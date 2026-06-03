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Какво представлява процедурата по Свръхдефицит - Как ще ни се отрази?

Какво представлява процедурата по Свръхдефицит - Как ще ни се отрази?

3 Юни, 2026 18:09 1 082 24

  • европейска комисия-
  • процедура-
  • прекомерен дефицит-
  • свръхдефицит

Етапи на процедурата при прекомерен дефицит

Какво представлява процедурата по Свръхдефицит - Как ще ни се отрази? - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Страната ни изтегли късата клечка в последния доклад на ЕК. Европейската комисия официално предложи срещу България да бъде открита процедура по прекомерен дефицит (свръхдефицит). Стъпката идва, след като данните на Евростат потвърдиха, че дефицитът на страната е достигнал 3,5% от БВП през 2025 г. – стойност, която надхвърля допустимия праг от 3%. Извън процедурата останаха Германия, Естония, Латвия и Словения.

ФОКУС разяснява какво представлява процедурата по свръхдефицит и как ще се отрази тя на българите:

Какво представлява процедурата при прекомерен дефицит?

Процедурата при прекомерен дефицит (ППД) е механизъм, създаден с цел да гарантира, че държавите-членки на ЕС възстановяват или поддържат бюджетната дисциплина.

Икономическите и бюджетните политики са от голямо значение за държавите-членки. Те ги разглеждат като въпрос от общ интерес. За да ограничат държавния дефицит и дълг, държавите-членки са се споразумели за референтни стойности, които са заложени в договорите на ЕС: съотношение на дефицита от 3 % и съотношение на дълга от 60 %. Тези съотношения винаги се изчисляват спрямо БВП на държавата-членка.

Референтните стойности са:

3 % съотношение на дефицита към БВП

60 % съотношение на дълга към БВП

Всички държави-членки трябва да избягват превишаването на тези референтни стойности. Те трябва да избягват прекомерни държавни дефицити и да намаляват прекомерния дълг.

Целта на процедурата при прекомерен дефицит е да възпира прекомерните държавни дефицити и, ако такива възникнат, да предизвика тяхното коригиране. Правилата на процедурата при прекомерен дефицит са определени в "коригиращия механизъм“ на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), който наскоро беше преразгледан.

Етапи на процедурата при прекомерен дефицит

Новата рамка за икономическо управление на ЕС, в сила от 30 април 2024 г., промени начина, по който се провежда процедурата при прекомерен дефицит.

Процесът включва няколко основни етапа.

Ако дадена държава-членка надвиши референтните стойности за дефицит или дълг или съществува риск от надвишаването им в близко бъдеще, Комисията изготвя доклад, в който анализира дали съответната държава-членка има прекомерен дефицит.

Ако, като вземе предвид всички релевантни фактори, Комисията прецени, че за дадена държава-членка е оправдано да се приложи процедурата при прекомерен дефицит, тя уведомява Съвета за това и предлага Съветът да приеме решение, с което се установява наличието на прекомерен дефицит в съответната държава-членка.

След предложението на Комисията Съветът разглежда евентуалните забележки на засегнатата държава-членка и след това приема решение, съдържащо цялостна оценка за това дали има прекомерен дефицит.

Ако Съветът е стигнал до заключението, че има прекомерен дефицит, той приема препоръка, основана на препоръка на Комисията, в която се посочва как трябва да бъде коригирана ситуацията. Препоръката може да съдържа коригираща бюджетна траектория, изразена в цифри, и краен срок.

След това е отговорност на съответната държава-членка да предприеме необходимите действия в срок от шест месеца.

Ако до крайния срок не бъдат предприети ефективни мерки или държавата-членка не се съобрази с препоръката, Съветът може да наложи санкции, включително, за държавите-членки от еврозоната, глоба в размер до 0,05 % от БВП за предходната година.

Глобата трябва да се плаща на всеки шест месеца, докато Съветът прецени, че съответната държава-членка е предприела ефективни мерки. Ако държавата-членка продължава да не се съобразява, Съветът има право да засили санкциите.

Правила за гласуване

Решенията и препоръките на Съвета се приемат съгласно конкретни правила за гласуване.

Засегнатата държава-членка няма право на глас.

Квалифицирано мнозинство се постига, когато най-малко 55 % от членовете на Съвета, представляващи участващите държави-членки, които представляват най-малко 65 % от населението на тези държави, гласуват "за“.

Всяко блокиращо малцинство трябва да включва най-малко минималния брой членове на Съвета, представляващи повече от 35 % от населението на участващите държави-членки, плюс един член.

Източник: www.focus-news.net


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Как

    23 1 Отговор
    На работещите в частния сектор ще ни вдигнат данъците, а на тарикатите от държавния - заплатите.

    18:11 03.06.2026

  • 3 теменужка табуретката

    15 0 Отговор
    нямам идея от къде е тоя дефицит.

    18:12 03.06.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    5 0 Отговор
    ще е много яко !

    18:15 03.06.2026

  • 5 Свръхтиквоцид

    17 1 Отговор
    Означава че зюмбюлка и жиуезния чуек с водопада, са изхарчили авансово всички кинти за няколко години напред, включително и миналогодишния заем от 9 млрд. евро. Сега се ослушват като пръднал заек в люцерна и си повтарят същите опорки от няколко години насам.

    18:23 03.06.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Питам кое точно е обида в коментар 1?!!! КОЕ!!! Цитирай!

    18:23 03.06.2026

  • 7 Както им Хареса !

    5 0 Отговор
    На Управляващите !

    Нали Ти Плащаш !

    Всичко !

    18:23 03.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    ЕЦБ поема контрола и парламента и министерствата могат да се разпуснат

    18:28 03.06.2026

  • 9 Мимо

    15 0 Отговор
    Предните раздадоха пари за години напред, изтеглиха заеми и тях раздадоха, изтеглиха дивиденти и печалби от държавни предприятия и банки за година напред - и тях раздадоха. Всичко това под формата на заплати на силовите структури и даскалите. И сега - даскалите и милицията са в стачна готовност ако им се пипнат придобивките, които докараха държавата до фалит. И познайте - ще го отнесат работещите за по 1000 евро , като ще им се орежат заплатите и вдигнат данъците и осигуровките. Да живее полицейската държава.

    Коментиран от #11, #15

    18:29 03.06.2026

  • 10 Нас ни бОли Фара,

    10 0 Отговор
    ние сме в Клуба на Богатите и Райската градина на Борел и нас ни пази еврото и НАТО.

    18:32 03.06.2026

  • 11 Без име

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мимо":

    Ами ще стачкуват, ако им се позволи. Я да им орежат заплатите за всеки ден стачка, да видим дали ще стачкуват.

    Коментиран от #13

    18:34 03.06.2026

  • 12 Милен

    4 0 Отговор
    Дреме ми, че ми пука, аз минах в сивия сектор.

    Коментиран от #14, #18

    18:36 03.06.2026

  • 13 Мимо

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Без име":

    Не , не - на първия ден стачка - дисциплинарно уволнение на първите произволно избрани участници в стачката и забрана за заемане на държавна служба без значение от сектора. И да видим на следващия ден кой ще стачкува. Проблема е , че полицията са достатъчно нагли и безскрупулни да не им пука да рекетират държавата на практика, а по всичко личи, че няма желание в държавата малко да напомни на работещите в системата, че те работят за държавата, а не тя за тях .

    18:39 03.06.2026

  • 14 Браво

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Милен":

    Така както гледам и аз на там съм се запътил.

    18:41 03.06.2026

  • 15 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мимо":

    Как сравняваш заплатите на "даскалите" и полицаите?

    18:43 03.06.2026

  • 16 не може да бъде

    2 1 Отговор
    Тази процедура по най-различни важни причини не може да се дистанцира от общата политика на България в последните години -а тя е организирана слепота и оглупяване на населението !?Слепота за всички важни проблеми а за такива като бангаранга -надуване на всички налични вувузели!?Мога да направя и прогноза -всичко в крайна сметка ще бъде заметено под килима ...не може да се върви против ЕС и НАТО няма как разни важни личности да отидат в затвора!?

    18:46 03.06.2026

  • 17 Дориана

    6 2 Отговор
    Свръх Дефицита баеше очакван и предвидим. Борисов и коалиция Магнитски трябва да поемат цялата отговорност за укриването на истинските данни за инфлация .

    18:49 03.06.2026

  • 18 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Милен":

    Догодина Цифровото евро ще извади всичкият бизнес на светло.Всички разплащания през банката.

    Коментиран от #19

    18:57 03.06.2026

  • 19 Милен

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Е па ще търгуваме в натура, кой каквото може да предложи.

    18:59 03.06.2026

  • 20 Заплатите Ни !

    3 2 Отговор
    Ще Скочат !

    Двойно !

    19:06 03.06.2026

  • 21 Атина Палада

    1 2 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    Коментиран от #23

    19:23 03.06.2026

  • 22 Тома

    1 1 Отговор
    Направо пишете на колко ката ще ни влезе

    19:54 03.06.2026

  • 23 Харалампи

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Сега,лева да го връщат Тези които излъгаха че сме готови за Големия Клуб! Ти трябва да се сещаш Коии са Тези. 😡

    19:55 03.06.2026

  • 24 Хмм

    2 1 Отговор
    ЕС се управлява от ЕНП, в която членува ГЕРБ

    20:00 03.06.2026

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