Новини
България »
Пуснаха комплектите с първите български евромонети

3 Декември, 2025 07:36

  • пощи-
  • монети-
  • еврозона

Те ще се продават от „Български пощи“

Пуснаха комплектите с първите български евромонети - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

От днес във всички станции на „Български пощи“ могат да се купят стартови комплекти с български евромонети.

Те съдържат общо 42 монети с номинална стойност 10 евро и 23 евроцента. В тях са включени 9 броя монети от 2 евроцента, 7 броя от 5 евроцента, 6 броя от 20 евроцента, както и по 5 броя монети от 1 евро и 2 евро – по два броя от вид.

Едно физическо лице може да купи до два комплекта, като цената на всеки е 20 лева.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
