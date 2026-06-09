Новини
България »
Бургас »
Французин е в болница след верижната катастрофа край бургаския квартал „Сарафово“
  Тема: Войната на пътя

Французин е в болница след верижната катастрофа край бургаския квартал „Сарафово“

9 Юни, 2026 09:03 787 7

  • французин-
  • болниа-
  • катастрофа-
  • бургас

Кола, управлявана от 56-годишна украинка блъска автомобил, управляван от 42-годишен мъж, който удря спряла кола, управлявана от 37-годишна жена

Французин е в болница след верижната катастрофа край бургаския квартал „Сарафово“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

57-годишен французин е в болница след верижната катастрофа край бургаския квартал „Сарафово“, съобщиха от полицията.

Припомняме, че инцидентът е станал на 8 юни на пътя кв. "Сарафово"-Бургас.

Кола, управлявана от 56-годишна украинка блъска автомобил, управляван от 42-годишен мъж, който удря спряла кола, управлявана от 37-годишна жена.

Всички водачи са тествани за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. Пострадали са петима души, пътуващи в колите. В болница е настанен френски гражданин.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    3 4 Отговор
    така правят французите след верижна катастрофа - влизат в болница...

    Коментиран от #6, #7

    09:09 09.06.2026

  • 2 Всичко е

    3 1 Отговор
    добре описано и ясно та се сетих за песента на Боян Иванов: Аз блъснах тебе, но ти блъсна друг, той блъсна друга, тя пък блъсна друг...

    09:59 09.06.2026

  • 3 Истината:

    6 0 Отговор
    56-годишната украинка, която предизвика верижната катастрофа
    Има ли Застраховка Г.О. и Винетка.
    Тествана ли е за алкохол и за наркотици!
    Трябват Отговори и Нетърпимост към наглите Укри!

    10:04 09.06.2026

  • 4 Кажете ми

    2 0 Отговор
    Как 37 годишна жена управлява спряла кола.

    10:12 09.06.2026

  • 5 До Журналистите!

    5 0 Отговор
    56-годишна украинска гражданка, която предизвика Ужасната верижна катастрофа,
    Има ли Застраховка ГО и Винетка!
    Тествана ли е за Алкохол и Наркотици!
    Чакаме Отговори от Вас Журналисти!
    Освен да Обгрижваме Укрите, трябва и да
    Бъдем Непримирими, когато Не спазват Законите в България!

    10:15 09.06.2026

  • 6 Не ти

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    ли омръзна да повтаряш едно и също бе

    10:18 09.06.2026

  • 7 И още....

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    Украинците са решили да ни избият! Започнаха!

    10:47 09.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове