Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян за ремонт. В реактора зареждат касети RWFA, произведени от Уестингхаус

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво на 9 май 2026 г. За да бъде осигурена безопасната и надеждна работа на ядрената мощност през следващата горивна кампания на реактора, до средата на месец юни предстои да бъдат извършени необходимите дейности по ремонт и превантивно техническо обслужване на оборудването, съобщи бТВ.

В реактора за трети път ще бъдат заредени касети тип RWFA, произведени от Уестингхаус, с което продължава започналия през пролетта на 2024 г. поетапен преход към ново ядрено гориво.

Надеждната работа на пети блок и извършваните анализи потвърждават успешното изпълнение на програмата на АЕЦ „Козлодуй” за диверсификация в ядрено-горивния цикъл.

България е първата страна в Европейския съюз, която на практика успешно реализира диверсификация на ядреното гориво за реактор тип ВВЕР-1000. Това бе отчетено като област за добро изпълнение в заключенията на доклада от Десетия преглед на националните доклади на страните по Конвенцията за ядрена безопасност, проведен през април 2026 г. във Виена.