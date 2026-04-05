Радостин Василев: За нас и в сглобката, и сега, и винаги, Сарафов е деветото джудже. Той трябва да бъде арестуван

„В българското общество в момента има консенсус – млади и стари, бедни и богати смятат, че ние не можем повече да продължаваме така“, каза в „120 минути“ по bTV Радостин Василев, лидер на партия МЕЧ и водач на листа 25-и МИР София и 16-и МИР Пловдив.

По думите му първата крачка към промяната е кръгла маса, която да събере антикорупционно настроени партии срещу Пеевски и Борисов, които да вземат решение как съдебната ни система да продължи.

„Ако Румен Радев, ПП-ДБ, „Възраждане“, БСП – надявам се да влязат в парламента, макар и трудно – имаме мнозинство срещу модела, ние първо трябва да седнем и да помислим, а не да запълним набързо ВСС“, каза Василев

„Да помислим ще имаме ли главен прокурор, ще променяме ли конституционната разпоредба, която определя отговорността на ВСС и на всеки прокурор за човешките съдби, които са му поверени. Ще децентрализираме ли системата на прокуратурата? Нейното място в съдебната власт ли е, може ли да влезе в изпълнителната?“, коментира лидерът на МЕЧ.

Радостин Василев заяви, че са нужни 160 депутати за смяна на ВСС и „няма да има оправдания за смяна на ВСС на някого с ГЕРБ“.

„Никога не трябва с ГЕРБ нищо да се прави. Ако трябва, ще преживеем още катарзиси, но това трябва да бъде преодоляно“, допълни той.

„За нас и в сглобката, и сега, и винаги, Борислав Сарафов е деветото джудже. Той трябва да бъде арестуван“, категоричен е Василев.

„Ако ги нямаше Гешев и Сарафов, този клептократичен модел нямаше да съществува толкова дълго“, допълни той.

Относно проблема с повишаващите се цени на горивата, като първа мярка МЕЧ предлага одържавяване на „Лукойл“.

„Много малко хора знаят, че цената на колонката около 40-45% е цената на суровия петрол. 30% е ДДС и акциз, 10% са транспортните разходи и надценката. Кой по-добре от държавата може да каже чрез законодателна промяна - в периода на криза, докато не се отвори Ормузкия проток, акцизът върху горивата за физическите лица е наполовина. Тогава левче от цената на горивото пада“, обясни Василев, признавайки обаче, че така приходите на държавата ще спаднат сериозно.