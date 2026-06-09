Французин е в болница след верижната катастрофа край бургаския квартал „Сарафово“

15-годишният, загинал при катастрофа в Ловешко: Успал се за училищния автобус и взел колата на баща си

15-годишно момче загина вчера при тежка катастрофа в Ловешко, след като автомобилът, който е управлявало, се е ударил челно в насрещно движеща се к ...