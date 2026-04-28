Волгин към Хаджа Лабиб: Не ни подготвяйте спасителни ранички с фенерче и нокторезачка, а предотвратете войната!

Волгин към Хаджа Лабиб: Не ни подготвяйте спасителни ранички с фенерче и нокторезачка, а предотвратете войната!

28 Април, 2026 10:42 2 538 87

  • петър волгин-
  • хаджа лабиб-
  • ес

Той поясни, че до не толкова отдавна Европейският съюз е бил символ на мира и на социалния просперитет

Волгин към Хаджа Лабиб: Не ни подготвяйте спасителни ранички с фенерче и нокторезачка, а предотвратете войната! - 1
Снимка: Прессъобщение
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският евродепутат Петър Волгин отправи фундаментален въпрос към Хаджа Лабиб, еврокомисар по въпросите на равенството, готовността и управлението на кризи.

„Европейският съюз е в състояние на дълбока рецесия. Наблюдаваме загуба на работни места, свръхдефицит, галопиращи цени на енергоносителите, сериозно обедняване. Само допреди 10-15 години родителите бяха сигурни, че децата им ще живеят по-добре от тях. За съжаление днес тази сигурност е заменена с увереността, че животът на нашите деца ще бъде, а и вече е, много по-труден от нашия“, започна своето изказване Петър Волгин на заседание на Комисията по заетостта и социални въпроси (EMPL).

Той поясни, че до не толкова отдавна Европейският съюз е бил символ на мира и на социалния просперитет. За жалост днес това не е така. Вместо да работи за подобряване условията на живот на хората на наемния труд, ръководството на Евросъюза е насочило всичките си усилия към превръщането на организацията във военизирана структура. В този ред на мисли Петър Волгин, представител на „Европа на суверенните нации“ и българската партия „Възраждане“, се обърна към Хаджа Лабиб със следните думи:

„Г-жо комисар, като журналист Вие сте отразявали събитията в някои от най-горещите точки на света – Близкия Изток, Афганистан. И прекрасно знаете какво става, когато в едно общество постоянно се говори за война и когато гражданите биват подтиквани да мислят във военни категории и биват плашени, че някой много зъл съсед със сигурност ще ги нападне. Създаването на военна психоза води рано или късно до избухването на истинска война. Ръководството на Европейския съюз ни готви за такава война. Вместо да подпомага разкриването на нови работни места, подобряването на здравеопазването, демографската политика, ръководителите на Европейския съюз ни карат да мислим, че войната е неизбежна. Преди година, лично Вие, г-жо комисар, ни показахте станалата прословута кризисна раница за 72-часово оцеляване по време на война. Ето и моят въпрос към вас: Фенерчето, запалката и нокторезачката са важни предмети и все пак не мислите ли, че работата на ръководителите на Евросъюза се състои в друго, а именно не да подготвят спасителни ранички в случай на война, а да провеждат такива политики, които ще направят войната невъзможна?“


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мазна волга

    30 148 Отговор
    Червен Фашист!

    Коментиран от #9, #29, #45, #76

    10:44 28.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    32 123 Отговор
    В раничката на Волгин има вече поне 500 000 евро кеш от заплата и допълнителни премии като евродепутат в омразния ЕС ....

    Коментиран от #12, #20, #37, #46

    10:46 28.04.2026

  • 4 Ушанка

    31 123 Отговор
    Путин да се изтегли от Украйна и войната спира на секундата. А ти жалка копейка се връщай от Брюксел. Стига си лапал евро. Твойте едва минаха 4%. Колко сте лицемерни и жалки беееее
    Ще отидеш ли да живееш в Русия след Брюксел. Тук не те искаме

    Коментиран от #18, #30

    10:46 28.04.2026

  • 5 Даааааа

    25 89 Отговор
    Ти ще си последния евродепутат от Възраждане. Скоро тая банда няма да я има. Като БСП и ИТН. Глей да вземеш квото можеш евро от там

    10:48 28.04.2026

  • 6 ВЕЛИК ЖУРНАЛИСТ

    130 17 Отговор
    Казал го е точно, ясно и правдиво..БРАВО ВОЛГИН

    Коментиран от #10, #15

    10:49 28.04.2026

  • 7 Дзак

    80 4 Отговор
    За да облекчи товара, ЕС може да спусне директива джобните ножчета за консерви да имат и нокторезачка!

    Коментиран от #49

    10:50 28.04.2026

  • 8 ФАШИСТКИЯТ ЕС

    88 12 Отговор
    е пред разпад. Ако не ни затрият във война преди това

    Коментиран от #21

    10:50 28.04.2026

  • 9 Красивожълт

    58 11 Отговор

    До коментар #1 от "мазна волга":

    комунист-троцкист си неуважаемо. Не ползвам учтиво обръщение, защото не знам, от кой пол си.

    Коментиран от #69

    10:51 28.04.2026

  • 10 велик руски лаяч

    20 80 Отговор

    До коментар #6 от "ВЕЛИК ЖУРНАЛИСТ":

    Отвратителен руски глашатай е волгата!

    10:51 28.04.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ

    74 9 Отговор
    след 2 години ще бъде на власт. Затова бързат да ни сложат каските и да ни закопаят в окопите преди това

    10:52 28.04.2026

  • 12 Дзак

    26 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Друго е да имаш своя принос към ЕС.

    10:52 28.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ДАЖЕ НА НЕМЦИТЕ ИМ ПИСНА

    66 4 Отговор
    ХДС/ХСС постави ребром въпроса на УРСУЛА. Да се кротне преди да я изритат от стола и с шутове

    10:53 28.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 мазна волга

    26 9 Отговор
    Браво центаци, първи сте !!!

    10:55 28.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 РЕАЛИСТ

    61 11 Отговор

    До коментар #4 от "Ушанка":

    И що да не отиде да живее в Русия. Я виж каква в главната комисарка Хаджа Лабиб. Пълно е с такива в Брюксел. Чиста европейка от алжирски произход. Халал да ти са такива. И тази ни готви за война с Русия. Завършила някакъв измислен университет на Сорос и вече ни стяга мешките за война.

    Коментиран от #23

    10:55 28.04.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    15 58 Отговор
    Да журналистката е била в Ирак и Афганистан, а миcиpът е бил на топло в БНР курника и е викал "гулю-гулю", както са му го подавали на листче от Пacoлството.

    Що за лицемерие и наглост у този миcиp.

    10:56 28.04.2026

  • 20 Сила

    13 45 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Интересни са ми тези , които ми слагат минуси !!!?
    Колко взима Волгин като евродепутат според вас , какво прави с парите , дарява ги на Копейкин за строеж на пионерски лагер в Тюленово ли ....?!?

    Коментиран от #81

    10:56 28.04.2026

  • 21 руски фашизъм

    10 31 Отговор

    До коментар #8 от "ФАШИСТКИЯТ ЕС":

    Чакаш ли още, гнилия капитализъм да умре!?!?!

    Коментиран от #41

    10:56 28.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ей Боцко

    13 24 Отговор

    До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":

    Ако идеш в Русия, няма да те готвят за война С Русия, а ще те готвят за война ЗА Русия.

    Коментиран от #36

    10:57 28.04.2026

  • 24 ЛЕВСКИ, БОТЕВ, РАКОВСКИ

    45 2 Отговор
    са се жертвали за БЪЛГАРИЯ. Не за САЩ, АНГЛИЯ или РУСИЯ. Съвременните ТУЛУПИ като ОНЯ от БАНКЯ НИКОГА няма и лев дадат за БЪЛГАРИЯ. Братя ГЕОРГИЕВИ направиха УНИВЕРИТЕТА, а братя ДОМУСЧИЕВИ дават пари на Американските университети за "развитие на Африканския континенет"......

    Коментиран от #79

    10:58 28.04.2026

  • 25 Фори

    10 36 Отговор
    Абе този не е наред!Вместо да призове приятеля си Путин да спре войната и да не се въоръжава бясно с посейдони и Орешници , взел да дава съвети на ЕС да си свали защитата и да чака Русия да ни нападне! Никой досега от Възраждане не е призовал Русия да спре войната .Все ЕС им е виновен.Полезни идиоти ли са или подкупни типове?

    Коментиран от #33

    11:01 28.04.2026

  • 26 падение

    10 32 Отговор
    тоя руzофил си е сменил умишлено фамилията на волгин!

    Коментиран от #52

    11:01 28.04.2026

  • 27 Българин

    6 27 Отговор
    Който иска мир, се готви за войната. Ако сте слаби, неизбежно ще бъдете жертва! За това, Европа трябва да има достатъчно ядрени ракети, за да си гарантира сигурността.

    Коментиран от #39

    11:02 28.04.2026

  • 28 оня с питон.я

    32 7 Отговор
    Браво на Волгата. Напълно е прав. А който иска война винаги може да замине за Украйна или Иран.

    11:04 28.04.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 2 Отговор

    До коментар #1 от "мазна волга":

    Браво, умееш да сееш У-биди❗ А нещо коментар по изказването, кое не е вярно🤔
    Не ли вярно, че животът дето щеше да става
    по- добър и лек, става все по- труден и тежък ❓
    То може би искаш раничка с нокторезачка която ще те спаси при галопиращата инфлация или на фронта❗

    Коментиран от #38

    11:04 28.04.2026

  • 30 Хахаха, спира друг път

    29 7 Отговор

    До коментар #4 от "Ушанка":

    Колкото спряха войните в Югославия, Ирак, Либия, Сирия и сега Иран.
    И 15 минути след като руснаците се изтегляв в Харков ще има американски ракети, насочени към Москва.
    Толкова сте плиткоумни, че не е ясно как пазите равновесие.

    Коментиран от #35, #44

    11:05 28.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 РЕАЛИСТ

    10 35 Отговор
    Путинската Руска федерация започна война срещу Европейския съюз. Първата стъпка беше окупацията на Украйна, мобилизирането на украинци и беларуси и настъпване в Прибалтика, Полша и към Балканите. Целта възстановяване на Съветската окупационна зона, разрушаване на Европейския съюз.

    Планът обаче се издъни, защото Киев реши да не се предава, а да запази свободата и независимостта си. Путинската армия се оказа слаба, корумпирана и неподготвена. Настъплението на запад зацикли.

    Бавно държавите от Европейският съюз се осъзнаха и разбра, че трябва да усилят войските си и да са готови за Монголо-Евразийската инвазия. Исторически Евразийците многократно са нахлували в Европа от персите, до хуните, през монголците до турците.

    Коментиран от #47

    11:06 28.04.2026

  • 33 Грую

    23 4 Отговор

    До коментар #25 от "Фори":

    Украйна е територия на СССР. Кой си ти че да искаш отцепването и от съюза? Германия вместо за война с Русия трябва да помисли за връщането на териториите си, заграбени от Полша и Франция.

    Коментиран от #42

    11:06 28.04.2026

  • 34 Цвете

    5 21 Отговор
    ТИ ОТ ИМЕТО НА КРИМ ЛИ ГОВОРИШ? ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЕ ДОКАЗВА ЕЖЕДНЕВНО КАК СЕ ДЕЙСТВА И ИМАТ ДИПЛОМАТИЧНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЪЗДАЛАТА СЕ ОБСТАНОВКА В РУСИЯ И ИЗРАЕЛ. КОЙ КОГО НАПАДНА, ИЛИ Е УДОБНО ДА КРИТИКУВАШ ОТ ТОПЛИЯ ЕВРО СТОЛ ? ЗНАЕМ ВИ ОТ " ВЪЗРАЖДАНЕ " КАКВИ ГИ ДЪВЧЕТЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ПАРТИЯТА ВИ?! ВЗИМАЙ СИ БАГАЖА И СЕ ПРИБИРАЙ В БЪЛГАРИЯ, КАТО НЕ СИ ДОВОЛЕН ОТ СЪЮЗА. 👺🎲🎃🐷👎🇧🇬

    11:07 28.04.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    9 10 Отговор

    До коментар #30 от "Хахаха, спира друг път":

    Американските ракети са си насочени към Москва. Да не мислиш, че руснаците са абдали и вярват на лъжливите московци.

    Коментиран от #53

    11:07 28.04.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    19 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ей Боцко":

    Няма кво да ме готвят. Дълги години са ме подготвяли на времето. Ние старото поколение сме си подготвени. Вие да му мислите, че една партенка не можете да си нагънвте в кубинката.

    Коментиран от #43

    11:07 28.04.2026

  • 37 Друсания Хазарт

    23 11 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    колко еврака сгъна или той на Волгата ги дава? А колко пъти е мяцнал нещо в защита на българският интерес, щото за гласуванията му срещу България е ясно.

    11:07 28.04.2026

  • 38 Гробар

    16 6 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Той по-скоро иска акумулаторна батерия за вибратора да се забавлява докато гние по окопите.

    11:08 28.04.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 3 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    У...йна НЕ нито в ЕсеС , нито в НАТьО❗
    Нали знаеш❗
    И укр...ите са "на море" и по курортите, даже наскоро един рейс хвърлиха в дерето до границата ни с Турция ❗ Нали знаеш❗

    11:09 28.04.2026

  • 40 Цвете

    3 16 Отговор
    ТИ ОТ ИМЕТО НА КРИМ ЛИ ГОВОРИШ? ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЕ ДОКАЗВА ЕЖЕДНЕВНО КАК СЕ ДЕЙСТВА И ИМАТ ДИПЛОМАТИЧНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЪЗДАЛАТА СЕ ОБСТАНОВКА В РУСИЯ И ИЗРАЕЛ. КОЙ КОГО НАПАДНА, ИЛИ Е УДОБНО ДА КРИТИКУВАШ ОТ ТОПЛИЯ ЕВРО СТОЛ ? ЗНАЕМ ВИ ОТ " ВЪЗРАЖДАНЕ " КАКВИ ГИ ДЪВЧЕТЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ПАРТИЯТА ВИ?! ВЗИМАЙ СИ БАГАЖА И СЕ ПРИБИРАЙ В БЪЛГАРИЯ, КАТО НЕ СИ ДОВОЛЕН ОТ СЪЮЗА. 👺🎲🎃🐷👎🇧🇬

    11:11 28.04.2026

  • 41 Толкова колкото

    17 3 Отговор

    До коментар #21 от "руски фашизъм":

    Взема толкова колкото депутатите гербАци с черпаци, шишАците и пеДроханските лубрикаЦи , но неговите са заслужени.

    11:11 28.04.2026

  • 42 калининГрад Кьонисберг

    4 22 Отговор

    До коментар #33 от "Грую":

    Нещо да кажеш за откраднатия немски град от руските мизерници?

    Коментиран от #58

    11:11 28.04.2026

  • 43 Ей Боцко

    3 18 Отговор

    До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":

    Ами отивай тогава директно на фронта, другарю. Отивай да помагаш на братушките да бият европейци и украинци. Поведи Червеното знаме към Берлин. И добре плащали - 3 000 000 рубли при подписване на контракта. 3 000 000 дават за ръка или крак и 5 000 000, след като те върнат в черен чувал. Можеш да донесеш на децата си близо 11 000 000 рубли минимум. Това се цели две-три бели лади!

    11:12 28.04.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 2 Отговор

    До коментар #30 от "Хахаха, спира друг път":

    Всъщност точно затова започна войната. Защото джЯнките искаха да се настанят в руските бази в Крим❗
    Дори подготовката беше в ход.🤔

    11:12 28.04.2026

  • 45 Бай онзи

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "мазна волга":

    На втория етаж има ли някой?????!!!!!!?????

    11:13 28.04.2026

  • 46 Бай онзи

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Той не ги е откраднал.Колкото дават на другите,толкова е взел и той.Гласа му се чува поне,а има други,които изобщо не сме ги чували,а лапат,ли лапат!

    11:16 28.04.2026

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 2 Отговор

    До коментар #32 от "РЕАЛИСТ":

    Отвори атласа бе У-чен не доУчен❗
    У ..йна не е в ЕсеС❗ Нататък всичко, което си писал е алабализми❗

    11:16 28.04.2026

  • 48 Калъчев

    13 3 Отговор
    Браво на Волгин. Точно и премеро! Дано тия урдзурляшки кощи и мощи брюкселски зделки се вразумят и чуват, какво им казват умните и честни хора, евродепутати, а не какво им диктуват от дипстейт.
    Но се съмнявам, че са им изсипали доста пачки в чували за да лъжат като най-продажните същества на земята. Тия всички урдузрлляци са за пред нов Нюрнбергски процес.

    11:18 28.04.2026

  • 49 Бай онзи

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    Да не забравят несесера ,червилото,високите токчета,слънчевите очила,,ала Макрон"

    Коментиран от #68

    11:18 28.04.2026

  • 50 Питане

    6 19 Отговор
    На тоя комунист със сателитните чинии вместо уши каква му е заплатата в Европарламента и в каква валута ? Рубли, левове, или в омразните за комунягите евраци ?
    Явно не му стигат парите и е на щат и към "другарят" Путлер

    11:21 28.04.2026

  • 51 тц, тц, тц

    14 1 Отговор
    Че дори искат да ни обезоръжават с нокторезачки! Абе, ей, ноктите са оръжие, и то май ни остана единственото, ако не броим камъните и прашките. Иначе, адмирации за Волгин. Работата на тези зелки в Брюксел не е да ни дават съвети какви ранички за оцеляване да си подготвим, а да ни осигурят мирно бъдеще и благоденствие.

    11:21 28.04.2026

  • 52 РЕАЛИСТ

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "падение":

    Баща му е Волгин, от руски произход. Кво не ти е ясно.

    11:22 28.04.2026

  • 53 Да, ама ако американските ракети са

    15 0 Отговор

    До коментар #35 от "РЕАЛИСТ":

    в Харков времето за реакция ще е много малко.
    Плюс това, на американците не им хареса когато СССр искаше да сложи ракети в Куба, по същата причина.
    И светът беше на 15 минути от ядрена война.

    11:23 28.04.2026

  • 54 ВЗРИВЯВАЙ

    2 15 Отговор
    АЛЬОША

    Коментиран от #66

    11:23 28.04.2026

  • 55 Будител

    15 2 Отговор
    Точно така е . В Германия в болниците и всички медицински учреждения започват обучения , как да действат по време на война. Това говори ли ви за какво иде реч ???

    Коментиран от #61

    11:23 28.04.2026

  • 56 АГАТ а Кристи

    6 13 Отговор
    Ето ви "поле" за изява на всички комуняги-българомразци, путиноLiZaчи и из.метта след 09.09 1944.
    Дерзайте, товаришчи !

    11:25 28.04.2026

  • 57 На кого говори

    16 3 Отговор
    Какви ръководители, какъв мир, какви 5 Евро вече. Не вижда ли, че дразнят Русия по всички възможни начини, за да си осигурят нова война. ТЕ не живеят от заплати, а от комисионни.

    11:25 28.04.2026

  • 58 Бай онзи

    13 1 Отговор

    До коментар #42 от "калининГрад Кьонисберг":

    А нещо да кажеш за колониите по света на западните държави???

    Коментиран от #60

    11:26 28.04.2026

  • 59 Националист

    2 13 Отговор
    Трябва ли да коментираме това недуразумение

    Коментиран от #62, #64, #72

    11:30 28.04.2026

  • 60 Хмм

    12 0 Отговор

    До коментар #58 от "Бай онзи":

    Аджа е точно от колониите, алжирка

    11:32 28.04.2026

  • 61 Гоце

    3 12 Отговор

    До коментар #55 от "Будител":

    За това че има хора като Путин и че има болни мозъци който му се възхищават

    11:33 28.04.2026

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #59 от "Националист":

    Не❗ Но коментирай изказването му❗
    Или не можеш🤔

    11:43 28.04.2026

  • 63 Волгин като екзорсист в ЕП

    9 1 Отговор
    Гони демоните, които са обладали умовете и душите на Партията на войната в ЕК и в ЕП.

    Браво, господин Волгин: "Създаването на военна психоза води рано или късно до избухването на истинска война. Ръководството на Европейския съюз ни готви за такава война....ръководителите на Европейския съюз ни карат да мислим, че войната е неизбежна."

    За съжаление, не само в ЕК и в ЕП има болни мозъци и болни души. И в бедна България е бъкано с такива девианти и сектанти (промити мозъци от средствата за масова дезинформация),които продължават да веят укро-парцала от балкона на СО и да ни набутват в гражданската война в Украйна..

    11:44 28.04.2026

  • 64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #59 от "Националист":

    Не е ли факт, че ЕсеС затъва в дългове 🤔❓
    Не е ли факт, че покупателната способност на населението намалява🤔❓
    Не е ли факт, че парите които се наливат като ЗАЕМИ в държава ИЗВЪН ЕсеС тя никога няма да ги върне🤔❓ Което си е наливане в каца без дъно‼️

    Коментиран от #73, #74

    11:45 28.04.2026

  • 65 Как

    3 9 Отговор
    Дали му пазят мястото в радиото.Ще гледа парламенти през крив макарон. Народа им писа 4,2% по милост. Максимум Тик-Ток за него. 3,8-4,2 % са копейките в България .Останалите са разумни хора.

    Коментиран от #71

    11:46 28.04.2026

  • 66 Взривявай дупката

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    от която си изпълзял.

    11:47 28.04.2026

  • 67 копейка с чалма

    2 7 Отговор
    Иначе получавам заплата в евро

    Коментиран от #70

    11:48 28.04.2026

  • 68 Айше

    0 3 Отговор

    До коментар #49 от "Бай онзи":

    Конкуренцията е страшна работа, а?
    Иди на психолог да си лекуваш гнева.

    11:48 28.04.2026

  • 69 Красивожълтите безумници

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Красивожълт":

    са асмо слуги и подлоги на юдео-троцкистите.

    А философията на юдео-троцкистите е: "Всички са равни, а ние сме най-равни."

    Именно те, като молци проядоха тъканта на Народната република, за да се превърнат в червеи.

    11:53 28.04.2026

  • 70 Кажи честно

    4 2 Отговор

    До коментар #67 от "копейка с чалма":

    Е не е ли прав?

    11:54 28.04.2026

  • 71 Еш па тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Как":

    Ко речи?!?

    11:55 28.04.2026

  • 72 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Националист":

    Ако перефразирам Дън Сяопин -
    Не коментирай цвета на китката,
    а дали лови мишки❗

    11:55 28.04.2026

  • 73 Гоце

    2 10 Отговор

    До коментар #64 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Има причина . Когато фашистки режим напада суверенна държава последствията са такива и след втората световна война е имало голяма бедност но раковата клетка трябва да бъде изрязана. Путин не Рашистите не започнаха с Украйна и няма да завършат с нея. Първо беше ЧЕЧЕНО ИНГУШЕТИЯ после Молдова Грузия .Белорус просто е превзеха без бой

    Коментиран от #75, #77, #78

    11:57 28.04.2026

  • 74 Ами,да

    5 0 Отговор

    До коментар #64 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Човек трябва да е сляп или много глупав,да твърди обратното!

    12:01 28.04.2026

  • 75 Ти кое Гоце си?

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Гоце":

    Да не си онова селянче от пернишко, което предаде БСП, продаде България на нАТО и на американците, и успя да построи хотелче на синчето си?

    12:05 28.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Гоце":

    У...йна НЯМАШЕ ПРОБЛЕМ докато беше НЕЗАВИСИМА❗
    НЕЗАВИСИМА ли е след 2008-ма,
    ами НЕ, ЗАВИСИМА Е❗

    Дано схванеш разликата.

    ЕсеС искаше да я включи в състава си, като в замяна У...йна скъса всички договори и сделки с Русия🤔
    НАТьО искаше да я включи в състава си, като в замяна У...йна изгони рашките от базите в Крим и там да се настани VI UeSт флот🤔

    Коментиран от #80

    12:07 28.04.2026

  • 78 Гоце, Чечня я започнаха

    6 2 Отговор

    До коментар #73 от "Гоце":

    пак западняците, с помощ от уахабитите. Същата рецепта както в Украйна, но по-малък мащаб.
    За Грузия дори и ЕС признаха, че е виновна самата Грузия. Наскоро един от техните политици каза как британците са ги навивали да отворят втори фронт срещу Русия.
    " Ама те са по-силни и ще ни победят" - казал грузинецът.
    "Да, но вие ще започнете партизанска война и ние ще ви помагаме".
    Така че всичките тия скорошни войни около Русия не са започнати от Русия, започнати са от Запада, който видя златен шанс да я разруши след разпада на СССР.

    12:09 28.04.2026

  • 79 Само че Раковски не се е жертвал

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ЛЕВСКИ, БОТЕВ, РАКОВСКИ":

    Жертвал е легионерите си в Сърбия.

    Коментиран от #86

    12:09 28.04.2026

  • 80 Гоце

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Погледай рашистки телевизия поне малко и ще разбереш че те никога няма да пуснат Украйна и няма да спрат с нея

    12:18 28.04.2026

  • 81 Волгин взима точно

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сила":

    колкото и останалите български представители в ЕП от други партии.

    12:21 28.04.2026

  • 82 Аз съм

    0 2 Отговор
    Тоз да си отправи питането към путаран.

    12:26 28.04.2026

  • 83 Браво

    2 0 Отговор
    Такива депутати трябва да мислят за ЕС,а не за фашиските укри

    Коментиран от #87

    12:28 28.04.2026

  • 84 Истината

    0 1 Отговор
    И този, отвратен от европа и еврото, отишъл в сърцето на Европа за да лапа по над 8000 евро на месец.... и накрая това....
    За 8000 евро на месец би трябвало да може да състави много по-смислен въпрос.....

    12:29 28.04.2026

  • 85 Не ходя да гласувам на избори

    1 1 Отговор
    Як прочета нещо от Пешо Волгата и съм доволен че не ходя на Евроизбори!
    -;-
    Като прочета нещо от Пешо Волгата и съм доволен че не ходя на Евроизбори!

    12:29 28.04.2026

  • 86 ЗАлудо

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Само че Раковски не се е жертвал":

    Масон. Жертвал две легии за интереса на сърбЕтата. Четническата му тактика е пълен провал и жертви зАлудо.

    12:30 28.04.2026

  • 87 Браво - трябва да има путлеристи

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Браво":

    Браво
    10ОТГОВОР
    Такива депутати трябва да мислят за ЕС,а не за фашиските укри
    -;-
    Трабва да има путлеристи, та да разберем колко пропаднал е маркс-ленинизъма!

    12:32 28.04.2026

