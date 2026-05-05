Асен Василев: Със сигурност няма да подкрепим правителство на "Прогресивна България"

5 Май, 2026 16:59

  • асен василев-
  • пб-
  • данъци

Винаги съм държал да не се вдигат данъците, каза той

Асен Василев: Със сигурност няма да подкрепим правителство на "Прогресивна България"
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Със сигурност няма да подкрепим правителство на „Прогресивна България“. Избирателите ни дадоха ролята на опозиция, те имат достатъчно мнозинство, за да изберат правителство. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на брифинг след консултациите с президента Илияна Йотова за съставяне на правителство.

Относно съдебната реформа и мерките в бюджета, ние ясно ги разписахме и всички мерки вътре бихме подкрепили. Вече сме внесли и няколко законопроекта в тази посока, посочи той.

Винаги съм държал да не се вдигат данъците. Автоматизъм трябва е само там, където има ясна обществена нужда и огромен недостиг, каза Василев и даде пример с лекарите.

Той отбеляза, че има около 2 млрд. евро, които зависят от спешни действия между сега и 30 юни. Според него това са действията по завършване на последните реформи, които ГЕРБ и ДПС повече от две години блокират за получаване на пълния размер на средствата по ПВУ.

Важно е да не допуснем през следващите месеци Висшия съдебен съвет да бъде направен по начин, по който едни ключови лица да бъдат заменени с други, каза председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков. Част от възможностите да се ограничат разходите е да се престане със скритото прехвърляне на средства към неясни схеми, от които те изчезват, добави той.

Относно обща номинация за президент с „Демократична България“ Асен Василев обясни, че ще следват подписаната процедура за излъчване на обща кандидатура.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    79 6 Отговор
    Няма никакво значение кво ще крепите, ходете си при бойко и шиши. На следващите избори ще сте на дивана до слафчо и ще гледате парламент само по телевизията

    17:00 05.05.2026

  • 2 отвратен

    73 5 Отговор
    Вие сте по долни и мръсни от хлебарките в каналите !!!! На следващи избори и субсидии няма да вземете !!

    Коментиран от #41

    17:01 05.05.2026

  • 3 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    47 3 Отговор
    "Храни пони да те цвили!"

    17:02 05.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ко речи?

    33 8 Отговор
    Дреме му на Мунчо на плешивото теме.

    17:05 05.05.2026

  • 6 Леля Асенка

    49 3 Отговор
    с тия жалки 16 депутата защо се напъва като глист?

    17:09 05.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    26 4 Отговор
    Сега ще правят Сглобка 2.0 в опозиция

    17:10 05.05.2026

  • 9 Последния Софиянец

    52 3 Отговор
    Гълъб Донев каза че България е фалирала и трябва да се теглят нови заеми за пенсии и заплати.Бившите управляващи трябва да се арестуват и да им се конфискува всичко.

    17:10 05.05.2026

  • 10 Дид

    29 1 Отговор
    Аз не си спомням някой от предишните да не е теглил скандално високи нови дългове! Или едните могат и не пречи, другите не...ай ся стари номера!

    17:14 05.05.2026

  • 11 Дориана

    28 3 Отговор
    И това е тотална грешка от продиктувана от егоизъм. Вместо да подкрепите правителство което идва с заявка да унищожи корумпирания модел Борисов- Пеевски вие няма да го подкрепите Защо? Ако се държите егоистично и създавате пречки на следващите избори ще бъдете на дъното.това, че сте опозиция не ви дава правото още в самото начало да саботирате.

    17:14 05.05.2026

  • 12 професор

    17 1 Отговор
    асеня и денчов за бой се стягат, свикват идиотите! сбогом на идеите, трябва да пътуваме!

    17:15 05.05.2026

  • 13 мишок

    20 1 Отговор
    Винаги съм държал да не се вдигат
    данъци

    не лъжи наивните си преизбиратели
    ти вдигна осигурителния праг с 500лв на 3500 когато беше фин мин 2022г
    ит гилдията те увещаваше да не го правиш

    17:15 05.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    20 1 Отговор
    ПОВЕПЕТО ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ СА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ С ФИРМИ ЕТ И ООД. ЕООД. ЗАКРИВАНЕ НА ЗДРАВНАТА КАСА И ВСИЧКО НА ЗАПЛАТИ ПО МОЖЕНЕ КВАЛИФИКАЦИЯ СТЕПЕН. КАКТО ПО БАЙ ТОШОВО ВРЕМЕ. СЕГА ТАЯ МЕДИЦИНА Е ПЪЛНА ПАРБНОГРАФИЯ КУЧЕ ВЛАЧЕ РЕЙС.

    17:16 05.05.2026

  • 16 Деций

    20 2 Отговор
    Ти си пробит диван,и си ясен от всякъде!Шопара е твоя ръководител,това и стои в основата на сцеплението.Всички знаят ,че ПЕНЮАРА , е организатора на контрабанда по делото Паскал,и там шопара те е стиснал . Скоро обаче ако нещата потръгнат и има някакво разместване в съд и прокуратура то Пеевски може да загуби възмжност да вади или да стопира дела и това дело може да се възобнови.Тогава къде ще криеш,а Хелга?

    17:18 05.05.2026

  • 17 Гост

    17 0 Отговор
    Тебе те знаем вече КОЙ ще подкрепиш. Не можеш без него и затова разцепи групата. Вече си му напълно отдаден

    17:19 05.05.2026

  • 18 Леля Асенка

    15 1 Отговор
    Аз само МРЗ вдигах че да цоцаме от осигуровките

    17:21 05.05.2026

  • 19 Ироничен

    14 1 Отговор
    Комичен и излишен елемент от политическия пейзаж.Чревен паразит.

    17:23 05.05.2026

  • 20 Силвия

    8 5 Отговор
    Сигурно е ,че управлението на Радев няма да го бъде.Всичко показва,че тези които му дадоха цялата власт ще бъдат излъгани.Правителство на Радев по никакъв начин няма да се справи с управлението.Още при първото застудяване есента населението няма да има възможност да си плаща сметките.Лятото някак си народа ще изкара.Топло е.Вдигането цените на горивата ще оскъпят всички стоки.Тръмп говори за 300$ за барел.

    17:24 05.05.2026

  • 21 Горски

    13 1 Отговор
    Тези изпоцапаха пейзажа през последните няколко години, сега щели да гласуват "против". Ами да гласуват. Но си мисля, че е време да започнат да пишат едни неща, които започват с "именувам се..." и да пояснят кое, кога и защо са извършили или не са извършили. И, ако дай,Боже, имаме дотогава нормален прокурор, да започне да ги представя пред съда за оценка на доброжелателството им спрямо народа и държавата. Кокора пак се изцепи: "Това вредно правителство на Радев трябва да си ходи, преди още да се е състояло". Така действаха при ГЕРБ, така ще действат и при Радев, Партия Петрохан не могат да осъзнаят, че политиката не е само цирк. Щели да гласуват против, а бе, Радев има пълно мнозинство, а вие сте един файтон хора. ПП и ДБ, като толкова много знаете, защо не спечелихте изборите? Значи, ние сме против вас, но ще ви казваме какво да правите. И това работи?

    17:25 05.05.2026

  • 22 Перо

    11 2 Отговор
    И тия недоразумения ги доведе Мунчо!

    17:28 05.05.2026

  • 23 Цървул

    9 1 Отговор
    Ами те доста добре почват - теглят заеми . Вие пък , можете да организирате протести - като през декември . Ще го направите ли ?

    17:30 05.05.2026

  • 24 Кой го…

    10 1 Отговор
    …интересува какво ще подкрепите бе -> 50% не са гласували за вас от вашите избиратели!

    17:36 05.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хохо Бохо

    11 1 Отговор
    Тези играят с МАФИЯТА. Бяха в коалиция с МАФИЯТА сега са в опозиция

    17:37 05.05.2026

  • 27 Светльо

    9 0 Отговор
    ПП тотално се свършват с тая арогантност.
    Така са се засилили да управляват и така си вярват, че не знаят на кой свят се намират.

    17:38 05.05.2026

  • 28 внв

    5 1 Отговор
    Помниме как преди години президента Радев ни ги препоръча . Сега те са против него.

    17:38 05.05.2026

  • 29 ЧОЧО

    8 1 Отговор
    Данъците неможе да са еднакви за милионери като кокорча и за мене пенсионера с 500 евро пенсия. Неможе той да живее в палат а други в панелки и да плащаме еднакво. Някъде има се къса изситината, къде е!

    17:38 05.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Светльо

    9 0 Отговор
    ПП тотално се свършват с тая арогантност.
    Така са се засилили да управляват и така си вярват, че не знаят на кой свят се намират.
    Да им подарим по един компас, може да погледнат поне къде се намира България.

    17:41 05.05.2026

  • 32 Ей, че корав, бе!

    7 2 Отговор
    Голям мъж!

    17:41 05.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Любо

    11 0 Отговор
    Какъв исполин.....каква осанка.....какво шкембе....каква гуша.....хубавец!
    Че и на мъж се прави....бре бре

    Истински анимационен герой !!

    17:46 05.05.2026

  • 36 Отстрани

    8 1 Отговор
    Много добре, президентът Радев ще е щастлив токсичните шарлатани да стоят по-далеч от него.

    Втори път няма да допусне същата грешка, когато му ги набутаха в самолета на път за Китай без да ги познава.

    Тези утайки са вече никому ненужен отпадък.
    Прилъстени и изоставени даже и от ортаците им Борисов и Пеевски.

    17:48 05.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тоя Тумбак

    5 0 Отговор
    е за затвора!

    17:54 05.05.2026

  • 39 хмммм

    2 1 Отговор
    Защо да го подкрепяте след като няма да е прогресивно?!

    17:54 05.05.2026

  • 40 Николаос 66

    3 1 Отговор
    Същият като ИТН на местните избори ще отнесе дървото.Разделяй и владей това само Боко го може

    17:55 05.05.2026

  • 41 Още по отвратен

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "отвратен":

    По мръсни от копейките няма! Да служиш на чужда държава и да се правиш на патриот милеещ за България. Това са петоколонниците от ПП Разграждане

    17:56 05.05.2026

  • 42 Гугутка Донева

    3 0 Отговор
    А те щото много имат "нужда" от вашата подкрепа.

    17:56 05.05.2026

  • 43 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    ДЕБЕЛИЯ КОКОРАН ПАК ЩЕ ..................... "ПРЕДАДЕ" СВОЯ БЛАГОДЕТЕЛ "ZEЛЕНИЯ ЧОРАП" ...................... ФАКТ !

    17:57 05.05.2026

  • 44 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    • 44 ЕДГАР КЕЙСИ

    17:58 05.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ка Путин Боклук

    1 2 Отговор
    Аз кво ви казах бе русоробченца. Тръмп ваш, РадеФ ваш. Казах ли ви че е 1:1 с Царя и НДСВ. Тоя филм съм го гледал вече. Първо данъци после заеми. Честито на настъпилите мотиката пак. Дайте да дадем. Тези са други.

    18:03 05.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Толбухин

    2 0 Отговор
    Скрийте се

    18:05 05.05.2026

  • 50 Иван

    4 0 Отговор
    Ами не е нужно затова имаме мнозинство за да не чакаме този или онзи след 4 години ако вие имате мнозинство няма да имате нужда от никой

    18:08 05.05.2026

  • 51 Ти да видиш

    2 1 Отговор
    Много важно....
    И без друго вие крепите само на Борисов умрелия буй.
    Затова и чеп за зеле не става от вас само разнасяте смрад!
    Непотребни боклуци!

    18:10 05.05.2026

  • 52 Лафчо

    2 0 Отговор
    Можеше да кажете преди изборите за намеренията ви. На конгреса на ЛГБТ ще гласуваме за вас!

    18:11 05.05.2026

  • 53 Божков

    1 0 Отговор
    Щом няма сглобка сте против. Няма такива боклуци.

    18:16 05.05.2026

