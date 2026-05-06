Бойко Ноев: Направили сме си страната на кочина в последните особено 10-15 години с тази безобразна корупция

Преди да бъдем поканени за членове на НАТО, редица големи западноевропейски държави, а и някои хора в Пентагона, имаха съмнения дали да правят голямо разширяване - 7 държави чакахме да бъдем поканени: Балтийските, България, Словения, Хърватска и Румъния. Тогава те си измислиха всякакви поводи да кажат, че ние не сме готови за членство в НАТО, като измислиха критерии, като например "имат много танкове".
Това каза за БНР Бойко Ноев, бивш министър на отбраната и ръководител на постоянната дипломатическа мисия на България към НАТО в Брюксел до 1999 година. Той сподели, че не това е причината България да подари танкове на Република Северна Македония.
"Беше да запазим държавността там, защото беше започнала гражданска война, а апаратът на Северномакедонската държава не беше достатъчен да се противопостави на безредиците. Затова България помогна с танкове, боеприпаси и много други неща, включително хуманитарно. България е помагала безкористно, но не защото танковете не са ѝ трябвали".
6 май е ден на гордост и равносметка за всички. Патосът около този ден обаче "понякога има тенденцията да прикрива проблемите, които съществуват".
"От своето освобождение от Османско иго България е била от най-милитаризираните държави в Европа, а след края на Втората световна война, когато ни вкарват в съветския лагер, ние ставаме най-милитаризираната държава в Европа. Това мога да го кажа като участник в преговорите по разоръжаването в края на осемдесетте години, на конвенционалните оръжия. При завършването на преговорите всяка държава трябваше да каже с какво разполага в определени категории въоръжения и когато излязоха българските цифри, мнозина бяха силно изненадани, защото в България имаше 3200 танка. Обявихме 450 бойни самолета, без транспортната авиация, ракети, оръдия над 100 милиметра, бронирани машини и какво ли не още. Това днес звучи като загубена гордост, а тогава, а може би и по днешните критерии, веднага човек си задава въпроса: "А какво е струвало това на нашия народ, кому е била нужна тази милитаризация".
... Подписа се договорът за съкращаване на конвенционните оръжия в цяла Европа и всяка държава, в съответствие с договорените квоти, съкрати съответните въоръжения. Това бяха въоръжения в резултат от Студената война както на Изток, така и на Запад, в огромно количество. Тогава много от тези оръжия бяха унищожени. Други отидоха в складове. Руснаците си ги закараха зад Урал повечето. Може би някои от тях сега се вкарват в боевете в Украйна".
В началото на 90-те години техниката на военните не е можела да бъде поддържана, а войниците са били пускани в отпуск, за да се нахранят вкъщи, разказа Ноев, според когото боеспособността се проверява на бойното поле, а не на хартия. Призивите за "неутралитет" на страната ни са се появили след разпадането на Варшавския договор, припомни той:
"След разпадането на съветската система, когато за България възникна въпросът и възможността да се върне обратно в Европа, да се възсъедини с европейските народи, тогава под "неутралитет" и "национален интерес" противниците на излизането от съветската сфера на влияние разбираха "не на запад". Аз мисля, че това, което чуваме днес от някои, е именно това. Но това са стари, носталгични неща, които няма да се случат. Няма как! Българските граждани са го решили този въпрос категорично ясно и ако има днес допитване, то пак ще бъде такова".
Армията е част от обществото, а мъжете и жените в армията – граждани, изтъкна Ноев
"Фразата: "Който не храни своята армия, ще храни чужда" често се напомня на такива седенки, на ракийка и на салатка. Разбира се, че който не отделя пари за отбрана, поставя под заплаха сигурността на страната си, но въпросът е каква да бъде отбраната. На България е нужна отбрана, която да осигури защитата на народа и функционирането на нашето общество и икономика, и защитата на нашия начин на живот от евентуални външни посегателства. Като член на голямото европейско семейство и НАТО, България е много по-сигурна, защото знае, че ако се наложи, на нея, ще ѝ се притекат на помощ. Ние сме привилегировани, защото в нашия регион имаме много съюзници. Единствено все още не е член на ЕС, не знам дали ще стане на НАТО, Сърбия. Тя е малка държава и въпреки че доста се повъоръжи напоследък, не е заплаха за България. Не бих казал, че пряка заплаха за България е и войната на Русия срещу Украйна".
Възстановяването на наборната служба по примера на Северна Европа е възможно при крайна необходимост, но не би дало същия резултат, коментира Ноев:
"Датчани, шведи, финландци, норвежци се записват с чест и едва ли не с удоволствие, защото защитават една страна, която обичат. Те обичат това, което са сътворили техните родители и самите те и отиват да го защитят. Те имат това чувство. Ние нямаме такова чувство, защото сме си направили страната на кочина в последните особено 10-15 години с тази безобразна корупция. Охраната на Пеевски ли да защитаваме, или на Борисов? Аз съм сигурен, ако хората бъдат убедени, че от това зависят животът и здравето на техните семейства и на техните близки, те няма да се поколебаят, както става в Украйна".
"Имаме повече войници и военнослужещи на глава от населението от много други страни и сме на едно от първите места в НАТО след единствено Турция и Гърция. Като добавите полицаите, пожарникарите и всички служби, които хрантутим, България е страна, която хвърля в сектор "сигурност" огромно количество пари от джоба на данъкоплатеца и човешкия ресурс, който може да бъде зает в материалното производство. Като го добавите към огромната администрация, се получава защо не сме добре и няма пари".
Според Ноев никъде не е обосновано защо на страната ни е необходима точно 35-хилядна армия. Той изтъкна, че недомплектът в нея се дължи на старата техника и ниските заплати:
"Механик водач в армията получава по-малко, отколкото шофьор на градския транспорт. Мотивацията не е само материална. Трябва и хората да чувстват, че тяхната професия е уважавана в обществото, да не ги е срам да ходят в униформа".
В Министерство на отбраната и щаба на отбраната трябва да има "пълно проветрение", убеден е Ноев.
Споразумението, което подписа служебният кабинет с Украйна, е от полза основно за България, която може да черпи от украинския опит, за който украинците плащат с кръвта си, категоричен е той.
"Въпросът за ножицата между финансовите възможности на държавата и реалните потребности на армията е труден. Той не е бил решен, но трябва да бъде адресиран смело и не трябва повече да си поставяме илюзорни задачи и да гоним количества, които не можем да постигнем. Ние говорим за 20% недоимък вече 6-7-10 години. Това не може да продължава така".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Безсрамните крадци унищожили армията ни
17:31 06.05.2026
3 скачал с 2 пръста на площада за банани
17:31 06.05.2026
4 Колю Провадия
17:31 06.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сатана Z
17:32 06.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 име
Коментиран от #24
17:34 06.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Лост
17:38 06.05.2026
12 Дориана
17:38 06.05.2026
13 Ами
Сега имаме 10 самолета, за осем от които няма никакво въоръжение.
Нямаме механик водачи, но пък имаме по-вече генерали от китайската армия.
И да не забравяме !!! За всичко това е виновен Путин :)
Коментиран от #25
17:40 06.05.2026
14 Исторически факти
Коментиран от #29
17:40 06.05.2026
15 Ти сега
Не беше ли много активен през тия години, когато поавеше метани на черния шлифер?
17:44 06.05.2026
16 Анонимен
17:46 06.05.2026
17 Анонимен
Коментиран от #23
17:48 06.05.2026
18 факт
17:48 06.05.2026
19 факт
17:51 06.05.2026
20 факт
Коментиран от #22
17:54 06.05.2026
21 участник в преговорите по разоръжаването
17:55 06.05.2026
22 факт
До коментар #20 от "факт":питай Волаком
17:55 06.05.2026
23 знаещ
До коментар #17 от "Анонимен":много е направил, много....
17:57 06.05.2026
24 зора125
До коментар #9 от "име":много милиони за себе си
17:59 06.05.2026
25 БОЛШЕВИК
До коментар #13 от "Ами":По времето на Бай Тошо имаше държава, хората не бяха роби на робовладелци, сега вече е съвсем друго.
Коментиран от #38
18:00 06.05.2026
26 Бесилката
18:02 06.05.2026
27 Ти да видиш
Ама ние това го знаехме бе плужек.
Ноев, айде да се скриеш, ако обичаш, защото кочината я създадохте точно вие!!!
18:02 06.05.2026
28 Тома
18:04 06.05.2026
29 шипка
До коментар #14 от "Исторически факти":АЦОМ.ВОЛАКОМ,МИЛРА, БОЖУРИЩЕ...минало...
18:05 06.05.2026
30 Гробар
18:05 06.05.2026
31 така така
18:15 06.05.2026
32 факт
Завършва Института за международни отношения в Москва през 1981 г.
18:19 06.05.2026
33 Фактолог
18:22 06.05.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Здравко
18:24 06.05.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 стоян георгиев
18:24 06.05.2026
38 Така е
До коментар #25 от "БОЛШЕВИК":Вие комунистите свалите Т. Живков от власт и го разкарвахте като някои углавен престъпник по милиционерските участъци.
18:25 06.05.2026
39 спомен
18:28 06.05.2026
40 Смали малко
18:30 06.05.2026
41 Мнение
18:45 06.05.2026
42 Анонимен
18:46 06.05.2026
43 оня с коня
18:53 06.05.2026
44 всичко е логично
18:59 06.05.2026
45 НЯМА ЛАБАМО А
Коментиран от #46
19:02 06.05.2026
46 корупцията се ражда от ДЯСНОТО
До коментар #45 от "НЯМА ЛАБАМО А":Да, и за това има мър ши по магазините, и 20 годишни меса..
... Народът не може да действа, никога няма да направи нещо - примерно - срещу Бойко. Ето защо Бойко разпределя нето 10-милиарда лева, между себе си, и своя кръг, и олигархията. И плаща васален данък под различни форми. И 100 милиона всяка година за да храни професорите, военните, експертите, и ЖУРНАЛИСТИТЕ, МЕДИИТЕ, МИСИРКИТЕ. Бойко се сърди на всички тях, че го изоставят, приемат новият ку чи син Радев. Те обичат Бойко, той ги направи богати, свръх богати. БЛАГОДАРНИ СА, но не са виновни, че го предават, просто искат да има жизнено правителство - което да изпълни техните планове. И жизнен парламент. САЩ подляха на Бойко в 2013г. заради руските проекти, после през 2020та, и ку чият син стана ненужен, неспособен да има мнозинство. Ощетяваше народът за да дава на тези от които зависеше да е на власт. НАЛИ ОТ НАРОДЪТ НИКОГА НИЩО НЕ ЗАВИСИ, САМО ОЛИГАРХИЯТА ГО ЛАШКА..
19:04 06.05.2026