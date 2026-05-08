Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян за ремонт. В реактора зареждат касети RWFA, произведени от Уестингхаус

8 Май, 2026 11:11 691 26

  • аец козлдуй-
  • пети блок-
  • пети блок на аец „козлодуй“-
  • американско гориво-
  • уестингхаус

България е първата страна в Европейския съюз, която на практика успешно реализира диверсификация на ядреното гориво за реактор тип ВВЕР-1000

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво на 9 май 2026 г. За да бъде осигурена безопасната и надеждна работа на ядрената мощност през следващата горивна кампания на реактора, до средата на месец юни предстои да бъдат извършени необходимите дейности по ремонт и превантивно техническо обслужване на оборудването, съобщи бТВ.

В реактора за трети път ще бъдат заредени касети тип RWFA, произведени от Уестингхаус, с което продължава започналия през пролетта на 2024 г. поетапен преход към ново ядрено гориво.

Надеждната работа на пети блок и извършваните анализи потвърждават успешното изпълнение на програмата на АЕЦ „Козлодуй” за диверсификация в ядрено-горивния цикъл.

България е първата страна в Европейския съюз, която на практика успешно реализира диверсификация на ядреното гориво за реактор тип ВВЕР-1000. Това бе отчетено като област за добро изпълнение в заключенията на доклада от Десетия преглед на националните доклади на страните по Конвенцията за ядрена безопасност, проведен през април 2026 г. във Виена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    25 2 Отговор
    Един от редките моменти балкано-ориенталските добичета да си получат заслуженото...

    11:13 08.05.2026

  • 2 Не съм от Козлодуй

    22 3 Отговор
    и се радвам, че няма да съм там когато горивото на Уестингхаус предизвика нов Чернобил

    Коментиран от #4

    11:15 08.05.2026

  • 3 Супер американско гориво!

    5 25 Отговор
    Руското гориво направи аварията в Чернобил!!!!

    Коментиран от #6, #19

    11:17 08.05.2026

  • 4 руски Чернобил

    5 16 Отговор

    До коментар #2 от "Не съм от Козлодуй":

    руско гориво- руски Чернобил!

    Коментиран от #12

    11:18 08.05.2026

  • 5 Северозападняк

    17 3 Отговор
    Пичове, купихте ли си йод? Тук в аптеките около Бяла Слатина и Кнежа всичко е изкупено. Един колега каза, че и във Враца бил на изчерпване.

    11:20 08.05.2026

  • 6 ии тpoл

    22 2 Отговор

    До коментар #3 от "Супер американско гориво!":

    Ало тpoл-колегията, вие правите ли разлика между ВВЕР (Козлодуйските) и реактор на бързи неутрони (Чернобил, Черна вода)?
    Чехите като по-будали отказаха на фалиралата три пъти уестингхауз да им прави "горивото" за техните АЕЦ-и, имаше деформации и други повреди по касетите. Изобщо докога ще си рискуваме живота и здравето заради политидиоти и такива като вас?

    11:24 08.05.2026

  • 7 Филмът се казва

    13 3 Отговор
    Самоубийство в разгара на чума или как слугинажът е по опасен от болестите!

    11:25 08.05.2026

  • 8 Имат ни за опитни мишки

    14 2 Отговор
    Руснаци и украинци имат къде да бегат, ако стане нещо!
    Ние къде ще бегаме?

    11:28 08.05.2026

  • 9 Козлодуйски бряг, бум

    19 2 Отговор
    Пети и шести блок, могат официално да ги кръстят "Хирошима и Нагасаки".

    11:31 08.05.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 11 Отговор
    Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" вече повече от година работи с американско гориво, а от следващата година този метод ще се прилага и в шестия реактор според договора с "Уестингхаус".

    11:35 08.05.2026

  • 11 Много

    3 4 Отговор
    скоро тоя с Гумената глава ще прави тръби на батко Владко.

    11:37 08.05.2026

  • 12 Много

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "руски Чернобил":

    Си праззз, батинка! Чернобил гръмна защото укромсймунски инджинери правиха експеримент колко могат да натоварят реактора!!! С нашият шести блок дефектира през месец с горивото на Уестингхаус, но за паветните дебили обяснението е уплътнения!!!

    11:38 08.05.2026

  • 13 азз

    7 3 Отговор
    Докато не гръмнат реакторите....в цяла Европа никой не посмя да ползва услугите на краварите,наште наведени Оправляващи......

    11:43 08.05.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 6 Отговор
    Статус на блоковете

    Пети блок:
    Преминава постепенно към гориво на Уестингхаус (Westinghouse)Предстоящото зареждане на 9 май 2026 г. е третото поред с касети от САЩ.

    Шести блок:Започва преход към американско гориво от 2027 г..Планирано е разполагането на шест тестови касети за изпитвания.💡

    Ключов момент: Процесът е част от стратегията за диверсификация и прекратяване на зависимостта от руски ядрени доставки.

    Коментиран от #21

    11:43 08.05.2026

  • 15 А бре бастуни сбъркали сте къщата

    3 5 Отговор
    Не от западната, от източната къща си вземете горивото, че тези реактори те са ги правили, нищо че и викат "Росатом" .

    11:43 08.05.2026

  • 16 Велев

    6 2 Отговор
    Боклуците и подметки в устрема да прислугват на господарите си рискуват територията и живота на да рода ни!

    11:44 08.05.2026

  • 17 ДжО1984

    6 1 Отговор
    Диверсификация? Тогава, кога отново ще зареждат с руско (френско или китайско), защото ако се сменя едни доставчик за сметка само на друг, това НЕ Е диверсификация!

    11:49 08.05.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор
    Бием и атомен шит на Русия.
    След като и бихме газов и петролен такъв.

    11:50 08.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Българин

    4 1 Отговор
    Да се надяваме, че горивото на провалена компания като на уестингХАОСА, което е винаги дефектно АЕЦ-а ще претърпи лека авария, а не да се взриви пети блок (умишлено по западному, както беше направено с Чернобил), и предизвика обезлюдяването на България, превръщайки българите в принудителни роби на Запада.

    11:53 08.05.2026

  • 21 Яяяяяя

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Напишете от кога е запускът , за да преценя колко време имам за евакуация. С тази информация ще помогнете на много хора, своевременно да вземат мерки

    11:53 08.05.2026

  • 22 Няма

    1 2 Отговор
    Евро за Рушнята повече

    11:57 08.05.2026

  • 23 Гост

    1 0 Отговор
    40 % от обогатения уран в САЩ е руски. Така че на печелившите - честито! ТУРСКОТО КАФЕ Е ВИЕТНАМСКО!

    11:58 08.05.2026

  • 24 експеримента продължава

    1 0 Отговор
    Частите на ковашки и касетите на уестин хаус ще ни донесат много топлина и дълготраен вкус на консерви...Прекрасна схема за максимално затриване на атомната ни енергетика от българските политици.

    12:03 08.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 това е истината

    1 0 Отговор
    Ето как гербери и пъпъделейска сволачЧЧЧччччЧ затриха АЕЦа.

    12:05 08.05.2026

