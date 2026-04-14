Седем месеца по-късно: След като дете пострада от токов удар на детска площадка във Варна – виновни няма

Седем месеца след като дете пострада от токов удар, хващайки се за осветителен стълб до детска площадка във Варна, отговор на въпроса каква е причината за инцидента няма. Районната прокуратура отказа да образува досъдебно производство, защото детето е пострадало леко, а при направената проверка не е установено по стълба да тече ток. Майката на детето твърди, че причините за токовия удар са отстранени още същата вечер, за да няма виновни, припомня БНТ.
Инцидентът с Димитър става на 21 август миналата година. Районната прокуратура във Варна се самосезира 4 дни по-късно. Оттам заявяват, че след инцидента на място е пристигнал служител на фирмата, която поддържа осветителните тела. Той е установил, че напрежение по корпуса няма. На 20 метра е имало счупена разклонителна кутия с кабели под напрежение, която веднага е била обезопасена.
Мария Иванова, майка на Димитър: "Без за тези действия да са изготвени документи и снимки. Просто е замел всички следи и данни. На 22 август са извършени от същия служител нови замервания, съставени са констативни протоколи и фотоснимки и е осъществена допълнителна намеса по кутията чрез мостосване. Ремонт и полагане в земята. През тези четири дни – поправена, ремонтирана е кутията."
От Районната прокуратура уведомяват родителите на пострадалото дете, че няма основание за образуване на досъдебно производство.
Мария Иванова, майка на Димитър: "Тъй като първоначалното състояние на място вече не е било налично в непроменен вид поради извършените действия на терен."
Наблюдаващият прокурор отказва да образува досъдебно производство, тъй като детето е получило лека телесна повреда, няма данни за немарлива работа на фирма, която поддържа осветителните тела, или умисъл от страна на трето лице.
Мария Иванова, майка на Димитър: "Тук имаме малко Параграф 22. А именно няма извършени технически експертизи, защото просто няма досъдебно производство. Ние не можем да квалифицираме това деяние, като леко. Или тази престъпна небрежност. Поради факта, че е жив, възпрепятства Районна прокуратура да бъде образувано досъдебно производство. Някак си не ми е приемливо, че синът ми е трябвало да умре или да бъдете тежко наранен физически, за да се самосезира пак някой си и да свърши работа, за която му плащаме."
След инцидента стълбът е проверен няколко пъти. Установено е, че по него не тече ток. По данни на Районната прокуратура във Варна след инцидента е извършено замерване и на всички стълбове около детските площадки в район “Младост” и също не е установено напрежение по корпусите им.
Димитър е добре, но все още се опитва да забрави шока от преживяното.
Мария Иванова, майка на Димитър: "Ръката му от китката надолу изтръпва от време на време. Психологически сякаш е преживял, макар че заобикаляме доста отдалече тази площадка по обясними причини. Той живее втори живот."
Майката на пострадалото дете се надява нито един родител да не преживява подобен инцидент.
Мария Иванова, майка на Димитър: "Все още ни е пред очите картината, когато го видяхме след инцидента, когато беше със щръкнала коса и с кървясали очи, не можеше да си каже името. Трепереше и се гърчеше."
Повече от 7 месеца никоя от отговорните институции няма отговор на въпроса как детето е било поразено от ток.
Мария Иванова, майка на Димитър: "Все повече се увеличават тези инциденти, при които с деца особено се случват разни злощастни инциденти, но никога няма виновен. Институциите си прехвърлят топката помежду си. Има нещо гнило в тази система – тя не работи."
А от Община Варна заявиха, че всяка седмица осветителните тела се проверяват. След инцидента са обезопасени повредените разпределителни кутии на стълбовете за улично осветление. Проверено е и заземяването им.
Мария Иванова, майка на Димитър: Как тогава синът ми го е ударил ток? Кое от тях не работи? Къде е грешката? Кой е виновен?"
От Община Варна казаха за БНТ, че всяка седмица от фирмата по поддръжката и представител на районната администрация извършват огледи на състоянието на всички части от мрежата за улично осветление в район "Младост". Според институциите виновни няма. А 12-годишно дете можеше да загуби живота си, играейки на детска площадка.
1 Бързото отстраняване е правилно
първият приоритет е да се предотврати нов инцидент
забавяне „за огледи“ може да доведе до втори, по-тежък случай
Така че самото действие да се обезопаси мястото веднага е напълно оправдано и дори задължително.
07:41 14.04.2026
2 Как е трябвало да стане
Незабавно обезопасяване (спиране на тока, ограждане и т.н.)
Паралелно документиране:
снимки и видео преди ремонта
измервания от независими лица
протокол на място
запазване на доказателства
Това не отнема много време, но е критично важно.
07:42 14.04.2026
3 Бърза реакция
„Има опасност → махаме я веднага“
не мислят като разследващи, а като хора, които трябва да оправят проблема
Т.е. възможно е:
да са действали правилно за безопасността
но да са пропуснали да документират, което после изглежда съмнително
Коментиран от #8
07:44 14.04.2026
8 Ти сериозно ли
До коментар #3 от "Бърза реакция":Техниците изобщо не са мислили, наредено им е да си оправят кашата и да заметат следите.
Трябвало е мястото да бъде обезопасено от полицията за външни лица /става за минути/, да се направи оглед и всичко да бъде документирано и чак след това да се пуснат техниците.
07:51 14.04.2026
9 АГАТ а Кристи
А управата на Варна бе заета със защита на онзи, чийто баща обсеби морската градина
07:53 14.04.2026
10 Любопитен
До коментар #5 от "бай Ганя":Във Варна кмета не беше ли от петроханците?
Коментиран от #12
07:53 14.04.2026
12 Ми от петроханците
До коментар #10 от "Любопитен":Какво да очаква човек. Гледам пак си имат гласоподаватели. Това е ужасно че народа от избори на избори не му идва акъла и все гласува за едни и същи които са го натикали в проблемите. И чака решение странно ми е.
08:00 14.04.2026