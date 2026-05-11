  Тема: Войната на пътя

Областният управител на Смолян: Свлачището между Пампорово и Смолян е спокойно, възможен е временен обход

11 Май, 2026 10:34 360 7

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Свлачището, което прекъсна пътя между Пампорово и Смолян, към момента е спокойно и не показва признаци на ново движение. Това заяви пред bTV областният управител на Смолян Зарко Маринов.

По думите му още от първия ден след активирането на свлачището се извършват ежедневни обходи и наблюдение на района.

„В момента няма движение на свлачището“, увери Маринов.

Движението между Смолян и Пампорово се осъществява по тесен горски и селскостопански път с дължина около километър и половина.

Геодезисти, наети от община Смолян, вече извършват заснемане на трасето, за да се прецени дали то може да бъде използвано като официален обходен маршрут.

„Въпросът е дали този път ще може да поеме интензивния трафик“, коментира областният управител.

Според Маринов се обсъжда и вариант за временен обход непосредствено над засегнатия участък.

Той обясни, че е разговарял както с проектанта на укрепено свлачище в съседство, така и със строителя, работил по него преди години.

„Те смятат, че е възможно над самото свлачище да бъде направен обходен път“, каза той.

По думите му, ако Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие одобрят подобен вариант, временният обход може да бъде изграден до края на лятото.

След появата на информации, че възстановяването на пътя може да отнеме до 5 години, Маринов коментира, че според него срокът може да бъде значително по-кратък.

„Ако Министерството на регионалното развитие и АПИ започнат да действат веднага, в рамките на една година свлачището може да бъде укрепено и пътят възстановен“, заяви той.

Според първоначалните оценки най-вероятната причина за активирането на свлачището е преовлажняване на почвата след обилните валежи и снеготопенето през зимата и пролетта.

Проверени са и водоемите над свлачището, за които в имало съмнения, че може да са допринесли за проблема.

„Проверките показват, че язовирът и водоемът над свлачището са в добро състояние“, обясни Маринов.

Въпреки това през следващия месец ще бъде извършена нова инспекция от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Областният управител подчерта, че курортът Пампорово остава достъпен за туристи и не е изолиран заради свлачището.

„Проблемът е само във връзката между Смолян и Пампорово. До курорта има нормален достъп по останалите маршрути“, уточни той.

В момента се използват обходни маршрути през Рожен и Стойките.

Преди да започне укрепването, ще трябва да бъде извършено цялостно геоложко обследване на района.

„Трябва да знаем какво точно укрепваме“, каза още Зарко Маринов.


  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Пампорово е собственост на Бойко Борисов и жена му Цветелина Бориславова.

    Коментиран от #4, #7

    10:37 11.05.2026

  • 2 Кочо

    3 0 Отговор
    През Ксанти ще излезе по кестерме и безопасно!

    10:38 11.05.2026

  • 3 1488

    3 0 Отговор
    свлачището е спокойно
    а дупките по пьтищата?

    10:43 11.05.2026

  • 4 Грешиш.

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Само дружеството "Пампорово"-АД е на Цветелина Бориславова. То управлява по-голямата част от курорта и ски пистите.

    10:47 11.05.2026

  • 5 така така

    3 0 Отговор
    Спокойно било след като повлече всичко.

    10:49 11.05.2026

  • 6 Умнокрасив

    3 0 Отговор
    "Временен обход" или ...постоянен. Няма значение ! Няма пари за глупости ! Сега трябва да теглим милиарди за украинския режим !

    10:50 11.05.2026

  • 7 Да де, прав си, ноо...

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не е ли цялата територия тяхна собственост, апропо свлачището и с площ 110.000 км2, според мен

    10:55 11.05.2026

