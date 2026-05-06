Командирът на Сухопътните войски: Желаещи за служба има, но не можем да обявим конкурси заради липсата на бюджет

„Принципите на войната не са се променили. Промени се начинът на водене на бойните действия и технологиите, които се използват. Къде сме ние? Не сме там, където бихме желали да бъдем, но не сме и в началото, когато започнаха конфликтите в Украйна и в Близкия изток. При нас, и не само при нас, а и при останалите видове въоръжени сили, освен че се правят анализи, се прилагат и нововъведенията“. Това заяви в специалното студио на NOVA „Парадът на храбростта“ командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.
По думите му скоростта на прилагането на нововъведенията не е тази, която би ни се искала. "Причината не е толкова липса на желание или възможности, макар че придобиването на всяко ново нещо изисква финансиране. Това е ясно на всички ни. Трябва да се спазват и регулации. Едно е да си в зона на конфликт, когато нищо от това не се спазва и трябва да реагираш незабавно, за да спасиш живота си, друго е, когато го планираш дългосрочно и добре обмислено“, обясни той.
"Проектът "Страйкър" - за тежка военна техника, който стартира преди около три години, вече е при нас. Част от машините са в бригадата, част са в "Терем" за сглобяване. Очаква се нова партида да бъде транспортирана до месец. По отношение на артилерийските проекти - също сме готови. По програмата SAFE, която трябва да мине през Народното събрание, следват договорите и изпълнението на сроковете“, заяви командирът на Сухопътните войски.
Според генерал-майор Дешков така нареченият "некомплект" - тоест липсата на военнослужещи - все още е голям. "При нас е най-голям, защото службата в Сухопътните войски е по-тежка. Тенденцията е положителна, но в момента сме в патова ситуация - имаме желаещи, но не можем да обявим конкурси заради липса на бюджет. Надяваме се ситуацията да се отпуши, защото в края на миналата година тенденцията се обърна от отрицателна в положителна", похвали се командирът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Казармен лаф още от татово време:
Коментиран от #28
12:27 06.05.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
12:27 06.05.2026
3 Сталин
Коментиран от #8
12:32 06.05.2026
4 Налудник
12:33 06.05.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И на летище Варна има Черни самолети които НЕ са граждански и превозват НЕтуристи
🤔❗
Коментиран от #10
12:33 06.05.2026
6 Желаещ
12:37 06.05.2026
7 Mими Кучева🐕🦺
🦧🦍🦍🦍🥳🤣👍
12:40 06.05.2026
8 ИНТЕРЕСНО
До коментар #3 от "Сталин":„ВАША МИЛОСТ”
ФОЛКЛОРЕН УДАФЕН ИНСТРУМЕНТ,
ПО КАКЪВ ПРИЗНАК И ПРИНЦИП
КВАЛИФИЦИРА СИЛАТА на
БАЙ ТОДОРОВА АРМИЯ
ПО ГОЛЯМИТЕ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ,а......
Коментиран от #16, #22
12:41 06.05.2026
9 мръсната евросделка
12:42 06.05.2026
10 Дзак
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А какви превозват!
12:42 06.05.2026
11 Акация
12:43 06.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Kaлпазанин
Коментиран от #23
12:43 06.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 БеГемот
12:45 06.05.2026
16 Сталин
До коментар #8 от "ИНТЕРЕСНО":Ами аз служих в армията на Тодор Живков,и тогава турците трепереха като правехме бойни учения на турската граница
Коментиран от #21
12:45 06.05.2026
17 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
12:46 06.05.2026
18 ЗВЪННИ НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #20
12:47 06.05.2026
19 жоро
За това има куп празни щатове, а който може бяга от там в посока ВВС примерно.
Не е въпроса в парите а в условията за работа там.
Първо мотивирайте хората да не бягат от там и после пари за нови щатове
12:48 06.05.2026
20 Сталин
До коментар #18 от "ЗВЪННИ НА ЗЕЛЕНСКИ":Ти виждал ли си еврей пари да връща.
12:48 06.05.2026
21 оня с коня
До коментар #16 от "Сталин":по татова време имаше SS-23 затова трепереха
сега има само гей паради смешни сме им сега
Коментиран от #25
12:50 06.05.2026
22 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #8 от "ИНТЕРЕСНО":Явно си млад човек и не знаеш какво оръжие имахме тогава насочено към Истанбул. Имахме над 150000 въоръжена до зъби и подготвена армия,
над 400 самолета и над 2500 танка, ракети СС 20 - в пет пояса насочени към Турция и ядрено оръжие!!. Така, че "нотите" бяха само за добър ден, имаха ни страха. Сега сме Гола вода, без армия и ракети.
12:50 06.05.2026
23 Десислава Иванкова
До коментар #13 от "Kaлпазанин":Не е задължително да са мъже. Както при евреите. Доколкото помня, Гал Гадот е била 2 години в IDF.
12:51 06.05.2026
24 Олга
Коментиран от #27
12:56 06.05.2026
25 Сталин
До коментар #21 от "оня с коня":Турците миналата седмица представиха новата си балистична ракета с обхват 6000 км,3 тона бойна глава и скорост до 20 Маха,и това е изцяло разработка на Турция
12:57 06.05.2026
26 мераклии за службица айляк има
поради 8 ф16 фърчила от времето на шкембе воевода
за милиарди дългове и бая пълни чекмеджета
или както са казали сърбите
да му имам акъла на българина дето му идва отпосле
12:58 06.05.2026
27 В Олга
До коментар #24 от "Олга":И какво като е била дневална по шкафче две години? Сигурно там е придобила артистичните си креватни възможности за у 4ифутeнyуд.
12:58 06.05.2026
28 Под фуражка акъл не вирее
До коментар #1 от "Казармен лаф още от татово време:":имаха акъл поне
да си слагат фуражките военни и милиционери
зад задната седалка да се виждат
да не им разбиват москвичите през соца
13:00 06.05.2026
29 Троян
13:08 06.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 оня с коня
10 ноември 1989 г., заварва армията ни с численост 156 837 души. От тях в Сухопътните войски са 126 000 души с 2269 танка, 2232 бронетранспортьора и бойни машини на пехотата, 2154 оръдия, 2800 минохвъргачки и 52 ракетни пускови установки. Във ВМФ служат 8500 души на 4 подводници, 3 фрегати, 24 тралчика, 6 кораба за борба с подводници, 22 десантни кораба, 7 ракетни катера, 4 торпедни катера, 3 минни заградителя, 11 вертолета за борба с подводници, 4 пускови установки „Редут“, 4 пускови установки „Рубеж“ и 50 спомагателни кораба. В Ракетните войски пък носят денонощно бойно дежурство 8 комплекса СС-23 с обсег 480 км, снабдени с 24 допълнителни ракети, всички с възможност да носят ядрени бойни глави. Отделно са 50 комплекса Р-300 „Скъд“ също с ядрени възможности и обсег 300 км. По това време имаме и много тактически ракети 9К52 „Луна“ с обсег 70 км, 18 комплекса 9К79 „Точка“ с обсег 70 км, които също могат да носят ядрени заряди. Родното небе пък се охранява от 26 зенитно-ракетни дивизиона, които са въоръжени с едни от най-модерните комплекси С-200 с обсег до 240 км.
Може да се види в музея на Черковна какво сме имали.
Всичко това е унищожено от сегашните ни "приятели"!
С помощта на наши предатели!!!
" ( от 1944г. ) До 1989 г. българските ВВС получават 224 МиГ-21, 90 МиГ-23, 4 МиГ-25, 22 МиГ-29, 23 Су-22, 31 Су-25, 44 Ми-24, 18 Ми-8s - всичко 460 машини.
Цялат
Коментиран от #32
13:12 06.05.2026
32 оня с коня
До коментар #31 от "оня с коня":Цялата тази внушителна армада е унищожена с един замах, отиват за скрап 400 бойни самолета, закрити са 9 авиобази. Днес България има петнадесетина що-годе способни да летят самолета. "
Коментиран от #37
13:12 06.05.2026
33 Гуньо Простиа
Коментиран от #36
13:13 06.05.2026
34 Само в тила
13:23 06.05.2026
35 ППДБ ПЕТРОХАНЦИТЕ
13:24 06.05.2026
36 мани беги
До коментар #33 от "Гуньо Простиа":главен критерий е да си мазна продажна подка, ближеща фуйове и дупета - и си готов станал генерал
13:27 06.05.2026
37 УНИЩОЖИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ИМАТ ИМЕНА
До коментар #32 от "оня с коня":Най-големия СДС предател и унищожител на армията и воено-промишленния комплекс на България е се казва Димитър Луджев.
Коментиран от #39
13:28 06.05.2026
38 Баба Гицка
13:29 06.05.2026
39 Митьо джибрата
До коментар #37 от "УНИЩОЖИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ИМАТ ИМЕНА":Знам го...колега ми беше ,ама не може да носи и се плуваше...
Коментиран от #43
13:36 06.05.2026
40 Перо
13:38 06.05.2026
41 Винкело
13:38 06.05.2026
42 хмммм
13:39 06.05.2026
43 Митьо джибрата
До коментар #39 от "Митьо джибрата":...ОЛИВАШЕ... не ,,плуваше" да-ге...
13:39 06.05.2026
44 Луксозни празници
13:45 06.05.2026
45 Хаха
13:58 06.05.2026