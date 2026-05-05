Асен Василев: Със сигурност няма да подкрепим правителство на "Прогресивна България"

Със сигурност няма да подкрепим правителство на „Прогресивна България“. Избирателите ни дадоха ролята на опозиция, те имат достатъчно мнозинство, за да изберат правителство. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на брифинг след консултациите с президента Илияна Йотова за съставяне на правителство.
Относно съдебната реформа и мерките в бюджета, ние ясно ги разписахме и всички мерки вътре бихме подкрепили. Вече сме внесли и няколко законопроекта в тази посока, посочи той.
Винаги съм държал да не се вдигат данъците. Автоматизъм трябва е само там, където има ясна обществена нужда и огромен недостиг, каза Василев и даде пример с лекарите.
Той отбеляза, че има около 2 млрд. евро, които зависят от спешни действия между сега и 30 юни. Според него това са действията по завършване на последните реформи, които ГЕРБ и ДПС повече от две години блокират за получаване на пълния размер на средствата по ПВУ.
Важно е да не допуснем през следващите месеци Висшия съдебен съвет да бъде направен по начин, по който едни ключови лица да бъдат заменени с други, каза председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков. Част от възможностите да се ограничат разходите е да се престане със скритото прехвърляне на средства към неясни схеми, от които те изчезват, добави той.
Относно обща номинация за президент с „Демократична България“ Асен Василев обясни, че ще следват подписаната процедура за излъчване на обща кандидатура.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
17:00 05.05.2026
2 отвратен
Коментиран от #41
17:01 05.05.2026
3 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
17:02 05.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ко речи?
17:05 05.05.2026
6 Леля Асенка
17:09 05.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:10 05.05.2026
9 Последния Софиянец
17:10 05.05.2026
10 Дид
17:14 05.05.2026
11 Дориана
17:14 05.05.2026
12 професор
17:15 05.05.2026
13 мишок
данъци
не лъжи наивните си преизбиратели
ти вдигна осигурителния праг с 500лв на 3500 когато беше фин мин 2022г
ит гилдията те увещаваше да не го правиш
17:15 05.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
17:16 05.05.2026
16 Деций
17:18 05.05.2026
17 Гост
17:19 05.05.2026
18 Леля Асенка
17:21 05.05.2026
19 Ироничен
17:23 05.05.2026
20 Силвия
17:24 05.05.2026
21 Горски
17:25 05.05.2026
22 Перо
17:28 05.05.2026
23 Цървул
17:30 05.05.2026
24 Кой го…
17:36 05.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хохо Бохо
17:37 05.05.2026
27 Светльо
Така са се засилили да управляват и така си вярват, че не знаят на кой свят се намират.
17:38 05.05.2026
28 внв
17:38 05.05.2026
29 ЧОЧО
17:38 05.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Светльо
Така са се засилили да управляват и така си вярват, че не знаят на кой свят се намират.
Да им подарим по един компас, може да погледнат поне къде се намира България.
17:41 05.05.2026
32 Ей, че корав, бе!
17:41 05.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Любо
Че и на мъж се прави....бре бре
Истински анимационен герой !!
17:46 05.05.2026
36 Отстрани
Втори път няма да допусне същата грешка, когато му ги набутаха в самолета на път за Китай без да ги познава.
Тези утайки са вече никому ненужен отпадък.
Прилъстени и изоставени даже и от ортаците им Борисов и Пеевски.
17:48 05.05.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Тоя Тумбак
17:54 05.05.2026
39 хмммм
17:54 05.05.2026
40 Николаос 66
17:55 05.05.2026
41 Още по отвратен
До коментар #2 от "отвратен":По мръсни от копейките няма! Да служиш на чужда държава и да се правиш на патриот милеещ за България. Това са петоколонниците от ПП Разграждане
17:56 05.05.2026
42 Гугутка Донева
17:56 05.05.2026
43 ЕДГАР КЕЙСИ
17:57 05.05.2026
44 ЕДГАР КЕЙСИ
17:58 05.05.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ка Путин Боклук
18:03 05.05.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Толбухин
18:05 05.05.2026
50 Иван
18:08 05.05.2026
51 Ти да видиш
И без друго вие крепите само на Борисов умрелия буй.
Затова и чеп за зеле не става от вас само разнасяте смрад!
Непотребни боклуци!
18:10 05.05.2026
52 Лафчо
18:11 05.05.2026
53 Божков
18:16 05.05.2026