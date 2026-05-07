Сменят Румен Спецов от „Лукойл“

7 Май, 2026 10:32 2 069 32

Ще бъде сменен особеният търговски управител на “Лукойл” в България Румен Спецов, каза зам.-председателят на парламентарната група на “Прогресивна България” Слави Василев.

“Трябва да дойде професионалист на неговото място, който разбира и от ценообразуване на горивата, и от мениджмънт на това огромно по своите мащаби предприятие, за да може управлението на ресурсите в България, касаещи горивата, да бъде адекватно, така че този особен търговски управител да постигне две неща. Те са ценообразуването да бъде в интерес на хората и да покажем на собствениците на актива - руснаците, че ние ще се грижим за този актив като добър стопанин”, обясни той.

“Аз ви уверявам, че ще направим всичко възможно, за да избегнем арбитража. Аз като зам.-председател на парламентарната група, която ще управлява, държа всеки един човек да бъде спокоен за неговата собственост. “Лукойл” е стратегическо за националната сигурност предприятие и трябва да се подходи сериозно към него”, подчерта Василев.

Пред “Труд news” Слави Василев коментира, че е направил изявлението в качеството си на зам.-председател на ПГ на “Прогресивна България”, но смяната на особения търговски управител на “Лукойл” е в правомощията на министър-председателя. Депутатът заяви още, че в рамките на парламентарната група ще положат необходимите усилия ценообразуването на горивата да бъде в интерес на крайния потребител.

“Уверявам ви, че кабинета като го видите, ще разберете защо ПБ е тази партия, която е спечелила с толкова много”, заяви още Слави Василев. Той е убеден, че съставът на кабинета е готов. Според народния представител е много важно ПБ да излъчи експертиза и да е наясно какво се случва в държавата, за да предложи решения.

“Един парламент трябва да кове закони. В нашия случай и да променя закони. Мандатът на ПБ като мнозинство е да чисти много от грешките, които е имало, но и да създава нови закони в интерес на обществото”, подчерта Василев. Депутатът добави, че партията има комфорта на пълното мнозинство. “Имаме възможност да носим отговорността. Трябва да посрещнеш отговорността с реални действия”, каза още зам.-председателят на ПГ на ПБ.

Василев отбеляза, че бюджетът ще бъде една от първите цели на ПБ. “По модела на президента Радев като политики, и аз като народен представител, изобщо не бягаме от това, което е трудно. По отношение на бюджета, ще има трудни решения. Ние няма да вдигаме данъците”, заяви Слави Василев. Той е категоричен, че бизнесът създава добавена стойност и трябва да усети подкрепа. “Много внимателно чуваме това, което българските предприемачи искат да кажат”, каза още депутатът.

Василев увери, че няма да излизат от рамките на бюджетния дефицит и добави, че трябва да се вземат много болезнени решения. “Аз съм уверен в Радев, че ние ще вземем тези решения”, заяви той. По думите му бюджетът е оглозган и седи въпросът пред Министерство на финансите как ще се платят заплатите през юни. “Имаме волята и експертизата да излезем от тази дупка”, подчерта Слави Василев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Каунь Оригинълдъ

    23 4 Отговор
    Асенката ще се разсъхне.

    10:37 07.05.2026

  • 2 Ася Василева

    24 2 Отговор
    Кой позволи това безобразие?

    Коментиран от #16, #17

    10:38 07.05.2026

  • 3 Ами

    26 2 Отговор
    сега, като му вземат на Спецов заплатата от 70 хиляди евро, ще започне да гладува човека...

    10:39 07.05.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    9 17 Отговор
    Малкият хладилник ще връща Лукойл на путен.
    Така каза баща му, Големият хладилник.

    Коментиран от #15

    10:40 07.05.2026

  • 5 Пранилно

    19 3 Отговор
    Много правилно, тая космическа заплата трябва да я взима наш човек. Така кокорчо плаща на любимия с държавна пара. Не може така.

    10:40 07.05.2026

  • 6 честен ционист

    10 6 Отговор
    Ще пратят на негово място друг бодибилдър от Гоце Делчев.

    10:41 07.05.2026

  • 7 Неподписан

    9 3 Отговор
    Мен що не назначат, руснаците ги харесвам и за руски зет ставам веднага ама...

    10:41 07.05.2026

  • 8 ФАКТ

    22 3 Отговор
    ЕСТЕСТВЕНО, ЧЕ РУМЕН СПЕЦОВ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СМЕНЕН ОТ ЛУКОЙЛ! ТОЙ ХАЛ ХАБЕР НЯМА ОТ ГОРИВА. МОЖЕ ДА Е НАЙ-ДОБРИЯ ИКОНОМИСТ, НО С ГОРИВА НЯМА НИЩО ОБЩО, ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ Е ЧОВЕК НА ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ, А ТОВА ХИЧ НЕ Е МАЛКО. ГЕНЕРАЛ РАДЕВ, НЕ ТРЯБВА ДА ОТГЛЕЖДА ЗМИИ В ПАЗВАТА СИ, КОИТО ДА ГО ЛИКВИДИРАТ С ОТРОВАТА СИ!

    10:42 07.05.2026

  • 9 Всъщност

    9 8 Отговор
    До тук добре . Ще гледаме на практика дали от Турция и Краварско няма да притиснат пилота да им го продаде .

    10:42 07.05.2026

  • 10 Ами добре

    10 11 Отговор
    Демек,ще си назначим наш послушник.

    10:42 07.05.2026

  • 11 Голия

    7 13 Отговор
    започват с комунистическите си врътки , приятелите на путин си свалиха гащите.
    Сега ще започнат да застават зад народа ...как не искат шенген ...и тн....до като не ги изгоним с бял явтобус и камъни

    10:43 07.05.2026

  • 12 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 12 Отговор
    Крадев ще пълни гушата....

    Коментиран от #27

    10:44 07.05.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    7 2 Отговор
    “Уверявам ви, че кабинета като го видите, ще разберете защо ПБ е тази партия, която е спечелила с толкова много”, заяви още Слави Василев. Той е убеден, че съставът на кабинета е готов.

    Това са 2 изречения, които си противоречат едно на друго!
    Ако "той е убеден че" - това означава, че той не знае дали Е или НЕ Е!
    Ако той не знае - как ни "уверява", че ще разберем?

    Пожелавам му успех на Радев, щото в крайна сметка сме в една лодка... обаче комуникацията им с електората е меко казано малоумна! Което повдига силни въпроси КВО АДЖЕБА ПРАИМ!

    Да не говорим, че дължи обяснения на избирателите си - аджеба ще завива ли от "европейското бъдеще", защото мнозина гласуваха за него заради някакви, макар и умерени анти-европейски призиви. А мнозина гласуваха за него почти по същата причина, заради приказките му за еврото. ТАКА ЧЕ КВО ПРАИМ ДРУГАРЮ с тия хора - излез и кажи - излъга ли ги!

    10:45 07.05.2026

  • 14 Ще го сменят, ама на

    3 12 Отговор
    Кукув ден!
    Колкото ще проверяват и финансовото състояние на олигарсите.
    Нали са там джиджи- биджи с Асена Василева, бе.
    Че то ППДП го издигнаха, сега ще го свалят. Няма как да стане,
    И НСО ще си остане. Нали някой трябва да вози жената на генерала да си купува парцалки!

    10:45 07.05.2026

  • 15 Споко , уе !

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Знаем , че твоят Ердган е зяпнал да лапа , ама преди него знаеш ли колко англосаксонци и евреи има на опашката за кандидат-крадци на Лукойл ?!

    10:45 07.05.2026

  • 16 КАЗВАМ

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ася Василева":

    БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ НАЗНАЧИХА СПЕЦОВ В ЛУКОЙЛ С НАМЕРЕНИЕ ДА ГО "ЛИКВИДИРАТ" ЗА ДА СИ ГО ПОДАРИ ПЕЕВСКИ БЕЗ ПАРИ. МИНА МУ КОТКА ПЪТ С ДЕКЕМВРИЙСКИТЕ СЪБИТИЯ /ПРОТЕСТИТЕ/ И ДОБРЕ, ЧЕ ТАКА СТАНА ЗАЩОТО ЩЯХМЕ ДА ПЛАЩАМЕ МИЛИАРДИ НА РУСИЯ ЗА ТОВА, ЗАЩОТО РУСНАЦИТЕ ВИНАГИ СЕ ВРЪЩАТ ЗА СВОЕТО.

    10:47 07.05.2026

  • 17 Доста налудничава идея

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ася Василева":

    да сложиш особен управител на частна компания от такъв мащаб. И сега защо се чудят, че ги съдят? Това е същото, където държавата кара дребните търговци да водят счетоводство и да имат касови апарати, само че в много по-голям мащаб. Разликата е, че дребния търговец трябва да се примири с това да отчита поне част от продажбите през касовия апарат и да плаща на някой счетоводител, като външен изпълнител за да не му пречи на алъш-вериша да му заведе някакво формално счетоводство, но на него тези неща счетоводство и касов апарат не само, че са му излишни, но и сериозно му пречат , само че той не може да съди държавта, а само да вдига скандали на външния изпълнител счетоводител, че бадева му плаща и сметките не излизат, както на него му се иска, докато компания, като "Лукойл" ще си заведе арбитража и вероятно ще си го спечели подобно на "Росатом" по делото за реакторите на АЕЦ "Белене" , на което искаше Министър Дянков да ги пляска, но в крайна сметка му надуха бузите яко.

    10:49 07.05.2026

  • 18 Гориил

    4 4 Отговор
    Ако смяната на търговския мениджър означава конфискация на руски петрол, успехът не е гарантиран. Европа не може и не знае как да управлява откраднатите руски активи по друг начин.

    10:50 07.05.2026

  • 19 Дик диверсанта

    3 5 Отговор
    Партия велика води към по- беден строй.Който е забравил или не знае за злините на комунизма да се стяга, в кръста, над кръста и най вече в джоба.

    10:50 07.05.2026

  • 20 Тити на Кака

    10 0 Отговор
    Провериха ли дали експерт-Спецов междувременно не е прехвърлил Лукойл на някой безработен български бразилец?

    10:53 07.05.2026

  • 21 По Б.Г.

    8 1 Отговор
    Докато не съсипем това което работи,няма да мирясаме.

    10:53 07.05.2026

  • 22 Гост

    2 4 Отговор
    Ще инсталират друг спецов. Няма страшно!

    Коментиран от #31

    10:54 07.05.2026

  • 23 Икономист

    6 1 Отговор
    Тоя какъв е бок..лук, поредната герберска калинка минал първо през НАП да "оправи" приходите на страната, нищо че той самия не си плаща ДДС - то на неговата фирма

    Коментиран от #30

    11:02 07.05.2026

  • 24 Гориил

    6 0 Отговор
    Китай забранява прилагането на американските санкции. Това ще застраши срещата на върха между Си Дзинпин и Тръмп.Не бързайте да ядосвате Москва и Пекин.

    11:02 07.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Браво, боташи, или може би

    4 3 Отговор
    Продължаваме Подмяната номер 2. Чудсно стартирате. Първо осава охраната на Шиши и Буци, после няма комисии за разследване на злоупотреби от добрите олигарси Шиши и Прокопи, сега да сменим техния човек с наш човек вместо да се закрие тая незаконна длъжност!

    Евала, боташи, пардон, крадеви боГаташи!

    11:03 07.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Без заплащане Румен Спецове ще спре да обича Асен Василев.

    11:08 07.05.2026

  • 29 Нападжия

    3 0 Отговор
    Румене кога ще си изплатиш задълженията към държавата ? Аман от мошенници!

    11:08 07.05.2026

  • 30 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Икономист":

    Имаш памет на 100% тъППопитек, финансовият мошеник Спецов бе назначен за ИДНАП и вкаран във висшите етажи на управлението от финансовия мошеник Асена Василево.
    Демонстрираш характерните за породата си отклонения, човече.

    11:11 07.05.2026

  • 31 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    Така е, ще инсталират друг,но той няма да обръща внимание на Асен Василев и последния много ще страда .Това е безобразие.

    11:12 07.05.2026

  • 32 Гориил

    1 0 Отговор
    Ерата на свободата в пиратските страни е приключила.Всяка необмислена стъпка и груба дума ще се превърне в операция „Възмездие“.Москва скоро ще забрани санкциите ви срещу Русия.

    11:15 07.05.2026

