Тежка катастрофа край Карнобат

Тежка катастрофа с ранени младежи е станала тази нощ край Карнобат. Инцидентът е възникнал малко след 01:00 часа на югозападния обход на автомагистрала "Тракия".
19-годишен шофьор от Карнобат изгубил контрол над автомобила си и се блъснал в мантинелата. След удара колата се преобръща в крайпътната канавка, а металната ограда навлиза в купето.
Най-тежко е пострадал 16-годишен младеж от село Детелина, който е изхвърлен от автомобила. Той е настанен в реанимацията на УМБАЛ – Бургас с политравми и опасност за живота. Друг 21-годишен пътник е с фрактура на крака.
Пробата за наркотици на водача е отчела употреба на амфетамин. Той е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Територията БГ
10:33 08.05.2026
2 лекар
Коментиран от #4, #6
10:35 08.05.2026
3 Баце
10:35 08.05.2026
4 учител
До коментар #2 от "лекар":в моя клас даже редят линиите на чиновете и шмъркат в час ама не мога да ги изгоня щото парите следват ученика.. това е немската гимназия в софия
10:37 08.05.2026
5 Айтозлия
10:37 08.05.2026
6 Един шофьор
До коментар #2 от "лекар":А дали апарата е верен?
10:38 08.05.2026
7 Гост
10:39 08.05.2026
8 Да, да
10:39 08.05.2026
9 Селски бек
10:43 08.05.2026
10 Филко
11:11 08.05.2026
11 Внезапно изскочила мантинела
11:42 08.05.2026