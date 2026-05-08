Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Тежка катастрофа край Карнобат
  Тема: Войната на пътя

Тежка катастрофа край Карнобат

8 Май, 2026 10:24 1 159 11

  • катастрофа-
  • карнобат-
  • пострадал-
  • младеж

Най-тежко е пострадал 16-годишен младеж от село Детелина, който е изхвърлен от автомобила

Тежка катастрофа край Карнобат - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа с ранени младежи е станала тази нощ край Карнобат. Инцидентът е възникнал малко след 01:00 часа на югозападния обход на автомагистрала "Тракия".

19-годишен шофьор от Карнобат изгубил контрол над автомобила си и се блъснал в мантинелата. След удара колата се преобръща в крайпътната канавка, а металната ограда навлиза в купето.

Най-тежко е пострадал 16-годишен младеж от село Детелина, който е изхвърлен от автомобила. Той е настанен в реанимацията на УМБАЛ – Бургас с политравми и опасност за живота. Друг 21-годишен пътник е с фрактура на крака.

Пробата за наркотици на водача е отчела употреба на амфетамин. Той е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Територията БГ

    8 0 Отговор
    Изтрепахте се ей….

    10:33 08.05.2026

  • 2 лекар

    11 1 Отговор
    провинцията е пълна с наркомани някои градчета до 99% от младежите друсат редовно

    Коментиран от #4, #6

    10:35 08.05.2026

  • 3 Баце

    8 0 Отговор
    Циганска му работа

    10:35 08.05.2026

  • 4 учител

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "лекар":

    в моя клас даже редят линиите на чиновете и шмъркат в час ама не мога да ги изгоня щото парите следват ученика.. това е немската гимназия в софия

    10:37 08.05.2026

  • 5 Айтозлия

    8 1 Отговор
    Надъхани пишлемета друсалки се размазват ежедневно в селата

    10:37 08.05.2026

  • 6 Един шофьор

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "лекар":

    А дали апарата е верен?

    10:38 08.05.2026

  • 7 Гост

    5 0 Отговор
    АНФЕТАМИНЪТ ДАВА КРИЛААА! За жалост последствията от "крилата" винаги са трагични!

    10:39 08.05.2026

  • 8 Да, да

    5 0 Отговор
    Дарвинизъм, сър!

    10:39 08.05.2026

  • 9 Селски бек

    5 0 Отговор
    Смлян Голф комби отпред вляво, селските са дрифтели по пътя през мантинелата и в канавката. Дано се оправят и ценят живота напред по пътя си.

    10:43 08.05.2026

  • 10 Филко

    2 1 Отговор
    Безразсъдство,замесена с голяма доза селска простотия и наркотици.В случаи като този да се отнема книжката до живот.В глухата провинция между селата си ходят на гости,пият и карат,правят кушии.То не можем на всеки междуселски път да има полицай.Затова да се трепят,а който оживее книжката отнета да живот и да плаща лечението на пострадалите в болницата,а не ние.Ама нямал средства?Съдия-изпълнител му продава ниви,ливади,инвентар,покъщина.

    11:11 08.05.2026

  • 11 Внезапно изскочила мантинела

    1 0 Отговор
    Издаването на свидетелства за правоуправление и регистрацията на автомобили на малограмотни римляни и диви аграри се извършва в КАТ, срещу съответното заплащане.

    11:42 08.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове