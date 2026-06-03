Какво представлява процедурата по Свръхдефицит - Как ще ни се отрази?

Страната ни изтегли късата клечка в последния доклад на ЕК. Европейската комисия официално предложи срещу България да бъде открита процедура по прекомерен дефицит (свръхдефицит). Стъпката идва, след като данните на Евростат потвърдиха, че дефицитът на страната е достигнал 3,5% от БВП през 2025 г. – стойност, която надхвърля допустимия праг от 3%. Извън процедурата останаха Германия, Естония, Латвия и Словения.
ФОКУС разяснява какво представлява процедурата по свръхдефицит и как ще се отрази тя на българите:
Какво представлява процедурата при прекомерен дефицит?
Процедурата при прекомерен дефицит (ППД) е механизъм, създаден с цел да гарантира, че държавите-членки на ЕС възстановяват или поддържат бюджетната дисциплина.
Икономическите и бюджетните политики са от голямо значение за държавите-членки. Те ги разглеждат като въпрос от общ интерес. За да ограничат държавния дефицит и дълг, държавите-членки са се споразумели за референтни стойности, които са заложени в договорите на ЕС: съотношение на дефицита от 3 % и съотношение на дълга от 60 %. Тези съотношения винаги се изчисляват спрямо БВП на държавата-членка.
Референтните стойности са:
3 % съотношение на дефицита към БВП
60 % съотношение на дълга към БВП
Всички държави-членки трябва да избягват превишаването на тези референтни стойности. Те трябва да избягват прекомерни държавни дефицити и да намаляват прекомерния дълг.
Целта на процедурата при прекомерен дефицит е да възпира прекомерните държавни дефицити и, ако такива възникнат, да предизвика тяхното коригиране. Правилата на процедурата при прекомерен дефицит са определени в "коригиращия механизъм“ на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), който наскоро беше преразгледан.
Етапи на процедурата при прекомерен дефицит
Новата рамка за икономическо управление на ЕС, в сила от 30 април 2024 г., промени начина, по който се провежда процедурата при прекомерен дефицит.
Процесът включва няколко основни етапа.
Ако дадена държава-членка надвиши референтните стойности за дефицит или дълг или съществува риск от надвишаването им в близко бъдеще, Комисията изготвя доклад, в който анализира дали съответната държава-членка има прекомерен дефицит.
Ако, като вземе предвид всички релевантни фактори, Комисията прецени, че за дадена държава-членка е оправдано да се приложи процедурата при прекомерен дефицит, тя уведомява Съвета за това и предлага Съветът да приеме решение, с което се установява наличието на прекомерен дефицит в съответната държава-членка.
След предложението на Комисията Съветът разглежда евентуалните забележки на засегнатата държава-членка и след това приема решение, съдържащо цялостна оценка за това дали има прекомерен дефицит.
Ако Съветът е стигнал до заключението, че има прекомерен дефицит, той приема препоръка, основана на препоръка на Комисията, в която се посочва как трябва да бъде коригирана ситуацията. Препоръката може да съдържа коригираща бюджетна траектория, изразена в цифри, и краен срок.
След това е отговорност на съответната държава-членка да предприеме необходимите действия в срок от шест месеца.
Ако до крайния срок не бъдат предприети ефективни мерки или държавата-членка не се съобрази с препоръката, Съветът може да наложи санкции, включително, за държавите-членки от еврозоната, глоба в размер до 0,05 % от БВП за предходната година.
Глобата трябва да се плаща на всеки шест месеца, докато Съветът прецени, че съответната държава-членка е предприела ефективни мерки. Ако държавата-членка продължава да не се съобразява, Съветът има право да засили санкциите.
Правила за гласуване
Решенията и препоръките на Съвета се приемат съгласно конкретни правила за гласуване.
Засегнатата държава-членка няма право на глас.
Квалифицирано мнозинство се постига, когато най-малко 55 % от членовете на Съвета, представляващи участващите държави-членки, които представляват най-малко 65 % от населението на тези държави, гласуват "за“.
Всяко блокиращо малцинство трябва да включва най-малко минималния брой членове на Съвета, представляващи повече от 35 % от населението на участващите държави-членки, плюс един член.
Източник: www.focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Как
18:11 03.06.2026
3 теменужка табуретката
18:12 03.06.2026
4 кой мy дpeмe
18:15 03.06.2026
5 Свръхтиквоцид
18:23 03.06.2026
6 ДрайвингПлежър
18:23 03.06.2026
7 Както им Хареса !
Нали Ти Плащаш !
Всичко !
18:23 03.06.2026
8 Последния Софиянец
18:28 03.06.2026
9 Мимо
Коментиран от #11, #15
18:29 03.06.2026
10 Нас ни бОли Фара,
18:32 03.06.2026
11 Без име
До коментар #9 от "Мимо":Ами ще стачкуват, ако им се позволи. Я да им орежат заплатите за всеки ден стачка, да видим дали ще стачкуват.
Коментиран от #13
18:34 03.06.2026
12 Милен
Коментиран от #14, #18
18:36 03.06.2026
13 Мимо
До коментар #11 от "Без име":Не , не - на първия ден стачка - дисциплинарно уволнение на първите произволно избрани участници в стачката и забрана за заемане на държавна служба без значение от сектора. И да видим на следващия ден кой ще стачкува. Проблема е , че полицията са достатъчно нагли и безскрупулни да не им пука да рекетират държавата на практика, а по всичко личи, че няма желание в държавата малко да напомни на работещите в системата, че те работят за държавата, а не тя за тях .
18:39 03.06.2026
14 Браво
До коментар #12 от "Милен":Така както гледам и аз на там съм се запътил.
18:41 03.06.2026
15 Гост
До коментар #9 от "Мимо":Как сравняваш заплатите на "даскалите" и полицаите?
18:43 03.06.2026
16 не може да бъде
18:46 03.06.2026
17 Дориана
18:49 03.06.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Милен":Догодина Цифровото евро ще извади всичкият бизнес на светло.Всички разплащания през банката.
Коментиран от #19
18:57 03.06.2026
19 Милен
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Е па ще търгуваме в натура, кой каквото може да предложи.
18:59 03.06.2026
20 Заплатите Ни !
Двойно !
19:06 03.06.2026
21 Атина Палада
Коментиран от #23
19:23 03.06.2026
22 Тома
19:54 03.06.2026
23 Харалампи
До коментар #21 от "Атина Палада":Сега,лева да го връщат Тези които излъгаха че сме готови за Големия Клуб! Ти трябва да се сещаш Коии са Тези. 😡
19:55 03.06.2026
24 Хмм
20:00 03.06.2026