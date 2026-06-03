Какво представлява процедурата по Свръхдефицит - Как ще ни се отрази?

Страната ни изтегли късата клечка в последния доклад на ЕК. Европейската комисия официално предложи срещу България да бъде открита процедура по прекомерен дефицит (свръхдефицит). Стъпката идва, след като данните на Евростат потвърдиха, че дефицитът на страната е достигнал 3,5% от БВП през 2025 г. – стойност, която надхвърля допустимия праг от 3%. Извън процедурата останаха Германия, Естония, Латвия и Словения.

ФОКУС разяснява какво представлява процедурата по свръхдефицит и как ще се отрази тя на българите:

Какво представлява процедурата при прекомерен дефицит?

Процедурата при прекомерен дефицит (ППД) е механизъм, създаден с цел да гарантира, че държавите-членки на ЕС възстановяват или поддържат бюджетната дисциплина.

Икономическите и бюджетните политики са от голямо значение за държавите-членки. Те ги разглеждат като въпрос от общ интерес. За да ограничат държавния дефицит и дълг, държавите-членки са се споразумели за референтни стойности, които са заложени в договорите на ЕС: съотношение на дефицита от 3 % и съотношение на дълга от 60 %. Тези съотношения винаги се изчисляват спрямо БВП на държавата-членка.

Референтните стойности са:

3 % съотношение на дефицита към БВП

60 % съотношение на дълга към БВП

Всички държави-членки трябва да избягват превишаването на тези референтни стойности. Те трябва да избягват прекомерни държавни дефицити и да намаляват прекомерния дълг.

Целта на процедурата при прекомерен дефицит е да възпира прекомерните държавни дефицити и, ако такива възникнат, да предизвика тяхното коригиране. Правилата на процедурата при прекомерен дефицит са определени в "коригиращия механизъм“ на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), който наскоро беше преразгледан.

Етапи на процедурата при прекомерен дефицит

Новата рамка за икономическо управление на ЕС, в сила от 30 април 2024 г., промени начина, по който се провежда процедурата при прекомерен дефицит.

Процесът включва няколко основни етапа.

Ако дадена държава-членка надвиши референтните стойности за дефицит или дълг или съществува риск от надвишаването им в близко бъдеще, Комисията изготвя доклад, в който анализира дали съответната държава-членка има прекомерен дефицит.

Ако, като вземе предвид всички релевантни фактори, Комисията прецени, че за дадена държава-членка е оправдано да се приложи процедурата при прекомерен дефицит, тя уведомява Съвета за това и предлага Съветът да приеме решение, с което се установява наличието на прекомерен дефицит в съответната държава-членка.

След предложението на Комисията Съветът разглежда евентуалните забележки на засегнатата държава-членка и след това приема решение, съдържащо цялостна оценка за това дали има прекомерен дефицит.

Ако Съветът е стигнал до заключението, че има прекомерен дефицит, той приема препоръка, основана на препоръка на Комисията, в която се посочва как трябва да бъде коригирана ситуацията. Препоръката може да съдържа коригираща бюджетна траектория, изразена в цифри, и краен срок.

След това е отговорност на съответната държава-членка да предприеме необходимите действия в срок от шест месеца.

Ако до крайния срок не бъдат предприети ефективни мерки или държавата-членка не се съобрази с препоръката, Съветът може да наложи санкции, включително, за държавите-членки от еврозоната, глоба в размер до 0,05 % от БВП за предходната година.

Глобата трябва да се плаща на всеки шест месеца, докато Съветът прецени, че съответната държава-членка е предприела ефективни мерки. Ако държавата-членка продължава да не се съобразява, Съветът има право да засили санкциите.

Правила за гласуване

Решенията и препоръките на Съвета се приемат съгласно конкретни правила за гласуване.

Засегнатата държава-членка няма право на глас.

Квалифицирано мнозинство се постига, когато най-малко 55 % от членовете на Съвета, представляващи участващите държави-членки, които представляват най-малко 65 % от населението на тези държави, гласуват "за“.

Всяко блокиращо малцинство трябва да включва най-малко минималния брой членове на Съвета, представляващи повече от 35 % от населението на участващите държави-членки, плюс един член.

Източник: www.focus-news.net