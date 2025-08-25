Новини
„Български пощи“ спират приемането на пратки за САЩ

„Български пощи“ спират приемането на пратки за САЩ

25 Август, 2025 16:41 701 8

Причината е в планираните промени от Администрацията на САЩ, свързани с митническото обслужване на влизащи в страната пратки, съдържащи стоки

„Български пощи“ спират приемането на пратки за САЩ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Български пощи“ спират временно приемането на всички видове пратки за САЩ, съобщиха от държавната компания.

„Български пощи“ уведомяват, че временно преустановяват приемането на всички видове пратки за САЩ, считано от 26 август 2025 г.

Причината е в планираните промени от Администрацията на САЩ, свързани с митническото обслужване на влизащи в страната пратки, съдържащи стоки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    10 1 Отговор
    Какви ви пощенски пратки? България от 6 месеца няма американски посланик, а предишния път когато хаитянинът си плю на петите, в Порт-о-Пренс настанаха граждански вълнения. Да не говорим, че изгониха и БГ посланика от Вашингтон след като киснеше само по приеми и шведски маси.

    16:45 25.08.2025

  • 2 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Българите пращат колети с храна на роднините си в Краварника да не умрат от глад ,а бай Дончо се глАси да ги депортира до края на годината.

    16:45 25.08.2025

  • 3 Акад.Гологъзов

    1 1 Отговор
    Само за СССР пратки ще се приемат!ЕССР!

    16:46 25.08.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    САМО АКО БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩИ СПРАТ ДОСТАВКИТЕ ОТ КИТАЙ,
    МОЖЕ ДА СТАНЕ МАРМАЛАД :)

    Коментиран от #6

    16:47 25.08.2025

  • 5 Българин

    4 0 Отговор
    Язък ! Тъкмо се канех да пратя на Тръмп няколко компота и домашна лютеница !

    Коментиран от #7

    16:47 25.08.2025

  • 6 Шамиль Арабов

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Тези пратки са от Унгария по същество.

    Коментиран от #8

    16:48 25.08.2025

  • 7 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    За какво са му на Бай Дочно български трушии и лютеици, като Мелания му затваря словенски айвари? Единствено от България, Бай Дочно се радваше на двойна преварка на 42-градусова Арбанашка ракия, която Митьо Пищова му носеше приживе по Мис Америките.

    16:53 25.08.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шамиль Арабов":

    УНГАРСКИ , КАТО АВСТРИЙСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
    В БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗАРИИ С
    МОДЕРНИ ИМЕНА :)

    16:56 25.08.2025

