Новини
България »
Всички градове »
Пламен Димитров: Увеличението на минималната заплата е важно, но не решава всички проблеми на пазара на труда

Пламен Димитров: Увеличението на минималната заплата е важно, но не решава всички проблеми на пазара на труда

31 Октомври, 2025 16:19 763 22

  • пламен димитров-
  • увеличение-
  • минимална работна заплата-
  • проблеми-
  • пазар на труда

Васил Велев заяви, че по-високите осигуровки ще се плащат основно от хората, заети в реалната икономика, тъй като служителите в секторите „Сигурност“, „Отбрана“ и „Съдебна система“ не внасят осигуровки

Пламен Димитров: Увеличението на минималната заплата е важно, но не решава всички проблеми на пазара на труда - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Дни преди окончателното представяне на проектобюджета за следващата година, напрежението между синдикати, работодатели и държавата расте. Финансовият министър все още не е коментирал официално параметрите, но вече е ясно, че ще има промени в осигурителните вноски, пенсиите и минималната работна заплата. В ефира на Нова телевизия президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев представиха своите гледни точки за очакваните ефекти от проектобюджета.

Минималната работна заплата – по закон, но с напрежение

По думите на Димитров минималната работна заплата за 2026 г. ще се определи по действащия закон — 50% от средната за страната, което се равнява на около 620 евро. Законът няма да бъде променян, а решението е резултат от „сложни коалиционни разговори“.

Синдикалният лидер подчерта, че това увеличение е важно, но не решава всички проблеми на пазара на труда. Според него има неясноти около това дали заложеното средно увеличение на доходите с 5% обхваща и автоматичните увеличения в сектори като сигурност, здравеопазване и образование.

Пенсиите ще растат с около 7,6%

Очаква се пенсиите да бъдат актуализирани от 1 януари по т.нар. „Швейцарско правило“ – с около 7,6 на сто. Увеличението ще бъде финансирано основно от по-високите осигурителни вноски, които се предвиждат да нараснат с 2 процентни пункта.

Според синдикатите това е предвидимо и устойчиво решение, тъй като „работещите винаги плащат пенсиите в реално време“. Работодателите обаче не са съгласни, че това е най-добрият подход.

Работодателите: Увеличението на вноските ще натовари реалния сектор

Васил Велев заяви, че по-високите осигуровки ще се плащат основно от хората, заети в реалната икономика, тъй като служителите в секторите „Сигурност“, „Отбрана“ и „Съдебна система“ не внасят осигуровки.

„Работещите в частния сектор ще платят увеличенията на заплатите в държавния“, посочи Велев. По негови разчети, при заплата от 2000 лева, ако общата осигурителна тежест се повиши с 3 процентни пункта, работникът ще получи около 58 лева по-малко нетно възнаграждение.

Той предупреди, че това увеличение ще намали възможността за повишаване на заплатите и може да доведе до съкращения и фалити в по-слабите предприятия.

Различни оценки за ефекта върху бюджета

Според Димитров повишаването на вноските ще донесе в системата около 1,2 млрд. евро допълнителни приходи, които ще покрият увеличението на пенсиите. Велев обаче смята, че ефектът няма да е толкова положителен, тъй като по-високите данъци върху труда могат да стимулират сивата икономика.

„Това е стимул за изплащане на пари в плик и за укриване на доходи“, предупреди той и припомни, че България вече се нарежда сред страните с най-висока осигурителна тежест в ЕС.

Държавният сектор – голям и скъп

Двамата участници се обединиха около мнението, че разходите за публичната администрация остават високи. Велев отбеляза, че заетите в бюджетната сфера са около 22% от всички работещи, докато средно за ЕС делът е 18 на сто.

Бяха споменати и високите възнаграждения в някои държавни предприятия и институции, които будят обществено недоволство, особено на фона на напрежението около осигурителната тежест. „Не може при всяко левче, което делим на две, да има хора с по 20 хиляди лева заплати в държавни дружества“, коментираха гостите.

Синдикатите: Има резерв в печалбите

Според Пламен Димитров част от фирмите имат възможност да компенсират допълнителните разходи чрез част от печалбите, които за 2025 г. се очакват да надхвърлят 65 млрд. лева. Той посочи, че предприятията, които реализират добри резултати, могат да отделят средства за по-добри възнаграждения, докато при губещите рискът от затруднения е реален.

Въпреки различията, и двамата подчертаха необходимостта от предвидимост и прозрачност при изготвянето на бюджета. Според тях обществото има нужда от ясно обяснение как всяко увеличение на данъци и вноски ще се отрази върху доходите и социалните плащания. Окончателният вариант на бюджета се очаква да бъде внесен в Народното събрание до средата на ноември.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    16 1 Отговор
    Работещите в държавната администрация не плащат осигуровки,като и тези в репресивният апарат.Да не говорим за хилядите ,които работят на частно.Те дори и данъци не плащат.

    Коментиран от #7

    16:26 31.10.2025

  • 2 Спецназ

    9 0 Отговор
    Увеличаването на осигуровките в частния сектор ще

    доведе до фалити на малки и средни фирми, които сега са на ръба и

    ще увеличи безработицата, което ще изяде по 2 набавените средства.
    ТИЯ СА МАЛОУМНИ-

    Полицаи, Доктори и Общинари не носят ПРОДУКТ- те го лапат.

    ТЕ има нужда от кокошката дето снася яйца да е жива а не в тенджерата!

    ФАКТ!

    16:27 31.10.2025

  • 3 Предпочитам държавна работа!

    6 3 Отговор
    бг чорбаджията не става за чорбаджия, а в държавното цял ден си клатя крачолите!

    Коментиран от #4

    16:43 31.10.2025

  • 4 Най гот е в университетите

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Предпочитам държавна работа!":

    Назначават се все нови и нови калинки! И мъжки и женски!
    Истински комунизъм!

    16:45 31.10.2025

  • 5 УВЕЛИЧАВАТ СЪС СТО ЛЕВА

    4 0 Отговор
    ОТ КОИТО ВЗИМАТ 50 ЛВ ВЕДНАГА С НОВИТЕ ОСИГУРОВКИ.........

    16:47 31.10.2025

  • 6 Буко Баламата

    7 0 Отговор
    Алооо гусине аз да не работя за да ви издържам с печалбата си.

    16:49 31.10.2025

  • 7 ВСЕКИ ЗАПОЧНАЛ РЕМОНТ ТРЯБВА

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    ДА СЕ ДЕКЛАРИРА В НАП КОЙЙЙ МУ ПРАВИ РЕМОНТА АКУ ЛИ НЕ НАП НЕГО ДА КЛАТИ....КОМШИИТЕ ДА ДОКЛАДВАТ И ТЕ. ВИДЯХ ЦЕНОРАЗПИСИ В СОФИЯ ЗА ПОДМЯНА НА БОЙЛЕР СТРУВАЩ 300 ЛЕВА ,,,,,,700 ЛЕВА ЗА ТРУД ДЕМОНТАЖ МОНТАЖ.....БАНЯ 3КВ.М 15000 ЛВ......И ТО СА ПАРИ НА РЪКА....

    16:50 31.10.2025

  • 8 Факти

    6 1 Отговор
    да , така е ! Важно е отношението към работниците и служителите . Чорбаджиите в бг нямат никакво уважение към тях ! Затова има недостиг на кадри - мизерни заплати и отвратително отношение !

    Коментиран от #16

    16:56 31.10.2025

  • 9 Условията на труд в частния сектор

    2 3 Отговор
    Условията на труд в частния сектор под всякаква критика.

    Коментиран от #15

    17:14 31.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ООрана държава

    2 0 Отговор
    За някой хора всеки лев е важен и може да реши някой друг проблем, за целта трябва да се измете това крадливо управление

    17:15 31.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Строителите на апартаменти

    3 1 Отговор
    Всичките са на минимални осигуровки

    17:17 31.10.2025

  • 14 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    ПАРАЗИТ! Такива като теб-в Персин!

    17:17 31.10.2025

  • 15 Кит

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Условията на труд в частния сектор":

    Никой не те спира-стани Държавен чиновник.......но си некадърен!Не ставаш!

    17:18 31.10.2025

  • 16 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    По Турско не е било така.....див капитализъм!

    17:19 31.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Троянец

    3 0 Отговор
    Докато не се изравнят осигуровките в Държавната администрация и Частния сектор,т.е. "държавните служители" да си плащат осигуровките-като всеки работещ човек и се спре дискриминацията спрямо работещите в частния сектор....управия няма да има!Проблема е,че МАФИЯТА /политическа/ не иска да изравни вноските и да пресече КРАЖБИТЕ от Бюджета! Краде се - за сметка на трудовите хора.....а служителите-са наши хора! С какво едно ченге,пожарникар,военен или сол т@шак в Общинската администрация е повече от един леяр или стругар?! С какво ?! Това е ДИСКРИМИНАЦИЯ!

    17:30 31.10.2025

  • 19 Троянец

    3 0 Отговор
    За какви "синдикати" говорим! В цял Свят синдиката е независим! Тук "синдикатите" са зависими и от Управляващи и от Директори в частния сектор! Това са ХРАНТУТНИЦИ!

    17:32 31.10.2025

  • 20 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    СИНДИКАТ-НЯМА! Има сервилни идиоти "защитаващи" собствената си заплата!Такъв е и този ОХЛЮВ!

    17:34 31.10.2025

  • 21 Точен

    3 0 Отговор
    Този квазисиндикалист с доста тлъсти сметки да каже как се изложи във Варна при представянето на еврото...

    17:40 31.10.2025

  • 22 БАЙ ГАНЬО

    1 0 Отговор
    По всички телевизии и кабеларки все агенти на ДС и дърти ояли се Комуняги дават акъл ...Абе ние сме на дъното по всичко...

    17:57 31.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол