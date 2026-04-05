Радостин Василев: За нас и в сглобката, и сега, и винаги, Сарафов е деветото джудже. Той трябва да бъде арестуван

„В българското общество в момента има консенсус – млади и стари, бедни и богати смятат, че ние не можем повече да продължаваме така“, каза в „120 минути“ по bTV Радостин Василев, лидер на партия МЕЧ и водач на листа 25-и МИР София и 16-и МИР Пловдив.
По думите му първата крачка към промяната е кръгла маса, която да събере антикорупционно настроени партии срещу Пеевски и Борисов, които да вземат решение как съдебната ни система да продължи.
„Ако Румен Радев, ПП-ДБ, „Възраждане“, БСП – надявам се да влязат в парламента, макар и трудно – имаме мнозинство срещу модела, ние първо трябва да седнем и да помислим, а не да запълним набързо ВСС“, каза Василев
„Да помислим ще имаме ли главен прокурор, ще променяме ли конституционната разпоредба, която определя отговорността на ВСС и на всеки прокурор за човешките съдби, които са му поверени. Ще децентрализираме ли системата на прокуратурата? Нейното място в съдебната власт ли е, може ли да влезе в изпълнителната?“, коментира лидерът на МЕЧ.
Радостин Василев заяви, че са нужни 160 депутати за смяна на ВСС и „няма да има оправдания за смяна на ВСС на някого с ГЕРБ“.
„Никога не трябва с ГЕРБ нищо да се прави. Ако трябва, ще преживеем още катарзиси, но това трябва да бъде преодоляно“, допълни той.
„За нас и в сглобката, и сега, и винаги, Борислав Сарафов е деветото джудже. Той трябва да бъде арестуван“, категоричен е Василев.
„Ако ги нямаше Гешев и Сарафов, този клептократичен модел нямаше да съществува толкова дълго“, допълни той.
Относно проблема с повишаващите се цени на горивата, като първа мярка МЕЧ предлага одържавяване на „Лукойл“.
„Много малко хора знаят, че цената на колонката около 40-45% е цената на суровия петрол. 30% е ДДС и акциз, 10% са транспортните разходи и надценката. Кой по-добре от държавата може да каже чрез законодателна промяна - в периода на криза, докато не се отвори Ормузкия проток, акцизът върху горивата за физическите лица е наполовина. Тогава левче от цената на горивото пада“, обясни Василев, признавайки обаче, че така приходите на държавата ще спаднат сериозно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Искат пак бедните на ботатите сметките да плащат.
Оня бизнесмен с автобусната фирма за пътнически превози, има имение за няколко милиона евро и Букати Вейрон за 10 млн евро, на което само гумите струват 20 000 евро и се сменят през 3000 км. И сега Радоктин Василев и синдикатите искат бедняците данъкоплатци да го спасяват от неистински фалит. Да си продаде Бугатито, парите ще му стигнат за нафта за 10 години за всичките му автобуси. Дори на тройна цена.
18:08 05.04.2026
12 Факт!
До коментар #1 от "чорчик":Двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и другарчето му Пеевски трябва да бъдат оковани с вериги и хвърлени зад решетките. Тогава нещата в България ще тръгнат в правилна посока.
Коментиран от #52
18:11 05.04.2026
13 Някой
До коментар #9 от "Десен":Аз не им давам доброволно заплати на депутатите, а по принуда те ги взимат от мен със сила. Уж за да ме пазят, лекуват ... Когато някой мафиот прави същото като държавата - взима пари със сила, го наричат РЕКЕТ. Ето това са депутаните ни: РЕКЕТЬОРИ. Важи и за Радостин Василев.
18:14 05.04.2026
До коментар #19 от "Чуй":Радостин Василев е клонинг кръстоска между Костадин Костадинов, Кракимир Каракачанов и Слави Трифонов
До коментар #24 от "Знайко":В САЩ главен прокурор е министъра на правосъдието, защо и у нас да не стане така.
До коментар #24 от "Знайко":,,ще е човек на Пеевски"......
18:32 05.04.2026
Не е ясен с мисълта си - говори на едро.
Но като няма други - и тези хъшлаци ще ни управляват.
Какво значи - понижение на горивата - че те нямат само-дисциплина водачите - пали колата и обикаля за парко място - че ако не излезе от автомобил - не е той или тя.
В Англия - Говорителят на Парламента ходи пеша по улиците.
Културата е ниска - какво пречи да се разходиш.
Че трябвало да подкрепяме глезлъовци - че парите не са чешма.
18:49 05.04.2026
43 Ха хо
До коментар #36 от "Анджо":Какъв русофил е тоя? Утре Епщайн да го покани за високоплатена сексретарка, ще приеме без да мисли. Виж му биографията.
18:56 05.04.2026
49 Да бе
До коментар #46 от "кочо чистеменски":депутатски арест!?Ако влезнат ....
19:01 05.04.2026
50 Каза
До коментар #48 от "Гуру Гарабед":че ше се коалира с Радев!
19:01 05.04.2026
52 Мизерабъл
До коментар #12 от "Факт!":Смешник.Факт!
Коментиран от #64
19:03 05.04.2026
58 Аааа
До коментар #57 от "ЕДГАР КЕЙСИ":за бакър ли ?
19:08 05.04.2026
60 Макето
До коментар #19 от "Чуй":За Радев ли да гласуваш(онези другите дори не ги споменавам)? Този, поне им казва всичко в очите. Трябва да е беден и дрипав ли, за да е политик? Тези отрепки, ако имаше нещо, щяха да го разкъсат.
19:15 05.04.2026
62 кочо
Коментиран от #74
19:30 05.04.2026
64 Динозавър
До коментар #52 от "Мизерабъл":Ние сме търпеливи и ще дочакаме да видим двамата Дебели екземпляра в затворническа килия.
19:34 05.04.2026
65 Христанов
До коментар #6 от "С две думи":недей ще те съди и запорира... така прави меч
19:35 05.04.2026
68 Простотия
Арест се извършва при конкретни нормативно приети обстоятелства.
Как може да арестуваш някой просто ей така.
Коментиран от #69
19:49 05.04.2026
69 Tоп пишман адвокат
До коментар #68 от "Простотия":Aдвокат „Радостин Василев“ може ВСИЧКО ще строи нов Белене и ще натика всички там без пощада било то виновен или не ще видите тогава комунизъм !!!
20:00 05.04.2026
74 Анонимен
До коментар #62 от "кочо":Политическа мафия са тези които от 5 години рушат саботират крадат всичко тук Овълчени алници лъжат реват наети от червените куфарчета 5 години рушат всичко тук и са безнаказани защо ли
20:54 05.04.2026
77 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #2 от "ура,,ура":Този плевенски допинг-адвокат, като Министър на младежта и спорта от ПП "ПП", не можа да свърши и за 5 стотинки работа, но си уреди живота.
21:35 05.04.2026
