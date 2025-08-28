Новини
Fibank е най-добрата банка за клиентско обслужване в България според Euromoney

28 Август, 2025 10:19 436

Fibank следва неотлъчно мисията си да бъде иноватор във финансовия сектор и да предлага най-доброто клиентско преживяване

Fibank е най-добрата банка за клиентско обслужване в България според Euromoney - 1
Снимка: Fibank
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Първа инвестиционна банка получи престижната международна награда „Bulgaria`s Best Bank for Customer Experience“ от финансовото издание Euromoney.

Авторитетното признание от Euromoney за Fibank е второ след наградата „Best Bank in Bulgaria“ през 2011 г.

Изминалата година беше изключително успешна за Fibank – като финансови резултати, иновативни продукти и услуги, получени отличия. ПИБ реализира рекордна печалба в историята си, а активите ѝ нараснаха с 13.5%. Пазарните дялове на Fibank в депозитите от граждани и домакинства и в кредитите за бизнеса достигнаха съответно 8.9% и 9.7%. Банката продължава да бъде високоликвидна и с капиталова адекватност над регулаторните изисквания.

Fibank следва неотлъчно мисията си да бъде иноватор във финансовия сектор и да предлага най-доброто клиентско преживяване, в офисите и дигиталните си канали. През 2024 г. банката откри пилотните 2 офиса с дигитални зони и разшири възможностите за изцяло онлайн извършване на различни операции. От лятото на тази година, Fibank стартира на гръцкия банков пазар с дигитални продукти, като стратегията ѝ включва навлизане и в други европейски страни.

Успехите на Fibank бяха отбелязани с множество награди през последната година: „Celent Model Bank“, „Engage Awards“, „Банка на тайния клиент“, а сега и като най-добра банка за клиентско обслужване според Euromoney.


