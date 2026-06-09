57-годишен французин е в болница след верижната катастрофа край бургаския квартал „Сарафово“, съобщиха от полицията.
Припомняме, че инцидентът е станал на 8 юни на пътя кв. "Сарафово"-Бургас.
Кола, управлявана от 56-годишна украинка блъска автомобил, управляван от 42-годишен мъж, който удря спряла кола, управлявана от 37-годишна жена.
Всички водачи са тествани за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. Пострадали са петима души, пътуващи в колите. В болница е настанен френски гражданин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те
Коментиран от #6, #7
09:09 09.06.2026
2 Всичко е
09:59 09.06.2026
3 Истината:
Има ли Застраховка Г.О. и Винетка.
Тествана ли е за алкохол и за наркотици!
Трябват Отговори и Нетърпимост към наглите Укри!
10:04 09.06.2026
4 Кажете ми
10:12 09.06.2026
5 До Журналистите!
Има ли Застраховка ГО и Винетка!
Тествана ли е за Алкохол и Наркотици!
Чакаме Отговори от Вас Журналисти!
Освен да Обгрижваме Укрите, трябва и да
Бъдем Непримирими, когато Не спазват Законите в България!
10:15 09.06.2026
6 Не ти
До коментар #1 от "Ами да, те":ли омръзна да повтаряш едно и също бе
10:18 09.06.2026
7 И още....
До коментар #1 от "Ами да, те":Украинците са решили да ни избият! Започнаха!
10:47 09.06.2026