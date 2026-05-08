Ежедневно се извършват обходи и проверки в района на огромното свлачище край Смолян

Ежедневно се извършват обходи и проверки в района на свлачището на пътя Смолян-Пампорово.

Това каза областният управител на Смолян Зарко Маринов. Той коментира, че при днешния оглед не са установени данни за раздвижване на блоковете, а впечатлението е, че теренът е в застой, нови пропадания няма. Обезпокоителни са прогнозите за очаквани нови дъждове в следващите десетина дни, допълни областният управител.

При обиколка по трасето на черния път, който се обсъжда да бъде превърнат в обходен маршрут, екипът на Областната администрация се е разминал с три бетоновоза, обясни Маринов. Според него движението на тежка техника опровергава в известна степен опасенията, че изграждането на пътя може да застраши намиращия се в района водопровод от етернитови тръби на ВиК.

Извършени са проверки на всички водоеми около зоната на свлачището, съвместно с ВиК-Смолян, заяви Зарко Маринов. По думите му не са открити проблеми около водоемите и засега е отхвърлена хипотезата за възможно просмукване на вода от тях като причина за раздвижването на пластовете.

"Извършено е заснемане на пътя над свлачището, който се обсъжда като вариант за обходен маршрут", заяви заместник-кметът на Смолян Мариана Цекова. След заснемането, което е възложено от община Смолян, ще се премине към уточняване собствеността на имотите и земите, през които мина трасето.

"От Община Смолян се извършва оглед и на стария път Смолян-Левочево, който също се дискутира като възможност за обходен маршрут", уточни заместник-кметът. Община Смолян организира на 14 май заседание на местния кризисен щаб, на който ще се обсъждат предложения и решения за справяне с проблема със свлачището.

На заседанието са поканени широк кръг експерти от университети, БАН, както и представители на държавни институции.