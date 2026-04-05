Радостин Василев: За нас и в сглобката, и сега, и винаги, Сарафов е деветото джудже. Той трябва да бъде арестуван
  Тема: Избори

Радостин Василев: За нас и в сглобката, и сега, и винаги, Сарафов е деветото джудже. Той трябва да бъде арестуван

5 Април, 2026 17:40 2 230 78

  • радостин василев-
  • борислав сарафов-
  • девето джудже-
  • арест

Първата крачка към промяната е кръгла маса, която да събере антикорупционно настроени партии срещу Пеевски и Борисов, които да вземат решение как съдебната ни система да продължи, коментира лидерът на МЕЧ

Радостин Василев: За нас и в сглобката, и сега, и винаги, Сарафов е деветото джудже. Той трябва да бъде арестуван - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„В българското общество в момента има консенсус – млади и стари, бедни и богати смятат, че ние не можем повече да продължаваме така“, каза в „120 минути“ по bTV Радостин Василев, лидер на партия МЕЧ и водач на листа 25-и МИР София и 16-и МИР Пловдив.

По думите му първата крачка към промяната е кръгла маса, която да събере антикорупционно настроени партии срещу Пеевски и Борисов, които да вземат решение как съдебната ни система да продължи.

„Ако Румен Радев, ПП-ДБ, „Възраждане“, БСП – надявам се да влязат в парламента, макар и трудно – имаме мнозинство срещу модела, ние първо трябва да седнем и да помислим, а не да запълним набързо ВСС“, каза Василев

„Да помислим ще имаме ли главен прокурор, ще променяме ли конституционната разпоредба, която определя отговорността на ВСС и на всеки прокурор за човешките съдби, които са му поверени. Ще децентрализираме ли системата на прокуратурата? Нейното място в съдебната власт ли е, може ли да влезе в изпълнителната?“, коментира лидерът на МЕЧ.

Радостин Василев заяви, че са нужни 160 депутати за смяна на ВСС и „няма да има оправдания за смяна на ВСС на някого с ГЕРБ“.

„Никога не трябва с ГЕРБ нищо да се прави. Ако трябва, ще преживеем още катарзиси, но това трябва да бъде преодоляно“, допълни той.

„За нас и в сглобката, и сега, и винаги, Борислав Сарафов е деветото джудже. Той трябва да бъде арестуван“, категоричен е Василев.

„Ако ги нямаше Гешев и Сарафов, този клептократичен модел нямаше да съществува толкова дълго“, допълни той.

Относно проблема с повишаващите се цени на горивата, като първа мярка МЕЧ предлага одържавяване на „Лукойл“.

„Много малко хора знаят, че цената на колонката около 40-45% е цената на суровия петрол. 30% е ДДС и акциз, 10% са транспортните разходи и надценката. Кой по-добре от държавата може да каже чрез законодателна промяна - в периода на криза, докато не се отвори Ормузкия проток, акцизът върху горивата за физическите лица е наполовина. Тогава левче от цената на горивото пада“, обясни Василев, признавайки обаче, че така приходите на държавата ще спаднат сериозно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чорчик

    32 10 Отговор
    "За нас и в сглобката, и сега, и винаги, Сарафов е деветото джудже. Той трябва да бъде арестуван" и убавеца радо да стане главен покурор!

    Коментиран от #12

    17:42 05.04.2026

  • 2 ура,,ура

    24 22 Отговор
    Упоритите борци против двете прасета трябва да влезнат в парламента.

    Коментиран от #77

    17:42 05.04.2026

  • 3 Пустиня(к)

    30 3 Отговор
    Що, не мое ли просто да го запорирате? Чувам, че сте били некви спецове у тоя бранш. С традиции, дет се вика.

    17:43 05.04.2026

  • 4 Анонимен

    22 0 Отговор
    От кого гарван на гарван око не вади

    17:47 05.04.2026

  • 5 Лъже, маже

    34 6 Отговор
    Подлогата на Пеевски много се пали. И като спортен министър доста открадна.

    17:52 05.04.2026

  • 6 С две думи

    38 5 Отговор
    Пълен идиот

    Коментиран от #65

    17:55 05.04.2026

  • 7 Нефелник

    31 3 Отговор
    А ти си пълвото ритащо кенгуру в парламента.Тово виждат младите,после защо расте нефелно поколение.

    17:56 05.04.2026

  • 8 Файърфлай

    25 4 Отговор
    Щом няма Главен съдия,не трябва да има и Главен прокурор ! Всички с длъжност "прокурор" трябва да са равни.И когато "лошия прокурор" "замита" определено дело,"добрия"(ако са останали изобщо такива) да окаже равно на неговото противодействие.Тази длъжност е остатък от сталинизма.

    Коментиран от #24

    17:56 05.04.2026

  • 9 Десен

    35 1 Отговор
    Каква крьгла маса те гони бе глупак.За да се намьрдаш и ти на нея.Нали има Народно сьбрание.Депутати.За какво им даваме заплати ,а някаква маса решава.

    Коментиран от #13

    18:04 05.04.2026

  • 10 Само питам

    35 1 Отговор
    Радостив Василев в неговия си джоб ли ще бръкне да помогне на бизнесмените милижнери или от нашея джоб на данъкоплатците със скъсаните джобове?

    Искат пак бедните на ботатите сметките да плащат.

    Оня бизнесмен с автобусната фирма за пътнически превози, има имение за няколко милиона евро и Букати Вейрон за 10 млн евро, на което само гумите струват 20 000 евро и се сменят през 3000 км. И сега Радоктин Василев и синдикатите искат бедняците данъкоплатци да го спасяват от неистински фалит. Да си продаде Бугатито, парите ще му стигнат за нафта за 10 години за всичките му автобуси. Дори на тройна цена.

    18:08 05.04.2026

  • 11 Пако

    23 1 Отговор
    Нашите политици трябва да знаят едно-за предателство към приятели, роднини, любов, идеали може да се намери причина и прошка, но към
    Родина –никога!

    Коментиран от #16

    18:10 05.04.2026

  • 12 Факт!

    18 14 Отговор

    До коментар #1 от "чорчик":

    Двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и другарчето му Пеевски трябва да бъдат оковани с вериги и хвърлени зад решетките. Тогава нещата в България ще тръгнат в правилна посока.

    Коментиран от #52

    18:11 05.04.2026

  • 13 Някой

    32 1 Отговор

    До коментар #9 от "Десен":

    Аз не им давам доброволно заплати на депутатите, а по принуда те ги взимат от мен със сила. Уж за да ме пазят, лекуват ... Когато някой мафиот прави същото като държавата - взима пари със сила, го наричат РЕКЕТ. Ето това са депутаните ни: РЕКЕТЬОРИ. Важи и за Радостин Василев.

    18:14 05.04.2026

  • 14 Всички видяха

    30 2 Отговор
    Радостина,и ти си поредния боклук. Къде беше на 28.02.26г. Не сме тъпи да ти вярваме,че си борец за българския народ.Да погледнем ли имотната ти декларация!

    18:16 05.04.2026

  • 15 Макето

    5 29 Отговор
    Всеки съзнателен гражданин трябва да подкрепи МЕЧ!

    Коментиран от #19

    18:17 05.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 еха

    27 2 Отговор
    Колко е сигурен Руди Гела, че и той ще се нареди на масата, на която ще се раздават дажбите. Този невъзпитан, агресивен и нагъл екземпляр трябва да бъде съден заедно със Сарафов, Пеевски, Борисов и още един куп самозабравени хрантутници. Адвокатските права на Расташки и Василев трябва да бъдат отнети заради накърняване престижа на адвокатската професия. Адвокатската гилдия трябва да започне да се чисти, защото много глупави, нагли и алчни същества са попаднали в нея. Това откровено да заплашваш как ще съблечеш някого гол и ще го оковеш във вериги, това да рекетираш някого да ти дате 80 000 евро за фондация, която тепърва ще създаваш, като преди това си му наложил 7-8 запора, за да го уникожиш финансово, е за затвор, не за съдебните зали в качество на адвокат. И не, Руди, този път няма да стане с плащане, има хора, които ще бдят за това. Язък, че и с Дубай не изкара късмет.

    18:20 05.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ивелин

    25 2 Отговор
    И това не стига за 4% !

    18:22 05.04.2026

  • 22 Врачка

    31 1 Отговор

    До коментар #19 от "Чуй":

    Радостин Василев е клонинг кръстоска между Костадин Костадинов, Кракимир Каракачанов и Слави Трифонов

    18:24 05.04.2026

  • 23 РОСЕН МИЛЕНОВ

    12 3 Отговор
    Снима палата на МАФИЯТА НА ДОМУСЧИЕВ БОКО ЛОРЕР ЧЕРЕПА КОВАЧКИ ПРОКОПИЕВ И МНОГО ДРУГИ ОГРОМНИ ПАЛАТИ ГЛЕДАЙТЕ КАНАЛ 3...

    18:29 05.04.2026

  • 24 Знайко

    13 6 Отговор

    До коментар #8 от "Файърфлай":

    В САЩ главен прокурор е министъра на правосъдието, защо и у нас да не стане така.

    Коментиран от #28

    18:30 05.04.2026

  • 25 Радостине

    10 9 Отговор
    тази кръгла маса дори и да я има, на нея нямат място не само ГЕРБ и ДПС, а и тези които управляваха с тях. Къде ми слагаш ПП-ДБ и БСП?

    Коментиран от #33

    18:30 05.04.2026

  • 26 Квадратна маса

    11 1 Отговор
    не може ли ?

    18:31 05.04.2026

  • 27 Ареста и затвора за тези хора не е

    9 8 Отговор
    Наказание за тях това е помилване наказанието трябва да е убит с камъни

    18:32 05.04.2026

  • 28 Защото

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "Знайко":

    ,,ще е човек на Пеевски"....

    18:32 05.04.2026

  • 29 Лена

    23 2 Отговор
    Този пак сее напушил

    18:36 05.04.2026

  • 30 А ти

    14 2 Отговор
    си просто джудже!

    18:47 05.04.2026

  • 31 Пената

    20 2 Отговор
    Радо, този път си извън яслата!

    18:48 05.04.2026

  • 32 На мене

    16 2 Отговор
    На олигофрен ми прилича, не на джудже.

    18:49 05.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Никой

    17 2 Отговор
    Ми не изглежда сериозен - просто си приказва нещо - това е човек - цял живот - а засега е кратък неговият живот - но е живял в полулугнало състояние, не че нещо лошо да те гледа Майка ти или Баба ти, ама да се изказваш по Държавни теми - нещо не е ясно и това.

    Не е ясен с мисълта си - говори на едро.

    Но като няма други - и тези хъшлаци ще ни управляват.

    Какво значи - понижение на горивата - че те нямат само-дисциплина водачите - пали колата и обикаля за парко място - че ако не излезе от автомобил - не е той или тя.

    В Англия - Говорителят на Парламента ходи пеша по улиците.

    Културата е ниска - какво пречи да се разходиш.

    Че трябвало да подкрепяме глезлъовци - че парите не са чешма.

    18:49 05.04.2026

  • 35 Гелосаното

    17 2 Отговор
    се самопредлагаше за министър на вътрешните работи и си вярваше. Тасива откачалки се бутат в политиката. Всичкото Дубай ще гласува за тоя сбърканяк.

    18:52 05.04.2026

  • 36 Анджо

    13 3 Отговор
    Ейго тоя русофил какви ги пелтечи , щом е тръгнал да защитава червената мафия няма да влезне в парламента. БКП е терористична организация и тоя се кланя на нея и се надява да направят нещо смислено. Нали те създадоха червената олигархия и продължава народа да платят още от тях..

    Коментиран от #43

    18:52 05.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Радо

    11 2 Отговор
    хвърли някаква бомба,че изпадате!

    18:53 05.04.2026

  • 39 Физиономист

    17 3 Отговор
    Само като му видиш лицето, веднага ти става ясно, че си имаш работа с циганин-измамник. То от ония край са всички телефонни измамници, които лъжат възрастни хора и им ограбват парите.

    18:53 05.04.2026

  • 40 Радо

    14 0 Отговор
    ако не влезне,кой ще се бие с Цончо?

    18:54 05.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ха хо

    14 2 Отговор

    До коментар #36 от "Анджо":

    Какъв русофил е тоя? Утре Епщайн да го покани за високоплатена сексретарка, ще приеме без да мисли. Виж му биографията.

    18:56 05.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 кочо чистеменски

    2 13 Отговор
    Само заради това че смятате сарафов да бъде арестуван ще гласувам за вас .Никой друг не е посмял да го пипне тозе подлаг и ятак на борисов и пеевски .Заедно ако трябва тримката са злото на българския народ .ПРав си докато прокуратурата и съда не бъдат слуга на народа ,а се слуги на крими контингента и подземния свят борисов и пеевски .българиья няма да я пребъде Българския народ трябва да знае това и сега на изборите дрябва да кажем не на опг ,не на мародерите на държавата

    Коментиран от #49

    18:56 05.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Гуру Гарабед

    9 6 Отговор
    Руди гела. Патерица и слуга на тиквата. Факт.

    Коментиран от #50

    19:00 05.04.2026

  • 49 Да бе

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "кочо чистеменски":

    депутатски арест!?Ако влезнат ....

    19:01 05.04.2026

  • 50 Каза

    8 2 Отговор

    До коментар #48 от "Гуру Гарабед":

    че ше се коалира с Радев!

    19:01 05.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Мизерабъл

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факт!":

    Смешник.Факт!

    Коментиран от #64

    19:03 05.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Един

    13 2 Отговор
    Тоя неадекватния и капка мозък няма. Главата му служи само за да не влиза дъждовна вода през врата. Каза че високите сметки за ток били заради пониженото напрежение. Т.е. законът на Ом отива в боклука и от днес следваме закона на Руди Гела.

    19:06 05.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ЕДГАР КЕЙСИ

    14 1 Отговор
    А "ГЕЛОСАНИЯ" РОМ НЕ ТРЯБВА ЛИ ДА БЪДЕ АРЕСТУВАН ? ? ? .....................

    Коментиран от #58

    19:06 05.04.2026

  • 58 Аааа

    8 1 Отговор

    До коментар #57 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    за бакър ли ?

    19:08 05.04.2026

  • 59 Велев

    10 1 Отговор
    Определено не ми вдъхва доверие

    19:09 05.04.2026

  • 60 Макето

    5 6 Отговор

    До коментар #19 от "Чуй":

    За Радев ли да гласуваш(онези другите дори не ги споменавам)? Този, поне им казва всичко в очите. Трябва да е беден и дрипав ли, за да е политик? Тези отрепки, ако имаше нещо, щяха да го разкъсат.

    19:15 05.04.2026

  • 61 Майора

    12 1 Отговор
    Ало Руди Гела , толкова си добър адвокат , та да не знаеш че не мож една власт изпълнителната, дасе намесва в дейността на съдебната, било то съд и прокуратура!

    19:20 05.04.2026

  • 62 кочо

    2 4 Отговор
    Майоре ами точно за това че изпълнителната власт не можеше да се меси в опг на съд и прокуратурата ,които са слуги на политическата мафия и политически мародери на българския народ,за това сме в това дередже или в безизходица от бедност и престъпност корупция .Но казаното от василев за мцоже да се приложи в действие ,иначе тежко и горко на тоя изстрадал народ

    Коментиран от #74

    19:30 05.04.2026

  • 63 Пенчо

    9 0 Отговор
    Този го нема в целата схема!

    19:31 05.04.2026

  • 64 Динозавър

    6 3 Отговор

    До коментар #52 от "Мизерабъл":

    Ние сме търпеливи и ще дочакаме да видим двамата Дебели екземпляра в затворническа килия.

    19:34 05.04.2026

  • 65 Христанов

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "С две думи":

    недей ще те съди и запорира... така прави меч

    19:35 05.04.2026

  • 66 Е добре де

    4 1 Отговор
    Ама защо само приказки,без действие. Нали ако го аресруват той ще повлече всички,в затвора и тогава държавата ще се оправи!? Кой ще го позволи това?

    19:40 05.04.2026

  • 67 Хъху

    12 0 Отговор
    Да отбележа нещо за всички вас който че го прочетете. Щом на един човек му дават трибуна медийте и масово го тиражират, а той свободно говори за системата, хора ще щял да ги вкара в затвора и били престъпници значи че той е човек на системата.
    4267

    19:41 05.04.2026

  • 68 Простотия

    11 1 Отговор
    Как може да се призовава за - арестуване на някой, пък бил той и Сарафов.
    Арест се извършва при конкретни нормативно приети обстоятелства.
    Как може да арестуваш някой просто ей така.

    Коментиран от #69

    19:49 05.04.2026

  • 69 Tоп пишман адвокат

    6 1 Отговор

    До коментар #68 от "Простотия":

    Aдвокат „Радостин Василев“ може ВСИЧКО ще строи нов Белене и ще натика всички там без пощада било то виновен или не ще видите тогава комунизъм !!!

    20:00 05.04.2026

  • 70 Перо

    8 1 Отговор
    Нали Филчев и Цацаров бяха черни овце в съдебното стадо! И каква промяна се получи, след тяхното освобождаване, нулева! Сега е Сарафов наред, после следващия. Политико-икономическата система е прогнила и корумпирана, още от създаването и от соц. адвокати по бракоразводни дела с нетрадиционна сексуална ориентация! Вътрешна зависимост от организираната криминална престъпност и външен слугинаж за осигуряване на статуквото от външна заплаха! За когото и да се гласува, организаторите на корпоративния и купен вот и техните партии, няма да бъдат засегнати, поради манталитет и липса на държавност и постоянен ред и сигурност, безброй дефекти на системата!

    20:11 05.04.2026

  • 71 Келеме

    7 2 Отговор
    Руди голям го вади, ама мек! Да се запаси с криви макарони и да гледа през тях парламента!

    20:31 05.04.2026

  • 72 меч

    5 1 Отговор
    са шайка квартални бабаити с бе ем вета и локалчета нямат място в политиката!

    20:35 05.04.2026

  • 73 Беш у катуня

    5 1 Отговор
    Цинганьор.

    20:51 05.04.2026

  • 74 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #62 от "кочо":

    Политическа мафия са тези които от 5 години рушат саботират крадат всичко тук Овълчени алници лъжат реват наети от червените куфарчета 5 години рушат всичко тук и са безнаказани защо ли

    20:54 05.04.2026

  • 75 Без теб

    4 1 Отговор
    Защо не запорирахте сметките на Пеевски и Борисов, а се занимавахте с Киро Брейка. Смешници сте вие.

    20:58 05.04.2026

  • 76 РЕАЛИСТ

    1 3 Отговор
    Язък ти Радо, че си юрист. Как можеш да кажеш за някого и то не за кого, а за главният прокурор, че трябва да бъде арестуван. Престъпление ли е извършил, има ли разследване срещу него, можеш ли да представиш причини и доказателства. Имах по-високо мнение за теб. Явно знаеш , че си заминаваш от парламента и някой то е обещал, да ти даде флашките на машинките за гласуване. Знаем , че само ППДБ ги има и търгува с тях.

    21:05 05.04.2026

  • 77 ПРИПОМНЯНЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "ура,,ура":

    Този плевенски допинг-адвокат, като Министър на младежта и спорта от ПП "ПП", не можа да свърши и за 5 стотинки работа, но си уреди живота.

    21:35 05.04.2026

  • 78 Нещо не ми е ясно....

    0 0 Отговор
    В Уикипедия пише,че Виолета Комитова е от Български възход,пък сега се представя от Вас....Адски много я харесвам,но защо е с Вас?!?!?;Просто така или за заблуда на избирателите?!?!?;

    00:22 06.04.2026

