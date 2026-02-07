ИПИ: Към началото на 2026 г. 18 общини остават без аптека на своята територия

Към началото на 2026 г. 18 общини остават без аптека на своята територия. В 5 общини, в които през миналата година не е имало аптека, е открита поне една нова аптека по данни на регистъра на аптеките на Изпълнителна агенция на лекарствата (ИАЛ). Общият брой на работещите аптеки в страната достига 3274. Анализът правят икономистите от ИПИ, цитирани от ФОКУС.

Разположението на аптеките е концентрирано в големите населени места – в Столична община те са 711, в Пловдив -225, във Варна – 190, като в Пловдив и Варна броят им се увеличава.

Без нито една аптека са следните общини: Алфатар, Антоново, Бойница, Брусарци, Георги Дамяново, Грамада, Димово, Ковачевци, Крушари, Макреш, Невестино, Ново село, Ситово, Сухиндол, Трекляно, Чавдар, Чупрене и Якимово. С по една аптека на своята територия са 49 общини.

По една нова аптека е открита в следните общини (които до преди година не са имали работеща аптека): Кайнарджа, Маджарово, Лъки, Николаево и Опан. Всички тези аптеки са се възползвали от финансиране от НЗОК по специален механизъм за подкрепа на аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК в населени места в труднодостъпни и/или отдалечени райони или са единствен изпълнител на съответната дейност в общината, както и с денонощен режим на работа.

По отношение на обслужваното от една аптека население най-голям брой се обслужва от единствената аптека в община Тунджа (над 20,4 хил. души), следвана от аптеката в община Добричка (над 17,1 хил. души). И двете общини са с много характерна географска структура на пръстен около отделен в самостоятелна община областен град и включват множество малки населени места, така че населението в тях вероятно се обслужва от аптеки в големия град.

Най-добре осигурено с аптеки е населението на общините Несебър, Приморско и Чепеларе. Като цяло в туристическите общини има повече аптеки, което е резултат от сезонното нарастване на населението и съответно – неколкократно по-високото търсене.

В заключение анализаторите отбелязват, че намаляването на броя на общини без аптека е добър знак, но това не гарантира непременно добър достъп до лекарства. По изчисления на ИПИ 1,9 млн. души живеят в населено място без нито една аптека. На много хора им се налага да пътуват или да организират получаването на лекарства чрез роднини, съседи или познати. Именно заради това ИПИ стартира кампанията "Занеси здраве“. От Института предлагат работещи решения:

– Онлайн доставки на лекарства с рецепта – за хора, които не могат да пътуват;

– Мобилни аптеки, които обикалят отдалечени райони;

– Филиали на аптеки с помощник-фармацевти, които могат да обслужват малки населени места.