Командирът на Сухопътните войски: Желаещи за служба има, но не можем да обявим конкурси заради липсата на бюджет

6 Май, 2026 12:25 864 45

„Принципите на войната не са се променили. Промени се начинът на водене на бойните действия и технологиите, които се използват. Къде сме ние? Не сме там, където бихме желали да бъдем, но не сме и в началото, когато започнаха конфликтите в Украйна и в Близкия изток.", коментира още генерал-майор Деян Дешков. 

Командирът на Сухопътните войски: Желаещи за служба има, но не можем да обявим конкурси заради липсата на бюджет - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Принципите на войната не са се променили. Промени се начинът на водене на бойните действия и технологиите, които се използват. Къде сме ние? Не сме там, където бихме желали да бъдем, но не сме и в началото, когато започнаха конфликтите в Украйна и в Близкия изток. При нас, и не само при нас, а и при останалите видове въоръжени сили, освен че се правят анализи, се прилагат и нововъведенията“. Това заяви в специалното студио на NOVA „Парадът на храбростта“ командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

По думите му скоростта на прилагането на нововъведенията не е тази, която би ни се искала. "Причината не е толкова липса на желание или възможности, макар че придобиването на всяко ново нещо изисква финансиране. Това е ясно на всички ни. Трябва да се спазват и регулации. Едно е да си в зона на конфликт, когато нищо от това не се спазва и трябва да реагираш незабавно, за да спасиш живота си, друго е, когато го планираш дългосрочно и добре обмислено“, обясни той.

"Проектът "Страйкър" - за тежка военна техника, който стартира преди около три години, вече е при нас. Част от машините са в бригадата, част са в "Терем" за сглобяване. Очаква се нова партида да бъде транспортирана до месец. По отношение на артилерийските проекти - също сме готови. По програмата SAFE, която трябва да мине през Народното събрание, следват договорите и изпълнението на сроковете“, заяви командирът на Сухопътните войски.

Според генерал-майор Дешков така нареченият "некомплект" - тоест липсата на военнослужещи - все още е голям. "При нас е най-голям, защото службата в Сухопътните войски е по-тежка. Тенденцията е положителна, но в момента сме в патова ситуация - имаме желаещи, но не можем да обявим конкурси заради липса на бюджет. Надяваме се ситуацията да се отпуши, защото в края на миналата година тенденцията се обърна от отрицателна в положителна", похвали се командирът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казармен лаф още от татово време:

    30 6 Отговор
    Под фуражка акъл не вирее.

    Коментиран от #28

    12:27 06.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    38 4 Отговор
    А 60 000 000 за гориво за американските самолети на летище София да убиват деца в Иран имате.

    Коментиран от #5

    12:27 06.05.2026

  • 3 Сталин

    36 7 Отговор
    От най модерната и силна армия на балканите при великия Тодор Живков,сега само имаме банда от тюфлеци и бременни мъже за армия

    Коментиран от #8

    12:32 06.05.2026

  • 4 Налудник

    24 0 Отговор
    По принцип е прав, наистина има желаещи за служба. Но не и военна.

    12:33 06.05.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И на летище Варна има Черни самолети които НЕ са граждански и превозват НЕтуристи
    🤔❗

    Коментиран от #10

    12:33 06.05.2026

  • 6 Желаещ

    14 1 Отговор
    Шегувам се бе, шапкар!

    12:37 06.05.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    23 1 Отговор
    Много искат да служат,обаче нямат желание!
    🦧🦍🦍🦍🥳🤣👍

    12:40 06.05.2026

  • 8 ИНТЕРЕСНО

    1 9 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    „ВАША МИЛОСТ”
    ФОЛКЛОРЕН УДАФЕН ИНСТРУМЕНТ,
    ПО КАКЪВ ПРИЗНАК И ПРИНЦИП
    КВАЛИФИЦИРА СИЛАТА на
    БАЙ ТОДОРОВА АРМИЯ
    ПО ГОЛЯМИТЕ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ,а......

    Коментиран от #16, #22

    12:41 06.05.2026

  • 9 мръсната евросделка

    21 4 Отговор
    За Украинските нацисти даваме по 1 милиард евро за да може режима да улавя украинските момчета по улиците и насила да ги праща да се бият с Русия в интерес на ЕС и НАТО вместо нас. Сделката в която Българската власт участва и дава пари и оръжие е тези мъже на Украина да се бият с Русия вместо войниците на ЕС - НАТО. Това е мръсната сделка в която за жалост участваме.

    12:42 06.05.2026

  • 10 Дзак

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А какви превозват!

    12:42 06.05.2026

  • 11 Акация

    9 1 Отговор
    Желаещи за сухо има а за другото не сме чули иначе щеше да знаеме.

    12:43 06.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Kaлпазанин

    15 2 Отговор
    То младежи кандидати за мъже имаме ли ,като от три поколения насам вече трудно почнаха да се отделят мъжко ли е женско ли е ,да благодарим за либерастията и на ЕС

    Коментиран от #23

    12:43 06.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БеГемот

    13 0 Отговор
    И все повече ще стават ....тая работа е обратно пропорционална на образованието...

    12:45 06.05.2026

  • 16 Сталин

    22 3 Отговор

    До коментар #8 от "ИНТЕРЕСНО":

    Ами аз служих в армията на Тодор Живков,и тогава турците трепереха като правехме бойни учения на турската граница

    Коментиран от #21

    12:45 06.05.2026

  • 17 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    8 0 Отговор
    МНОГО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ СТАНАХА В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.

    12:46 06.05.2026

  • 18 ЗВЪННИ НА ЗЕЛЕНСКИ

    11 1 Отговор
    Да върне парите ни.

    Коментиран от #20

    12:47 06.05.2026

  • 19 жоро

    11 1 Отговор
    мдаа, избиват се за служба в СВ.
    За това има куп празни щатове, а който може бяга от там в посока ВВС примерно.
    Не е въпроса в парите а в условията за работа там.
    Първо мотивирайте хората да не бягат от там и после пари за нови щатове

    12:48 06.05.2026

  • 20 Сталин

    15 0 Отговор

    До коментар #18 от "ЗВЪННИ НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Ти виждал ли си еврей пари да връща.

    12:48 06.05.2026

  • 21 оня с коня

    19 3 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    по татова време имаше SS-23 затова трепереха

    сега има само гей паради смешни сме им сега

    Коментиран от #25

    12:50 06.05.2026

  • 22 град КОЗЛОДУЙ

    19 4 Отговор

    До коментар #8 от "ИНТЕРЕСНО":

    Явно си млад човек и не знаеш какво оръжие имахме тогава насочено към Истанбул. Имахме над 150000 въоръжена до зъби и подготвена армия,
    над 400 самолета и над 2500 танка, ракети СС 20 - в пет пояса насочени към Турция и ядрено оръжие!!. Така, че "нотите" бяха само за добър ден, имаха ни страха. Сега сме Гола вода, без армия и ракети.

    12:50 06.05.2026

  • 23 Десислава Иванкова

    0 6 Отговор

    До коментар #13 от "Kaлпазанин":

    Не е задължително да са мъже. Както при евреите. Доколкото помня, Гал Гадот е била 2 години в IDF.

    12:51 06.05.2026

  • 24 Олга

    5 1 Отговор
    А не голяма и не богата Белорусия всичко има и "атом" и "Орешник". ЩО така? А така според пословицата: Потерявши голову, по волосам не плачат.

    Коментиран от #27

    12:56 06.05.2026

  • 25 Сталин

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Турците миналата седмица представиха новата си балистична ракета с обхват 6000 км,3 тона бойна глава и скорост до 20 Маха,и това е изцяло разработка на Турция

    12:57 06.05.2026

  • 26 мераклии за службица айляк има

    10 0 Отговор
    заради липсата на бюджет
    поради 8 ф16 фърчила от времето на шкембе воевода
    за милиарди дългове и бая пълни чекмеджета

    или както са казали сърбите
    да му имам акъла на българина дето му идва отпосле

    12:58 06.05.2026

  • 27 В Олга

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Олга":

    И какво като е била дневална по шкафче две години? Сигурно там е придобила артистичните си креватни възможности за у 4ифутeнyуд.

    12:58 06.05.2026

  • 28 Под фуражка акъл не вирее

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Казармен лаф още от татово време:":

    имаха акъл поне
    да си слагат фуражките военни и милиционери
    зад задната седалка да се виждат
    да не им разбиват москвичите през соца

    13:00 06.05.2026

  • 29 Троян

    8 0 Отговор
    Тоя да каже колко гресьорки има Т 72. Докарал се е като паун. Я сложи гащеризона папагал такъв.

    13:08 06.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 оня с коня

    9 0 Отговор
    То да бяха самолетите само!Ето извадка от състоянието на Българската армия до 1989г.:
    10 ноември 1989 г., заварва армията ни с численост 156 837 души. От тях в Сухопътните войски са 126 000 души с 2269 танка, 2232 бронетранспортьора и бойни машини на пехотата, 2154 оръдия, 2800 минохвъргачки и 52 ракетни пускови установки. Във ВМФ служат 8500 души на 4 подводници, 3 фрегати, 24 тралчика, 6 кораба за борба с подводници, 22 десантни кораба, 7 ракетни катера, 4 торпедни катера, 3 минни заградителя, 11 вертолета за борба с подводници, 4 пускови установки „Редут“, 4 пускови установки „Рубеж“ и 50 спомагателни кораба. В Ракетните войски пък носят денонощно бойно дежурство 8 комплекса СС-23 с обсег 480 км, снабдени с 24 допълнителни ракети, всички с възможност да носят ядрени бойни глави. Отделно са 50 комплекса Р-300 „Скъд“ също с ядрени възможности и обсег 300 км. По това време имаме и много тактически ракети 9К52 „Луна“ с обсег 70 км, 18 комплекса 9К79 „Точка“ с обсег 70 км, които също могат да носят ядрени заряди. Родното небе пък се охранява от 26 зенитно-ракетни дивизиона, които са въоръжени с едни от най-модерните комплекси С-200 с обсег до 240 км.

    Може да се види в музея на Черковна какво сме имали.
    Всичко това е унищожено от сегашните ни "приятели"!
    С помощта на наши предатели!!!


    " ( от 1944г. ) До 1989 г. българските ВВС получават 224 МиГ-21, 90 МиГ-23, 4 МиГ-25, 22 МиГ-29, 23 Су-22, 31 Су-25, 44 Ми-24, 18 Ми-8s - всичко 460 машини.

    Цялат

    Коментиран от #32

    13:12 06.05.2026

  • 32 оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "оня с коня":

    Цялата тази внушителна армада е унищожена с един замах, отиват за скрап 400 бойни самолета, закрити са 9 авиобази. Днес България има петнадесетина що-годе способни да летят самолета. "

    Коментиран от #37

    13:12 06.05.2026

  • 33 Гуньо Простиа

    4 0 Отговор
    Какви ли да критериите , за да те направят генерал?

    Коментиран от #36

    13:13 06.05.2026

  • 34 Само в тила

    4 0 Отговор
    В Сухопътни войски мирновременните щатова не са запълнени и на 75% с офицери,сержанти и войници. Според бойните устави военна структура с 30% некомплект са счита за неспособна за изпълнение на бойни задачи и се изтегля от фронта в тила да допопълване и ново обучение. Сухопътни войски са на това дередже - могат само да стоят в тила.

    13:23 06.05.2026

  • 35 ППДБ ПЕТРОХАНЦИТЕ

    1 0 Отговор
    Пари нема - подарихме всичко на хунтата в кииф.

    13:24 06.05.2026

  • 36 мани беги

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гуньо Простиа":

    главен критерий е да си мазна продажна подка, ближеща фуйове и дупета - и си готов станал генерал

    13:27 06.05.2026

  • 37 УНИЩОЖИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ИМАТ ИМЕНА

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    Най-големия СДС предател и унищожител на армията и воено-промишленния комплекс на България е се казва Димитър Луджев.

    Коментиран от #39

    13:28 06.05.2026

  • 38 Баба Гицка

    1 0 Отговор
    Ами Дешков,бг мъжете лаят,ама я ги накарай да служат на Родината.Ще се изпарят като ланшния сняг.

    13:29 06.05.2026

  • 39 Митьо джибрата

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "УНИЩОЖИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ИМАТ ИМЕНА":

    Знам го...колега ми беше ,ама не може да носи и се плуваше...

    Коментиран от #43

    13:36 06.05.2026

  • 40 Перо

    2 0 Отговор
    Най-смешното е, че имаме за н-к на отбраната, човек от спомагателните родове войска с две лодки на въоръжение и министър от обслужващите воиски, а командващия основния род войска, мотострелковите са в пета глуха! Известно е, че сухопътните войски са царицата в боя, а артилерията, бога на войната! В БГ армията, пирамидата е обърната и се гледат държави с друго географско положение, население, различни приоритети и развитие! Получава се приказката за жабата и коня!

    13:38 06.05.2026

  • 41 Винкело

    2 0 Отговор
    Уж ги сглобяват в "Терем", пък в "Терем" всеки месец протестират за заплатите си отпреди три месеца. И да ви кажа, туй е щото ги сглобяват. Ако вместо да ги сглобяват, ги "асемблираха", нямаше да са така закъсали.

    13:38 06.05.2026

  • 42 хмммм

    2 1 Отговор
    Tия стари комунисти какво правят още в армията? Кога ще ги разкарват?

    13:39 06.05.2026

  • 43 Митьо джибрата

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Митьо джибрата":

    ...ОЛИВАШЕ... не ,,плуваше" да-ге...

    13:39 06.05.2026

  • 44 Луксозни празници

    1 0 Отговор
    Хубаво нещо за празниците ,но след въвеждането еврото нямаме излишни пари за празнуване,да отидем на почивка в някой Спа хотел например.Само софиянци и фирми на ГЕРБ могат да позволят този лукс.

    13:45 06.05.2026

  • 45 Хаха

    1 0 Отговор
    Като блокират офшорките на шишака и другите олигарси, изпразнят чекмеджетата на боцко, спрат теча на обществените поръчки, спрят безумното изливане на милиарди от бюджета във вятърни и слънчеви централи, секнат неизгодните за държавата само Бог знае колко концесионни договори, ограничат безумните печалби на монополи и олигополи и т.н.....И току виж се намерили средства, не само за силна армия, но и да рязко повишаване на жизнения стандарт на народа, за здравеопазване и образование и т.н.

    13:58 06.05.2026

