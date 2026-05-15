След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции у нас

В първите два месеца след присъединяването на България към еврозоната преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват значително, показват данни на БНБ.
Общият им обем достига над 809 млн. евро, което е увеличение с 87% на годишна база, а само през февруари ръстът е близо двоен, отбелязва БНТ.
Основният принос за увеличението идва от реинвестираната печалба на вече установени чуждестранни компании, което се тълкува като знак за повишено доверие след въвеждането на еврото.
Сред инвеститорите е глобална турска компания за високоволтови трансформатори и генератори. В момента в предприятието работят 400 души, но с разширението на производството за 65 млн. евро ще бъдат наети още 100.
Мурат Юректен, изпълнителен директор: „Имаме голямо производство в Турция, където работят 1500 души, но изчерпахме наличната територия за разширението му. Затова искахме да растем извън страната. Вече бяхме международна компания с предприятия в Индия и Словакия и когато отворихме четвъртата фабрика, избрахме България, защото е близо до Турция. Можем да шофираме от турската база за 6 часа, което е много удобно за нас.“
Друга глобална компания с германски корени, която има предприятие за хладилници от 20 години у нас, инвестира 90 млн. евро в нова фабрика за аерокосмически и транспортни изделия.
Изненадващо е, че честите парламентарни избори не се разглеждат негативно от инвеститорите, тъй като са получили институционална подкрепа от Агенцията за инвестиции.
Дитер Фланцер, изпълнителен директор: „Видяхме не само политическа стабилност, но и доброто образование на хората. Ние не разкриваме само работни места за масово производство, защото не прехвърляме единствено производството, а и инженерната част на някои дейности. Затова търсехме висококвалифицирани кадри и това беше ключово. България подкрепя този процес. Намерихме много квалифицирани хора и това е много привлекателно за нас в дългосрочен план.“
В момента в компанията са заети 2400 души, а до 2030 година за новото предприятие ще бъдат необходими още около 1000 служители.
Въпреки силния ръст, новите вложения под формата на дялов капитал остават слаби, което означава, че увеличението се дължи повече на разширяване на съществуващи бизнеси, отколкото на навлизане на нови инвеститори.
От Стопанската камара обаче са оптимисти.
Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК и главен финансов директор: „В първите два месеца на тази година говорим за ръстове над два пъти в сравнение със същия период на миналата година и това е сигнал, че членството в еврозоната дава положителния сигнал и доверието, което чуждестранните инвеститори очакват.“
„Важно е също така да бъдат приети редовен държавен бюджет за 2026 г. и да стартира подготовката на Бюджет 2027. Тази рамка е в основата на предвидима и спокойна бизнес среда, която да позволява на предприятията да се развиват и да инвестират спокойно своите капитали.“
За бизнеса е важно да се приеме редовен държавен бюджет за тази година и да се запазят принципите на пазарната икономика – без таван на цени и надценки, с ефективна работа на контролните органи и запазване на данъчно-осигурителния модел.
1 то бива бива лъжепропаганда
Коментиран от #5, #8, #18, #34
13:58 15.05.2026
5 Очевидно инвестициите
До коментар #1 от "то бива бива лъжепропаганда":основно са в пропаганда-)
Коментиран от #7
14:02 15.05.2026
7 мдаааа
До коментар #5 от "Очевидно инвестициите":" Патриотите " пак @кате , да ?
Коментиран от #27
14:05 15.05.2026
8 Зеления
До коментар #1 от "то бива бива лъжепропаганда":"ама ващо вече на нищо не бива! осен ако инвестициите не са 87% със знак минус"
Абе кой ти гледа дали има знак минус, важното е да се тръби колко сме добре с еврото.
Добре беше преди 89-та една телевизия и едно радио, колкото и да се пропагандираше социализма поне те облъчват от едно място. Пък сега къде, къде - телевизии много, радиа много, сайтове много и навсякъде те залива едни благ евролиберализъм...да ти напълни душата...е пълни я до степен на повръщане ама и това е подробност /като знака минус/
14:05 15.05.2026
13 нннн
Обикновено печалбата за един е загуба за друг. Редки са случаите на взаимна изгода.
14:13 15.05.2026
15 статистик
Коментиран от #23
14:14 15.05.2026
18 Петилетката за три години
До коментар #1 от "то бива бива лъжепропаганда":Когато тръгваш от нула е лесно да надуваш процентите. И през соца е било така след разсипията през Втората световна комунистите са издигали лозунга да се направи за пет гоини това, което другите държави са постигали за повече време и "Петилетката в съкратени сокове" и така от първата петилетка, която е започнала през 1949г. до седмата , която е завършила през 1975г. промишленото производство нараства над 70 пъти , а селскостопанската продукция близо три пъти преди да настъпи криза и корекция през 80 -те и режимът да падне. Следва да се отбележи, че през времето на ГЕРБ в България влязоха много некачествени инвеститори т.е. такива, които са фалирали някъде другаде и са дошли тук на разграден двор на избиват загуби и когато напускаха заради постоянно повишаващите се разхои за ток заплати и суровини оставиха батаци, така че не винаги увеличението на инвестициите е радистна вест.
14:22 15.05.2026
22 Копейка в шок
Коментиран от #28, #30
14:27 15.05.2026
23 Лост
До коментар #15 от "статистик":Ами нещо от сорта-миналата година си сложил една шепа пясък.Тази към него си добавил почти цяла шепа и си голяма работа.А този който е сложил една голяма кофа,а тази е прибавил само 13%към все едно нищо не е направил и трябва да го порицаем.
14:30 15.05.2026
25 Въпрос
До коментар #9 от "чудо голямо":Ти ли ще осигуриш работа и пари на хората?
14:32 15.05.2026
26 Сидо
До коментар #24 от "Кривоверен алкаш":Копейките са хора, които никога не са работили. Те не могат да го разберат.
Коментиран от #50
14:32 15.05.2026
27 Керестенлията
До коментар #7 от "мдаааа":Скоро и. ти ще @ каш навътре.
Коментиран от #55
14:34 15.05.2026
30 Бате Гойко
До коментар #22 от "Копейка в шок":За тебе един по-голям х 0 й , за да ти се опнат бръчките .
14:38 15.05.2026
31 Един
До коментар #3 от "Я кажете":7 милиона взимат по 10-20% повече.
14:45 15.05.2026
34 Може
До коментар #1 от "то бива бива лъжепропаганда":Ако си имал инвестиции 15 милиона за миналата година, а тази 150, горе долу 90% ръст.
Сериозни цифри..
14:48 15.05.2026
41 Мартин Картофски 🥔
В Ловеч пък отвори завод за собствено производство на автомобили, от-до: собствени части, от гумите до агрегатите.
До Бургас се строи втори Нефохим/Лукойл. В Дряново почваме да произвеждаме цели влакове - машини и вагонен състав.
Евро! Кеф!
14:56 15.05.2026
50 Кривоверен алкаш
До коментар #26 от "Сидо":и като няма инвестиции,ще има повече работа и пари за хората...добре ли си..
15:24 15.05.2026
53 Весел Патиланец
До коментар #10 от "Покупки":Това дса пълни глупости!
Дай сега копие на касовата бележка, от сега и от предният път - да сравним!
Да не си изпил парите?
15:42 15.05.2026
55 мдаааа
До коментар #27 от "Керестенлията":Я , кажи , как е усещането ?
15:43 15.05.2026
56 Само така
България върви уверено напред💪💪💪
16:11 15.05.2026
61 Кат Гледам !
Заплатите !
Хвръкнаха !
Нагоре !
16:52 15.05.2026
62 А Бе ! От !
Толкова Инвестиции !
Място За Нас !
Няма Да Остане !
Тука !
16:56 15.05.2026
63 Кат Доде !
С китайските Специалисти !
Че одиш !
Да Садиш !
Ориз !
Та да Ги Раниш !
17:13 15.05.2026
