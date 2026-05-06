Бойко Ноев: Направили сме си страната на кочина в последните особено 10-15 години с тази безобразна корупция

6 Май, 2026 17:27 1 209 46

"Механик водач в армията получава по-малко, отколкото шофьор на градския транспорт. Мотивацията не е само материална. Трябва и хората да чувстват, че тяхната професия е уважавана в обществото, да не ги е срам да ходят в униформа", коментира още бившият министър на отбраната

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Преди да бъдем поканени за членове на НАТО, редица големи западноевропейски държави, а и някои хора в Пентагона, имаха съмнения дали да правят голямо разширяване - 7 държави чакахме да бъдем поканени: Балтийските, България, Словения, Хърватска и Румъния. Тогава те си измислиха всякакви поводи да кажат, че ние не сме готови за членство в НАТО, като измислиха критерии, като например "имат много танкове".

Това каза за БНР Бойко Ноев, бивш министър на отбраната и ръководител на постоянната дипломатическа мисия на България към НАТО в Брюксел до 1999 година. Той сподели, че не това е причината България да подари танкове на Република Северна Македония.

"Беше да запазим държавността там, защото беше започнала гражданска война, а апаратът на Северномакедонската държава не беше достатъчен да се противопостави на безредиците. Затова България помогна с танкове, боеприпаси и много други неща, включително хуманитарно. България е помагала безкористно, но не защото танковете не са ѝ трябвали".

6 май е ден на гордост и равносметка за всички. Патосът около този ден обаче "понякога има тенденцията да прикрива проблемите, които съществуват".

"От своето освобождение от Османско иго България е била от най-милитаризираните държави в Европа, а след края на Втората световна война, когато ни вкарват в съветския лагер, ние ставаме най-милитаризираната държава в Европа. Това мога да го кажа като участник в преговорите по разоръжаването в края на осемдесетте години, на конвенционалните оръжия. При завършването на преговорите всяка държава трябваше да каже с какво разполага в определени категории въоръжения и когато излязоха българските цифри, мнозина бяха силно изненадани, защото в България имаше 3200 танка. Обявихме 450 бойни самолета, без транспортната авиация, ракети, оръдия над 100 милиметра, бронирани машини и какво ли не още. Това днес звучи като загубена гордост, а тогава, а може би и по днешните критерии, веднага човек си задава въпроса: "А какво е струвало това на нашия народ, кому е била нужна тази милитаризация".

... Подписа се договорът за съкращаване на конвенционните оръжия в цяла Европа и всяка държава, в съответствие с договорените квоти, съкрати съответните въоръжения. Това бяха въоръжения в резултат от Студената война както на Изток, така и на Запад, в огромно количество. Тогава много от тези оръжия бяха унищожени. Други отидоха в складове. Руснаците си ги закараха зад Урал повечето. Може би някои от тях сега се вкарват в боевете в Украйна".

В началото на 90-те години техниката на военните не е можела да бъде поддържана, а войниците са били пускани в отпуск, за да се нахранят вкъщи, разказа Ноев, според когото боеспособността се проверява на бойното поле, а не на хартия. Призивите за "неутралитет" на страната ни са се появили след разпадането на Варшавския договор, припомни той:

"След разпадането на съветската система, когато за България възникна въпросът и възможността да се върне обратно в Европа, да се възсъедини с европейските народи, тогава под "неутралитет" и "национален интерес" противниците на излизането от съветската сфера на влияние разбираха "не на запад". Аз мисля, че това, което чуваме днес от някои, е именно това. Но това са стари, носталгични неща, които няма да се случат. Няма как! Българските граждани са го решили този въпрос категорично ясно и ако има днес допитване, то пак ще бъде такова".

Армията е част от обществото, а мъжете и жените в армията – граждани, изтъкна Ноев

"Фразата: "Който не храни своята армия, ще храни чужда" често се напомня на такива седенки, на ракийка и на салатка. Разбира се, че който не отделя пари за отбрана, поставя под заплаха сигурността на страната си, но въпросът е каква да бъде отбраната. На България е нужна отбрана, която да осигури защитата на народа и функционирането на нашето общество и икономика, и защитата на нашия начин на живот от евентуални външни посегателства. Като член на голямото европейско семейство и НАТО, България е много по-сигурна, защото знае, че ако се наложи, на нея, ще ѝ се притекат на помощ. Ние сме привилегировани, защото в нашия регион имаме много съюзници. Единствено все още не е член на ЕС, не знам дали ще стане на НАТО, Сърбия. Тя е малка държава и въпреки че доста се повъоръжи напоследък, не е заплаха за България. Не бих казал, че пряка заплаха за България е и войната на Русия срещу Украйна".

Възстановяването на наборната служба по примера на Северна Европа е възможно при крайна необходимост, но не би дало същия резултат, коментира Ноев:

"Датчани, шведи, финландци, норвежци се записват с чест и едва ли не с удоволствие, защото защитават една страна, която обичат. Те обичат това, което са сътворили техните родители и самите те и отиват да го защитят. Те имат това чувство. Ние нямаме такова чувство, защото сме си направили страната на кочина в последните особено 10-15 години с тази безобразна корупция. Охраната на Пеевски ли да защитаваме, или на Борисов? Аз съм сигурен, ако хората бъдат убедени, че от това зависят животът и здравето на техните семейства и на техните близки, те няма да се поколебаят, както става в Украйна".

"Имаме повече войници и военнослужещи на глава от населението от много други страни и сме на едно от първите места в НАТО след единствено Турция и Гърция. Като добавите полицаите, пожарникарите и всички служби, които хрантутим, България е страна, която хвърля в сектор "сигурност" огромно количество пари от джоба на данъкоплатеца и човешкия ресурс, който може да бъде зает в материалното производство. Като го добавите към огромната администрация, се получава защо не сме добре и няма пари".

Според Ноев никъде не е обосновано защо на страната ни е необходима точно 35-хилядна армия. Той изтъкна, че недомплектът в нея се дължи на старата техника и ниските заплати:

"Механик водач в армията получава по-малко, отколкото шофьор на градския транспорт. Мотивацията не е само материална. Трябва и хората да чувстват, че тяхната професия е уважавана в обществото, да не ги е срам да ходят в униформа".

В Министерство на отбраната и щаба на отбраната трябва да има "пълно проветрение", убеден е Ноев.

Споразумението, което подписа служебният кабинет с Украйна, е от полза основно за България, която може да черпи от украинския опит, за който украинците плащат с кръвта си, категоричен е той.

"Въпросът за ножицата между финансовите възможности на държавата и реалните потребности на армията е труден. Той не е бил решен, но трябва да бъде адресиран смело и не трябва повече да си поставяме илюзорни задачи и да гоним количества, които не можем да постигнем. Ние говорим за 20% недоимък вече 6-7-10 години. Това не може да продължава така".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Безсрамните крадци унищожили армията ни

    32 2 Отговор
    се смеят и ръсят клиширани тъпи дитирамби

    17:31 06.05.2026

  • 3 скачал с 2 пръста на площада за банани

    22 1 Отговор
    1км асвалт колко пари е а? колко има във затвора ? а няма! значи всичко е наред щото има банани

    17:31 06.05.2026

  • 4 Колю Провадия

    24 2 Отговор
    В армията се влиза по баджанашка линия. И тез заплати са им много.

    17:31 06.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    18 1 Отговор
    Това нещо от къде изкочи и започна да дудня глупости? Кемафите в БА трябва да си плащат за спане и храна ,иначе ще спят на улицата .Да се е хванал шофьор на рейс ,ама там искат документи и да не пиеш по време на работа.

    17:32 06.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 име

    14 3 Отговор
    Ами, какво направиха всички евройтлантически мишоци, които бяха министри на отбраната?! Какво направиха евроатлантическите правителства на киро, кака корнела и слави? А сглобката какво направи? Ангел Найденов, Велизар Шаламанов л, Николай Ненчев, всички тея евроатлантици кво направиха, освен да се оправдават че руски агенти саботират модернизацията на армията ни?!

    Коментиран от #24

    17:34 06.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лост

    7 1 Отговор
    Много дълга статия.Ама излиза,че ние сме повлияли на чужда държава като сме си дали танковете.

    17:38 06.05.2026

  • 12 Дориана

    13 2 Отговор
    Това е абсолютно вярно България е една от най- бедните държави в ЕС известна с корупцията, мафията и зависимите Съд , Прокуратура, които не работят за народа. И за това са виновни Борисов и Пеевски заедно с предателските партии от ИТН и БСП ОЛ..

    17:38 06.05.2026

  • 13 Ами

    17 0 Отговор
    По времето на бай Тошо имахме 450 бойни самолета и 200000 армия.
    Сега имаме 10 самолета, за осем от които няма никакво въоръжение.
    Нямаме механик водачи, но пък имаме по-вече генерали от китайската армия.
    И да не забравяме !!! За всичко това е виновен Путин :)

    Коментиран от #25

    17:40 06.05.2026

  • 14 Исторически факти

    8 2 Отговор
    Къв е тоя шушляк?

    Коментиран от #29

    17:40 06.05.2026

  • 15 Ти сега

    8 2 Отговор
    От кои си?
    Не беше ли много активен през тия години, когато поавеше метани на черния шлифер?

    17:44 06.05.2026

  • 16 Анонимен

    9 2 Отговор
    Румен Радев не беше главнокомандващ Ноев търси отговорни хората начело на армията ни а не обиждай както ти падне Ноев кочина си ти аз това ще ти кажа Гнусен тип си

    17:46 06.05.2026

  • 17 Анонимен

    8 2 Отговор
    Ноев вземи работи като шофьор и тогава Ама ти си от тези лежачите нищоправещи

    Коментиран от #23

    17:48 06.05.2026

  • 18 факт

    9 2 Отговор
    милионерче що така лъжотиш

    17:48 06.05.2026

  • 19 факт

    9 2 Отговор
    къде се роди, къде учи, къде получи пагони, къде стана милионер...

    17:51 06.05.2026

  • 20 факт

    6 1 Отговор
    къде отиде за без пари първа бригада на зенитноракетни воиски....

    Коментиран от #22

    17:54 06.05.2026

  • 21 участник в преговорите по разоръжаването

    6 2 Отговор
    Ясно, пълен 6оклук.

    17:55 06.05.2026

  • 22 факт

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "факт":

    питай Волаком

    17:55 06.05.2026

  • 23 знаещ

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    много е направил, много....

    17:57 06.05.2026

  • 24 зора125

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    много милиони за себе си

    17:59 06.05.2026

  • 25 БОЛШЕВИК

    11 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    По времето на Бай Тошо имаше държава, хората не бяха роби на робовладелци, сега вече е съвсем друго.

    Коментиран от #38

    18:00 06.05.2026

  • 26 Бесилката

    6 1 Отговор
    Танковете които подарихме на сърбоманите от Македония(ремонтирани и боядисани със стелт боя) ги продадоха в Африка. Нашите глупаци закопаха армията до гуша!

    18:02 06.05.2026

  • 27 Ти да видиш

    6 2 Отговор
    До онзи ден същия този отпадък твърдеше че цъфтим и вържем и че евроатлантизъм ни носи само просперитет, а днес се разбира , че всъщност евроатлантизъм е превърнал държавата ни в кочина!?
    Ама ние това го знаехме бе плужек.
    Ноев, айде да се скриеш, ако обичаш, защото кочината я създадохте точно вие!!!

    18:02 06.05.2026

  • 28 Тома

    1 0 Отговор
    След всичко прочетено разбрах че Бойко се е... неправилно.

    18:04 06.05.2026

  • 29 шипка

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Исторически факти":

    АЦОМ.ВОЛАКОМ,МИЛРА, БОЖУРИЩЕ...минало...

    18:05 06.05.2026

  • 30 Гробар

    5 1 Отговор
    Такива като тебе. Масово. До девето коляно. До крак. Под земята. При червеите.

    18:05 06.05.2026

  • 31 така така

    5 0 Отговор
    При Костов, царя и Станишката да не би да беше по-малко. Този говори глупости!

    18:15 06.05.2026

  • 32 факт

    5 0 Отговор
    Роден на 13 юли 1954 г. в Златица, Софийска област.

    Завършва Института за международни отношения в Москва през 1981 г.

    18:19 06.05.2026

  • 33 Фактолог

    2 0 Отговор
    Този продажник е на заплата на американския департамент от години!

    18:22 06.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Здравко

    1 0 Отговор
    Относно сравнението шофьор на градския транспорт работи всеки ден и превозва хора,а механик водача от време на дреме

    18:24 06.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Ми то е тъй у евро фашисткия съюз, шенегену и натю, бе! Горедей ся!

    18:24 06.05.2026

  • 38 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "БОЛШЕВИК":

    Вие комунистите свалите Т. Живков от власт и го разкарвахте като някои углавен престъпник по милиционерските участъци.

    18:25 06.05.2026

  • 39 спомен

    1 0 Отговор
    ние от държавна сигурност...

    18:28 06.05.2026

  • 40 Смали малко

    0 0 Отговор
    През последните 5 години от както моделът Боташ управлява държавата. Следва още 20 години от същото.

    18:30 06.05.2026

  • 41 Мнение

    0 0 Отговор
    Борисов и шайката му ще си платят за това както на този, така и на онзи свят

    18:45 06.05.2026

  • 42 Анонимен

    0 0 Отговор
    Рибата се разваля от главата

    18:46 06.05.2026

  • 43 оня с коня

    0 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    18:53 06.05.2026

  • 44 всичко е логично

    1 0 Отговор
    Социализмът е нещо по-добро. Което се изоставя под натискът на окопалият се стар модел. Но времето ще покаже, предимствата на социализма. Пътят е напред, а не назад. Сигурно много файтони са се смяли на първите автомобили - и като бавност и ненадежност. А сега автомобилите са електрически. Всяко ново нещо има недостатъци. Маркс казва, че демокрацията е път към социализъм. Защото народът ще организира всичко около своят интерес. Богатата класа има сила - парите, и организира държавата за своят си интерес. ПАРИТЕ СА ВЛАСТ, И НЕ ПРЕДПОЛАГАТ РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, АКО НАРОДЪТ НЯМА ПОВЕЧЕТО ПАРИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ОБЕДИНЕНИЕ. Неоконите, финансовото статукво в светът, е измислило да налага в страните близко до демокрацията - да имат ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО - МУЛТИКУЛТУРОЛИЗЪМ - засилване на субкултурите - разделението. В страните далеч от демокрацията, те налагат фундаментализмът, оставане в пред-демокрацията. За да може ресурсите да са в ръцете на тези които подкупват, а не на народът.

    18:59 06.05.2026

  • 45 НЯМА ЛАБАМО А

    1 0 Отговор
    Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет. РАДЕВ ПИТА ЗАЩО СА ВИСОКИ ЦЕНИТЕ? .. 2,5 пари са по-малко от 5 пари, и бизнесът и купувачът се лъжи, че е евтино, и бизнесът повишава.. Номинално мислене. Така не се осъзнава, че сега повечето заплати пенсии са 100 соц лева. Да, вероятно ГЕРБ-МАФИЯТА са създали навсякъде посредници, и държат в грях болници, и търговци с неплатени данъци и други нередности, за да купят от посредникът, или бой от държавата. Ето защо е скъпо, освен номиналната лудост. И меса залавят на посредниците ГЕРБ, сега щом ГЕРБ нямат сила.. На Бойко мафията прави вноса и пласира всичко. Да, вероятно ГЕРБ-МАФИЯТА са създали навсякъде посредници, и държат в грях болници, и търговци с неплатени данъци и други нередности, за да купят от посредникът, или бой от държавата. Държавата дава субсидии и поръчки, и законът, и така държи и тоя га и морков, за да може мафията свързана с управляващите да точи всичко. Купуваш държавата, така всички са ти в кърпа вързани. ... Ето защо не се изкупуват ябълките, защото ГЕРБ-ДПС мафията на посредниците си имат ябълки и принуждават магазините да купуват. Ето защо правят хлябът с мухлясало брашно, мафията на посредниците има такова брашно и ако не го купиш, ще има тояга. развалени бутчета, скъпи домати, 20-годишно месо.. .. Ето защо няма достатъчно стоки от съседни страни, но има от Украйна. Пак с посредници точат и здравната система и болниците

    Коментиран от #46

    19:02 06.05.2026

  • 46 корупцията се ражда от ДЯСНОТО

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "НЯМА ЛАБАМО А":

    Да, и за това има мър ши по магазините, и 20 годишни меса..
    ... Народът не може да действа, никога няма да направи нещо - примерно - срещу Бойко. Ето защо Бойко разпределя нето 10-милиарда лева, между себе си, и своя кръг, и олигархията. И плаща васален данък под различни форми. И 100 милиона всяка година за да храни професорите, военните, експертите, и ЖУРНАЛИСТИТЕ, МЕДИИТЕ, МИСИРКИТЕ. Бойко се сърди на всички тях, че го изоставят, приемат новият ку чи син Радев. Те обичат Бойко, той ги направи богати, свръх богати. БЛАГОДАРНИ СА, но не са виновни, че го предават, просто искат да има жизнено правителство - което да изпълни техните планове. И жизнен парламент. САЩ подляха на Бойко в 2013г. заради руските проекти, после през 2020та, и ку чият син стана ненужен, неспособен да има мнозинство. Ощетяваше народът за да дава на тези от които зависеше да е на власт. НАЛИ ОТ НАРОДЪТ НИКОГА НИЩО НЕ ЗАВИСИ, САМО ОЛИГАРХИЯТА ГО ЛАШКА..

    19:04 06.05.2026

