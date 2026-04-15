Важните новини във ФАКТИ на 15.04.2026 г.

Повишиха служител на КАТ, унищожил 1500 клипа за превишена скорост

Бившият началник на КАТ - София Тенчо Тенев извади на светло брутални корупционни схеми в системата на МВР и хвърли светлина върху истинските причини за транспортния хаос по родните магистрали. В телевизионно интервю експертът по пътна безопасност разкри, че висш служител на реда е унищожил съзнателно огромно количество записи за превишена скорост, а вместо наказание, е получил кариерно развитие.

БНБ: Годишната инфлация в България ще се ускори до 4%

Годишната инфлация в България ще се ускори до 4% в края на 2026 г., а реалният растеж на БВП ще се забави от 3% през 2026 г. до 2.8% през 2028 г.

Задържаха румънец за тежката катастрофа с четирима пострадали на магистрала „Струма“

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил е задържан 25-годишният румънец, обвинен за тежката катастрофа, при която пострадаха две жени и две деца.

Две седмици преди крайния срок: 520 000 лица са подали данъчните си декларации

Две седмици преди изтичането на крайния срок вече 520 000 физически лица са подали годишните си данъчни декларации за доходите през 2025 г., като 450 000 от тях са използвали предварително попълнените формуляри. Това съобщи изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Милена Кръстанова на брифинг в сградата на централното управление на агенцията в София.

България ще участва в осем съвместни европейски проекта в областта на отбраната

България ще получи средства за участие в осем съвместни европейски проекта в областта на отбраната, показват данни, представени днес от Европейската комисия. Общо ЕК ще насочи 1,07 милиарда евро в 57 отбранителни проекта, съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Служебният кабинет: Очакваме прокуратурата да си свърши работата по темата за изборните престъпления

Остават четири дни до изборите, в които всеки опит да бъде подменен вотът на българските граждани трябва да срещне твърд отпор. Това са четири дни, в която държавата трябва да покаже на чия страна е.

Асен Василев: Уж новият месия Радев ни предлага по-постна пица и от тази на ГЕРБ

"Радев е нов и трябва да му дадем шанс" може би е най-интересна лъжа, която се носи в тази кампания. Това каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев по време на предизборна среща в Сливен.

МЗ не позволи болница „Света Анна“ - Варна да рефинансира кредита си и да покрие дълговете

Министерство на здравеопазването не позволи на варненската болница “Света Анна” да кандидатства за нов кредит от осем милиона евро, с който да рефинансира предишни задължения и да се разплати с доставчици.

Бойко Борисов към Радев: Къде е вълната? С всеки ден балонът спада

Започна закриването на предизборната кампания на ГЕРБ-СДС в Самоков.

Делото срещу Петьо Петров-Еврото продължава на 21 май

В Софийския градски съд (СГС) се проведе заседание по делото срещу Петьо Петров – Еврото за документна измама в особено големи размери. Следващото е насочено за 21 май от 10:00 часа.

Вигенин: Необходимо е създаването на нова Европейска агенция за изкуствения интелект

„Изкуственият интелект вече не е само технологичен въпрос, а много важен фактор, който влияе върху демокрацията, публичната администрация и законодателния процес. Затова е нужен засилен парламентарен контрол и изграждане на експертен капацитет в Европейския парламент, включително чрез създаването на специален орган като Обсерватория за изкуствен интелект.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин, който е докладчик за Групата на социалистите и демократите по дигиталния омнибус за изкуствения интелект. Той участва в интерпарламентарната среща на Комисията по конституционни въпроси (AFCO), посветена на институционалните аспекти на изкуствения интелект в контекста на европейската интеграция.

Ивайло Мирчев: Нямаме право да пропиляваме шанса моделът "Пеевски-Борисов" да бъде разрушен ВИДЕО

При сформирането на новия парламент след изборите на първо място трябва да бъде приет бюджетът, което ще е доста трудно. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

До момента изборите струват € 66 млн., над € 1 млн. са иззети при акции на МВР

Четири дни преди изборите равносметката на служебния кабинет е за хванати общо над 1 млн. евро, които е трябвало да отидат за купуване на гласове, припомни бТВ.

Любомир Каримански: Финансовото състояние на страната е в посока на повишен дефицит

Регулаторите, отговорни за Закона за еврото, а и не само, можеха да бъдат проактивни. Имаше много показност. По времето на различен тип обществени поръчки можеше и те да бъдат по-активни в проверките, тъй като веднъж ако се спекулира с обществени поръчки с манипулиране на услуги и цени - можем да го очакваме във всеки един търговски обект.

ЦИК: При показан или заснет вот СИК обявява бюлетината за недействителна

При показан или заснет вот секционната избирателна комисия незабавно обявява бюлетината за недействителна, съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК) във Фейсбук по повод предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април.

Габриел Вълков: Цените на горивата ни карат да се чувстваме като капитани на частен самолет

„Днес минах да заредя автомобила си през столична бензиностанция. Бензин – 1,51 евро, дизел – 1,78 евро. Оказва се, че при средно голям резервоар едно зареждане на колите ни струва към 80 – 100 евро.“

НАП и КЗП отчитат ръст в продажбите на горива въпреки поскъпването

Цените на стоките и услугите - на прицел пред КЗП и НАП. Двете институции направиха съвместен брифинг относно проверки за необосновано увеличение на цените, обобщи "Нова телевизия".

Татяна Дончева: Човекът трябва да е във фокуса на всички политики

"БСП е наясно, че моделът на либералната държава е изчерпан. Това, което ние мислим за правилно, е социалната държава - човекът трябва е във фокуса на политиката, а държавата да има роля в ключови дейности, които засягат самия него.". Това каза водачът на листата на БСП-ОЛ за Пловдив Татяна Дончева в ефира на БНТ.

Военни транспортни самолети ще кацат на летище Варна в следващите дни

До 17 април летище Варна ще приеме няколко предварително планирани кацания на транспортни самолети „С-17 Globemaster“. Полетите са свързани с изпълнението на рутинни процедури по техническо обслужване и презареждане на въздухоплавателните средства.

Полски военни и техника ще преминат през България

Военнослужещи и техника от въоръжените сили на Република Полша ще преминат през територията на България. Това съобщиха от министерството на отбраната.

Ограничиха до 100 км/ч скоростта по част от "Тракия"

Скоростта на движение в участъка от 67-и до 80-и км на автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик е намалена до 100 км/ч. поради неравности, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Прокуратурата: Няма доказателства за извършено престъпление от шофьора, запушил „Витиня“

От Окръжна прокуратура в София съобщиха за NOVA, че шофьорът на товарния автомобил, запушил тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“, не е привлечен като обвиняем нито вчера, нито днес.

Асен Василев: Икономическите програми на ГЕРБ, БСП и Радев ни връщат към „постната пица“

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев разкритикува остро икономическите предложения на основните си политически опоненти, като ги определи като неадекватни на задаващата се криза. Това стана при участието му вчера в предаването „Денят с Веселин Дремджиев“, където той обясни какво е станало ясно от дебата с Мария Цънцарова в „Извън ефир“ по икономическите програми на партиите.