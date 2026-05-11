Костадинов: Предложените от формацията на Радев мерки показват некомпетентност

11 Май, 2026 19:17 502 26

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Предложените от формацията на Румен Радев мерки са палиативни и показват некомпетентност", каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Според него не може и няма как да има контрол над цените в една пазарна икономика.

„Обратното би означавало, че България е загубила статуса си на пазарна икономика“, посочи той.

„Решението на проблема с цените е премахването на санкциите с Русия, за да намалеят цените на горивата; премахване на въглеродните квоти, за да намалее цената на тока; и връщане на българския лев, за да намали инфлацията до минимум“, допълва той.

Според него лидерът на „Прогресивна България“ няма да предприеме нито една от тези мерки.

По-рано днес от „Прогресивна България" (ПБ) обявиха, че са внесени в Народното събрание два законопроекта за изчистване на всички нелоялни търговски практики.

Единият е за промени в Закона за защита на конкуренцията, а другият - в Закона за защита на потребителите. От формацията посочиха още, че ще внесат законопроект за удължаване на Закона за еврото с година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прав е Костадинов

    0 0 Отговор
    Уважаеми читатели на факти! Уважаеми сънародници и измамени зловещо за пореден път Българи. Преди час бившият народен представител ,бивш зам.председател на парламента и бивш министър на спорта и лидер на ПП. МЕЧ е публикувал снимка на Йордан Цонев сивият кардинал на ДПС и новият зам.министър на финансите в кабинета на Румен Радев. Може да изгледате видеото в неговия акаунт но ще предам основното. Когато влиза в ролята на министър на спорта Радостин Василев уволнява УС на БСТ в който са Христо Йовов бивш футболист и въпросната вече зам.министър на финансите в кабинета "Радев" Людмила Петкова които са в Управителния съвет от квотата на ДПС. Установени са огромни отклонения към черната каса на ДПС и лично към Пеевски. Днес въпросната е вече зам.министър в правителството на Румен Георгиев Радев. Зловещо и немислимо.

    19:19 11.05.2026

  • 2 Чукча

    12 6 Отговор
    Очакваше той да дърпа конците на Радев и сега реве...Късно е чадо за китка!

    19:19 11.05.2026

  • 3 Коцейкинь

    10 5 Отговор
    На който не му харесва да ходи в чужбина да прави бизнес, в Норвегия са 55% данъци и такси и няма мърдане, ако тръгнеш да напускаш страна ти вземат парите.

    19:20 11.05.2026

  • 4 Този

    14 7 Отговор
    как се мазнеше на Радев . Сега обърна палачинката.

    19:20 11.05.2026

  • 5 Потресен

    6 3 Отговор
    Гледахте ли над 46- минутното интервю с лидера на МЕЧ Радостин Василев при журналиста Ивелин Николов? В това предаване Радостин Василев изнесе потресаващи факти и разкрития за министрите от кабинета "Радев". 93% хора на Пеевски ,Таки и Орлин Алексиев а останалите 7% от близкия финансов кръг на Радев. За Абровски министър на земеделието и народен представител в 4 парламента от ИТН и 2 пъти кандидат за министър в несъстоялите се правителства на Трифонов е ясно. Бивш колега на Радостин Василев който изнесе потресаващи данни за него на чия хранилка е. Министър на културата Евтим Милошев бивш сценарист на Шоуто на Слави". Когато Василев става министър на спорта разбира че фирма на Милошев е сключила договор за милиони с БНТ ( която се издържа с нашите данъци) за да може БНТ да излъчва в четвъртък тегленето на тотализатора на живо всеки четвъртък. Дори казва Василев Део и онова русичкото момиче се водели на заплата във фирмата на Милошев. Радостин е поискал среща с Кошлуков тогава директор на БНТ да се прекрати грабежа и разбира че са в симбиоза под закрилата на пеевски. Министър на спорта Енчо Кирязов. Зам.кмет на Ямбол от квотата на ГЕРБ ,номинирането му за министър в Радевия кабинет съгласувано с ГЕРБ. Илин Димитров- лично Радостин Василев пуска сигнал до премиера тогава Кирил Петков как този човек вкарва чужденци срещу заплащане и ги настанява в хотели. Свършват символите за всички кошмарни разкрития за "правителството на подмяната и гаврата" на радев,но т

    19:20 11.05.2026

  • 6 Пламен

    12 5 Отговор
    Тоз ненужник не разбра ли , че вече е в етнографията ?

    19:21 11.05.2026

  • 7 Част от министрите на радко кayн измамн

    8 3 Отговор
    Още един - Пламен Абровски 3 пъти народен представител от ИТН. На миналите избори водеше листата на ИТН в Монтана. Кандидат за земеделски министър в проектокабинетите на Слави Трифонов от 2021 г. - този с премиер Николай Василев и следващия с кандидат премиер Пламен Николов. В същите кабинети определен за министър на спорта е Радостин Василев. Василев миналия ден разкрива че впоследствие е разбрал че Абровски е съвместна кандидатура на Таки и Пеевски. А народен представител от ИТН е Александър Рашев ,син на Виктор Рашев личния адвокат на Таки. А Таки и Пеевски имат общи бизнеси в Дубай. Честита ви промяна нещастници..

    19:21 11.05.2026

  • 8 Анонимен

    9 5 Отговор
    Скрии се

    19:22 11.05.2026

  • 9 Последния Софиянец

    5 10 Отговор
    Истински мерки са сваляне санкциите срещу Русия,по високи дотации за селското стопанство от Брюксел, връщане на лева, купуване на Нефтохим Бургас.

    19:22 11.05.2026

  • 10 Винету

    9 3 Отговор
    На тоя му навих пружинката😀

    19:22 11.05.2026

  • 11 Анонимен

    5 3 Отговор
    Криво ти е защото не е както преди да си подлога

    19:23 11.05.2026

  • 12 Дориана

    4 3 Отговор
    Точно обратното по-не компетентен във всички области е точно Костадин Костадинов, който изобщо няма място в Парламента заедно с Възраждане. На следващите избори отпадат от Парламента. Тези хора изобщо не знаят защо са в Парламента освен да саботират всичко нищо друго не правят.Пълен провал са отвсякъде. Костадинов да е наясно, че не може да спре колелото на историята назад както на него му се иска.

    Коментиран от #16

    19:24 11.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Логично :-(

    4 2 Отговор
    Какво друго да покажат"мерките" на турско - краварския агент-чорап , като за да иде на квалификация в Краварско е подписал един тон бумаги за вярност на ЦиРейУ и Турция , и е минал полиграфи за послушание ?! Българският народ отново бе излъган от натоФските хиени и слугините им в Брюксел .

    19:26 11.05.2026

  • 15 когато този психопат говори

    2 3 Отговор
    всички да излизт в кафе пауза или да пускат реклами на стоичкоф и кауфланд защото говори само глупости и нищо смислено

    Коментиран от #18

    19:28 11.05.2026

  • 16 Гадно

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Коментарите се трият и не може да се разбере защо Израждане дават контра на Боташа.
    -;-
    Дориана
    00ОТГОВОР
    Точно обратното по-не компетентен във всички области е точно Костадин Костадинов,
    -;-
    Няма и месец от изборната победа на Боташа и работа се затегна!

    Коментиран от #19

    19:28 11.05.2026

  • 17 Връщай

    1 3 Отговор
    Парите бе!

    Коментиран от #21

    19:28 11.05.2026

  • 18 Боташ му трябват глосовете на Израждане

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "когато този психопат говори":

    когато този психопат говори
    10ОТГОВОР
    всички да излизт в кафе пауза или да пускат реклами на стоичкоф и кауфланд защото говори само глупости и нищо смислено
    -;-
    Боташа трябва да разчита на гласовете на Израждане!

    19:29 11.05.2026

  • 19 Логично

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гадно":

    Радев е човек на Турция . Боко-тиквата , турското келеме , го направи командващ ВВС /

    19:30 11.05.2026

  • 20 Гошо

    0 1 Отговор
    Костадинов трябва да е изключително внимателен по отношение на Радев имайки предвид електората си Хич не здравословно да му се дръвчи като разните демократковци

    19:30 11.05.2026

  • 21 Връщай

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Връщай":

    пиците на Козяк 16 , дето те хранят !

    19:31 11.05.2026

  • 22 Фен на Копейкин

    0 1 Отговор
    "Решението на проблема с цените е премахването на санкциите с Русия, за да намалеят цените на горивата; премахване на въглеродните квоти, за да намалее цената на тока; и връщане на българския лев, за да намали инфлацията до минимум“, допълва той."

    То Русия се е замеряла с бясна скорост да ни дава безплатни енергийни ресурси. При премахването на въглеводородите квоти ни очаква санкции и спиране на европейските средства, а за лева изобщо не ми се мисли каква ще му е стойността ако го върнем, може да причини мега инфлация.

    19:31 11.05.2026

  • 23 Този тип,

    1 0 Отговор
    наричан Копейкин,ще завърши като Волен Сидеров

    19:31 11.05.2026

  • 24 Вие Като Сте Толкова Компетентни !

    1 1 Отговор
    Какво ?

    Направихте !

    До Сега ?

    19:32 11.05.2026

  • 25 €копейке,

    1 0 Отговор
    само връщане на лева нищо няма да помогне, по-добре леврото да се върже в нов валутен борд към швейцарския франк!

    19:32 11.05.2026

  • 26 КОЛЬО ПАРЪМА

    0 1 Отговор
    На тоя кой му дава думата

    19:33 11.05.2026

