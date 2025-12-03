Пуснаха комплектите с първите български евромонети

От днес във всички станции на „Български пощи“ могат да се купят стартови комплекти с български евромонети.



Те съдържат общо 42 монети с номинална стойност 10 евро и 23 евроцента. В тях са включени 9 броя монети от 2 евроцента, 7 броя от 5 евроцента, 6 броя от 20 евроцента, както и по 5 броя монети от 1 евро и 2 евро – по два броя от вид.

Едно физическо лице може да купи до два комплекта, като цената на всеки е 20 лева.