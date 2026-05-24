Посланици в България рецитираха „Българският език” на Иван Вазов ВИДЕО

Има дни, в които една нация говори, а светът слуша. 24 май е такъв ден.

Ден, в който буквите не са символи върху хартия, а жив дъх на паметта.

В този ден посланици и дипломати от Обединеното кралство, Украйна, Австрия, Камбоджа, Полша, Молдова, Словения, Германия и Унгария застанаха пред стиховете на Иван Вазов — не като гости на езика, а като негови събеседници.



Ден, в който езикът не принадлежи на една страна, а на всички, които са се осмелили да го обикнат.



„Българският език“ прозвуча през техните гласове като тихо признание: че думите могат да бъдат мостове, че поезията може да бъде дом, че една култура може да бъде споделена.



Българският език не е само история, записана в книги.



Той е начин да помним. Да обичаме. Да се споделяме.



Честит 24 май - на буквите, които ни създават, на словото, което ни събира, и на тишината между думите, в която се разпознава уважението, завършват поздрава си дипломатите.