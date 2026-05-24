Посланици в България рецитираха „Българският език” на Иван Вазов ВИДЕО

Има дни, в които една нация говори, а светът слуша. 24 май е такъв ден.
Ден, в който буквите не са символи върху хартия, а жив дъх на паметта.
В този ден посланици и дипломати от Обединеното кралство, Украйна, Австрия, Камбоджа, Полша, Молдова, Словения, Германия и Унгария застанаха пред стиховете на Иван Вазов — не като гости на езика, а като негови събеседници.
Ден, в който езикът не принадлежи на една страна, а на всички, които са се осмелили да го обикнат.
В този ден посланици и дипломати от Обединеното кралство, Украйна, Австрия, Камбоджа, Полша, Молдова, Словения, Германия и Унгария застанаха пред стиховете на Иван Вазов — не като гости на езика, а като негови събеседници.
„Българският език“ прозвуча през техните гласове като тихо признание: че думите могат да бъдат мостове, че поезията може да бъде дом, че една култура може да бъде споделена.
Българският език не е само история, записана в книги.
Той е начин да помним. Да обичаме. Да се споделяме.
Честит 24 май - на буквите, които ни създават, на словото, което ни събира, и на тишината между думите, в която се разпознава уважението, завършват поздрава си дипломатите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Решетников
За толкова години престой в България не научи ли български език?
Коментиран от #4, #19, #61
15:06 24.05.2026
2 Браво на посланиците
Коментиран от #15
15:08 24.05.2026
3 1488
и хоро ако трябва ще играят
15:08 24.05.2026
4 Румба, Румба..
До коментар #1 от "Румен Решетников":Че тя си го разбира и без преводач. Българският и руският са църковно-славянски езици от време оно. Виж учебниците по история (но не тези с османското присъствие и Русия, дето ни е освободила за да окупира после) а онези-истинските от издателство "Народна просвета" .
Коментиран от #5
15:12 24.05.2026
5 Румен Решетников
До коментар #4 от "Румба, Румба..":Хубаво, обаче не ми отговори на въпроса:
Защо не ни честити празника на български език заедно с останалите посланици? М?
Коментиран от #8
15:14 24.05.2026
6 Ганя Путинофила
Коментиран от #10, #44
15:16 24.05.2026
7 Факти
15:18 24.05.2026
8 Защото
До коментар #5 от "Румен Решетников":не знае "Банга Ранга" !
Коментиран от #9, #18
15:19 24.05.2026
9 Румен Решетников
До коментар #8 от "Защото":Ти като си я научил и я празнуваш, предложи и услугите си. Може и орден "Ленин " да получиш...
Коментиран от #11
15:22 24.05.2026
10 Така е
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Кирилиметоди и брат му са си от държавата Българанга !
Коментиран от #13
15:24 24.05.2026
11 Може
До коментар #9 от "Румен Решетников":и тиквен медал !
15:27 24.05.2026
12 До Румба, Румба..
Коментиран от #14, #27
15:30 24.05.2026
13 Столипиново
До коментар #10 от "Така е":Сокерес бе бате, чичо ти от факултето ли е😂
15:32 24.05.2026
14 Уикипедия
До коментар #12 от "До Румба, Румба..":Руски църковнославянски
Най-широко разпространен и нормативно установен е руският църковнославянски, началото на чието съществуване може да се търси в Киевска Рус през XI век, когато възниква и руската редакция на старобългарския език. Първоначално руският църковнославянски е стил в руската редакция на старобългарския, но постепенно се обособява като отделен книжовен език, поради неподатливостта си към промени.
Коментиран от #75
15:34 24.05.2026
15 Дайте им да рецитират поемата Русия
До коментар #2 от "Браво на посланиците":от Иван Вазов , да им се схванат езиците-))
Русия! Колко ни плени
туй име свято, родно, мило!
То в мрака бива нам светило,
надежда — в нашите злини!
То спомня ни, че ний кога сме
забравени от целий свет,
любов, що никога не гасне,
за нази бди с най-сладък свет.
Русия! Таз земя велика
по шир, по брой, по сила! Тя
с небето има си прилика
и само с руската душа!
Там, там молбите ни се чуват
и в днешния печален час
сърца все братски се вълнуват
осемдесет милйона с нас!
IV
О, скоро нам ще се протегне
могъща, силна, братска длан
и кръв поганска пак ще текне,
и пак ще гръмне стар Балкан!
16:07 24.05.2026
16 БУКВАТА "Ч"
1. Българският елит нямаше да бъде избит след 9-ти септември 1944-та година. Народният съд нямаше да се състои и нямаше хиляди да са убити без съд и присъда и затворени в лагери. Част от наказаните от Народния съд включват военни, политици и артисти като семейство Вазови
2. В България нямаше да бъде инсталирано марионетно правителство, което да обслужва интересите на Кремъл за сметка на българските граждани. Нямаше да има национализация, колективизация и насилствено изземване на собствеността на българите
3. Хората с българско самосъзнание в България и Македония нямаше да бъдат македонизирани против волята им. Сега България и Македония нямаше да са две отделни държави, които да не могат да се разберат. Българските турци нямаше да бъдат принуждавани да сменят имената си и България нямаше да бъде критикувана за това
4. България нямаше да фалира три пъти заради глупостите на плановата икономика, които СССР изисква. България нямаше да е на последно място във всички европейски класации, защото икономиката й нямаше да е унищожена от комунистите
16:13 24.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Не, не е това причината!
До коментар #8 от "Защото":Не ни честитят, защото това противоречи на съветския МАКЕДОНИЗЪМ.
Забравихте ли, че за президентът им кирилицата произлиза от македонските земи?
Коментиран от #22
16:15 24.05.2026
19 Мамо, мамо, я ги виж..
До коментар #1 от "Румен Решетников":Тях ги Бог прати насам,
да помагат, чедо, нам.
—-
Руския и българския са две разклонения на Кирило-Методиевия език, славянския.
Само братски народи имат един и същ майчин език.
16:16 24.05.2026
20 БУКВАТА "Ч"
5. Нямаше да има арести за вицове, репресии и ограничаване на свободата на българските граждани. БКП нямаше да контролира всеки аспект от живота на хората. Хората щяха да пътуват без да бъдат застрелвани по границите
6. Българската история нямаше да бъде фалшифицирана и нямаше да го има мита, че Русия ни е освободила два пъти, когато всъщност ни напада. В българските градове нямаше да има паметници на Червената армия, която е окупирала България
7. България нямаше да участва в смазването на Пражката пролет и да се срамува от историята си, че е нападнала друга страна, която се бори за свобода
8. Българските власти нямаше да крият за избухването на Чернобил. Това е пример за едно от многото предателства и ненавистта на съветския политически елит в България към българите
16:16 24.05.2026
21 БУКВАТА "Ч"
9. В България нямаше да се налага да има преход, в който ДС да овладее всички икономически и властови позиции чрез насилие, заплахи и рекет
10. Българската политическа система нямаше и до днес да е подвластна на Русия, защото БКП, ДС и престъпността, която те създадоха, нямаше да ги има
Това е приносът на комунизма към България. Така изглежда второто освобождение. СССР подложи България и българите на системен тормоз, който е по-опасен от геноцид. СССР не се опита да убие българите физически, а се опита да унищожи националната ни идентичност.
Емил Соколов
Коментиран от #24
16:16 24.05.2026
22 Причината
До коментар #18 от "Не, не е това причината!":Не ни честитят защото сме газолизци.
Коментиран от #34
16:18 24.05.2026
23 БУКВАТА "Ч"
РУСИЯ
Ив. Вазов
О, руси, о, братя славянски,
защо сте вий тука? Защо сте
дошле на полята балкански
немили, неканени гости?
Желали би вас възхитени
да срещнем со сълзи и с китки...
Но идете вий настървени,
на грозни зовете ни битки!
Желали би вас да прегърнем
и тоз път сърдечно, горещо.
Но взорът ви свети зловещо...
Как ръце сега да разгърнем?
О, руси! Аз друг път ви славях
за подвиг велик и чутовен,
високо ви ликът поставях
във мойта душа, в мойта песен!
Вий някога знаме Христово
развяхте за благо човешко -
строшихте ни игото тежко,
а днеска ни носите ново!
И пак не ви мразим (не крия:
обича ви още народа);
но любим и свойта свобода,
стократно по любим я ния.
За тоз кумир ния се бием
и с чужд, и със близък упорно
и няма ний врат да превием
пред никакво иго позорно!
О, колко ви, братя, желая!
О, как би желал, братя клети,
свобода и вам, и за нея,
кат нас да живейте и мрете!
Коментиран от #26, #40, #49
16:19 24.05.2026
24 Смешен си
До коментар #21 от "БУКВАТА "Ч"":Вземи малко прочети по темата "Народен съд"-това кой го е искал..нещо за името Чърчил и недей пиши небивалици. Хората ти се смеят.
Коментиран от #25
16:21 24.05.2026
25 БУКВАТА "Ч"
До коментар #24 от "Смешен си":Като ви чета така коментарите, ми става ясно какво са направили комунистите. Направили са от нас не хора, които да се стремят да оправят живота си, а хора, които все търсят кой им е виновен за жалкото положение, в което се намират. И виновни са всички други освен самите ние.
16:23 24.05.2026
26 Май четеш грешното стихче от "Русия"
До коментар #23 от "БУКВАТА "Ч"":РУСИЯ!
Иван Вазов
Бях - малък аз, но още помня:
във стаята ни бедна, скромна
висеше образ завехтел
до божата света икона.
Над него имаше корона,
под него пък - двуглав орел.
И често майка ми тогази
ме вдигаше да видя ази
отблизо тоз лик свят и стар
и нежно думаше ми: „Чадо,
целуни тоя хубав дядо,
целуни българския цар!“
И оттогаз го аз обикнах.
Кога на възраст попристигнах,
от моя тейко аз узнах,
че руский цар родей се с нази,
че турците той гони, мрази,
че той ще ни спаси от тях.
Кога ни псуваше тиранът,
„Московци!“ - викаше ни с гняв.-
Разбрах, че тейко беше прав.
И вярвах, че да ни отбранят,
ще хвъркнат бърже къмто нас,
все колчем плачехме със глас.
II
И тъй отрано с таз идея,
с таз вяра хванах да живея.
И чакам аз, за мъст готов,
и целият народ ми чака,
кога в теглото и във мрака
да чуем руский силен зов.
И чакаме... тъй както роба
на мъка си последний час,
тъй както Лазар чака в гроба
да чуй гласа на своя спас!
Навред, де чуват се въздишки,
де сълзи ронят се вдовишки,
де тежки железа дрънчат
и дето кървите течат,
и дето има мъченици,
и обезчестени девици,
и бедни, голи сироти,
и окървавени бащи,
и черкви, села развалени,
и пълни с кокали полени -
при Тунджа, Тимок и при Вит;
вред, дето робът жаловит
към север горестно поглежда,
вред, дето грей една надежда,
вред, дето пълно е с тъга,
навред, по всичка България,
една се дума чуй сега,
един стон
16:24 24.05.2026
27 Руският език е пълен с български думи
До коментар #12 от "До Румба, Румба..":И дори сами може да ги откриете!
Ще дам един малък пример как руската лексика има старобългарски корени.
Думата “ОПИТ” има старобългарски произход и се състои от представка “о” и думата “пЪт”. Означава нещо придобто “по пътя”.
На руски думата звучи почти като българската – “опыт”, защото руснаците нямат звука „Ъ“ и са го заместили с руското „ы“.
В други славянски езици думата не прилича на българската.
На полски и украински звучи близко –„doświadczenie” и „досвід”.
На хърватски, македонски и сръбски – „iskustvo“.
Кой е взел най-много заемки от българския език? Нашите братя, които не ни честитят празника, за да не си спомнят факта, че ние сме техните просветители!
16:28 24.05.2026
28 БУКВАТА "Ч"
16:29 24.05.2026
29 Май четеш грешното стихче от "Русия"
Русия! Колко ни плени
туй име свято, родно, мило!
То в мрака бива нам светило,
надежда - в нашите злини!
То спомня ни, че ний кога сме
забравени от целий свет,
любов, що никога не гасне,
за нази бди с най-сладък свет.
Русия! Таз земя велика
по шир, по брой, по сила! Тя
с небето има си прилика
и само с руската душа!
Там, там молбите ни се чуват
и в днешния печален час
сърца все братски се вълнуват
осемдесет милйона с нас!
IV
О, скоро нам ще се протегне
могъща, силна, братска длан
и кръв поганска пак ще текне,
и пак ще гръмне стар Балкан!
Че царят волята си ясно
яви в свещената Москва
и през уста му едногласно
Русия цяла хортувa:
„Решил съм, каже, да избавя
от робство братята ни днес.
Това дългът ми повелява,
това го иска руска чест.
Ще гледам с мирен начин ази
да стигна таз свещена цел,
но не сполуча ли - тогази
ще вдигна руският орел.
В такъва случай се надея,
че всяк от вас ще бъде пръв
за таз великата идея
да жертвува имот и кръв!“
И от далечната Камчатка,
дори до финските моря
една светкавица засвятка,
един разчу се вик: „Урра!“
V
О, здравствуй ти, Русийо мощна,
света трепнa от твоя глас,
скокни, царице полунощна,
зовем те ний, ела при нас!
България сега те вика.
Часът настана: твой завет
и твойта мисия велика
да ги изпълниш в тоя свет!
Затуй си ти прочута, славна
и друга нямаш с тебе равна;
затуй обхващаш полусвет -
царства, народи, океани -
и ням
Коментиран от #64
16:29 24.05.2026
30 БУКВАТА "Ч"
16:30 24.05.2026
31 Май четеш грешното стихче от "Русия"
и друга нямаш с тебе равна;
затуй обхващаш полусвет -
царства, народи, океани -
и нямаш изглед, край и чет;
затуй те Бог до днес отбрани
от толкова беди, душмани;
затуй можа да съкрушиш
Мамая-хан и Бонапарта,
затуй врага си ти страшиш,
кога те гледа и на карта,
затуй зовеш се ти Света,
затуй те любим кат баща
и чакаме като Месия:
Затуй си ти Русия!
22 ноември 1876
16:31 24.05.2026
32 Сандо
16:32 24.05.2026
33 БУКВАТА "Ч"
16:35 24.05.2026
34 Ти си г.ъзолизец!
До коментар #22 от "Причината":И коментарът ти го доказва!
16:35 24.05.2026
35 БУКВАТА "Ч"
16:38 24.05.2026
36 ГРАД КОЗЛОДУЙ
16:39 24.05.2026
37 БУКВАТА "Ч"
8. На 5.септември 1944г Русия окупира България. 9. По време на ВСВ Русия изпраща българската армия да се бие в т.нар "Отечествена война" , която за България не е отечествена. Загиват 32 500 души и много повече са ранени и осакатени. Отново За сравнение Василий Българоубиец е ослепил 14 000 души.
10. Русия нарежда да бъде избито българското правителство и да бъде проведен "Народния съд". Под нейно ръководство се създават концлагерите в България.
11. Под руско ръководство страната ни се озовава в изолация и икономически изостава внедрявайки стари руски технологии, които пък са стари западни от времето преди ВСВ, а някои и по-стари. Има още много да се пише, като това, че през 1962г 22 т злато отиват на съхранение в Русия и там си остават и до днес. Къде е братството и приятелството? С какво сме заслужили това отношение на Русия?... нападнали ли сме ги? земя ли сме им взели или
16:41 24.05.2026
38 БУКВАТА "Ч"
""Пътят на Русия към Цариград значи за нас политическа смърт… ако русите влязат още веднъж в България, под един или друг предлог, то те вече не ще излязат.
Ний трябва да разберем, че опасността за нас иде от Русия и към нея трябва да водим една систематическа отбранителна политика, като се опираме на всички враждебни ней елементи. В разбирането на тази политика е спасението на България и рано или късно тази политика ще бъде политиката на голямото мнозинство
на българския народ."
Кръстьо Раковски
Коментиран от #41
16:42 24.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хахаха
До коментар #23 от "БУКВАТА "Ч"":Много елементарно. Това не е писано от Вазов. Виж стихотворението му "Русия" от 22 ноември 1876.
16:44 24.05.2026
41 Фес ли си
До коментар #38 от "БУКВАТА "Ч"":или просто те сърби да опърцуниш кочана?
Коментиран от #66
16:45 24.05.2026
42 БУКВАТА "Ч"
16:48 24.05.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Така е защото
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":ние казахме че не Русия ни е освободила през 1878 а разни румънци, финландци, украинци и пр. Хак да ни е.
Коментиран от #70
16:57 24.05.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 БУКВАТА "Ч"
Не ни освобождават заедно с Гърция и Сърбия, а можеха
Натискат Сърбия да ни разтури легията
Не ни подкрепят за независима църква
Натискат турските власти да заточат владиците ни
Сключват тайна спогодба с Австро-Унгария
Дават нашите земи на Румъния и Сърбия
Подкрепят Сърбия 1885-1886 и 1913г.
5. Да, ама говореха друго 1-2 години по-рано
6. То само тези 2 случая да са - с мед да ги намажеш. Ами атентата в "Св. Неделя"? Ами диверсиите и вдигането на селско въстание? Ами позицията им по македонския въпрос? Македонската "нация"? Бива ли така освободителите да се месят във вътрешните работи на освободените? Можеш ли да ми кажеш колко въстания и убийства са организирали Великобритания и САЩ на територията на България? Няма такива!
Сгреших ли някъде - ти си историка и ще ме поправиш.
Коментиран от #55
17:07 24.05.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 БУКВАТА "Ч"
17:15 24.05.2026
49 НЕ е писано
До коментар #23 от "БУКВАТА "Ч"":от Вазов.
Манипулатор.
17:18 24.05.2026
50 БУКВАТА "Ч"
Атака, победа,тълпата изрева,
към джуджето злобно,с бялата коса.
Братя атакисти, победа тра-ла-ла,
изцепи се джуджето с разпенена уста.
Имам черно яке, шапка и значка,
патриот съм значи,атака, опа-ла.
Нашата борба е за атака,
и победа, и за тра-ла-ла,
за победа и атака, и за бля, бля, бля.
Волен президент, тълпата изгрухтя,
а джуджето млясна, с лигава уста.
Президент да стана искам , премиерче, може би,
и тогава власт ще имам, за да правя аз бели.
И аз бях там, и аз видях,
как линейка до тълпата спря.
Ех, и взе, че за беда, в ризка усмирителна,
тя джуджето си прибра.
17:18 24.05.2026
51 помнете
17:20 24.05.2026
52 БУКВАТА "Ч"
Той и Достоевски така казва:
Лично съм го чел и мога дори да посоча къде съм го чел; та с така изградена представа за българите ние тръгнахме от бреговете на Фниския залив и на всички руски реки да проливаме кръвта си за тях – поробените и изтерзаните, и изведнъж видяхме китните български къщички с градинки около тях, цветя,’ плодове, добитък, обработена земя, която богато се отблагодарява за грижите, и като връх на всичкото по три православни църкви на всяка джамия — и ще се бием за вярата на поробените! „Как смеят!” — кипнаха мигновено оскърбените сърца на някои освободители, лицата им пламнаха от обида. „Ами ние сме дошли да ги спасяваме, значи те трябва да ни посрещат едва ли не на колене. Да, ама те не коленичат, те ни гледат накриво, даже май не ни се и радват! Не ни се радват на нас! Вярно е, посрещат ни с хляб и сол, ама гледат накриво, накриво!…”
17:20 24.05.2026
53 Някой
И журналистите най-накрая научете се, че сме наРОД, а не нация, която в чужда дума. И не случайно думата РОДина звучи на български, руски и други славянски езици по един начин.
Какво общо имаме с англичани, германци, французи, италианци, испанци и т.н. С унгарците все пак нещо общо може да се намери, както и с румънците, даже и с гърците сме православни християни, но онези големите от т. нар. "клуб на богатите" са били винаги с колониално мислене. Замислете се най-накрая и стига с тази омраза! Лично аз не мразя никой. Просто си разсъждавам..
Честит празник!
"..и ний сме дали нещо на света - на вси славяни книга да четат.."
Коментиран от #69
17:21 24.05.2026
54 БУКВАТА "Ч"
Българкият елит също е рептилски. Българските царе като Калоян имали за символ халата, влечуго. Китайците също са управлявани от рептилоиди. Не случайно при тях има култ към влечугите. Елитът на всички народи е рептилоиден. Така че светът е под властта на рептилоидите.
17:23 24.05.2026
55 Търновец
До коментар #46 от "БУКВАТА "Ч"":Аз съм бил в МГУ Ломоносов и преподавателка по Руски съвсем директно заяви пред нас Българите че в България имало Македонци. А интересно посланичката на РФ за толкова години не научи Български или не иска да е с нас. През 1850 в Източен Сибир и по островите е имало поне 100000 Аину а при последното преброяване само 94 и от тях само 10 говорят Аину
17:25 24.05.2026
56 БУКВАТА "Ч"
17:25 24.05.2026
57 БУКВАТА "Ч"
Апокалипсисът на Йоан е писан или от внедрени в ранна църква сатанисти. Или от някаква тайна гностическо-сатанинска секта, която счита еврейския бог Йехова за злия Сатана, а противниците му за добрите. На друго място в Апокалипсиса евреите са наречени сатанинска секта. Тайно тези гностико сатанисти са пробутали откровението си на християните. А може би самите ранни християни са били прикрити сатанисти-гностици и са имали такова тайно учение, но са се прикривали, за да не бъдат обявени от евреите за сатанисти.
17:26 24.05.2026
58 БУКВАТА "Ч"
Коментиран от #85
17:28 24.05.2026
59 помнете
17:29 24.05.2026
60 БУКВАТА "Ч"
“Селяните са най - големият враг на революцията”, твърдеше вождът Ленин!
на едно интервю на Джовани Папини с Ленин!
17:30 24.05.2026
61 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #1 от "Румен Решетников":Заети сме румбен дьо шадраван, играем на строгата господарка.
17:31 24.05.2026
62 гласену руzямилчи
17:32 24.05.2026
63 БУКВАТА "Ч"
17:33 24.05.2026
64 прощай немьiтая руссия
До коментар #29 от "Май четеш грешното стихче от "Русия"":- Лермонтов
17:35 24.05.2026
65 БУКВАТА "Ч"
А московското т.нар. "княжество" се измъква от оковите на хаганата, когато започва да събира данъците. Хазарcкото, т.е. еврейcкото у тях се е обадило и те подлъгали мангаcарите, че по-ефикасно ще събират данъците. Така направили мaнгизи и станали доминантни над околните т.нар. "княжества". Тъй наречени, понеже повечето им ръководители били наричани атамани, а християнството не било доминираща религия. После мaнгасарските ханове си заминали, но множеството тaтари останали и се смесили с козарите. Накрая покръстили повечето от мaнгасарите, но козарите и до днес си пазят религията и успешно кандидатстват за изрaелски паспорт. Какъв патриотизъм само!
Това е накратко историята на руските псевдославяни.
17:36 24.05.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 БУКВАТА "Ч"
17:38 24.05.2026
68 Клета невежа копейка 🤪
Честит празник!
Коментиран от #72
17:38 24.05.2026
69 така е !
До коментар #53 от "Някой":ти си у Рот.кат ма муля си
17:39 24.05.2026
70 троен
До коментар #44 от "Така е защото":тигонахакат
17:40 24.05.2026
71 БУКВАТА "Ч"
17:40 24.05.2026
72 че те се гаджосват
До коментар #68 от "Клета невежа копейка 🤪":на 2 февруари
17:41 24.05.2026
73 БУКВАТА "Ч"
17:41 24.05.2026
74 БУКВАТА "Ч"
17:42 24.05.2026
75 Ходи ги разбери
До коментар #14 от "Уикипедия":Да цъкат минуси на уикипедия, това нашите евроатлантически тролове са мноооого зле
17:43 24.05.2026
76 БУКВАТА "Ч"
Житие на света равноапостолна княгиня Олга
Света благоверна Олга била съпруга на киевския княз Игор. След ранната смърт на съпруга си тя поела управлението на княжеството до пълнолетието на своя син Светослав....
17:44 24.05.2026
77 Русия е колония на България използваща
Сега славяните са разделени и както пише в евангелието държава и дом щом са разделени няма да устоят на враговете
17:44 24.05.2026
78 БУКВАТА "Ч"
-отричането на българското влияние върху православните християни и славяните,обявявайки го за ,,южнославянско;
-унищожение на българското културно-историческо наследство на Балканския п-в и в Русия;
-преследване на всеки учен или свещеник,който защитава българската духовна доминация през Средновековието;
Така византийският ,,Дядо Иван се мъчи вече векове наред да направи невъзможното да заличи българските културни постижения и да унищожи България. Верен съюзник на тези опити на ,,освободителя да заличи българския народ са българските русофили.
17:46 24.05.2026
79 БУКВАТА "Ч"
Великите сили са предотвартили тоталното ни поробване от Русия както и Бисмарк е защитил на конгреса България много повече от Русия, на която не й е пукало за България.
Само си задай въпроса защо такива руски агенти-историци никога не ти предлагат документите в оригинал, ами все ги преразказват та тъпунгери като тебе да им се вържат на приказките. А колко български историогравски книги заминаха за Москва?
17:52 24.05.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 БУКВАТА "Ч"
18:02 24.05.2026
83 БУКВАТА "Ч"
• Православна Грузия е освободена от дядоивановата Русия също през 1878 година. Защо?
• От общо 220 000 убити (руси, румънци, финландци и опълченци), 150 000 руски щика падат на Кавказ. Защо?
Защо ли?
• А първия нефтопровод в света не преминаваше ли през Грузия - от Баку до Сухуми? И от кого беше построен този нефтопровод? Не бяха ли Ротшилдови през 1862 г.?
• Защо ли бе построена ж.п. линията Варна - Русе? Като че ли не за извозването на бъдещия "кавказки газолайн" по Дунав към Виена, а за да вози Мидхат паша раята от вилаета си на трен ли? А годината не бе ли 1865?
• А Сухуми не беше ли владение на султана преди войната, а не стана ли руско владение след войната?
18:04 24.05.2026
84 БУКВАТА "Ч"
И пак, и так далее – все защо?
18:05 24.05.2026
85 1111
До коментар #58 от "БУКВАТА "Ч"":Точно затова комунизмът се спомина! Заради безскурпулните комунисти!
Носталгичните по Соца са празни чугунени кратуни!
18:21 24.05.2026
86 Пецата
18:25 24.05.2026
87 Византия поръчва на Кирил и Методий
18:27 24.05.2026