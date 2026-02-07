Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
ИПИ: Към началото на 2026 г. 18 общини остават без аптека на своята територия

ИПИ: Към началото на 2026 г. 18 общини остават без аптека на своята територия

7 Февруари, 2026 14:10 1 009 12

  • институт за пазарна икономика-
  • 2026 г.-
  • общини-
  • аптека-
  • територия

Най-добре осигурено с аптеки е населението на общините Несебър, Приморско и Чепеларе

ИПИ: Към началото на 2026 г. 18 общини остават без аптека на своята територия - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Към началото на 2026 г. 18 общини остават без аптека на своята територия. В 5 общини, в които през миналата година не е имало аптека, е открита поне една нова аптека по данни на регистъра на аптеките на Изпълнителна агенция на лекарствата (ИАЛ). Общият брой на работещите аптеки в страната достига 3274. Анализът правят икономистите от ИПИ, цитирани от ФОКУС.

Разположението на аптеките е концентрирано в големите населени места – в Столична община те са 711, в Пловдив -225, във Варна – 190, като в Пловдив и Варна броят им се увеличава.

Без нито една аптека са следните общини: Алфатар, Антоново, Бойница, Брусарци, Георги Дамяново, Грамада, Димово, Ковачевци, Крушари, Макреш, Невестино, Ново село, Ситово, Сухиндол, Трекляно, Чавдар, Чупрене и Якимово. С по една аптека на своята територия са 49 общини.

По една нова аптека е открита в следните общини (които до преди година не са имали работеща аптека): Кайнарджа, Маджарово, Лъки, Николаево и Опан. Всички тези аптеки са се възползвали от финансиране от НЗОК по специален механизъм за подкрепа на аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК в населени места в труднодостъпни и/или отдалечени райони или са единствен изпълнител на съответната дейност в общината, както и с денонощен режим на работа.

По отношение на обслужваното от една аптека население най-голям брой се обслужва от единствената аптека в община Тунджа (над 20,4 хил. души), следвана от аптеката в община Добричка (над 17,1 хил. души). И двете общини са с много характерна географска структура на пръстен около отделен в самостоятелна община областен град и включват множество малки населени места, така че населението в тях вероятно се обслужва от аптеки в големия град.

Най-добре осигурено с аптеки е населението на общините Несебър, Приморско и Чепеларе. Като цяло в туристическите общини има повече аптеки, което е резултат от сезонното нарастване на населението и съответно – неколкократно по-високото търсене.

В заключение анализаторите отбелязват, че намаляването на броя на общини без аптека е добър знак, но това не гарантира непременно добър достъп до лекарства. По изчисления на ИПИ 1,9 млн. души живеят в населено място без нито една аптека. На много хора им се налага да пътуват или да организират получаването на лекарства чрез роднини, съседи или познати. Именно заради това ИПИ стартира кампанията "Занеси здраве“. От Института предлагат работещи решения:

– Онлайн доставки на лекарства с рецепта – за хора, които не могат да пътуват;

– Мобилни аптеки, които обикалят отдалечени райони;

– Филиали на аптеки с помощник-фармацевти, които могат да обслужват малки населени места.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганчо

    4 6 Отговор
    дреме ми важното е да има за мерцедеси и екскурзии в дубай!

    Коментиран от #5

    14:15 07.02.2026

  • 2 Звездоброец

    10 0 Отговор
    Ама това по европейска програма ли е ?

    14:15 07.02.2026

  • 3 Гост

    10 1 Отговор
    Гарантирано от 🎃🐷👨🏻‍🦲

    14:16 07.02.2026

  • 4 ИМПЕРИАЛИСТ

    6 1 Отговор
    Резултатът ще бъде неочакван!!

    14:18 07.02.2026

  • 5 буля йотовица

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганчо":

    и за консултации и други воаяжи.

    14:19 07.02.2026

  • 6 кой не скача е......

    10 2 Отговор
    За какво са ви аптеки, бе???? Нали има банани! Яжте банани, "демократи"!

    14:23 07.02.2026

  • 7 Много ясно продаваш си гласа на избори

    9 2 Отговор
    Закриват ти и аптеката и болницата и те изгонват и слагат фотоволтаици на твое място..

    14:26 07.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гошо

    0 6 Отговор
    Добре де какъв е проблема лекарите да поддържат аптека в кабинета си ?

    Коментиран от #10

    14:31 07.02.2026

  • 10 Баба Гошка

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Гошо":

    Докторите Не искат аптека в кабинета, за да не се вижда очевАддното, че голяма част от тях са нищо повече от търговски агенти на биггФарма. И изобщо не ги интересува да лекуват. Само ги интересува комисионната от продадените лекарства за замаскиране на симптомите. Медикаментите не лекуват. Облекчават един симптом, предизвикват 10 други здравословни проблема

    15:06 07.02.2026

  • 11 Смърфиета

    3 3 Отговор
    ИПИ са хомосексуалисти, мошеници и безполезници.

    15:10 07.02.2026

  • 12 Закривай

    7 0 Отговор
    И без това цените на илачите станаха двойни в левро. Хапчетата вече са луксозна стока само за богаташите.

    15:26 07.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол