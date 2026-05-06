Георги Кандев: Храбростта рядко идва с гръм. Тя започва с малък избор. Избор да устоиш. Да не сведеш глава

Днес отбелязваме Деня на храбростта и Гергьовден - ден, в който си припомняме, че смелостта не е просто дума, а избор. Избор, който всеки от нас прави - понякога тихо, понякога в най-трудните и решаващи моменти. Това написа в социалните мрежи и.д. главният секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев.

"Като човек, посветил живота си на реда и сигурността, знам, че храбростта не винаги изглежда като подвиг. Понякога тя е в това да останеш на поста си, когато всичко изглежда срещу теб. Да направиш крачка напред, когато страхът ти казва да отстъпиш. Да защитиш принципите си, дори когато е по-лесно да се откажеш4, пише още той, цитиран от "Фокус".

"Истината е, че храбростта рядко идва с гръм. Тя започва с малък избор. Избор да устоиш. Да не сведеш глава. Да повярваш, че това, което правиш, има значение. Тези решения променят съдби, вдъхновяват хора и оставят следа дълго след нас.

Нека днес не мислим за храбростта като за нещо недостижимо. Тя е в нас. В това да бъдем достойни, да бъдем честни и да не се отказваме, когато е трудно.

Честит празник на всички, които носят смелостта в сърцето си - на колегите, на гражданите, на всички българи!", поздрави Кандев.