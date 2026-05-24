Спасиха 81-годишна жена от наводнена къща

24 Май, 2026 09:43 333 1

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Ситуацията в Априлци постепенно се нормализира след проливните дъждове и придошлите реки, които наводниха улици, отнесоха мост и блокираха пътища към туристически обекти в района.

Заради бедствието бяха отменени и планираните тържества по случай 150 години от Новоселското въстание.

Кметът на Априлци инж. Тихомир Кукенски обясни, че ситуацията е била следена през цялата нощ чрез връзка с метеорологичната станция на връх Ботев.

„Каквото се случва горе, след часове се случва при нас“, каза той.

По думите му само за едно денонощие на връх Ботев са паднали около 140 литра на квадратен метър, а обилните валежи са стопили и голяма част от натрупания сняг.

„Всички знаят, че имаше рекордна снежна покривка на Ботев. И всичко това в три реки се влива в Априлци“, посочи кметът.

Водата е помела улици и е нанесла сериозни щети по инфраструктурата: „Мостът единият си замина, другия го спасихме“, добави Кукенски.

Най-драматичната ситуация се е разиграла в къща край реката, където 81-годишна жена е била спасена в последния момент.

Заместник-кметът на Априлци Красимир Колев разказа, че сигналът е получен в ранните часове на деня: „Вчера около 5:30 сутринта беше пиковият момент и най-високите вълни на реките“, обясни той.

По думите му съседи сигнализирали, че възрастната жена е блокирана в дома си, но никой не смеел да влезе.

„Когато погледнах през прозореца, гледката беше страшна. Жената беше застанала в средата на стаята, хванала се за плаващата маса, а водата ѝ беше на 20 сантиметра под брадичката. Беше запазила самообладание, тя е герой“, разказа Колев.

Той се наложило да счупи прозореца, за да я изведе: „Тя беше супер спокойна. Това са хора от друго тесто“, каза заместник-кметът, цитиран от bTV.

Жената е била евакуирана успешно и по-късно е настанена при близките си в София.

Над 60 сигнала са получени от местната власт във връзка с критичната обстановка. Според кмета основен проблем са непочистените речни корита и липсата на достатъчно средства за превенция.

„От години говорим, че превенцията е най-евтиният начин да се справим с подобни ситуации“, заяви Кукенски.

Той подчерта, че при проливни валежи реките влачат дървета, клони и коренища, които допълнително затлачват мостове и съоръжения.

„Общините се нуждаят от помощ, за да почистват речните корита“, добави той.

Към момента няма данни за нови сигнали за бедстващи хора или нужда от допълнително отводняване.


