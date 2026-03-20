Корман Исмаилов: Предстоят значителни инвестиции в транспортната инфраструктура

20 Март, 2026 15:09 637 8

  • корман исмаилов-
  • бдж-
  • влакове-
  • инвестиции-
  • железопътна инфраструктура

Към момента изпълнението на договорите за доставка на нов подвижен състав с компаниите „Шкода“ и „Алстом“ върви по график

Корман Исмаилов: Предстоят значителни инвестиции в транспортната инфраструктура
Снимка: МТС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Първият новопроизведен мотрисен влак „Шкода“ вече е в България и беше официално представен на Централна гара в София. Доставката е част от проект за модернизация на родните железници, който се финансира предимно със средства от Европейския съюз по Плана за възстановяване и устойчивост.

Служебният министър на транспорта Корман Исмаилов присъства на представянето и обяви предстоящи инвестиции в пътната и железопътната мрежа на страната. По думите му фокусът пада върху транспортните коридори, свързващи България със съседните държави. Приоритет остава развитието на Коридор номер 8, както и модернизацията на летищата и пристанищата.

В качеството си на ресорен министър Исмаилов прогнозира сериозен растеж на пътникопотока на летище „Васил Левски“ в столицата през следващата година.

Към момента изпълнението на договорите за доставка на нов подвижен състав с компаниите „Шкода“ и „Алстом“ върви по график. Очаква се новите влакове да пристигат поетапно всеки месец.

"Работим в тази посока и навсякъде, където има изоставане, се предприемат действия за повишаване на възнагражденията и подобряване на условията на труд", заяви Корман Исмаилов, цитиран от БТА, в отговор на въпрос за заплатите на служителите в БДЖ.

След преминаване на задължителните тестове и сертификация, първите мотриси трябва да започнат да обслужват пътници през лятото. Те отговарят на европейските стандарти и предлагат съвременни информационни системи, интернет свързаност и удобства за хора с намалена подвижност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    5 3 Отговор
    В момент в който Китай и Япония тестват влакове със скорост 1000 км/ч ние гордо съобщаваме, че по принцип новия ни влак може да вдигне 160... ама надали!!!

    Е няма такава държава!

    15:22 20.03.2026

  • 2 българина

    4 0 Отговор
    влаковете са минимума, какво като са нови, софия варна 7 ч.... на запад от нас това се взема за 2.30 3 макс! жп линийте са със завои, това няма да се оправи следващите 50 г. като улиците в бг градове, като ги построиш веднъж накриво, 1300 г са все криви!

    15:25 20.03.2026

  • 3 Кормач Смаил

    5 0 Отговор
    И този турчин подари чисто новите влакчета и печелившите линии от БДЖ на Шиши, а можеше да разтури договорите наследени от последния ден на Хаяшито.

    15:31 20.03.2026

  • 4 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    А КОЛКО ЩЕ ОТКРАДНЕТЕ ЗА ДВАТА МЕСЕЦА?

    15:36 20.03.2026

  • 5 ЧИЧО

    2 0 Отговор
    Гарите в окаяно състояние, релсите на изживяване,хора не астанаха да пътуват с влакове обаче ние се хвалим, че купуваме мотриси за милиарди. Има какво да се краде.

    15:36 20.03.2026

  • 6 Перо

    2 0 Отговор
    Видяхме “инвестициите”, държавата дава пари за приватизация или концесия на частни фирми, за печелившите отсечки!

    15:52 20.03.2026

  • 7 зелен петел

    1 0 Отговор
    Защо на статиите за Вигенин няма място за коментари?

    15:55 20.03.2026

  • 8 НОВИЯТ МОТРИСЕН ВЛАК НЕКА

    1 0 Отговор
    БЪДЕ ИЗПРОБВАН КАТО СЕ КАЧИ ДЕБЕЛАТА СВИНЯ ПЕЕВСКИ И СВИНЕМАЙКА МУ - АКО ИЗДЪРЖИ И НЕ СЕ РАЗПАДНЕ ГИ ОСТАВЯМЕ И ДВАМАТА ЗА КОЛЕДА !

    16:27 20.03.2026

