв е в установяването на така наречената болшевишка власт в русия през 1917 и последвалата я гражданска воина.За тези мои примитивни сънародници които прославят еврейската чума и уж хулят комунизма искам да повторя думите на Адолф Хитлер: "Комунизма това е Еврейството".

    16:48 24.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Така е защото

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    ние казахме че не Русия ни е освободила през 1878 а разни румънци, финландци, украинци и пр. Хак да ни е.

    Коментиран от #70

    16:57 24.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 БУКВАТА "Ч"

    4 1 Отговор
    Действията на Русия са:

    Не ни освобождават заедно с Гърция и Сърбия, а можеха
    Натискат Сърбия да ни разтури легията
    Не ни подкрепят за независима църква
    Натискат турските власти да заточат владиците ни
    Сключват тайна спогодба с Австро-Унгария
    Дават нашите земи на Румъния и Сърбия
    Подкрепят Сърбия 1885-1886 и 1913г.

    5. Да, ама говореха друго 1-2 години по-рано
    6. То само тези 2 случая да са - с мед да ги намажеш. Ами атентата в "Св. Неделя"? Ами диверсиите и вдигането на селско въстание? Ами позицията им по македонския въпрос? Македонската "нация"? Бива ли така освободителите да се месят във вътрешните работи на освободените? Можеш ли да ми кажеш колко въстания и убийства са организирали Великобритания и САЩ на територията на България? Няма такива!

    Сгреших ли някъде - ти си историка и ще ме поправиш.

    Коментиран от #55

    17:07 24.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 БУКВАТА "Ч"

    3 1 Отговор
    Един стар троцкист веднъж ми каза, че Съветският съюз е създал индустриален феодализъм в името на социализма - изземване на земите на селяните и натиквани да работят по колхозите за комунистите и тия селяни които не си даваха земята ги нарекоха кулаци и ги избиха в Гулаг, а в България по Концлагерите!

    17:15 24.05.2026

  • 49 НЕ е писано

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "БУКВАТА "Ч"":

    от Вазов.
    Манипулатор.

    17:18 24.05.2026

  • 50 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Рубльофил

    Атака, победа,тълпата изрева,
    към джуджето злобно,с бялата коса.
    Братя атакисти, победа тра-ла-ла,
    изцепи се джуджето с разпенена уста.
    Имам черно яке, шапка и значка,
    патриот съм значи,атака, опа-ла.
    Нашата борба е за атака,
    и победа, и за тра-ла-ла,
    за победа и атака, и за бля, бля, бля.
    Волен президент, тълпата изгрухтя,
    а джуджето млясна, с лигава уста.
    Президент да стана искам , премиерче, може би,
    и тогава власт ще имам, за да правя аз бели.
    И аз бях там, и аз видях,
    как линейка до тълпата спря.
    Ех, и взе, че за беда, в ризка усмирителна,
    тя джуджето си прибра.

    17:18 24.05.2026

  • 51 помнете

    4 1 Отговор
    Терминът "славянска писменост" е измислен от Йосиф Добровски във Виена през 1822г и заменя термина "българска писменост". Използва се и до днес у нас от еничари с промити мозъци от соц историята ни.

    17:20 24.05.2026

  • 52 БУКВАТА "Ч"

    1 1 Отговор
    Българският народ обича Русия

    Той и Достоевски така казва:
    Лично съм го чел и мога дори да посоча къде съм го чел; та с така изградена представа за българите ние тръгнахме от бреговете на Фниския залив и на всички руски реки да проливаме кръвта си за тях – поробените и изтерзаните, и изведнъж видяхме китните български къщички с градинки около тях, цветя,’ плодове, добитък, обработена земя, която богато се отблагодарява за грижите, и като връх на всичкото по три православни църкви на всяка джамия — и ще се бием за вярата на поробените! „Как смеят!” — кипнаха мигновено оскърбените сърца на някои освободители, лицата им пламнаха от обида. „Ами ние сме дошли да ги спасяваме, значи те трябва да ни посрещат едва ли не на колене. Да, ама те не коленичат, те ни гледат накриво, даже май не ни се и радват! Не ни се радват на нас! Вярно е, посрещат ни с хляб и сол, ама гледат накриво, накриво!…”

    17:20 24.05.2026

  • 53 Някой

    1 2 Отговор
    Ами няма лошо. Поляци, словенци и украинци са славяни. Та колкото и да искат да ни скарат, то винаги ще сме от едно семейство. И това е доказано даже чрез ДНК изследвания.
    И журналистите най-накрая научете се, че сме наРОД, а не нация, която в чужда дума. И не случайно думата РОДина звучи на български, руски и други славянски езици по един начин.
    Какво общо имаме с англичани, германци, французи, италианци, испанци и т.н. С унгарците все пак нещо общо може да се намери, както и с румънците, даже и с гърците сме православни християни, но онези големите от т. нар. "клуб на богатите" са били винаги с колониално мислене. Замислете се най-накрая и стига с тази омраза! Лично аз не мразя никой. Просто си разсъждавам..
    Честит празник!
    "..и ний сме дали нещо на света - на вси славяни книга да четат.."

    Коментиран от #69

    17:21 24.05.2026

  • 54 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Рептилоиден е само елитът. Едва ли бих могли да предприемат такава генетична интервенция, че целия народ да е от рептилоиди. Пък и е излишно. Достатъчно е елитът да е техен. Само елитът на евреите е рептилоиден и за това богоизбран. Народът бил излъган, че е богоизбран, за да да го привлекат на своя страна. Обаче когато народът въстана срещу елита и поиска да реализира своята богоизбраност в световна власт чрез комунизма, какво стана. Елитът на евреите помогна на Хитлер да изтреби народа, защото не е рептилски и застрашаваше тяхната власт крепяща се на богатството. Освен това повечето изтребени евреи са ешкенази, тоест хазари, а не стари евреи. Те може да не са рептилоиди, а само елитът им.
    Българкият елит също е рептилски. Българските царе като Калоян имали за символ халата, влечуго. Китайците също са управлявани от рептилоиди. Не случайно при тях има култ към влечугите. Елитът на всички народи е рептилоиден. Така че светът е под властта на рептилоидите.

    17:23 24.05.2026

  • 55 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "БУКВАТА "Ч"":

    Аз съм бил в МГУ Ломоносов и преподавателка по Руски съвсем директно заяви пред нас Българите че в България имало Македонци. А интересно посланичката на РФ за толкова години не научи Български или не иска да е с нас. През 1850 в Източен Сибир и по островите е имало поне 100000 Аину а при последното преброяване само 94 и от тях само 10 говорят Аину

    17:25 24.05.2026

  • 56 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    В Апокалипсиса на Йоан има тайно послание за сатанистите. Жената, която ражда на небето син, който има да управлява света и е заплашвана от змея Сатана е Лилит. Тя е получила крила. Лилит е крилата. Змея или Сатаната е евреиския бог Йехова. Лилит е преследвана от него. Той, змеят, изпуска вода от устата си за да погуби жената. Това е Потопът предизвикан от Йехова, но той не е световен. Земята погълнала водата. Същото е и в Стария Завет. Потомците на Каин оцелели и без Ноевия ковчег, което значи, че потопът не е засегнал целия свят, а само част от него.

    17:25 24.05.2026

  • 57 БУКВАТА "Ч"

    1 1 Отговор
    Синът на Лилит е царят на демоните Асмодей. А в Апокалипсиса Исус Христос се представя като светлата утринна звезда - Зорницата или Луцифер, вожда на разбунтуваните ангели.
    Апокалипсисът на Йоан е писан или от внедрени в ранна църква сатанисти. Или от някаква тайна гностическо-сатанинска секта, която счита еврейския бог Йехова за злия Сатана, а противниците му за добрите. На друго място в Апокалипсиса евреите са наречени сатанинска секта. Тайно тези гностико сатанисти са пробутали откровението си на християните. А може би самите ранни християни са били прикрити сатанисти-гностици и са имали такова тайно учение, но са се прикривали, за да не бъдат обявени от евреите за сатанисти.

    17:26 24.05.2026

  • 58 БУКВАТА "Ч"

    1 1 Отговор
    Ленин:“Хората са страхливи животни, които се нуждаят от господари без скрупули!”

    Коментиран от #85

    17:28 24.05.2026

  • 59 помнете

    3 1 Отговор
    Руският и българският са близки защото първо с Православието до края на 17-ти век, навлизат хиляди български думи в руския, а след 1878г и 1944г, дори и силово в българския навлизат хиляди руски думи. Нямаме никакви кръвни връзки с хора, пиещи Бояршник.

    17:29 24.05.2026

  • 60 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Джовани Папини:
    “Селяните са най - големият враг на революцията”, твърдеше вождът Ленин!
    на едно интервю на Джовани Папини с Ленин!

    17:30 24.05.2026

  • 61 Tётя Мyтpaфановна

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Решетников":

    Заети сме румбен дьо шадраван, играем на строгата господарка.

    17:31 24.05.2026

  • 62 гласену руzямилчи

    2 0 Отговор
    тëтья мутрофанова дей?

    17:32 24.05.2026

  • 63 БУКВАТА "Ч"

    2 1 Отговор
    "Не е нужно да се измисля това, което не е било. Никаква велика история Русия не е имала. Създателите на митовете за историята на Русия са Петър Първи и Екатерина Втора. Цивилизацията в блатата и горите на Московията се е появила през XIII век, с идването на християнските проповедници от цивилизования Киев. Но още във времето на Петър Първи московските боляри неистово са се съпротивлявали на новото, като представяли като аргумент своето невежество - не искаме киевски проповедници, те там в Киев всички са книжни плъхове, при тях даже жените им четат."

    17:33 24.05.2026

  • 64 прощай немьiтая руссия

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Май четеш грешното стихче от "Русия"":

    - Лермонтов

    17:35 24.05.2026

  • 65 БУКВАТА "Ч"

    1 1 Отговор
    Руснаците са мелези. Те са хазаро-татари, или козаро-мaнгаcари. Езикът им даже е бил друг допреди християнството. Добре, че сме били ние, българите, да проговорят на свят език.
    А московското т.нар. "княжество" се измъква от оковите на хаганата, когато започва да събира данъците. Хазарcкото, т.е. еврейcкото у тях се е обадило и те подлъгали мангаcарите, че по-ефикасно ще събират данъците. Така направили мaнгизи и станали доминантни над околните т.нар. "княжества". Тъй наречени, понеже повечето им ръководители били наричани атамани, а християнството не било доминираща религия. После мaнгасарските ханове си заминали, но множеството тaтари останали и се смесили с козарите. Накрая покръстили повечето от мaнгасарите, но козарите и до днес си пазят религията и успешно кандидатстват за изрaелски паспорт. Какъв патриотизъм само!
    Това е накратко историята на руските псевдославяни.

    17:36 24.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Въ 1812 л. беха минали рускы-ти войски въ България и беха достигли до Шуменъ, от една страна Русия издаде прокламация на Българскы языкъ (печатана въ Букурещъ) и възбуждаше Българыты да станатъ против Турчина, а от друга страна гореше градища и села имъ и на сила прекарваше неколко си тысящи челяди презъ Дунава ! ... Въ техъ времена са изгорени от Руситы : Разградъ, Арбанашко велико село, Свищовъ, Рухчукъ и други много градове и села, коихъто развалины и разсыпи още до днесъ ся виждатъ ! Много же старци помнятъ и проповедватъ съ кървави сьлзи техъ времена.

    17:38 24.05.2026

  • 68 Клета невежа копейка 🤪

    1 1 Отговор
    Копейките винаги се тревожат, когато нямат гадже на 14 февруари, но въобще не им пука, че са неграмотни на 24 май!
    Честит празник!

    Коментиран от #72

    17:38 24.05.2026

  • 69 така е !

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Някой":

    ти си у Рот.кат ма муля си

    17:39 24.05.2026

  • 70 троен

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Така е защото":

    тигонахакат

    17:40 24.05.2026

  • 71 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Въ 1828 л., когато Дибичъ премина Балкана и достигна Одринъ, пакъ същото последова. Отъ една страна подбудиха некоиси Българы, да зематъ участие в боя и да ся сразятъ съ Турцы, а от друга немилостивити Руси като си свършиха работа, опустошиха като скакалци техъ места ; отъ дето поминаха, отвлекоха пакъ неколко си тысящи домородства Българы въ пуста си Русия ! Множьство от техъ разорани села въ Руманя и от тая страна на Стара-Планина ся още и до днесъ виждатъ в буренъ и трънакъ обрасли !

    17:40 24.05.2026

  • 72 че те се гаджосват

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Клета невежа копейка 🤪":

    на 2 февруари

    17:41 24.05.2026

  • 73 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Въ 1854, пакъ щомъ минаха подъ Силистра, незабавиха да издадатъ прокламация, подписана от Паскевича и искаха да подбудатъ Българыты да са дигнатъ противъ Турчина, а от друга страна беха приготвили и законы, по кои-то да владеятъ България, ако чьрна съдбина бе я покорила темъ. Нъ щом ся видеха победени, незабавиха да ся ползуватъ от обычната си хыща (ловъ), и тъй отвлекъхъ пакъ съ себе си тринайсеть тысящи домородства въ Бессарабия.

    17:41 24.05.2026

  • 74 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Всекогы проклята Русия, когы е имала бой съ Турцы, льгала е бедныты простодушны Българы, че ушъ за техъ отваря такъвъ бой и че ушъ техъ иде да освободи ! Нъ нейна та целъ всекогы е била да имъ разоре милото отьчество и да и да ги преселва малко по малко въ земья та си. Нейната злобна политика ся познава твърде добре и то това, що тя ни в единъ си договоръ с Турция нищо добро не е спомяняля за Българы, ако и да е имала най-добры удобаности на това. Тя всекогы е само своята полза глядала, а собственно за завладетелныты си планове е имала грыжа, какъ по-добре да ги положы въ действие. На това тя, освенъ лукавщины, безбожно е употребявала за оръдие и православната вера и ползувала ся е отъ побожиыты и простодушныты Българы, които въ техъ времена са глядели на неья като на една спасителка !

    17:42 24.05.2026

  • 75 Ходи ги разбери

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Уикипедия":

    Да цъкат минуси на уикипедия, това нашите евроатлантически тролове са мноооого зле

    17:43 24.05.2026

  • 76 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Русия също не трябва да забравя че дължи духовния си подем и христянството на българите. Българо-руския съюз е скрепен с първия руски княз Игор и българската княгиня княгиня Олга-Елена ( внучка на цар Борис ). Св. равноапостолна княгиня Олга има главна заслуга за разпространението на християнството в Русия, като нейния внук Владимир е известен с покръстването на Киевска Русия. Техния брак дава династия, която управлява Русия в продължение на 700 г.

    Житие на света равноапостолна княгиня Олга

    Света благоверна Олга била съпруга на киевския княз Игор. След ранната смърт на съпруга си тя поела управлението на княжеството до пълнолетието на своя син Светослав....

    17:44 24.05.2026

  • 77 Русия е колония на България използваща

    1 2 Отговор
    Силата на словото от тихия океан до охрид
    Сега славяните са разделени и както пише в евангелието държава и дом щом са разделени няма да устоят на враговете

    17:44 24.05.2026

  • 78 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Приносът на България като духовен център на християнската култура през Средновековието е неоспорим факт.Русия, самообявила се за наследник на Византия следва многовековна антибългарска политика, която включва следните действия:
    -отричането на българското влияние върху православните християни и славяните,обявявайки го за ,,южнославянско;
    -унищожение на българското културно-историческо наследство на Балканския п-в и в Русия;
    -преследване на всеки учен или свещеник,който защитава българската духовна доминация през Средновековието;
    Така византийският ,,Дядо Иван се мъчи вече векове наред да направи невъзможното да заличи българските културни постижения и да унищожи България. Верен съюзник на тези опити на ,,освободителя да заличи българския народ са българските русофили.

    17:46 24.05.2026

  • 79 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Ти освен съветска пропаганда през този живот чел ли си?
    Великите сили са предотвартили тоталното ни поробване от Русия както и Бисмарк е защитил на конгреса България много повече от Русия, на която не й е пукало за България.

    Само си задай въпроса защо такива руски агенти-историци никога не ти предлагат документите в оригинал, ами все ги преразказват та тъпунгери като тебе да им се вържат на приказките. А колко български историогравски книги заминаха за Москва?

    17:52 24.05.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Путин(Шаломов) и Медведев(Мендель), как и вся госдумма, жиды, мы живём под жидовским игом.

    18:02 24.05.2026

  • 83 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    А никой не споменава от столетие и половина, че:

    • Православна Грузия е освободена от дядоивановата Русия също през 1878 година. Защо?

    • От общо 220 000 убити (руси, румънци, финландци и опълченци), 150 000 руски щика падат на Кавказ. Защо?
    Защо ли?

    • А първия нефтопровод в света не преминаваше ли през Грузия - от Баку до Сухуми? И от кого беше построен този нефтопровод? Не бяха ли Ротшилдови през 1862 г.?

    • Защо ли бе построена ж.п. линията Варна - Русе? Като че ли не за извозването на бъдещия "кавказки газолайн" по Дунав към Виена, а за да вози Мидхат паша раята от вилаета си на трен ли? А годината не бе ли 1865?

    • А Сухуми не беше ли владение на султана преди войната, а не стана ли руско владение след войната?

    18:04 24.05.2026

  • 84 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    • А тайният наблюдател на Сан-Стефанския договор, младият барон Едмонд дьо Ротшилд не отплаваха ли с Великия княз Николай Николаевич заедно за Тбилиси в лятната резиденция на Романови, веднага на другия ден след подписването на Договора на 3-ти март, и да празнуват победата там? И 9 м. след това на бял свят се пръква младенеца Йосиф Висарионович Джугашвили - Сталин, р. на 6 дек. 1878 - незаконороден син на барона (датата 21 дек. 1879 в Уикито вече е коригирана, както я знаем от старите биографии на Генералисимуса)
    И пак, и так далее – все защо?

    18:05 24.05.2026

  • 85 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "БУКВАТА "Ч"":

    Точно затова комунизмът се спомина! Заради безскурпулните комунисти!
    Носталгичните по Соца са празни чугунени кратуни!

    18:21 24.05.2026

  • 86 Пецата

    1 0 Отговор
    Аз книги вобще не чета разбираш ли и разни драскачи вобще не ме интересуват 🤣

    18:25 24.05.2026

  • 87 Византия поръчва на Кирил и Методий

    1 0 Отговор
    Да направят объркваща азбука за българите за да не може да четат гръцки и латински букви и да не могат българите да достигнат до знанията на Византия и Рим

    18:27 24.05.2026

