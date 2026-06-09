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Волтова дъга удари работник на жп гара

Волтова дъга удари работник на жп гара

9 Юни, 2026 12:31 665 2

  • бургас-
  • жп гара-
  • работник-
  • волтова дъга

Причината е скъсан електрически кабел

Волтова дъга удари работник на жп гара - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

53-годишен работник пострада тежко при трудов инцидент на жп гара "Дружба", в близост до бургаския квартал "Долно Езерово". Мъжът е в тежко състояние, като към момента спешни медици го транспортират към най-близкото лечебно заведение, съобщи Нова ТВ.

По данни на свидетели на инцидента, работникът е бил ударен от мощна волтова дъга, причинена от скъсан електрически кабел. Според очевидците става въпрос за напрежение от над 20 хиляди волта.

Обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснявани.

Случаят е поредният тежък трудов инцидент в района на Бургас през последните месеци. Част от тези произшествия завършиха фатално. В рамките на няколко месеца мъж загина след падане от скеле по време на саниране на жилищен блок. Друг работник изгуби живота си след падане от необезопасен покрив. Трети загина, след като беше затиснат от земна маса при извършване на изкопни дейности. Само преди дни друг работник загина при пожар, възникнал след ремонтни дейности в хотел в курортния комплекс Слънчев бряг.


България
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