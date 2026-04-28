Волгин към Хаджа Лабиб: Не ни подготвяйте спасителни ранички с фенерче и нокторезачка, а предотвратете войната!

Българският евродепутат Петър Волгин отправи фундаментален въпрос към Хаджа Лабиб, еврокомисар по въпросите на равенството, готовността и управлението на кризи.

„Европейският съюз е в състояние на дълбока рецесия. Наблюдаваме загуба на работни места, свръхдефицит, галопиращи цени на енергоносителите, сериозно обедняване. Само допреди 10-15 години родителите бяха сигурни, че децата им ще живеят по-добре от тях. За съжаление днес тази сигурност е заменена с увереността, че животът на нашите деца ще бъде, а и вече е, много по-труден от нашия“, започна своето изказване Петър Волгин на заседание на Комисията по заетостта и социални въпроси (EMPL).

Той поясни, че до не толкова отдавна Европейският съюз е бил символ на мира и на социалния просперитет. За жалост днес това не е така. Вместо да работи за подобряване условията на живот на хората на наемния труд, ръководството на Евросъюза е насочило всичките си усилия към превръщането на организацията във военизирана структура. В този ред на мисли Петър Волгин, представител на „Европа на суверенните нации“ и българската партия „Възраждане“, се обърна към Хаджа Лабиб със следните думи:

„Г-жо комисар, като журналист Вие сте отразявали събитията в някои от най-горещите точки на света – Близкия Изток, Афганистан. И прекрасно знаете какво става, когато в едно общество постоянно се говори за война и когато гражданите биват подтиквани да мислят във военни категории и биват плашени, че някой много зъл съсед със сигурност ще ги нападне. Създаването на военна психоза води рано или късно до избухването на истинска война. Ръководството на Европейския съюз ни готви за такава война. Вместо да подпомага разкриването на нови работни места, подобряването на здравеопазването, демографската политика, ръководителите на Европейския съюз ни карат да мислим, че войната е неизбежна. Преди година, лично Вие, г-жо комисар, ни показахте станалата прословута кризисна раница за 72-часово оцеляване по време на война. Ето и моят въпрос към вас: Фенерчето, запалката и нокторезачката са важни предмети и все пак не мислите ли, че работата на ръководителите на Евросъюза се състои в друго, а именно не да подготвят спасителни ранички в случай на война, а да провеждат такива политики, които ще направят войната невъзможна?“