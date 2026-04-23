Новини
България »
София »
Юлиян Попов: Започваме процедурата за новия план за управление на Витоша

Юлиян Попов: Започваме процедурата за новия план за управление на Витоша

23 Април, 2026 21:04

  • юлиян попов-
  • екология-
  • фотоволтаици-
  • продуктова такса

Въпросът за контрола е много по-сериозният въпрос, отколкото това, че ние свалихме таксите

Юлиян Попов: Започваме процедурата за новия план за управление на Витоша - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започваме процедурата за новия план за управление на Природен парк „Витоша“, който се надявам, че има сериозен шанс да реши въпросите на Витоша. Моето предпочитание е този план да бъде изработен не просто от Министерството на околната среда и водите, а да включи по-широка консултация. Това заяви в студиото на „Пресечна точка” служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов.

„При фотоволтаиците и индустриалните батерии има интересен феномен - в момента в България се внасят огромни количества батерии и фотоволтаици. Плащането на продуктова такса при влизането е задължителна”, каза Попов. „Моето предложение за бъдещото правителство е да създаде държавен фонд, в който тези такси да се събират. Те трябва да се събират на годишна база, формирайки фонд, който да бъде защитен от инфлацията със стабилни инвестиции”, заяви още служебният министър на околната среда и водите.

Той определи като крачка в правилната посока меморандумът за сътрудничество за развитие на природен парк „Витоша“, който беше подписан межу Министерството на земеделието и храните и Столичната община. „Ние виждаме Витоша като част от София. Институционално тя е някъде в дъното на Агенцията по горите към Министерството на земеделието. Тази асиметрия между очевидното и административното създава много проблеми в изграждането на една сериозна концепция и план за развитие, но се надявам, че този меморандум ще придвижи нещата напред”, коментира Попов.

По отношение на намаляването на таксите за отделни типове отпадъци в така наречения ПУДООС, служебният министър заяви, че „това е малка стъпка в една много голяма реформа, от която сектор „Отпадъци“ се нуждае”. Той посочи още, че таксите са за най-различни типове отпадъци - някои се свалят с по три, четири пъти, а други, по думите му, с по шест, седем пъти.

„Въпросът за контрола е много по-сериозният въпрос, отколкото това, че ние свалихме таксите. Истината е, че ние не упражняваме достатъчен контрол върху организациите по оползотворяване и много други, занимаващи се с отпадъци”, заяви той. По думите му това се дължи отчасти заради „дупки и вялост” на закона, както и заради недостатъчен капацитет в Министерството и неговите структури. Той посочи, че има и други причини, които обаче няма да коментира.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 традиционно

    13 0 Отговор
    ------Започваме процедурата за новия план -------
    Нова процедура, а им остават само две седмици за свойте фирми.

    21:10 23.04.2026

  • 2 Яшар

    13 0 Отговор
    Най най най безсмисления министър в България Юлиан Попов , ето това е политически лаладжия за 10 000 евро на месец ...освен че себе си оправя ,оправя и умствените инвалиди и неграмотни служители от РИОСВ с дмс по 1000 евро на месец ..по принцип на бг МОСВ не и трябва може да е агенция а не кражби за стотици милиони евро

    21:11 23.04.2026

  • 3 Селяндурите ще направят от Витоша

    7 1 Отговор
    едно голямо сметище!
    Не ги пускайте там!

    21:23 23.04.2026

  • 4 Не чухте ли Крадев

    4 1 Отговор
    хвърляйте оставките и изчезвайте, щото военното пенсионе ще ви вкара в карцера за започваници

    21:25 23.04.2026

  • 5 Оз. Ген.Румянцев

    9 1 Отговор
    Какво започваш, бе, паразит! Колко пъти беше служебен министър?, защо чак сега?

    21:40 23.04.2026

  • 6 Пелев

    7 0 Отговор
    Да вземете после да освободите и заграбените подстъпи към морето. Бариера до бариера и частни охрани с телове и камери. Платени пътища било и паркинги. Може да има и такива , но не и цялото. За язовирите да не говорим. Държавни уж и свободни , но действителността съвсем друга. Даже и частни организации подобни на Петроханската искат такси въпреки държавния билет , демонстрират джипове,униформи , снимат те с камери без никакво обозначение, умишлено зле прикриват късо оръжие . От друга страна местни кметове ,роднини и велможи също заградили което им харесва . Ужасно е да плащаш по няколко пъти за да стигнеш до окрадена природа и строежи с огради по тяхна пълна безвкусица. Проверете ако не вярвате на хората.

    Коментиран от #7

    21:44 23.04.2026

  • 7 Някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пелев":

    Напълно съм съгласен с теб и ще те допълня само с едно!Имаше генерал в Чили който ги събираше на стадионите да гледат за последно мач Гангрена се реже до Стави!А тук има много гангрени!

    22:14 23.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Какво започваш бе калъф, вие сте приключили!
    Радев започва!....но да разчиства всички боклуци като вас....започвал бил, тоя !? Разкарай се ненужник!

    00:33 24.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове