Сменят Румен Спецов от „Лукойл“

Ще бъде сменен особеният търговски управител на “Лукойл” в България Румен Спецов, каза зам.-председателят на парламентарната група на “Прогресивна България” Слави Василев.
“Трябва да дойде професионалист на неговото място, който разбира и от ценообразуване на горивата, и от мениджмънт на това огромно по своите мащаби предприятие, за да може управлението на ресурсите в България, касаещи горивата, да бъде адекватно, така че този особен търговски управител да постигне две неща. Те са ценообразуването да бъде в интерес на хората и да покажем на собствениците на актива - руснаците, че ние ще се грижим за този актив като добър стопанин”, обясни той.
“Аз ви уверявам, че ще направим всичко възможно, за да избегнем арбитража. Аз като зам.-председател на парламентарната група, която ще управлява, държа всеки един човек да бъде спокоен за неговата собственост. “Лукойл” е стратегическо за националната сигурност предприятие и трябва да се подходи сериозно към него”, подчерта Василев.
Пред “Труд news” Слави Василев коментира, че е направил изявлението в качеството си на зам.-председател на ПГ на “Прогресивна България”, но смяната на особения търговски управител на “Лукойл” е в правомощията на министър-председателя. Депутатът заяви още, че в рамките на парламентарната група ще положат необходимите усилия ценообразуването на горивата да бъде в интерес на крайния потребител.
“Уверявам ви, че кабинета като го видите, ще разберете защо ПБ е тази партия, която е спечелила с толкова много”, заяви още Слави Василев. Той е убеден, че съставът на кабинета е готов. Според народния представител е много важно ПБ да излъчи експертиза и да е наясно какво се случва в държавата, за да предложи решения.
“Един парламент трябва да кове закони. В нашия случай и да променя закони. Мандатът на ПБ като мнозинство е да чисти много от грешките, които е имало, но и да създава нови закони в интерес на обществото”, подчерта Василев. Депутатът добави, че партията има комфорта на пълното мнозинство. “Имаме възможност да носим отговорността. Трябва да посрещнеш отговорността с реални действия”, каза още зам.-председателят на ПГ на ПБ.
Василев отбеляза, че бюджетът ще бъде една от първите цели на ПБ. “По модела на президента Радев като политики, и аз като народен представител, изобщо не бягаме от това, което е трудно. По отношение на бюджета, ще има трудни решения. Ние няма да вдигаме данъците”, заяви Слави Василев. Той е категоричен, че бизнесът създава добавена стойност и трябва да усети подкрепа. “Много внимателно чуваме това, което българските предприемачи искат да кажат”, каза още депутатът.
Василев увери, че няма да излизат от рамките на бюджетния дефицит и добави, че трябва да се вземат много болезнени решения. “Аз съм уверен в Радев, че ние ще вземем тези решения”, заяви той. По думите му бюджетът е оглозган и седи въпросът пред Министерство на финансите как ще се платят заплатите през юни. “Имаме волята и експертизата да излезем от тази дупка”, подчерта Слави Василев.
2 Ася Василева
3 Ами
10:39 07.05.2026
4 Ганя Путинофила
Така каза баща му, Големият хладилник.
11 Голия
Сега ще започнат да застават зад народа ...как не искат шенген ...и тн....до като не ги изгоним с бял явтобус и камъни
10:43 07.05.2026
12 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
13 ДрайвингПлежър
Това са 2 изречения, които си противоречат едно на друго!
Ако "той е убеден че" - това означава, че той не знае дали Е или НЕ Е!
Ако той не знае - как ни "уверява", че ще разберем?
Пожелавам му успех на Радев, щото в крайна сметка сме в една лодка... обаче комуникацията им с електората е меко казано малоумна! Което повдига силни въпроси КВО АДЖЕБА ПРАИМ!
Да не говорим, че дължи обяснения на избирателите си - аджеба ще завива ли от "европейското бъдеще", защото мнозина гласуваха за него заради някакви, макар и умерени анти-европейски призиви. А мнозина гласуваха за него почти по същата причина, заради приказките му за еврото. ТАКА ЧЕ КВО ПРАИМ ДРУГАРЮ с тия хора - излез и кажи - излъга ли ги!
10:45 07.05.2026
14 Ще го сменят, ама на
Колкото ще проверяват и финансовото състояние на олигарсите.
Нали са там джиджи- биджи с Асена Василева, бе.
Че то ППДП го издигнаха, сега ще го свалят. Няма как да стане,
И НСО ще си остане. Нали някой трябва да вози жената на генерала да си купува парцалки!
10:45 07.05.2026
15 Споко , уе !
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Знаем , че твоят Ердган е зяпнал да лапа , ама преди него знаеш ли колко англосаксонци и евреи има на опашката за кандидат-крадци на Лукойл ?!
10:45 07.05.2026
16 КАЗВАМ
До коментар #2 от "Ася Василева":БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ НАЗНАЧИХА СПЕЦОВ В ЛУКОЙЛ С НАМЕРЕНИЕ ДА ГО "ЛИКВИДИРАТ" ЗА ДА СИ ГО ПОДАРИ ПЕЕВСКИ БЕЗ ПАРИ. МИНА МУ КОТКА ПЪТ С ДЕКЕМВРИЙСКИТЕ СЪБИТИЯ /ПРОТЕСТИТЕ/ И ДОБРЕ, ЧЕ ТАКА СТАНА ЗАЩОТО ЩЯХМЕ ДА ПЛАЩАМЕ МИЛИАРДИ НА РУСИЯ ЗА ТОВА, ЗАЩОТО РУСНАЦИТЕ ВИНАГИ СЕ ВРЪЩАТ ЗА СВОЕТО.
10:47 07.05.2026
17 Доста налудничава идея
До коментар #2 от "Ася Василева":да сложиш особен управител на частна компания от такъв мащаб. И сега защо се чудят, че ги съдят? Това е същото, където държавата кара дребните търговци да водят счетоводство и да имат касови апарати, само че в много по-голям мащаб. Разликата е, че дребния търговец трябва да се примири с това да отчита поне част от продажбите през касовия апарат и да плаща на някой счетоводител, като външен изпълнител за да не му пречи на алъш-вериша да му заведе някакво формално счетоводство, но на него тези неща счетоводство и касов апарат не само, че са му излишни, но и сериозно му пречат , само че той не може да съди държавта, а само да вдига скандали на външния изпълнител счетоводител, че бадева му плаща и сметките не излизат, както на него му се иска, докато компания, като "Лукойл" ще си заведе арбитража и вероятно ще си го спечели подобно на "Росатом" по делото за реакторите на АЕЦ "Белене" , на което искаше Министър Дянков да ги пляска, но в крайна сметка му надуха бузите яко.
10:49 07.05.2026
26 Браво, боташи, или може би
Евала, боташи, пардон, крадеви боГаташи!
11:03 07.05.2026
30 Тити на Кака
До коментар #23 от "Икономист":Имаш памет на 100% тъППопитек, финансовият мошеник Спецов бе назначен за ИДНАП и вкаран във висшите етажи на управлението от финансовия мошеник Асена Василево.
Демонстрираш характерните за породата си отклонения, човече.
11:11 07.05.2026
31 Бай Араб
До коментар #22 от "Гост":Така е, ще инсталират друг,но той няма да обръща внимание на Асен Василев и последния много ще страда .Това е безобразие.
11:12 07.05.2026
