Новини
България »
Пожар изпепели четири автомобила пред блок в Русе

14 Април, 2026 22:23 863 5

  • пожар-
  • автомобили-
  • русе

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар изпепели четири автомобила в междублоково пространство в Русе. Около 15 часа, живеещи в съседните кооперации чули гърмежи, след което видели огромните пламъци и позвънили на спешния телефон.

На мястото са изпратени два пожарни автомобила и помощна техника. Огънят бе овладян бързо, няма пострадали хора.

Четирите автомобила са напълно унищожени, огънят е нанесъл щети по фасадата и прозорците на един жилищен блок. Хората от района подозират умишлен палеж, но причините за пожара предстои да се разследват.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    5 1 Отговор
    Или дащна русенка, или други сметки...

    22:25 14.04.2026

  • 2 Не са виновни колите

    7 0 Отговор
    А хората

    Коментиран от #4

    22:33 14.04.2026

  • 3 Пиер

    5 1 Отговор
    Електрокар?

    22:48 14.04.2026

  • 4 лама Кифла

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не са виновни колите":

    много си прав, фърлят си неугасени фасовете през терасите

    22:49 14.04.2026

  • 5 ……….

    0 0 Отговор
    Някой си е изхвърлил санитарният възел ..

    23:42 14.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове