Областният управител на Смолян: Свлачището между Пампорово и Смолян е спокойно, възможен е временен обход

Свлачището, което прекъсна пътя между Пампорово и Смолян, към момента е спокойно и не показва признаци на ново движение. Това заяви пред bTV областният управител на Смолян Зарко Маринов.
По думите му още от първия ден след активирането на свлачището се извършват ежедневни обходи и наблюдение на района.
„В момента няма движение на свлачището“, увери Маринов.
Движението между Смолян и Пампорово се осъществява по тесен горски и селскостопански път с дължина около километър и половина.
Геодезисти, наети от община Смолян, вече извършват заснемане на трасето, за да се прецени дали то може да бъде използвано като официален обходен маршрут.
„Въпросът е дали този път ще може да поеме интензивния трафик“, коментира областният управител.
Според Маринов се обсъжда и вариант за временен обход непосредствено над засегнатия участък.
Той обясни, че е разговарял както с проектанта на укрепено свлачище в съседство, така и със строителя, работил по него преди години.
„Те смятат, че е възможно над самото свлачище да бъде направен обходен път“, каза той.
По думите му, ако Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие одобрят подобен вариант, временният обход може да бъде изграден до края на лятото.
След появата на информации, че възстановяването на пътя може да отнеме до 5 години, Маринов коментира, че според него срокът може да бъде значително по-кратък.
„Ако Министерството на регионалното развитие и АПИ започнат да действат веднага, в рамките на една година свлачището може да бъде укрепено и пътят възстановен“, заяви той.
Според първоначалните оценки най-вероятната причина за активирането на свлачището е преовлажняване на почвата след обилните валежи и снеготопенето през зимата и пролетта.
Проверени са и водоемите над свлачището, за които в имало съмнения, че може да са допринесли за проблема.
„Проверките показват, че язовирът и водоемът над свлачището са в добро състояние“, обясни Маринов.
Въпреки това през следващия месец ще бъде извършена нова инспекция от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Областният управител подчерта, че курортът Пампорово остава достъпен за туристи и не е изолиран заради свлачището.
„Проблемът е само във връзката между Смолян и Пампорово. До курорта има нормален достъп по останалите маршрути“, уточни той.
В момента се използват обходни маршрути през Рожен и Стойките.
Преди да започне укрепването, ще трябва да бъде извършено цялостно геоложко обследване на района.
„Трябва да знаем какво точно укрепваме“, каза още Зарко Маринов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:37 11.05.2026
2 Кочо
10:38 11.05.2026
3 1488
а дупките по пьтищата?
10:43 11.05.2026
4 Грешиш.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Само дружеството "Пампорово"-АД е на Цветелина Бориславова. То управлява по-голямата част от курорта и ски пистите.
10:47 11.05.2026
7 Да де, прав си, ноо...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":не е ли цялата територия тяхна собственост, апропо свлачището и с площ 110.000 км2, според мен
10:55 11.05.2026