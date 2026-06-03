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България подписа Изменение № 1 към Рамковото споразумение с „Локхийд Мартин“

България подписа Изменение № 1 към Рамковото споразумение с „Локхийд Мартин“

3 Юни, 2026 18:12 1 543 8

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Конкретният проект предвижда изграждане на капацитет за ремонт на генератори за F-16 Block 70

България подписа Изменение № 1 към Рамковото споразумение с „Локхийд Мартин“ - 1
Снимка: Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България официално подписа Изменение № 1 към Рамковото споразумение с американската отбранителна компания „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin) по Програмата за индустриално сътрудничество, свързана с придобиването на самолетите F-16 Block 70, по време на международното изложение „ХЕМУС 2026“ в Пловдив, съобщиха от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

От българска страна документа подписаха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, а от страна на американската компания – Роб Уилкърсън, директор за Европа, уточни БТА.

Насърчаването на инвестициите беше основното ни послание по време на официалните делегации и визити, проведени съвместно с премиера Радев в Германия, Франция и Брюксел. Наред с привличането на нови инвестиции, ключов акцент в международните разговори беше и защитата на националния ни интерес, чрез приоритизиране и насърчаване на индустриалното сътрудничество. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, цитиран от пресцентъра на Министерството, при подписването на документа.

„Освен с нашите традиционни партньори в Европейския съюз, активно развиваме отношенията и с нашите стратегически партньори от Съединените щати. За мен е удоволствие да продължим диалога и индустриалното сътрудничество с един от най-значимите участници в отбранителния сектор“, подчерта министър Пулев.

Той изрази ангажимента на българската страна да продължи политиката на открито, конструктивно и приятелско взаимодействие, като насърчава всички устойчиви и взаимноизгодни форми на партньорство.

„Ще продължим да вървим заедно напред в един сложен свят, белязан от множество геополитически предизвикателства и кризи. Може да разчитате на България като надежден и предвидим партньор за бъдещо сътрудничество и взаимодействие“, заяви още министър Пулев.

С подписването на изменението се надграждат постигнатите до момента резултати по програмата и се създават условия за изграждане на нови способности за поддръжка на самолетите F-16 Block 70 на територията на България, информират от ведомството. Конкретният проект предвижда изграждане на капацитет за ремонт на генератори за F-16 Block 70 – високотехнологична дейност, за която към момента подобни способности в Европейския съюз съществуват само в ограничен брой държави.

В края на май правителството одобри изменение на проект към Рамковото споразумение между България и Lockheed Martin Global INC относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, съобщиха от пресслужбата на кабинета. С решение на Народното събрание от 8 май 2026 г. Министерството на икономиката и индустрията се преобразува в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията, а Министерството на иновациите и растежа се преобразува чрез вливане на Министерството на електронното управление в Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Предвид настъпилите структурни промени, правителството одобри проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 349 на Министерския съвет от 2026 г., с което упълномощи заместник министър-председателя и министър на икономиката, инвестициите и индустрията и министъра на иновациите и дигиталната трансформация да подпишат проект на Изменение № 1 към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, допълниха от пресслужбата тогава.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    6 4 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    Коментиран от #2, #4

    18:20 03.06.2026

  • 2 си пън

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    анче,и как след кат вие демократичните идиоти с измама ни натикахте в еврото

    18:26 03.06.2026

  • 3 Aлфа Bълкът

    4 3 Отговор
    Според вас това съоръжение за 8 или за 16 самолета се строи? Явно ще ни нагъкат с Ф16 дето още 30г ще плащаме.

    18:26 03.06.2026

  • 4 Волгин

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Какъв лев бре момче ,аз избрах Еврото

    18:27 03.06.2026

  • 5 Иванов

    4 0 Отговор
    А бе ,нали Радев беше против американските самолети. Как сега негов министър подписва за ,,надграждане на постигнатите резултати,,. Всичко беше ала - бала. Сега вече захапа кокала и всичко е о ,кей.

    18:54 03.06.2026

  • 6 Дойче зеле

    3 1 Отговор
    Простите тикви си купиха ф16 вместо Грипен. Късно е за промяна

    19:05 03.06.2026

  • 7 Винаги ще питам

    3 0 Отговор
    Льотчека защо ги купихме тези самолети като не купуваме за тях ракети и оборудване Ще ги използваме за пътнически ли

    19:19 03.06.2026

  • 8 Сандо

    2 0 Отговор
    Много приказки в предългата статия,но така и не става ясно какъв е келепира за държавата България.

    19:20 03.06.2026

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