Георги Кандев: Храбростта рядко идва с гръм. Тя започва с малък избор. Избор да устоиш. Да не сведеш глава

Днес отбелязваме Деня на храбростта и Гергьовден - ден, в който си припомняме, че смелостта не е просто дума, а избор. Избор, който всеки от нас прави - понякога тихо, понякога в най-трудните и решаващи моменти. Това написа в социалните мрежи и.д. главният секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев.
"Като човек, посветил живота си на реда и сигурността, знам, че храбростта не винаги изглежда като подвиг. Понякога тя е в това да останеш на поста си, когато всичко изглежда срещу теб. Да направиш крачка напред, когато страхът ти казва да отстъпиш. Да защитиш принципите си, дори когато е по-лесно да се откажеш4, пише още той, цитиран от "Фокус".
"Истината е, че храбростта рядко идва с гръм. Тя започва с малък избор. Избор да устоиш. Да не сведеш глава. Да повярваш, че това, което правиш, има значение. Тези решения променят съдби, вдъхновяват хора и оставят следа дълго след нас.
Нека днес не мислим за храбростта като за нещо недостижимо. Тя е в нас. В това да бъдем достойни, да бъдем честни и да не се отказваме, когато е трудно.
Честит празник на всички, които носят смелостта в сърцето си - на колегите, на гражданите, на всички българи!", поздрави Кандев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо
Коментиран от #9
13:36 06.05.2026
2 хмммм
13:40 06.05.2026
3 Боруна Лом
Коментиран от #6
13:42 06.05.2026
4 Ще ни ловят по улиците
13:49 06.05.2026
5 ЕДИН БЪЛГАРИН
Коментиран от #11
13:50 06.05.2026
6 Гост
До коментар #3 от "Боруна Лом":Да не барат Картофа, оти е кадър на Макноналдс!
13:50 06.05.2026
7 хаха
На никого не сте длъжен. Особено в Тиквенското Блато.
Близките ви няма нужда да хапват "топло жито" затова че някой бил спасил някаква измет.
13:51 06.05.2026
8 Сегашната не е
13:52 06.05.2026
9 И питаш
До коментар #1 от "Защо":Защо са на снимка.
13:53 06.05.2026
10 Смехоран
13:55 06.05.2026
11 Да бе да
До коментар #5 от "ЕДИН БЪЛГАРИН":Не го е измислил той,прочел го е някъде.Стоицизма е пълен с такива приказки.
13:57 06.05.2026
12 Арбейт фертраг
13:57 06.05.2026
13 нннн
Ама много се изложи, заедно с министъра!
13:58 06.05.2026
14 Нехис
И на всичко отгоре беше направил и клип как докладва като комунист на Мургавия Костеливец - клипът беше достоен за треторазряден филм, предназначен да примива пролетариите и простолюдието.
И имаше ефект - 1.5М от тях избраха Мунчо.
14:01 06.05.2026
15 Дядо Гъдю
14:07 06.05.2026