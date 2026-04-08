Кабинетът прие наредба, определяща кои домакинства ще бъдат признати за енергийно бедни и кои за "уязвими клиенти"

8 Април, 2026 11:53

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Служебният кабинет продължава с последователната си политика за подкрепа на уязвимите лица. Преди малко беше приета Наредбата за енергийна бедност. В рамките на тази наредба са определени критериите, по които се определят статута на домакинствата, изпаднали в ситуация на енергийна бедност и на уязвимите лица." Това обяви служебният социален министър Хасан Адемов след заседание на Министерски съвет, цитиран от novini.bg.

"Тази Наредба урежда изграждането и функционирането на информационна система, която да определи статута на енергийно бедните, които имат нужда от подкрепа", поясни той.

"В Дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане се подават заявления, които по автоматичен път, минавайки през публичните регистри на повече от 10 институции, се генерира дигитален продукт, на базата, на който служителите на агенцията информират електроразпределителните дружества и уязвимите групи физически лица и домакинства. Предлагат се мерки, както за директна финансова подкрепа, така и препоръки за участие в мерки и политики за саниране на жилища, за повишаване на енергийната ефективност по различните методи", посочи още министър Адемов.
Критериите за енергийна бедност. "На първо място е подоходният критерий, определящ при него е средномесечният доход на домакинствата. От него като се извадят разходите за енергийно потребление, ако остатъчната сума е по-малка от линията на бедност - се смята, че домакинствата са със статут на енергийна бедност", каза още социалният министър.

Друга група са "уязвими клиенти" - в нея попадат хора с 50% или над 50% увреждания, лицата, които са получавали енергийно подпомагане през предходната година хора, които получават месечни социални помощи и лицата, които имат съответните удостоверения, че при тях не е възможно прекъсването на електрозахранването, защото би застрашило техния живот. Това са уязвимите групи, които имат право на подобна помощ, допълни Хасан Адемов.

Той уточни, че наредбата трябва да влезе в сила в началото на юли, когато се очаква информационната система да бъде напълно изградена и готова да обработва заявленията.

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков отбеляза, че това е тема, която е на масата поне 15 години. По думите му има два начина за получаване на този статут. "Първият е автоматизиран - без подаване на заявление - за хората, които по здравословни причини се нуждаят от непрекъснато електрозахранване. Вторият начин е чрез подаване на заявление", поясни той.

Съветът ми е гражданите внимателно да се запознаят с текстовете в наредбата, за да преценят кой от двата варианта се отнася за тях, добави министър Трайков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Понеже

    2 8 Отговор
    Вие имате най-обективна експертиза

    12:03 08.04.2026

  • 2 В. Село НАШТЕ Черноглави

    20 5 Отговор
    С ГОДИНИ НЕ СА ФАЩАЛИ РАБОТА И ПРАВИЛНО ТЕ ГИ ЗАСИПВАТ СЪС СЯААААКАКВИ ПОМОЩИ КОИТО НАДВИШАВАТ МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА..........ТИЯ КОИТО БАЧКАТ СА ПРЕЦАКАНИ ОТСЯКЪДЕ ХЕМ БАЧКАТ ХЕМ ЗИМАТ ПО МАЛКО ОТ НЕРАБОТЕЩИТЕ

    12:07 08.04.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    13 2 Отговор
    аз официално нямам доходи (поне не в бг)
    за мен някой сетил ли се е ?

    12:07 08.04.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    16 5 Отговор
    Поредна глупости и хвърляне на пари през терасата на калпак!

    Това може да се определи само индивидуално!

    12:12 08.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да,бе

    13 1 Отговор
    Общо взето спонсориране на фалшивите телкове и на неплащащите данъци...Заеми до припадък и гръцки сценарий за нула време...

    12:39 08.04.2026

  • 7 нннн

    13 1 Отговор
    Не се занимавайте с глупости!
    Енергийно бедните употребяват малко ток. Богатоте- много. Просто трябва първите киловати, примерно до 100 лева, да бъдат със символична цена. За следващите цената да се увеличава пропорционално на потреблението.
    Просто и ясно и без харчене на пари за проверки и анализи.

    12:54 08.04.2026

