България подписа Изменение № 1 към Рамковото споразумение с „Локхийд Мартин“

България официално подписа Изменение № 1 към Рамковото споразумение с американската отбранителна компания „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin) по Програмата за индустриално сътрудничество, свързана с придобиването на самолетите F-16 Block 70, по време на международното изложение „ХЕМУС 2026“ в Пловдив, съобщиха от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

От българска страна документа подписаха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, а от страна на американската компания – Роб Уилкърсън, директор за Европа, уточни БТА.

Насърчаването на инвестициите беше основното ни послание по време на официалните делегации и визити, проведени съвместно с премиера Радев в Германия, Франция и Брюксел. Наред с привличането на нови инвестиции, ключов акцент в международните разговори беше и защитата на националния ни интерес, чрез приоритизиране и насърчаване на индустриалното сътрудничество. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, цитиран от пресцентъра на Министерството, при подписването на документа.

„Освен с нашите традиционни партньори в Европейския съюз, активно развиваме отношенията и с нашите стратегически партньори от Съединените щати. За мен е удоволствие да продължим диалога и индустриалното сътрудничество с един от най-значимите участници в отбранителния сектор“, подчерта министър Пулев.

Той изрази ангажимента на българската страна да продължи политиката на открито, конструктивно и приятелско взаимодействие, като насърчава всички устойчиви и взаимноизгодни форми на партньорство.

„Ще продължим да вървим заедно напред в един сложен свят, белязан от множество геополитически предизвикателства и кризи. Може да разчитате на България като надежден и предвидим партньор за бъдещо сътрудничество и взаимодействие“, заяви още министър Пулев.

С подписването на изменението се надграждат постигнатите до момента резултати по програмата и се създават условия за изграждане на нови способности за поддръжка на самолетите F-16 Block 70 на територията на България, информират от ведомството. Конкретният проект предвижда изграждане на капацитет за ремонт на генератори за F-16 Block 70 – високотехнологична дейност, за която към момента подобни способности в Европейския съюз съществуват само в ограничен брой държави.

В края на май правителството одобри изменение на проект към Рамковото споразумение между България и Lockheed Martin Global INC относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, съобщиха от пресслужбата на кабинета. С решение на Народното събрание от 8 май 2026 г. Министерството на икономиката и индустрията се преобразува в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията, а Министерството на иновациите и растежа се преобразува чрез вливане на Министерството на електронното управление в Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Предвид настъпилите структурни промени, правителството одобри проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 349 на Министерския съвет от 2026 г., с което упълномощи заместник министър-председателя и министър на икономиката, инвестициите и индустрията и министъра на иновациите и дигиталната трансформация да подпишат проект на Изменение № 1 към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, допълниха от пресслужбата тогава.