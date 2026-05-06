Харчовете на държавата- в рамките на нормалното, или повече, отколкото може да си позволи

6 Май, 2026 13:21 662 10

Никола Филипов беше категоричен, че трябва да се замрази размерът на МРЗ, „тъй като тя директно наказва частният бизнес”. Второто, което трябва да се направи, е отмяна на автоматизмите, смята финансистът.

Харчовете на държавата- в рамките на нормалното, или повече, отколкото може да си позволи - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За един месец – от февруари до март – бюджетният дефицит е нараснал с 1 млрд. евро, а това предизвика истеричната реакция на правителството за намаляване на капитала на ББР. Това е вредно. Това каза журналистът Петър Илиев в ефира на "Здравей, България".
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи, че към момента не сме в такава критична ситуация, тъй като фискалният резерв има пари за няколко месеца напред. Но ние не трябва да чакаме той съвсем да изтънее, защото тогава пазарите ще вземат много по-големи лихви, допълни той и подчерта, че „този нов дълг всъщност го удвояваме от 2024 г. до 2028 г., ако вървим по тази траектория. От 2024 г. до 2026 г. стигнахме външен дълг от 24 млрд.евро на 37,5 млрд.евро”.
Икономистът Никола Филипов обясни, че за първите четири месеца на годината разходите ни се повишават със 17%, а приходите - с 10%, като това води до дефицит. Не можем постоянно да харчим тези пари и да финансираме разходите с дълг, защото това ще доведе до финансиране на все по-високи лихвени равнища, допълни той. Филипов уточни, че към момента ситуацията е добра, но трябва да се направят структурни реформи.

Eкспертите смятат, че има риск да се стигне до гръцкия и румънския вариант.

Илиев смята, че идеята за намаляване на администрацията, което да намали текущите разходи, е добра, но тя не решава проблема. Според него докато не се сложи мораториум на ръста на минималната работна заплата и пенсиите, никакъв проблем не може да бъде решен.

Велев обясни, че през последните няколко години има ръст на възнагражденията между 10 и 14%, а производителността е растяла с между 1 и 3 на сто.

Филипов беше категоричен, че трябва да се замрази размерът на МРЗ, „тъй като тя директно наказва частният бизнес”. Второто, което трябва да се направи, е отмяна на автоматизмите, смята финансистът.
Велев допълни, че автоматизмите се отнасят не само към минималната, но и към средната работна заплата в редица сектори – МВР, отбрана, образование и други. „Бюджетната сфера е пренаселена – имаме с 1/4 повече заети, отколкото население, което тя да обслужва. Не стига, че е много, но и заплатите са значително по-високи от частния сектор, който пълни бюджета и плаща заплати”, уточни още той.

Илиев даде следната статистика – 1,5 милиона души в частния сектор издържат 2 милиона пенсионери и 600 хиляди човека в публичния сектор. Филипов и Илиев се съгласиха, че държавните служители трябва да плащат сами осигуровките си.
Икономистът каза още, че ако се замрази МРЗ и се отменят автоматизмите, това ще помогне за стабилизирането на публичните финанси. А Велев допълни, че трябва да има още мерки - например, да се извади добавката от времето на COVID-19 към пенсиите. Филипов обясни, че такива мерки ще предотвратят и нов дълг, но ще намалят и инфлацията. Илиев беше категоричен, че всички тези мерки могат да доведат до балансиран бюджет. Велев обаче не очаква да се стигне толкова бързо до такъв резултат.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Гълъб Донев каза че няма пари за пенсии и заплати.Да се конфискуват всички пари и имоти на олигарсите и да се раздават за пенсии и заплати.

    Коментиран от #3, #7

    13:24 06.05.2026

  • 2 Чорбара

    3 4 Отговор
    А.свиване печалбите на фирмите?
    Сакън ,не ни бутайте да правим това.

    13:27 06.05.2026

  • 3 а самите олигарси

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    с гилотини и въжета на стадиони без билети за кеф на хората

    13:30 06.05.2026

  • 4 Камикадзе

    5 3 Отговор
    Велев само като го видя и вече знам, че ще трябва да намаляваме заплатите на бачкаторите. И пенсиите.

    13:32 06.05.2026

  • 5 Кухавелници

    6 1 Отговор
    И кои са нормалните харчове?
    Да източваме здравната каса или да плащаме телесата на биволите?
    Никакви заплати и пенсии. Или работиш или си пенионер. Това е.
    Никакви украинци.
    Никакви ТЕЛК за милионери и за бедняци да са равни.

    13:52 06.05.2026

  • 6 Да орежат разходите

    6 1 Отговор
    В Испания, неможеш да получаваш едновременно пенсия и заплата.В момента в който ти регистрират трудовия договор, автоматично песията се спира. Затова при нас е пълно с работещи пенсионери а младите хора бягат.

    13:52 06.05.2026

  • 7 Това ще се случи, но след месеци

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Има си процедура. А конфискуваните пари ще се върнат заема!

    13:54 06.05.2026

  • 8 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Положението в БГ то се запича .След лятото ще бъде АД..Зимата жертвите ще са десетки хиляди.Глад Студ Мизерия ще обхване страната но жълтите павета ще са на местата си

    14:04 06.05.2026

  • 9 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 0 Отговор
    Значи според Тея чичаци от ДС цените на стоките не могат да се замразят но заплатите можело и трябвало да се замразят .. много хитри БО.КЛУЦИ ....а не може ли да ви замразим вашите печалби алчни бо.клуци

    14:06 06.05.2026

  • 10 Хаха

    0 0 Отговор
    Ако набарат заврените нелегални доходи на такива, като Велефф по офшорки и ги върнат в бюджета, вероятно ще има за несимволично повишаване на всички доходи и пенсии! За какво мислите тоя всеки дсен се гърчи по студията и трепери /веднъж го снимаха как му треперят ръцете и краката под масата/?
    Това първо трябва да се направи и чак след това структурни реформи след втимателни анализи, а не урбулежката!

    14:09 06.05.2026

