„Български пощи“ спират приемането на пратки за САЩ

„Български пощи“ уведомяват, че временно преустановяват приемането на всички видове пратки за САЩ, считано от 26 август 2025 г.

Причината е в планираните промени от Администрацията на САЩ, свързани с митническото обслужване на влизащи в страната пратки, съдържащи стоки.