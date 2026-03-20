Корман Исмаилов: Предстоят значителни инвестиции в транспортната инфраструктура

Първият новопроизведен мотрисен влак „Шкода“ вече е в България и беше официално представен на Централна гара в София. Доставката е част от проект за модернизация на родните железници, който се финансира предимно със средства от Европейския съюз по Плана за възстановяване и устойчивост.

Служебният министър на транспорта Корман Исмаилов присъства на представянето и обяви предстоящи инвестиции в пътната и железопътната мрежа на страната. По думите му фокусът пада върху транспортните коридори, свързващи България със съседните държави. Приоритет остава развитието на Коридор номер 8, както и модернизацията на летищата и пристанищата.

В качеството си на ресорен министър Исмаилов прогнозира сериозен растеж на пътникопотока на летище „Васил Левски“ в столицата през следващата година.

Към момента изпълнението на договорите за доставка на нов подвижен състав с компаниите „Шкода“ и „Алстом“ върви по график. Очаква се новите влакове да пристигат поетапно всеки месец.

"Работим в тази посока и навсякъде, където има изоставане, се предприемат действия за повишаване на възнагражденията и подобряване на условията на труд", заяви Корман Исмаилов, цитиран от БТА, в отговор на въпрос за заплатите на служителите в БДЖ.

След преминаване на задължителните тестове и сертификация, първите мотриси трябва да започнат да обслужват пътници през лятото. Те отговарят на европейските стандарти и предлагат съвременни информационни системи, интернет свързаност и удобства за хора с намалена подвижност.