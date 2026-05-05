Асен Василев: Със сигурност няма да подкрепим правителство на "Прогресивна България"

Със сигурност няма да подкрепим правителство на „Прогресивна България“. Избирателите ни дадоха ролята на опозиция, те имат достатъчно мнозинство, за да изберат правителство. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на брифинг след консултациите с президента Илияна Йотова за съставяне на правителство.

Относно съдебната реформа и мерките в бюджета, ние ясно ги разписахме и всички мерки вътре бихме подкрепили. Вече сме внесли и няколко законопроекта в тази посока, посочи той.

Винаги съм държал да не се вдигат данъците. Автоматизъм трябва е само там, където има ясна обществена нужда и огромен недостиг, каза Василев и даде пример с лекарите.

Той отбеляза, че има около 2 млрд. евро, които зависят от спешни действия между сега и 30 юни. Според него това са действията по завършване на последните реформи, които ГЕРБ и ДПС повече от две години блокират за получаване на пълния размер на средствата по ПВУ.

Важно е да не допуснем през следващите месеци Висшия съдебен съвет да бъде направен по начин, по който едни ключови лица да бъдат заменени с други, каза председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков. Част от възможностите да се ограничат разходите е да се престане със скритото прехвърляне на средства към неясни схеми, от които те изчезват, добави той.

Относно обща номинация за президент с „Демократична България“ Асен Василев обясни, че ще следват подписаната процедура за излъчване на обща кандидатура.