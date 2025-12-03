Пуснаха комплектите с първите български евромонети

От днес във всички станции на „Български пощи“ могат да се купят стартови комплекти с български евромонети.
Те съдържат общо 42 монети с номинална стойност 10 евро и 23 евроцента. В тях са включени 9 броя монети от 2 евроцента, 7 броя от 5 евроцента, 6 броя от 20 евроцента, както и по 5 броя монети от 1 евро и 2 евро – по два броя от вид.
Едно физическо лице може да купи до два комплекта, като цената на всеки е 20 лева.
3 Последния Софиянец
06:46 03.12.2025
4 Последния Софиянец
06:46 03.12.2025
6 Факт
Коментиран от #7
06:48 03.12.2025
7 Факт
До коментар #6 от "Факт":Най-малко трябва държавата да депозира в гражданите определена сума, която да стигне за месец потребление.
06:50 03.12.2025
9 Юрош
06:51 03.12.2025
13 На снимката
06:54 03.12.2025
15 Референдум
Промяна в Закон за провеждане на Референдуми. Забрана за теглене на нови заеми 21 милиарда лева за 2026 г.
Да отпадне Забраната за плащане Кеш в КАТ, Паспортни служби, НАП. Замразяване на всички цени, данъци и осигуровки. Гарантиране за провеждане на честни избори.
06:54 03.12.2025
17 Грую
Влязъл едният с пачките и след 10 мин. излязъл ухилен до ушите.
- Какво бе, развали ли ти ги?
- Развали ми ги като пич - по на 6 и на 3.
06:55 03.12.2025
18 Урус
До коментар #10 от "никой не ви ще еврото":Бегай си на изток бе ушанкооо!
Не искаме робство ни от изток, ни от запад.
Коментиран от #27, #28
06:55 03.12.2025
19 Голем
07:03 03.12.2025
24 Възраждане
07:08 03.12.2025
