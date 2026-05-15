След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции у нас

15 Май, 2026 13:57 1 815 64

За бизнеса е важно да се приеме редовен държавен бюджет за тази година и да се запазят принципите на пазарната икономика

Мария Атанасова

В първите два месеца след присъединяването на България към еврозоната преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват значително, показват данни на БНБ.

Общият им обем достига над 809 млн. евро, което е увеличение с 87% на годишна база, а само през февруари ръстът е близо двоен, отбелязва БНТ.

Основният принос за увеличението идва от реинвестираната печалба на вече установени чуждестранни компании, което се тълкува като знак за повишено доверие след въвеждането на еврото.

Сред инвеститорите е глобална турска компания за високоволтови трансформатори и генератори. В момента в предприятието работят 400 души, но с разширението на производството за 65 млн. евро ще бъдат наети още 100.

Мурат Юректен, изпълнителен директор: „Имаме голямо производство в Турция, където работят 1500 души, но изчерпахме наличната територия за разширението му. Затова искахме да растем извън страната. Вече бяхме международна компания с предприятия в Индия и Словакия и когато отворихме четвъртата фабрика, избрахме България, защото е близо до Турция. Можем да шофираме от турската база за 6 часа, което е много удобно за нас.“

Друга глобална компания с германски корени, която има предприятие за хладилници от 20 години у нас, инвестира 90 млн. евро в нова фабрика за аерокосмически и транспортни изделия.

Изненадващо е, че честите парламентарни избори не се разглеждат негативно от инвеститорите, тъй като са получили институционална подкрепа от Агенцията за инвестиции.

Дитер Фланцер, изпълнителен директор: „Видяхме не само политическа стабилност, но и доброто образование на хората. Ние не разкриваме само работни места за масово производство, защото не прехвърляме единствено производството, а и инженерната част на някои дейности. Затова търсехме висококвалифицирани кадри и това беше ключово. България подкрепя този процес. Намерихме много квалифицирани хора и това е много привлекателно за нас в дългосрочен план.“

В момента в компанията са заети 2400 души, а до 2030 година за новото предприятие ще бъдат необходими още около 1000 служители.

Въпреки силния ръст, новите вложения под формата на дялов капитал остават слаби, което означава, че увеличението се дължи повече на разширяване на съществуващи бизнеси, отколкото на навлизане на нови инвеститори.

От Стопанската камара обаче са оптимисти.

Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК и главен финансов директор: „В първите два месеца на тази година говорим за ръстове над два пъти в сравнение със същия период на миналата година и това е сигнал, че членството в еврозоната дава положителния сигнал и доверието, което чуждестранните инвеститори очакват.“

„Важно е също така да бъдат приети редовен държавен бюджет за 2026 г. и да стартира подготовката на Бюджет 2027. Тази рамка е в основата на предвидима и спокойна бизнес среда, която да позволява на предприятията да се развиват и да инвестират спокойно своите капитали.“

За бизнеса е важно да се приеме редовен държавен бюджет за тази година и да се запазят принципите на пазарната икономика – без таван на цени и надценки, с ефективна работа на контролните органи и запазване на данъчно-осигурителния модел.


  • 1 то бива бива лъжепропаганда

    ама ващо вече на нищо не бива! осен ако инвестициите не са 87% със знак минус

  • 2 Това се очакваше

    просто лъжльовците от партия Израждане трупаха дивиденти предизборно от страха на хората

  • 3 Я кажете

    В тоя момент-Колко души , по колко пари взимат.

    14:01 15.05.2026

    • 4 Трол
    Май забогатяхме.

  • 5 Очевидно инвестициите

    До коментар #1 от "то бива бива лъжепропаганда":

    основно са в пропаганда-)

  • 6 честен ционист

    Когато си държава ишлеме, тия проценти, колкото са по-високи, толкова държавата е по-скъсана. Лошото е, че и инвеститорите ще си докарат и работната ръка, която ще кълве на по-малко и от Ганчо.

  • 7 мдаааа

    " Патриотите " пак @кате , да ?

  • 8 Зеления

    Абе кой ти гледа дали има знак минус, важното е да се тръби колко сме добре с еврото.

    Добре беше преди 89-та една телевизия и едно радио, колкото и да се пропагандираше социализма поне те облъчват от едно място. Пък сега къде, къде - телевизии много, радиа много, сайтове много и навсякъде те залива едни благ евролиберализъм...да ти напълни душата...е пълни я до степен на повръщане ама и това е подробност /като знака минус/

  • 9 чудо голямо

    17 5 Отговор
    Това хич да не ви радва. Всеки така наречен чужд инвеститор се е принудиил да се домъкне по тия земи заради ниския корпоративен данък, или просто в родната му страна бизнесът му е в сивия сектор. Какъв е процентът на разпределените печалби като дивидент изтекли от страната?

  • 10 Покупки

    27 5 Отговор
    Ходих преди малко до магазина, от списъка с покупки взех само една трета, за останалото не ми стигнаха парите. Като се върнах прочетох тази статия - ЧЕ СМЕ ЗАБОГАТЕЛИ, ама казвайте ги по навреме тези неща бе, за какво ходим напразно до тези магазини...

  • 11 Тома

    26 4 Отговор
    Веднага като прочетох се сетих за аз съм п.рост и вие сте п.рости понеже трябва да повярваме

  • 12 Айгедотор

    20 4 Отговор
    Абсолютни небивалици!!

  • 13 нннн

    25 4 Отговор
    Инвеститорът с каква цел инвестира? Да печелят българите или да печели той?
    Обикновено печалбата за един е загуба за друг. Редки са случаите на взаимна изгода.

  • 14 И къде ни е кяра?

    14 4 Отговор
    Затварят български бизнеси и производства, за да се настанят чуждите. Това се крие под благата и толкова положително представяната дума "инвестиции". То тогава защо въобще крякахме и скачахме да махаме Бою синганина, той беше цар на инвестициите

  • 15 статистик

    18 2 Отговор
    Напрактика дошли 2 фирми , обаче 87% ръст , как звучи !

  • 16 Гост

    22 2 Отговор
    Да не объркахте заглавието .. за цените да става въпрос ?

  • 17 да питам

    6 2 Отговор
    Абе , вече се изнервям ... Някой ще ми каже ли , 1трилион колко милЯрда са ?!

  • 18 Петилетката за три години

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "то бива бива лъжепропаганда":

    Когато тръгваш от нула е лесно да надуваш процентите. И през соца е било така след разсипията през Втората световна комунистите са издигали лозунга да се направи за пет гоини това, което другите държави са постигали за повече време и "Петилетката в съкратени сокове" и така от първата петилетка, която е започнала през 1949г. до седмата , която е завършила през 1975г. промишленото производство нараства над 70 пъти , а селскостопанската продукция близо три пъти преди да настъпи криза и корекция през 80 -те и режимът да падне. Следва да се отбележи, че през времето на ГЕРБ в България влязоха много некачествени инвеститори т.е. такива, които са фалирали някъде другаде и са дошли тук на разграден двор на избиват загуби и когато напускаха заради постоянно повишаващите се разхои за ток заплати и суровини оставиха батаци, така че не винаги увеличението на инвестициите е радистна вест.

  • 19 дядото

    5 4 Отговор
    усещаме добре разликата, а някои твърдят се ръста е ... 135 % и повече.пфу.

  • 20 Аз досега четох от януари през седмица

    16 4 Отговор
    ...само за затварящи предприятия на бягащи чуждестранни "инвеститори" в Мездра,Враца, Лом, Плевен, Червен бряг, Русе и къде ли не още не...това всичко беше съобщавано в телеграфен стил по новините...Тия лъжи тука за безобразни и унизителни за всички българи, останали без работа

  • 21 Някой

    15 4 Отговор
    След влизането ни в еврозоната, вкаралите ни там трябваше да влезнат в затвора, за погазване на конституцията (член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват)), закона за прякото участие, договора за функциониране на ЕС член 140 (за еврото) и отделно потъпкване на демокрацията.

  • 22 Копейка в шок

    3 14 Отговор
    Аз пък си искам леФФФчето-кефчето вързано за любимата рубла и руски заплатки .А не като тука по 1500-2000€, но не копейките взимаме по малко защото не сме учили навремето.

  • 23 Лост

    2 6 Отговор

    Ами нещо от сорта-миналата година си сложил една шепа пясък.Тази към него си добавил почти цяла шепа и си голяма работа.А този който е сложил една голяма кофа,а тази е прибавил само 13%към все едно нищо не е направил и трябва да го порицаем.

  • 24 Кривоверен алкаш

    6 10 Отговор
    Кажете го това на Копейкин и на руските подмазвачи..

  • 25 Въпрос

    2 5 Отговор

    Ти ли ще осигуриш работа и пари на хората?

  • 26 Сидо

    5 11 Отговор

    Копейките са хора, които никога не са работили. Те не могат да го разберат.

  • 27 Керестенлията

    Скоро и. ти ще @ каш навътре.

  • 29 Анонимен

    9 4 Отговор
    И къде са откритите работни места с атрактивни заплати? Или просто укриват данъци у нас?

  • 30 Бате Гойко

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Копейка в шок":

    За тебе един по-голям х 0 й , за да ти се опнат бръчките .

  • 31 Един

    2 1 Отговор

    7 милиона взимат по 10-20% повече.

  • 32 мнение

    6 3 Отговор
    чуждестранните инвестиции във връзка с българската строителна мафия придобиват собственост, за да си спасяват парите, а българите ще бъдат изчистени от територията. Няма да има деца, няма да има бъдеще за нашата нация. Без доходи и дом деца не се отглеждат. Дребните душици, направили някакви пари от спекула затриват народа

  • 33 уиуиуиуиуиу

    1 0 Отговор
    къде , бе , ха ха ха ха

  • 34 Може

    6 1 Отговор

    Ако си имал инвестиции 15 милиона за миналата година, а тази 150, горе долу 90% ръст.
    Сериозни цифри..

  • 35 Икононикакви

    6 1 Отговор
    По джоба не сме го усетили, явно това са крадени български пари, които се узаконяват. 30 години "чуждестранните инвестиции" са манна небесна и нито по производство, нито по доходи и покупателна способност не можем и да наближим 1989г!

  • 36 Леж ти

    4 1 Отговор
    Повече даже … към 4000% да сме точни пребиха се и то по новия асфалт и инфраструктура и всичко🤦‍♂️😉 до година сме … Дубай на Балканите😆

  • 37 Не вярвам на статията

    7 1 Отговор
    Фирмите са с нови ивестиции, забогатяхме. Народа го усеща по цените, и по радостта от еврото. О, щастие.

  • 38 Иван 1

    9 3 Отговор
    Не лъжете защото в България не се произвежда нищо което да носи принадена стойност ние не произвеждаме никакви продукти за износ.

  • 39 ха ха ха

    6 1 Отговор
  • 40 Пепи

    5 2 Отговор
    Направо се избиват, кой повече да инвестира в България:)) Не знам какъв е смисалът на подобни статии! Балъците дето вярват на всичко, отдавна умряха! Като статията дето уж в България инфлацията си била нормална и цените не били чак толкова високи, тоест на хората така ни се струвало:))

  • 41 Мартин Картофски 🥔

    2 1 Отговор
    Не знам, ама във Видин отвори завод на Фолксваген и два нови завода за гуми - единият за Видинки, а другият е пиротския, който директно решиха да го изместят тук.
    В Ловеч пък отвори завод за собствено производство на автомобили, от-до: собствени части, от гумите до агрегатите.
    До Бургас се строи втори Нефохим/Лукойл. В Дряново почваме да произвеждаме цели влакове - машини и вагонен състав.
    Евро! Кеф!

  • 42 ще ли ти се маа

    11 1 Отговор
  • 43 КОЙ ГО КАЗВА?!???

    3 1 Отговор
  • 44 Х+У=Й

    1 4 Отговор
  • 45 Бойко Българоубиец

    2 1 Отговор
  • 46 Димитров

    4 1 Отговор
  • 47 !!!?

    3 0 Отговор
  • 48 д-р Бръкнигъзов

    4 1 Отговор
    щом това го казва БеНеБе, а шеф там е оня дето само разкарва костюма, НЕ Е ВЯРНО, същата манипулация като с инфлацията преди да влезем в еврозоната, и още какво беше там , все под 3то процента беше натъкмено от ТЕМЕНУЖНИКА и бокото, сега от тези от бенебе, защото виждат каква е истинската картинка със възможностите на нормалните хора, а не на богопомазаните....

  • 50 Кривоверен алкаш

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сидо":

    и като няма инвестиции,ще има повече работа и пари за хората...добре ли си..

  • 51 Сарийски

    4 1 Отговор
  • 52 гладен руснак без крак

    4 1 Отговор
  • 53 Весел Патиланец

    Това дса пълни глупости!
    Дай сега копие на касовата бележка, от сега и от предният път - да сравним!
  • 54 Еврозоната

    1 6 Отговор
  • 55 мдаааа

  • 56 Само така

    2 6 Отговор
  • 57 Сарийски

    6 2 Отговор
    Реинвестираната печалба е счетоводен трик за за намаляване на данъците.Стари инвеститори реинвестират и не плащат данъци.Това се отчита като голям успех,а в бюджета пари не влизат.

  • 58 Дзак

  • 59 Айше

  • 60 Пешо z

  • 61 Кат Гледам !

  • 62 А Бе ! От !

