Ежедневно се извършват обходи и проверки в района на огромното свлачище край Смолян

8 Май, 2026 17:13 697 10

Обезпокоителни са прогнозите за очаквани нови дъждове в следващите десетина дни, допълни областният управител

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ежедневно се извършват обходи и проверки в района на свлачището на пътя Смолян-Пампорово.

Това каза областният управител на Смолян Зарко Маринов. Той коментира, че при днешния оглед не са установени данни за раздвижване на блоковете, а впечатлението е, че теренът е в застой, нови пропадания няма. Обезпокоителни са прогнозите за очаквани нови дъждове в следващите десетина дни, допълни областният управител.

При обиколка по трасето на черния път, който се обсъжда да бъде превърнат в обходен маршрут, екипът на Областната администрация се е разминал с три бетоновоза, обясни Маринов. Според него движението на тежка техника опровергава в известна степен опасенията, че изграждането на пътя може да застраши намиращия се в района водопровод от етернитови тръби на ВиК.

Извършени са проверки на всички водоеми около зоната на свлачището, съвместно с ВиК-Смолян, заяви Зарко Маринов. По думите му не са открити проблеми около водоемите и засега е отхвърлена хипотезата за възможно просмукване на вода от тях като причина за раздвижването на пластовете.

"Извършено е заснемане на пътя над свлачището, който се обсъжда като вариант за обходен маршрут", заяви заместник-кметът на Смолян Мариана Цекова. След заснемането, което е възложено от община Смолян, ще се премине към уточняване собствеността на имотите и земите, през които мина трасето.

"От Община Смолян се извършва оглед и на стария път Смолян-Левочево, който също се дискутира като възможност за обходен маршрут", уточни заместник-кметът. Община Смолян организира на 14 май заседание на местния кризисен щаб, на който ще се обсъждат предложения и решения за справяне с проблема със свлачището.

На заседанието са поканени широк кръг експерти от университети, БАН, както и представители на държавни институции.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе деееее.. Ба

    7 0 Отговор
    Без да попръжам

    17:15 08.05.2026

  • 2 Аоо!

    10 0 Отговор
    Какви тарикати работят там!!! Откакто свлачището се свлече, редовно го проверяват...!?

    Коментиран от #6

    17:19 08.05.2026

  • 3 Зевс

    7 0 Отговор
    Извикайте който е строил сградата да го укрепи, очевидно си разбира от работата.

    17:19 08.05.2026

  • 4 оня с коня

    7 1 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    17:20 08.05.2026

  • 5 Виртуални ли са тия обходи

    6 0 Отговор
    както през последните 36 години

    17:21 08.05.2026

  • 6 Това е То

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аоо!":

    Да ,, реализираш " свлачище!

    Коментиран от #7

    17:21 08.05.2026

  • 7 Хахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Това е То":

    Хахаха......
    Точно!

    17:23 08.05.2026

  • 8 Дориана

    4 1 Отговор
    Това е последица и Възмездие за целия регион Смолян- Кърджали. Ударени са от климатичните промени вследствие най- вероятно на корупция и кражби . Сега Пеевски да ги финансира със собствени средства, нали гласуваха за ДПС Ново Начало, сега той трябва да им се реваншира.

    17:29 08.05.2026

  • 9 КондЮ

    1 0 Отговор
    един китаец с една лопата досега щеше да го е оправил...

    18:12 08.05.2026

  • 10 А няма ли

    1 0 Отговор
    да почнете да го разчиствате, или само ще го изследвате😂😂😂

    18:14 08.05.2026

