Георги Кандев: Храбростта рядко идва с гръм. Тя започва с малък избор. Избор да устоиш. Да не сведеш глава

6 Май, 2026 13:35 556 15

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес отбелязваме Деня на храбростта и Гергьовден - ден, в който си припомняме, че смелостта не е просто дума, а избор. Избор, който всеки от нас прави - понякога тихо, понякога в най-трудните и решаващи моменти. Това написа в социалните мрежи и.д. главният секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев.

"Като човек, посветил живота си на реда и сигурността, знам, че храбростта не винаги изглежда като подвиг. Понякога тя е в това да останеш на поста си, когато всичко изглежда срещу теб. Да направиш крачка напред, когато страхът ти казва да отстъпиш. Да защитиш принципите си, дори когато е по-лесно да се откажеш4, пише още той, цитиран от "Фокус".

"Истината е, че храбростта рядко идва с гръм. Тя започва с малък избор. Избор да устоиш. Да не сведеш глава. Да повярваш, че това, което правиш, има значение. Тези решения променят съдби, вдъхновяват хора и оставят следа дълго след нас.

Нека днес не мислим за храбростта като за нещо недостижимо. Тя е в нас. В това да бъдем достойни, да бъдем честни и да не се отказваме, когато е трудно.

Честит празник на всички, които носят смелостта в сърцето си - на колегите, на гражданите, на всички българи!", поздрави Кандев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Защо

    6 1 Отговор
    Страйкърите не ги показаха.

    Коментиран от #9

    13:36 06.05.2026

  • 2 хмммм

    9 8 Отговор
    Този взе да си прави самореклама ли?

    13:40 06.05.2026

  • 3 Боруна Лом

    9 3 Отговор
    БРАТО, ЗА КАКВО ВИ НАБИВАХА КАНЧЕТО В ОБОРА

    Коментиран от #6

    13:42 06.05.2026

  • 4 Ще ни ловят по улиците

    7 2 Отговор
    Натовските офицери седят в бункера, агитират редниците да са храбри, така че бункера да оцелее.

    13:49 06.05.2026

  • 5 ЕДИН БЪЛГАРИН

    3 1 Отговор
    Да точно го е казал човека аз бих добавил че храбростта е съвкупност от качества които се изграждат в най-ранна възраст и развиват в последствие - моя коментар е четвърти и единствен засега положителен-значи 25 процента от населението има самочувствието и достойнството че принадлежи на една нация - останалото е шрот баластра вятър и мъгла срамувам се от вас

    Коментиран от #11

    13:50 06.05.2026

  • 6 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Да не барат Картофа, оти е кадър на Макноналдс!

    13:50 06.05.2026

  • 7 хаха

    4 2 Отговор
    Едно е "храброст", а съвсем друго "геройство". Никакви "геройства" в днешно време.
    На никого не сте длъжен. Особено в Тиквенското Блато.
    Близките ви няма нужда да хапват "топло жито" затова че някой бил спасил някаква измет.

    13:51 06.05.2026

  • 8 Сегашната не е

    3 1 Отговор
    Това не е българска войска, обучена по руски тертип, където офицерът да поведе атаката.

    13:52 06.05.2026

  • 9 И питаш

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Защо":

    Защо са на снимка.

    13:53 06.05.2026

  • 10 Смехоран

    2 0 Отговор
    Брей какъв философ.

    13:55 06.05.2026

  • 11 Да бе да

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЕДИН БЪЛГАРИН":

    Не го е измислил той,прочел го е някъде.Стоицизма е пълен с такива приказки.

    13:57 06.05.2026

  • 12 Арбейт фертраг

    1 0 Отговор
    Кандев едва ли знае, че ръка която дава не обеднява, а сърце, което обича не остарява!

    13:57 06.05.2026

  • 13 нннн

    4 0 Отговор
    Остави ги приказките по калъп. Цял ден ги слушаме. Разкажи за екскурзията до САЩ. Убеди ли ги, че ще им служиш вярно и те ще те поддържат ли?
    Ама много се изложи, заедно с министъра!

    13:58 06.05.2026

  • 14 Нехис

    2 2 Отговор
    Ааааа, великото полицайче, което излови всички купувачи на гласове, без тези на Подмяната и Мунчова България.
    И на всичко отгоре беше направил и клип как докладва като комунист на Мургавия Костеливец - клипът беше достоен за треторазряден филм, предназначен да примива пролетариите и простолюдието.
    И имаше ефект - 1.5М от тях избраха Мунчо.

    14:01 06.05.2026

  • 15 Дядо Гъдю

    1 0 Отговор
    На мен ли ми се струва , или този другар използва думата ,,храброст " във всяко свое изречение и нито веднъж думата Родина?

    14:07 06.05.2026

