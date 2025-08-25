„Български пощи“ спират приемането на пратки за САЩ

„Български пощи“ спират временно приемането на всички видове пратки за САЩ, съобщиха от държавната компания.
„Български пощи“ уведомяват, че временно преустановяват приемането на всички видове пратки за САЩ, считано от 26 август 2025 г.
Причината е в планираните промени от Администрацията на САЩ, свързани с митническото обслужване на влизащи в страната пратки, съдържащи стоки.
1 честен ционист
16:45 25.08.2025
2 Сатана Z
16:45 25.08.2025
3 Акад.Гологъзов
16:46 25.08.2025
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МОЖЕ ДА СТАНЕ МАРМАЛАД :)
Коментиран от #6
16:47 25.08.2025
5 Българин
Коментиран от #7
16:47 25.08.2025
6 Шамиль Арабов
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Тези пратки са от Унгария по същество.
Коментиран от #8
16:48 25.08.2025
7 честен ционист
До коментар #5 от "Българин":За какво са му на Бай Дочно български трушии и лютеици, като Мелания му затваря словенски айвари? Единствено от България, Бай Дочно се радваше на двойна преварка на 42-градусова Арбанашка ракия, която Митьо Пищова му носеше приживе по Мис Америките.
16:53 25.08.2025
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #6 от "Шамиль Арабов":УНГАРСКИ , КАТО АВСТРИЙСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗАРИИ С
МОДЕРНИ ИМЕНА :)
16:56 25.08.2025