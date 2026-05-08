Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян за ремонт. В реактора зареждат касети RWFA, произведени от Уестингхаус

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво на 9 май 2026 г. За да бъде осигурена безопасната и надеждна работа на ядрената мощност през следващата горивна кампания на реактора, до средата на месец юни предстои да бъдат извършени необходимите дейности по ремонт и превантивно техническо обслужване на оборудването, съобщи бТВ.
В реактора за трети път ще бъдат заредени касети тип RWFA, произведени от Уестингхаус, с което продължава започналия през пролетта на 2024 г. поетапен преход към ново ядрено гориво.
Надеждната работа на пети блок и извършваните анализи потвърждават успешното изпълнение на програмата на АЕЦ „Козлодуй” за диверсификация в ядрено-горивния цикъл.
България е първата страна в Европейския съюз, която на практика успешно реализира диверсификация на ядреното гориво за реактор тип ВВЕР-1000. Това бе отчетено като област за добро изпълнение в заключенията на доклада от Десетия преглед на националните доклади на страните по Конвенцията за ядрена безопасност, проведен през април 2026 г. във Виена.
До коментар #2 от "Не съм от Козлодуй":руско гориво- руски Чернобил!
Коментиран от #12
6 ии тpoл
До коментар #3 от "Супер американско гориво!":Ало тpoл-колегията, вие правите ли разлика между ВВЕР (Козлодуйските) и реактор на бързи неутрони (Чернобил, Черна вода)?
Чехите като по-будали отказаха на фалиралата три пъти уестингхауз да им прави "горивото" за техните АЕЦ-и, имаше деформации и други повреди по касетите. Изобщо докога ще си рискуваме живота и здравето заради политидиоти и такива като вас?
11:24 08.05.2026
12 Много
До коментар #4 от "руски Чернобил":Си праззз, батинка! Чернобил гръмна защото укромсймунски инджинери правиха експеримент колко могат да натоварят реактора!!! С нашият шести блок дефектира през месец с горивото на Уестингхаус, но за паветните дебили обяснението е уплътнения!!!
11:38 08.05.2026
14 ГОЛЕМ СМЕХ
Пети блок:
Преминава постепенно към гориво на Уестингхаус (Westinghouse)Предстоящото зареждане на 9 май 2026 г. е третото поред с касети от САЩ.
Шести блок:Започва преход към американско гориво от 2027 г..Планирано е разполагането на шест тестови касети за изпитвания.💡
Ключов момент: Процесът е част от стратегията за диверсификация и прекратяване на зависимостта от руски ядрени доставки.
Коментиран от #21
11:43 08.05.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
След като и бихме газов и петролен такъв.
11:50 08.05.2026
До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Напишете от кога е запускът , за да преценя колко време имам за евакуация. С тази информация ще помогнете на много хора, своевременно да вземат мерки
11:53 08.05.2026
