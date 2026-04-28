Волгин към Хаджа Лабиб: Не ни подготвяйте спасителни ранички с фенерче и нокторезачка, а предотвратете войната!

Българският евродепутат Петър Волгин отправи фундаментален въпрос към Хаджа Лабиб, еврокомисар по въпросите на равенството, готовността и управлението на кризи.
„Европейският съюз е в състояние на дълбока рецесия. Наблюдаваме загуба на работни места, свръхдефицит, галопиращи цени на енергоносителите, сериозно обедняване. Само допреди 10-15 години родителите бяха сигурни, че децата им ще живеят по-добре от тях. За съжаление днес тази сигурност е заменена с увереността, че животът на нашите деца ще бъде, а и вече е, много по-труден от нашия“, започна своето изказване Петър Волгин на заседание на Комисията по заетостта и социални въпроси (EMPL).
Той поясни, че до не толкова отдавна Европейският съюз е бил символ на мира и на социалния просперитет. За жалост днес това не е така. Вместо да работи за подобряване условията на живот на хората на наемния труд, ръководството на Евросъюза е насочило всичките си усилия към превръщането на организацията във военизирана структура. В този ред на мисли Петър Волгин, представител на „Европа на суверенните нации“ и българската партия „Възраждане“, се обърна към Хаджа Лабиб със следните думи:
„Г-жо комисар, като журналист Вие сте отразявали събитията в някои от най-горещите точки на света – Близкия Изток, Афганистан. И прекрасно знаете какво става, когато в едно общество постоянно се говори за война и когато гражданите биват подтиквани да мислят във военни категории и биват плашени, че някой много зъл съсед със сигурност ще ги нападне. Създаването на военна психоза води рано или късно до избухването на истинска война. Ръководството на Европейския съюз ни готви за такава война. Вместо да подпомага разкриването на нови работни места, подобряването на здравеопазването, демографската политика, ръководителите на Европейския съюз ни карат да мислим, че войната е неизбежна. Преди година, лично Вие, г-жо комисар, ни показахте станалата прословута кризисна раница за 72-часово оцеляване по време на война. Ето и моят въпрос към вас: Фенерчето, запалката и нокторезачката са важни предмети и все пак не мислите ли, че работата на ръководителите на Евросъюза се състои в друго, а именно не да подготвят спасителни ранички в случай на война, а да провеждат такива политики, които ще направят войната невъзможна?“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мазна волга
Коментиран от #9, #29, #45, #76
10:44 28.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сила
Коментиран от #12, #20, #37, #46
10:46 28.04.2026
4 Ушанка
Ще отидеш ли да живееш в Русия след Брюксел. Тук не те искаме
Коментиран от #18, #30
10:46 28.04.2026
5 Даааааа
10:48 28.04.2026
6 ВЕЛИК ЖУРНАЛИСТ
Коментиран от #10, #15
10:49 28.04.2026
7 Дзак
Коментиран от #49
10:50 28.04.2026
8 ФАШИСТКИЯТ ЕС
Коментиран от #21
10:50 28.04.2026
9 Красивожълт
До коментар #1 от "мазна волга":комунист-троцкист си неуважаемо. Не ползвам учтиво обръщение, защото не знам, от кой пол си.
Коментиран от #69
10:51 28.04.2026
10 велик руски лаяч
До коментар #6 от "ВЕЛИК ЖУРНАЛИСТ":Отвратителен руски глашатай е волгата!
10:51 28.04.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ
10:52 28.04.2026
12 Дзак
До коментар #3 от "Сила":Друго е да имаш своя принос към ЕС.
10:52 28.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ДАЖЕ НА НЕМЦИТЕ ИМ ПИСНА
10:53 28.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 мазна волга
10:55 28.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Ушанка":И що да не отиде да живее в Русия. Я виж каква в главната комисарка Хаджа Лабиб. Пълно е с такива в Брюксел. Чиста европейка от алжирски произход. Халал да ти са такива. И тази ни готви за война с Русия. Завършила някакъв измислен университет на Сорос и вече ни стяга мешките за война.
Коментиран от #23
10:55 28.04.2026
19 РЕАЛИСТ
Що за лицемерие и наглост у този миcиp.
10:56 28.04.2026
20 Сила
До коментар #3 от "Сила":Интересни са ми тези , които ми слагат минуси !!!?
Колко взима Волгин като евродепутат според вас , какво прави с парите , дарява ги на Копейкин за строеж на пионерски лагер в Тюленово ли ....?!?
Коментиран от #81
10:56 28.04.2026
21 руски фашизъм
До коментар #8 от "ФАШИСТКИЯТ ЕС":Чакаш ли още, гнилия капитализъм да умре!?!?!
Коментиран от #41
10:56 28.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ей Боцко
До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":Ако идеш в Русия, няма да те готвят за война С Русия, а ще те готвят за война ЗА Русия.
Коментиран от #36
10:57 28.04.2026
24 ЛЕВСКИ, БОТЕВ, РАКОВСКИ
Коментиран от #79
10:58 28.04.2026
25 Фори
Коментиран от #33
11:01 28.04.2026
26 падение
Коментиран от #52
11:01 28.04.2026
27 Българин
Коментиран от #39
11:02 28.04.2026
28 оня с питон.я
11:04 28.04.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "мазна волга":Браво, умееш да сееш У-биди❗ А нещо коментар по изказването, кое не е вярно🤔
Не ли вярно, че животът дето щеше да става
по- добър и лек, става все по- труден и тежък ❓
То може би искаш раничка с нокторезачка която ще те спаси при галопиращата инфлация или на фронта❗
Коментиран от #38
11:04 28.04.2026
30 Хахаха, спира друг път
До коментар #4 от "Ушанка":Колкото спряха войните в Югославия, Ирак, Либия, Сирия и сега Иран.
И 15 минути след като руснаците се изтегляв в Харков ще има американски ракети, насочени към Москва.
Толкова сте плиткоумни, че не е ясно как пазите равновесие.
Коментиран от #35, #44
11:05 28.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 РЕАЛИСТ
Планът обаче се издъни, защото Киев реши да не се предава, а да запази свободата и независимостта си. Путинската армия се оказа слаба, корумпирана и неподготвена. Настъплението на запад зацикли.
Бавно държавите от Европейският съюз се осъзнаха и разбра, че трябва да усилят войските си и да са готови за Монголо-Евразийската инвазия. Исторически Евразийците многократно са нахлували в Европа от персите, до хуните, през монголците до турците.
Коментиран от #47
11:06 28.04.2026
33 Грую
До коментар #25 от "Фори":Украйна е територия на СССР. Кой си ти че да искаш отцепването и от съюза? Германия вместо за война с Русия трябва да помисли за връщането на териториите си, заграбени от Полша и Франция.
Коментиран от #42
11:06 28.04.2026
34 Цвете
11:07 28.04.2026
35 РЕАЛИСТ
До коментар #30 от "Хахаха, спира друг път":Американските ракети са си насочени към Москва. Да не мислиш, че руснаците са абдали и вярват на лъжливите московци.
Коментиран от #53
11:07 28.04.2026
36 РЕАЛИСТ
До коментар #23 от "Ей Боцко":Няма кво да ме готвят. Дълги години са ме подготвяли на времето. Ние старото поколение сме си подготвени. Вие да му мислите, че една партенка не можете да си нагънвте в кубинката.
Коментиран от #43
11:07 28.04.2026
37 Друсания Хазарт
До коментар #3 от "Сила":колко еврака сгъна или той на Волгата ги дава? А колко пъти е мяцнал нещо в защита на българският интерес, щото за гласуванията му срещу България е ясно.
11:07 28.04.2026
38 Гробар
До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Той по-скоро иска акумулаторна батерия за вибратора да се забавлява докато гние по окопите.
11:08 28.04.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "Българин":У...йна НЕ нито в ЕсеС , нито в НАТьО❗
Нали знаеш❗
И укр...ите са "на море" и по курортите, даже наскоро един рейс хвърлиха в дерето до границата ни с Турция ❗ Нали знаеш❗
11:09 28.04.2026
40 Цвете
11:11 28.04.2026
41 Толкова колкото
До коментар #21 от "руски фашизъм":Взема толкова колкото депутатите гербАци с черпаци, шишАците и пеДроханските лубрикаЦи , но неговите са заслужени.
11:11 28.04.2026
42 калининГрад Кьонисберг
До коментар #33 от "Грую":Нещо да кажеш за откраднатия немски град от руските мизерници?
Коментиран от #58
11:11 28.04.2026
43 Ей Боцко
До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":Ами отивай тогава директно на фронта, другарю. Отивай да помагаш на братушките да бият европейци и украинци. Поведи Червеното знаме към Берлин. И добре плащали - 3 000 000 рубли при подписване на контракта. 3 000 000 дават за ръка или крак и 5 000 000, след като те върнат в черен чувал. Можеш да донесеш на децата си близо 11 000 000 рубли минимум. Това се цели две-три бели лади!
11:12 28.04.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Хахаха, спира друг път":Всъщност точно затова започна войната. Защото джЯнките искаха да се настанят в руските бази в Крим❗
Дори подготовката беше в ход.🤔
11:12 28.04.2026
45 Бай онзи
До коментар #1 от "мазна волга":На втория етаж има ли някой?????!!!!!!?????
11:13 28.04.2026
46 Бай онзи
До коментар #3 от "Сила":Той не ги е откраднал.Колкото дават на другите,толкова е взел и той.Гласа му се чува поне,а има други,които изобщо не сме ги чували,а лапат,ли лапат!
11:16 28.04.2026
47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "РЕАЛИСТ":Отвори атласа бе У-чен не доУчен❗
У ..йна не е в ЕсеС❗ Нататък всичко, което си писал е алабализми❗
11:16 28.04.2026
48 Калъчев
Но се съмнявам, че са им изсипали доста пачки в чували за да лъжат като най-продажните същества на земята. Тия всички урдузрлляци са за пред нов Нюрнбергски процес.
11:18 28.04.2026
49 Бай онзи
До коментар #7 от "Дзак":Да не забравят несесера ,червилото,високите токчета,слънчевите очила,,ала Макрон"
Коментиран от #68
11:18 28.04.2026
50 Питане
Явно не му стигат парите и е на щат и към "другарят" Путлер
11:21 28.04.2026
51 тц, тц, тц
11:21 28.04.2026
52 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "падение":Баща му е Волгин, от руски произход. Кво не ти е ясно.
11:22 28.04.2026
53 Да, ама ако американските ракети са
До коментар #35 от "РЕАЛИСТ":в Харков времето за реакция ще е много малко.
Плюс това, на американците не им хареса когато СССр искаше да сложи ракети в Куба, по същата причина.
И светът беше на 15 минути от ядрена война.
11:23 28.04.2026
54 ВЗРИВЯВАЙ
Коментиран от #66
11:23 28.04.2026
55 Будител
Коментиран от #61
11:23 28.04.2026
56 АГАТ а Кристи
Дерзайте, товаришчи !
11:25 28.04.2026
57 На кого говори
11:25 28.04.2026
58 Бай онзи
До коментар #42 от "калининГрад Кьонисберг":А нещо да кажеш за колониите по света на западните държави???
Коментиран от #60
11:26 28.04.2026
59 Националист
Коментиран от #62, #64, #72
11:30 28.04.2026
60 Хмм
До коментар #58 от "Бай онзи":Аджа е точно от колониите, алжирка
11:32 28.04.2026
61 Гоце
До коментар #55 от "Будител":За това че има хора като Путин и че има болни мозъци който му се възхищават
11:33 28.04.2026
62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #59 от "Националист":Не❗ Но коментирай изказването му❗
Или не можеш🤔
11:43 28.04.2026
63 Волгин като екзорсист в ЕП
Браво, господин Волгин: "Създаването на военна психоза води рано или късно до избухването на истинска война. Ръководството на Европейския съюз ни готви за такава война....ръководителите на Европейския съюз ни карат да мислим, че войната е неизбежна."
За съжаление, не само в ЕК и в ЕП има болни мозъци и болни души. И в бедна България е бъкано с такива девианти и сектанти (промити мозъци от средствата за масова дезинформация),които продължават да веят укро-парцала от балкона на СО и да ни набутват в гражданската война в Украйна..
11:44 28.04.2026
64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #59 от "Националист":Не е ли факт, че ЕсеС затъва в дългове 🤔❓
Не е ли факт, че покупателната способност на населението намалява🤔❓
Не е ли факт, че парите които се наливат като ЗАЕМИ в държава ИЗВЪН ЕсеС тя никога няма да ги върне🤔❓ Което си е наливане в каца без дъно‼️
Коментиран от #73, #74
11:45 28.04.2026
65 Как
Коментиран от #71
11:46 28.04.2026
66 Взривявай дупката
До коментар #54 от "ВЗРИВЯВАЙ":от която си изпълзял.
11:47 28.04.2026
67 копейка с чалма
Коментиран от #70
11:48 28.04.2026
68 Айше
До коментар #49 от "Бай онзи":Конкуренцията е страшна работа, а?
Иди на психолог да си лекуваш гнева.
11:48 28.04.2026
69 Красивожълтите безумници
До коментар #9 от "Красивожълт":са асмо слуги и подлоги на юдео-троцкистите.
А философията на юдео-троцкистите е: "Всички са равни, а ние сме най-равни."
Именно те, като молци проядоха тъканта на Народната република, за да се превърнат в червеи.
11:53 28.04.2026
70 Кажи честно
До коментар #67 от "копейка с чалма":Е не е ли прав?
11:54 28.04.2026
71 Еш па тоа
До коментар #65 от "Как":Ко речи?!?
11:55 28.04.2026
72 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #59 от "Националист":Ако перефразирам Дън Сяопин -
Не коментирай цвета на китката,
а дали лови мишки❗
11:55 28.04.2026
73 Гоце
До коментар #64 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Има причина . Когато фашистки режим напада суверенна държава последствията са такива и след втората световна война е имало голяма бедност но раковата клетка трябва да бъде изрязана. Путин не Рашистите не започнаха с Украйна и няма да завършат с нея. Първо беше ЧЕЧЕНО ИНГУШЕТИЯ после Молдова Грузия .Белорус просто е превзеха без бой
Коментиран от #75, #77, #78
11:57 28.04.2026
74 Ами,да
До коментар #64 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Човек трябва да е сляп или много глупав,да твърди обратното!
12:01 28.04.2026
75 Ти кое Гоце си?
До коментар #73 от "Гоце":Да не си онова селянче от пернишко, което предаде БСП, продаде България на нАТО и на американците, и успя да построи хотелче на синчето си?
12:05 28.04.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #73 от "Гоце":У...йна НЯМАШЕ ПРОБЛЕМ докато беше НЕЗАВИСИМА❗
НЕЗАВИСИМА ли е след 2008-ма,
ами НЕ, ЗАВИСИМА Е❗
Дано схванеш разликата.
ЕсеС искаше да я включи в състава си, като в замяна У...йна скъса всички договори и сделки с Русия🤔
НАТьО искаше да я включи в състава си, като в замяна У...йна изгони рашките от базите в Крим и там да се настани VI UeSт флот🤔
Коментиран от #80
12:07 28.04.2026
78 Гоце, Чечня я започнаха
До коментар #73 от "Гоце":пак западняците, с помощ от уахабитите. Същата рецепта както в Украйна, но по-малък мащаб.
За Грузия дори и ЕС признаха, че е виновна самата Грузия. Наскоро един от техните политици каза как британците са ги навивали да отворят втори фронт срещу Русия.
" Ама те са по-силни и ще ни победят" - казал грузинецът.
"Да, но вие ще започнете партизанска война и ние ще ви помагаме".
Така че всичките тия скорошни войни около Русия не са започнати от Русия, започнати са от Запада, който видя златен шанс да я разруши след разпада на СССР.
12:09 28.04.2026
79 Само че Раковски не се е жертвал
До коментар #24 от "ЛЕВСКИ, БОТЕВ, РАКОВСКИ":Жертвал е легионерите си в Сърбия.
Коментиран от #86
12:09 28.04.2026
80 Гоце
До коментар #77 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Погледай рашистки телевизия поне малко и ще разбереш че те никога няма да пуснат Украйна и няма да спрат с нея
12:18 28.04.2026
81 Волгин взима точно
До коментар #20 от "Сила":колкото и останалите български представители в ЕП от други партии.
12:21 28.04.2026
82 Аз съм
12:26 28.04.2026
83 Браво
Коментиран от #87
12:28 28.04.2026
84 Истината
За 8000 евро на месец би трябвало да може да състави много по-смислен въпрос.....
12:29 28.04.2026
85 Не ходя да гласувам на избори
-;-
Като прочета нещо от Пешо Волгата и съм доволен че не ходя на Евроизбори!
12:29 28.04.2026
86 ЗАлудо
До коментар #79 от "Само че Раковски не се е жертвал":Масон. Жертвал две легии за интереса на сърбЕтата. Четническата му тактика е пълен провал и жертви зАлудо.
12:30 28.04.2026
87 Браво - трябва да има путлеристи
До коментар #83 от "Браво":Браво
10ОТГОВОР
Такива депутати трябва да мислят за ЕС,а не за фашиските укри
-;-
Трабва да има путлеристи, та да разберем колко пропаднал е маркс-ленинизъма!
12:32 28.04.2026